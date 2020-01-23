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Релиз СУБД SQLite 3.31 с поддержкой генерируемых столбцов

23.01.2020 10:26

Опубликован релиз SQLite 3.31.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка генерируемых столбцов (вычисляемых столбцов), позволяющих при создании таблицы определить столбец, значение которого автоматически вычисляется на основе содержимого другого столбца. Генерируемые столбцы могут быть как виртуальными (формируемыми на лету при каждом обращении), так и сохраняемыми в БД (сохраняются при каждом обновлении связанных столбцов). Содержимое генерируемых столбцов доступно только в режиме чтения (изменение производится только через модификацию значения в другом столбце, задействованном при вычислении). Например: 
    
   CREATE TABLE t1(
      a INTEGER PRIMARY KEY,
      b INT,
      c TEXT,
      d INT GENERATED ALWAYS AS (a*abs(b)) VIRTUAL,
      e TEXT GENERATED ALWAYS AS (substr(c,b,b+1)) STORED
   );
  • Добавлены PRAGMA trusted_schema, настройка SQLITE_DBCONFIG_TRUSTED_SCHEMA и сборочная опция "-DSQLITE_TRUSTED_SCHEMA", позволяющие управлять включением защиты от атак через модификацию схемы данных в БД. При активной защите ограничивается использование SQL-функций (не помеченных как SQLITE_INNOCUOUS) в триггерах, представлениях, выражениях CHECK и DEFAULT, индексах и генерируемых столбцах. Также отключается использование виртуальных таблиц в триггерах и представлениях, если виртуальная таблица явно не объявлена с флагом SQLITE_VTAB_INNOCUOUS.
  • Реализована возможность присвоения определённым в приложениях SQL-функциям свойств SQLITE_INNOCUOUS (безобидные функции, которые не зависят от внешних параметров и не могут использоваться для совершения вредоносных действий) и SQLITE_DIRECTONLY (только прямой вызов в SQL-запросах, без возможности применения в триггерах, представлениях и схемах структуры данных);
  • Добавлен модуль uuid с реализацией функций для обработки UUID ( RFC-4122);
  • Добавлена PRAGMA hard_heap_limit и функция sqlite3_hard_heap_limit64() для управления максимальным размером кучи;
  • В PRAGMA function_list добавлен вывод типа, свойств и числа аргументов каждой функции;
  • В виртуальную таблицу DBSTAT добавлен режим агрегирования данных;
  • В sqlite3_open_v2() реализована опция SQLITE_OPEN_NOFOLLOW, позволяющая запретить открытие символических ссылок;
  • Для аргумента PATH, передаваемого в JSON-функции, добавлена поддержка нотации массивов "#-N";
  • В системе распределения памяти lookaside реализована поддержка двух отдельных пулов памяти, каждый из которых может использоваться для выделения блоков разного размера (разделение позволяет расширить применение системы lookaside, при этом снизив размер выделяемого на каждое соединение буфера со 120 до 48 КБ);
  • Прекращена поддержка PRAGMA legacy_file_format, которая была несовместима с VACUUM, генерируемыми столбцами и убывающими индексами (поддержку устаревшего формата можно вернуть через флаг SQLITE_DBCONFIG_LEGACY_FILE_FORMAT в sqlite3_db_config()).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.30
  4. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  5. OpenNews: Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: database, sqlite
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  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка генерируемых столбцов (вычисляемых столбцов), позволяющих при создании таблицы создать столбец, значение которого автоматически вычисляется на основе содержимого другого столбца.

    Знатоки, объясните: чем представления (view) хуже? Или я не понял и это вообще про другое?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:42, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Основное отличие в том, что эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск. А с view так нельзя. Ну ещё все данные и их производные в одной таблице, не нужно писать в одну и читать из другой как это будет с view.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 12:32, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, теперь стало более понятно.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:56, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск

    А от VIRTUAL тогда чем?

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:00, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что не надо каждый раз выражение писать в select. Или делать отдельный view.
     
  • 3.13, Аноним (14), 12:59, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основное отличие в том, что эту штуку можно не вычислять каждый раз, записав её на диск. А с view так нельзя.

    В "больших" СУБД есть materialized view, тоже можно не вычислять каждый раз. Надеюсь, сабжевая фича является частью плана по их включению в SQLite.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наверное прикольно. Но когда включат поддержку icu? что бы запрос Select "Ы" like "ы" выдавал 1?
    известный баг\фича))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:04, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз не включают по умолчанию значит это никому не нужно. А полтора землекопа могут и сами себе с ICU собрать.
     
  • 2.7, пох. (?), 12:07, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если он начнет такое выдавать - да, это будет именно баг, поэтому ответ - никогда.

    А поддержка upper/lower - существует, но, поскольку это embedded db, collate function ты ей должен предоставить сам - https://sqlite.org/c3ref/create_collation.html - можешь себе "включить поддержку icu", если умеешь.

    Для "неумеющих кодить" существует postgres.

     
  • 2.15, Аномномномнимус (?), 13:00, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка включена если собрать правильно
     

  • 1.3, PavloT (?), 11:42, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто удобство. Не всегда хочется создавать отдельную сущность в виде view. В принципе можно и запросом разрулить.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 12:05, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Имхо творят сущностный для видимости деятельности. Ничем хорошим это обычно не заканчивается.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 13:01, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, в этом случае закончится поддержкой materialized views, что неплохо.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:14, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SQLite - хороший, годный продукт. Но кажется легковесность потихоньку улетучивается.
     
     
  • 2.9, пох. (?), 12:27, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    embedded db не обязана быть "легковесной", ей надо быть - embeddable.

    А дальше, в случае sqlite все зависит от тебя - часть фич включается только по запросу, часть можно отключить. Но для этого его надо пересобирать, причем в некоторых случаях - из исходников.
    Нет, sqlite-autoconf-3310000.tar.gz - это не исходник, и конфигурируется там не всё.

     

  • 1.11, ыы (?), 12:55, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бизнес-логика встраиваемая прямо в таблицы... каша будет...
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 13:02, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устраивать или нет кашу — выбор разработчика.
     
     
  • 3.18, ыы (?), 13:04, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть такие любители - выдать толпе мыло, веревку и посмотреть что получится в итоге...
    а получится как в расте (недавно), получится как в вордпрессе (перманентно)
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 13:13, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте получился способ ускорить работу, отключая всякие проверки. В результате можно догнать по производительности такие языки, как C и C++.

    > получится как в вордпрессе (перманентно)

    Если вас беспокоит безопасность — не пользуйтесь вордпрессом.

     
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