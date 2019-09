Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15

После почти двух лет разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.15.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Наиболее заметные улучшения в RPM 4.15: Добавлена экспериментальная поддержка непривилегированной сборки в chroot-окружении;

Реализована поддержка распараллеливания сборки пакетов на многоядерных системах. Ограничение числа потоков задаётся через макрос "%_smp_build_ncpus" и переменную $RPM_BUILD_NCPUS. Для определения числа CPU предложен макрос "%getncpus";

В spec-файлах появилась поддержка условных оператора "%elif" (else if), а также вариантов "%elifos" и "%elifarch" для привязки к дистрибутиву и архитектуре;

Добавлены новые секции "%patchlist" и "%sourcelist", которые могут использоваться для добавления патчей и исходных текстов простым перечислением имён без указания номеров записей (например, вместо "Patch0: popt-1.16-pkgconfig.patch" в секции %patchlist можно указать "popt-1.16-pkgconfig.patch");

В rpmbuild добавлена поддержка динамической сборки зависимостей с их включением в src.rpm. В spec-файле добавлена поддержка секции "%generate_buildrequires", содержимое которой обрабатывается как список зависимостей (BuildRequires), требующий проверки (если зависимость отсутствует будет выведена ошибка).

Реализован оператор "^" для проверки версий старше заданной даты, выполняющий действие, противоположное оператору "~". Например, "1.1^20160101" охватит версию 1.1 и патчи, добавленные после 1 января 2016 года;

Добавлена опция "--scm" для включения режима "%autosetup SCM";

Добавлен встроенный макрос "%{expr:…}" для вычисления произвольных выражений (несколько дней назад также был предложен формат "%[ expr ]" );

Обеспечено использование по умолчанию кодировки UTF-8 для строковых данных в заголовках;

Добавлены глобальные макросы %build_cflags, %build_cxxflags, %build_fflags и %build_ldflags с флагами для компилятора и компоновщика;

Добавлен макрос "%dnl" (Discard to Next Line) для вставки комментариев;

В биндингах для Python 3 обеспечен возврат строк в виде экранированных последовательностей UTF-8 вместо байтовых данных;

Добавлен фиктивный бэкенд БД для улучшения поддержки систем без rpmdb (например, Debian);

Улучшено определение архитекутры ARM и добавлена поддержка armv8;

Обеспечена бесшовная поддержка Lua 5.2-5.3, не требующая определений compat в коде.