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Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite

17.03.2020 12:14

Разработчики Fedora Linux намерены перевести базу данных пакетов RPM (rpmdb) с BerkeleyDB на SQLite. В качестве основной причины замены называется применение в rpmdb устаревшей версии Berkeley DB 5.x, которая уже несколько лет не сопровождается. Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки (RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2).

Кроме того, текущая реализация rpmdb на основе BerkeleyDB не обеспечивает необходимой надёжности, так как не использует транзакции и не способна выявлять несоответствия в БД. Необходимые для использования SQLite изменения будут предложены в выпуске RPM 4.16. Для преобразования формата БД будет достаточно использовать команду "rpmdb --rebuilddb". Новую реализацию rpmdb планируются включить в Fedora 33, сохранив для обеспечения совместимости и поддержку BerkeleyDB. В Fedora 34 поддержка BerkeleyDB будет переведена в режим только для чтения.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.31 с поддержкой генерируемых столбцов
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31
  4. OpenNews: Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID
  5. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52557-rpm
Ключевые слова: rpm, fedora, sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Alex Gluck (?), 12:17, 17/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:19, 17/03/2020 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.3, captcha 20168 (?), 12:25, 17/03/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.7, gogo (?), 12:29, 17/03/2020 Скрыто модератором
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  • 5.28, Аноним (28), 14:15, 17/03/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Dzen Python (ok), 12:27, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то дропают древние движки данных.
     
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 12:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    SQLite новый движок? У меня им ещё Amarok 1.4.10 пользовался. В 2006.
     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 13:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Последний коммит
    Скулит - >15 hours ago
    Беркли - > 7 years ago
    А, ну да, забыл - Oracle
     
     
  • 4.30, Аноним (28), 14:17, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Оракл тебе сделают коммит в любой день за какой ты заплатишь.
     
     
  • 5.54, имя (ok), 16:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, что коммит придётся на заказанный день!

    https://news.ycombinator.com/item?id=18442941

     
  • 4.42, Аноним (42), 15:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в еще кучу key-value преемников BDB? подсказать названия?
     
  • 4.49, КО (?), 16:35, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беркли - > 7 years ago

    Вы уверены, что версия 18.1.32 появилась именно тогда?

     
  • 3.44, Аноним (42), 15:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разница между зенитаром и скуляйтом, что последний за эти 15 лет поумнел.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 16:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но остался все таким же скулайтом.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:35, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лучше чем все таким же звенидаром

    ЗЫ имхо скуль для системных вещей это треш

     
  • 2.65, Аноним (65), 18:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sql придумали бимеры годах в 70х
    а что таблицы что деревья и того раньше.

    предлагаю всё это дропнуть и перейти на кругло-параллельных котиков.

     

  • 1.9, Аноним (-), 12:57, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, хвалю. Это гораздо полезнее, чем писать пакетные менеджеры на ржавчине, которыми никто, кроме пары пионеров, не пользуется.
     
  • 1.12, PnD (??), 13:02, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну вот, скоро "database is deadlocked" появится и в rpm…
    * Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея. А тут ещё полное отсутствие скиллов в предметной области у отвечающих за разработку.
    ** Что из этого может выйти, желающие могут посмотреть на примере akonadi от kde. Там ещ
     
     
  • 2.13, PnD (??), 13:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *** Там ещё и операции над списками в виде where xxx in ('a1','a2',..,'a100500')
    С соответствующими результатами, которых кроме как в дебаге не видно ("оно просто зависло").
     
  • 2.22, Michael Shigorin (ok), 13:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А тут ещё полное отсутствие скиллов в предметной области у отвечающих
    > за разработку.

    К сожалению, факт -- нынешний апстрим rpm изрядно бестолковый.

     
     
  • 3.34, AnonymousA (?), 14:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Именно поэтому мы используем apt для rpm-пакетов", - добавил Михаил
     
     
  • 4.35, Michael Shigorin (ok), 14:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Именно поэтому мы используем apt для rpm-пакетов", - добавил Михаил

    Когда в альте определялись с базовыми вещами, deb вообще никуда не годился для применения в системах, безопасность которых кого-либо интересует.  Начиная прямо с отсутствия подписей пакетов, помнится.

    И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.

     
     
  • 5.37, iozohsoh (?), 14:49, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.

    RPM != RPM в принципе. В нынешнем deb все же поболее универсальнее будет.

     
     
  • 6.38, Michael Shigorin (ok), 14:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> И да, именно поэтому ALT-RPM != RPM.
    > RPM != RPM в принципе.

    Скорее макропакеты.

    > В нынешнем deb все же поболее универсальнее будет.

    В целом это так.  _Почему_ так -- отдельная развесистая тема ;-)

     
     
  • 7.41, Аноним (41), 15:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну х.з... базука деба - жесткий lock, когда какие-нить обновы ставятся - даже лист пакетов сделать нельзя, иногда неудобно. в rpm - даже когда в фоне обновлятор работает можно по-быстрому посмотреть какой версии пакеты залиты и примерно прикинуть заведётся какая-нить прога или нет... пример натянутый, но в реальности с точностью до нюансов именно так и мешает жить
     
  • 5.40, Аноним (40), 15:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот таскаю иногда к себе бинарники из разных дистров и проверяю их с помощью checksec и hardening-check. И что оказывается... Самые-самые закалённые в Арче, как ни крути, и причём все, а не только основные. Был удивлён. А чем ALT-RPM лучше?
     
  • 2.33, YetAnotherOnanym (ok), 14:24, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > отражать деревья в реляции — вообще так себе идея

    Хе, может, тебе ещё хочется, чтобы разрабы себе мозги перестроили и заюзали граф-ориентированную ДБ? Мечтатель...

     
  • 2.45, нона (?), 16:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот, скоро "database is deadlocked" появится и в rpm…

    Вообще никакой проблемы сделать конкурентный доступ нет. sqlite из коробки поддерживает один писатель/много читателей без блокировок. А в контексте пакетных менеджеров, нескольких писателей в принципе быть не может, и блокировка вообще на самом верхнем уровне берется.

    > Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея.

    Если деревья были отражены в key-value BDB, то в sqlite это будет как минимум так же просто.

    > akonadi от kde

    Там проблема была  в утырках, которые решили поддерживать "общий" backend, который умеет в mysql, и превратившийся в чмонстра. Использовать "встройку" это всегда прекрасная идея, вместо того чтобы велосипедить свою бд.

     
     
  • 3.53, Аноним (48), 16:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А велосипедить объектное достаточно простое кей-валью с отн. узким назгачением в реляционке общего назначения это не велописедить
    Альтернативы у бдб есть
     
  • 2.50, Аноним (48), 16:38, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что стнзя скуля это перекрестные соединения для аналитики
    Нахрена оно в объектной среде да еще и в низкоуровневой системной шняге... Ну это федора/рх/ибм... Скоро там инсталлер на руби перепишут.
     
  • 2.56, КО (?), 16:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кроме шуток, отражать деревья в реляции — вообще так себе идея.

    Полагать, что отношение версий пакетов представляет собой дерево тоже.
    Но это не мешает же работать? :)

     

  • 1.15, axonet (?), 13:14, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же раньше жили то? В какие еще дистры это планируют ввести? Наверное, во все.
     
     
  • 2.47, Аноним (46), 16:33, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно даже по цепочки проследить всех кто прогнется под IBM, а это примерно все.
     
  • 2.63, пох. (?), 17:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше жили хреново - до появления пресловутой пятой версии, ежедневные бэкапы rpm'ской базы очень многим "впоследствии очень пригодились".

    Удивительно, что им зачесалось ровно тогда, когда в третий раз перепроданная bdb наконец-то почти перестала портить базы, а не в каком-нибудь 2003м, когда было бы в самый раз.

     

  • 1.17, Аноним_tmp (?), 13:21, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если перейду с Windows на Linux, то это будет Fedora
     
     
  • 2.29, ryoken (ok), 14:16, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? А чем Gentoo не угодило?
     
  • 2.51, Аноним (48), 16:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб привычно пердолиццо?
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:27, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Bitcoin Core вообще с BerkleyDB 4.x поставляется, но с 5.x собрать можно.
     
  • 1.19, klopik (?), 13:27, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В будущем надо мигрировать с rpm на deb.
     
     
  • 2.25, Урри (?), 13:54, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На kiss.

    Вообще не понимаю к чему этот зоопарк?

     

  • 1.20, iPony129412 (?), 13:34, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательно, когда выкидывают устаревшие технологии 👍
     
     
  • 2.23, Michael Shigorin (ok), 13:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Замечательно, когда выкидывают устаревшие технологии 👍

    Пони, кстати, устарела в навоз.

     
     
  • 3.61, пох. (?), 17:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в принципе, из поней колбаса должна получаться неплохая - что-то вроде конины ведь, только еще и диетической.

     

  • 1.31, Аноним (31), 14:17, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки (RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2).

    все что надо знать о мозгах FSF -  которые не могут (и не хотят) обеспечить совместимость между своим же лицензиями.

     
     
  • 2.59, анонн. (?), 17:20, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>> Разработчики Fedora Linux намерены перевести базу данных пакетов RPM (rpmdb) с BerkeleyDB на SQLite.
    >> Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки (RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2).
    > все что надо знать о мозгах FSF -  которые не могут (и не хотят) обеспечить совместимость между своим же лицензиями.

    Просто AGPL очень неудобна для проприетар^W Партнеров - нельзя будет просто вкатить жирный блобик и открыть лишь код его загрузки, нельзя будет собрать удаленный сервис, делая на нем миллиарды и зажать все улучшения, нельзя будет использовать в качестве "рабочей платформы" для пропр^W Закрытых Проектов Партнеров.
    Но! Это конечно же совершенно не то же самое, что и в недавних случаях с проприетарными-подстилочками-бцдунами, открывающимися переходить на GPLv3 компоненты - одно дело проприетарщики, другое - Партнеры! Понимать надо!

     

  • 1.39, Нанобот (ok), 15:17, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2

    Юристы понапридумывали всякую херню, а программистам теперь работы прибавилось

     
     
  • 2.52, Аноним (48), 16:43, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходит на соверщенно левую технологию придумали не юристы.
    Скорее дизайнеры или инклюзивные представители какого-нибудь амазонского племени.
     

  • 1.43, Аноним (42), 15:33, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    непонятно нафига им реляционка на хранилище данных о пакетах. анализировать в режиме лайв? это федора поэтому не удивлюсь.
     
  • 1.57, artenox (?), 17:00, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, в RPM же нет рекомендованных зависимостей? С этим хуже живется или легче?
     
     
  • 2.58, Аноним (40), 17:12, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендованные в любом случае же необязательны к установке.
     
  • 2.62, пох. (?), 17:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в rpm нет средства разрешения (или навязывания) этих зависимостей.

    Предполагается, что этим занимается высокоуровневый менеджер.

    А так есть аж двусторонняя связность:
       Forward Reverse
    Weak Recommends: Supplements:
    Very weak Suggests: Enhances:

    живется примерно так же - выключаешь нахрен, и нет тонн ненужного барахла, притащенных ради какого-то затесавшегося скрипта на вымершем языке.

     
  • 2.64, Аноним (65), 18:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    механизм recommends во-первых относится больше не к пэкидж манагеру а скорее к системе уровнем выше т.е. yum там или dnf

    во-вторых, оный в apt убог до невозможности. негибок и непрозрачен. нечто что должно быть полностью переделано.

     

  • 1.60, user90 (?), 17:25, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, это там где Поцтеринг?
     

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