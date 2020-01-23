Релиз СУБД SQLite 3.31 с поддержкой генерируемых столбцов

|
|1.1, Аноним (1), 11:31, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена поддержка генерируемых столбцов (вычисляемых столбцов), позволяющих при создании таблицы создать столбец, значение которого автоматически вычисляется на основе содержимого другого столбца.
Знатоки, объясните: чем представления (view) хуже? Или я не понял и это вообще про другое?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:42, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Основное отличие в том, что эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск. А с view так нельзя. Ну ещё все данные и их производные в одной таблице, не нужно писать в одну и читать из другой как это будет с view.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 12:56, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск
А от VIRTUAL тогда чем?
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 13:00, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем, что не надо каждый раз выражение писать в select. Или делать отдельный view.
|
|3.13, Аноним (14), 12:59, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Основное отличие в том, что эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск. А с view так нельзя.
В "больших" СУБД есть materialized view, тоже можно не вычислять каждый раз. Надеюсь, сабжевая фича является частью плана по их включению в SQLite.
|
|1.2, Аноним (2), 11:36, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Наверное прикольно. Но когда включат поддержку icu? что бы запрос Select "Ы" like "ы" выдавал 1?
известный баг\фича))
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 12:04, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раз не включают по умолчанию значит это никому не нужно. А полтора землекопа могут и сами себе с ICU собрать.
|
|2.7, пох. (?), 12:07, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если он начнет такое выдавать - да, это будет именно баг, поэтому ответ - никогда.
А поддержка upper/lower - существует, но, поскольку это embedded db, collate function ты ей должен предоставить сам - https://sqlite.org/c3ref/create_collation.html - можешь себе "включить поддержку icu", если умеешь.
Для "неумеющих кодить" существует postgres.
|
|1.3, PavloT (?), 11:42, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Просто удобство. Не всегда хочется создавать отдельную сущность в виде view. В принципе можно и запросом разрулить.
|
|
|
|2.6, Аноним (5), 12:05, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Имхо творят сущностный для видимости деятельности. Ничем хорошим это обычно не заканчивается.
|
|
|
|3.16, Аноним (14), 13:01, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полагаю, в этом случае закончится поддержкой materialized views, что неплохо.
|
|1.8, Аноним (8), 12:14, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
SQLite - хороший, годный продукт. Но кажется легковесность потихоньку улетучивается.
|
|
|
|2.9, пох. (?), 12:27, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
embedded db не обязана быть "легковесной", ей надо быть - embeddable.
А дальше, в случае sqlite все зависит от тебя - часть фич включается только по запросу, часть можно отключить. Но для этого его надо пересобирать, причем в некоторых случаях - из исходников.
Нет, sqlite-autoconf-3310000.tar.gz - это не исходник, и конфигурируется там не всё.
|
|1.11, ыы (?), 12:55, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
бизнес-логика встраиваемая прямо в таблицы... каша будет...
|
|
|
|
|
|3.18, ыы (?), 13:04, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, есть такие любители - выдать толпе мыло, веревку и посмотреть что получится в итоге...
а получится как в расте (недавно), получится как в вордпрессе (перманентно)
|
|
|
|4.19, Аноним (14), 13:13, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В расте получился способ ускорить работу, отключая всякие проверки. В результате можно догнать по производительности такие языки, как C и C++.
> получится как в вордпрессе (перманентно)
Если вас беспокоит безопасность — не пользуйтесь вордпрессом.
|