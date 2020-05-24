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Релиз СУБД SQLite 3.32. Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов

24.05.2020 12:26

Опубликован релиз SQLite 3.32.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Реализован аппроксимированный вариант команды ANALYZE, который позволяет в очень больших БД обойтись частичным сбором статистики, без полного сканирования индексов. Ограничение на число записей при сканировании одного индекса задаётся при помощи новой директивы "PRAGMA analysis_limit".
  • Добавлена новая виртуальная таблица "bytecode", в которой предложена информация о байткоде заранее подготовленных выражений (prepared statement).
  • Добавлена VFS-прослойка checksum, добавляющая 8-байтовые контрольные суммы в конец каждой страницы данных в БД и проверяющая их при каждом чтении из БД. Прослойка позволяет выявлять повреждения БД в результате случайного искажения битов в устройствах хранения.
  • Добавлена новая SQL-функция iif(X,Y,Z), возвращающая значение Y, если выражение X является истинным, или Z, в противном случае.
  • В выражениях INSERT и UPDATE теперь всегда применяется закрепление типов столбцов (column affinity) перед вычислением условий в блоке CHECK.
  • Лимит на число параметров повышен с 999 до 32766.
  • Добавлено расширение UINT collating sequence с реализацией сортировки последовательностей, учитывающей целые числа в тексте для сортировки этого текста в числовом порядке.
  • В интерфейсе командной строки в команду ".import" добавлены опции "--csv", "--ascii" и "--skip". В команде ".dump" разрешено использование нескольких LIKE-шаблонов с слиянием на выходе всех таблиц, соответствующих заданным маскам. Добавлена команда ".oom" для отладочных сборок. В команды ".excel", ".output" и ".once" добавлена опция "--bom". В команду ".filectrl" добавлена опция "--schema".
  • Указанное с оператором LIKE выражение ESCAPE теперь переопределяет символы подстановки, что соответствует поведению PostgreSQL .

Дополнительно можно отметить развитие новой СУБД DuckDB, в которой разрабатывается вариант SQLite, оптимизированный для выполнения аналитических запросов. Помимо кода оболочки из SQLite проектом используется вынесенный в отдельную библиотеку парсер из PostgreSQL, компонент Date Math из MonetDB, своя реализация оконных функций (на базе алгоритма Segment Tree Aggregation), векторизированный движок выполнения запросов (на базе алгоритма Hyper-Pipelining Query Execution), обработчик регулярных выражений на основе библиотеки RE2, собственные оптимизатор запросов и MVCC-механизм управления одновременным выполнением заданий (Multi-Version Concurrency Control). Код проекта распространяется под лицензией MIT. Разработка пока находится на стадии формирования экспериментальных выпусков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.31 с поддержкой генерируемых столбцов
  3. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  4. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  5. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  6. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53018-sqlite
Ключевые слова: sqlite, database, duckdb
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, MonkAlex (ok), 13:06, 24/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Лимит на число параметров повышен с 999 до 32766.

    Эх, сколько раз приходилось на своих 2к параметрах обходить конкретно SQlite отдельно.
    Теперь то заживём! =)

     
  • 2, Аноним (2), 13:16, 24/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не понял, теперь это колоночный sqlite? Если так, то это очень радует.
     
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