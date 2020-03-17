Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite

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|2.8, Zenitur (ok), 12:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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SQLite новый движок? У меня им ещё Amarok 1.4.10 пользовался. В 2006.
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|3.11, Dzen Python (ok), 13:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Последний коммит
Скулит - >15 hours ago
Беркли - > 7 years ago
А, ну да, забыл - Oracle
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|4.30, Аноним (28), 14:17, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Оракл тебе сделают коммит в любой день за какой ты заплатишь.
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|4.49, КО (?), 16:35, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Беркли - > 7 years ago
Вы уверены, что версия 18.1.32 появилась именно тогда?
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|3.44, Аноним (42), 15:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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разница между зенитаром и скуляйтом, что последний за эти 15 лет поумнел.
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|5.48, Аноним (48), 16:35, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это лучше чем все таким же звенидаром
ЗЫ имхо скуль для системных вещей это треш
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|2.65, Аноним (65), 18:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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sql придумали бимеры годах в 70х
а что таблицы что деревья и того раньше.
предлагаю всё это дропнуть и перейти на кругло-параллельных котиков.
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|1.9, Аноним (-), 12:57, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот, хвалю. Это гораздо полезнее, чем писать пакетные менеджеры на ржавчине, которыми никто, кроме пары пионеров, не пользуется.
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|1.12, PnD (??), 13:02, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну вот, скоро "database is deadlocked" появится и в rpm…
* Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея. А тут ещё полное отсутствие скиллов в предметной области у отвечающих за разработку.
** Что из этого может выйти, желающие могут посмотреть на примере akonadi от kde. Там ещ
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|2.13, PnD (??), 13:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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*** Там ещё и операции над списками в виде where xxx in ('a1','a2',..,'a100500')
С соответствующими результатами, которых кроме как в дебаге не видно ("оно просто зависло").
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|2.22, Michael Shigorin (ok), 13:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А тут ещё полное отсутствие скиллов в предметной области у отвечающих
> за разработку.
К сожалению, факт -- нынешний апстрим rpm изрядно бестолковый.
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|4.35, Michael Shigorin (ok), 14:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Именно поэтому мы используем apt для rpm-пакетов", - добавил Михаил
Когда в альте определялись с базовыми вещами, deb вообще никуда не годился для применения в системах, безопасность которых кого-либо интересует. Начиная прямо с отсутствия подписей пакетов, помнится.
И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.
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|5.37, iozohsoh (?), 14:49, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.
RPM != RPM в принципе. В нынешнем deb все же поболее универсальнее будет.
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|6.38, Michael Shigorin (ok), 14:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.
> RPM != RPM в принципе.
Скорее макропакеты.
> В нынешнем deb все же поболее универсальнее будет.
В целом это так. _Почему_ так -- отдельная развесистая тема ;-)
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|7.41, Аноним (41), 15:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну х.з... базука деба - жесткий lock, когда какие-нить обновы ставятся - даже лист пакетов сделать нельзя, иногда неудобно. в rpm - даже когда в фоне обновлятор работает можно по-быстрому посмотреть какой версии пакеты залиты и примерно прикинуть заведётся какая-нить прога или нет... пример натянутый, но в реальности с точностью до нюансов именно так и мешает жить
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|5.40, Аноним (40), 15:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот таскаю иногда к себе бинарники из разных дистров и проверяю их с помощью checksec и hardening-check. И что оказывается... Самые-самые закалённые в Арче, как ни крути, и причём все, а не только основные. Был удивлён. А чем ALT-RPM лучше?
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|2.33, YetAnotherOnanym (ok), 14:24, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> отражать деревья в реляции — вообще так себе идея
Хе, может, тебе ещё хочется, чтобы разрабы себе мозги перестроили и заюзали граф-ориентированную ДБ? Мечтатель...
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|2.45, нона (?), 16:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вот, скоро "database is deadlocked" появится и в rpm…
Вообще никакой проблемы сделать конкурентный доступ нет. sqlite из коробки поддерживает один писатель/много читателей без блокировок. А в контексте пакетных менеджеров, нескольких писателей в принципе быть не может, и блокировка вообще на самом верхнем уровне берется.
> Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея.
Если деревья были отражены в key-value BDB, то в sqlite это будет как минимум так же просто.
> akonadi от kde
Там проблема была в утырках, которые решили поддерживать "общий" backend, который умеет в mysql, и превратившийся в чмонстра. Использовать "встройку" это всегда прекрасная идея, вместо того чтобы велосипедить свою бд.
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|3.53, Аноним (48), 16:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А велосипедить объектное достаточно простое кей-валью с отн. узким назгачением в реляционке общего назначения это не велописедить
Альтернативы у бдб есть
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|2.50, Аноним (48), 16:38, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно что стнзя скуля это перекрестные соединения для аналитики
Нахрена оно в объектной среде да еще и в низкоуровневой системной шняге... Ну это федора/рх/ибм... Скоро там инсталлер на руби перепишут.
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|2.56, КО (?), 16:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея.
Полагать, что отношение версий пакетов представляет собой дерево тоже.
Но это не мешает же работать? :)
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|1.15, axonet (?), 13:14, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как же раньше жили то? В какие еще дистры это планируют ввести? Наверное, во все.
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|2.47, Аноним (46), 16:33, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно даже по цепочки проследить всех кто прогнется под IBM, а это примерно все.
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|2.63, пох. (?), 17:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раньше жили хреново - до появления пресловутой пятой версии, ежедневные бэкапы rpm'ской базы очень многим "впоследствии очень пригодились".
Удивительно, что им зачесалось ровно тогда, когда в третий раз перепроданная bdb наконец-то почти перестала портить базы, а не в каком-нибудь 2003м, когда было бы в самый раз.
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|1.18, Аноним (18), 13:27, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Bitcoin Core вообще с BerkleyDB 4.x поставляется, но с 5.x собрать можно.
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|3.61, пох. (?), 17:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в принципе, из поней колбаса должна получаться неплохая - что-то вроде конины ведь, только еще и диетической.
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|1.31, Аноним (31), 14:17, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки (RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2).
все что надо знать о мозгах FSF - которые не могут (и не хотят) обеспечить совместимость между своим же лицензиями.
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|2.59, анонн. (?), 17:20, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>> Разработчики Fedora Linux намерены перевести базу данных пакетов RPM (rpmdb) с BerkeleyDB на SQLite.
>> Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки (RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2).
> все что надо знать о мозгах FSF - которые не могут (и не хотят) обеспечить совместимость между своим же лицензиями.
Просто AGPL очень неудобна для проприетар^W Партнеров - нельзя будет просто вкатить жирный блобик и открыть лишь код его загрузки, нельзя будет собрать удаленный сервис, делая на нем миллиарды и зажать все улучшения, нельзя будет использовать в качестве "рабочей платформы" для пропр^W Закрытых Проектов Партнеров.
Но! Это конечно же совершенно не то же самое, что и в недавних случаях с проприетарными-подстилочками-бцдунами, открывающимися переходить на GPLv3 компоненты - одно дело проприетарщики, другое - Партнеры! Понимать надо!
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|1.39, Нанобот (ok), 15:17, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2
Юристы понапридумывали всякую херню, а программистам теперь работы прибавилось
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|2.52, Аноним (48), 16:43, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переходит на соверщенно левую технологию придумали не юристы.
Скорее дизайнеры или инклюзивные представители какого-нибудь амазонского племени.
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|1.43, Аноним (42), 15:33, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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непонятно нафига им реляционка на хранилище данных о пакетах. анализировать в режиме лайв? это федора поэтому не удивлюсь.
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|1.57, artenox (?), 17:00, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напомните, в RPM же нет рекомендованных зависимостей? С этим хуже живется или легче?
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|2.62, пох. (?), 17:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в rpm нет средства разрешения (или навязывания) этих зависимостей.
Предполагается, что этим занимается высокоуровневый менеджер.
А так есть аж двусторонняя связность:
Forward Reverse
Weak Recommends: Supplements:
Very weak Suggests: Enhances:
живется примерно так же - выключаешь нахрен, и нет тонн ненужного барахла, притащенных ради какого-то затесавшегося скрипта на вымершем языке.
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|2.64, Аноним (65), 18:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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механизм recommends во-первых относится больше не к пэкидж манагеру а скорее к системе уровнем выше т.е. yum там или dnf
во-вторых, оный в apt убог до невозможности. негибок и непрозрачен. нечто что должно быть полностью переделано.
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