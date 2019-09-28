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Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15

28.09.2019 12:37

После почти двух лет разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.15.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года).

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.15:

  • Добавлена экспериментальная поддержка непривилегированной сборки в chroot-окружении;
  • Реализована поддержка распараллеливания сборки пакетов на многоядерных системах. Ограничение числа потоков задаётся через макрос "%_smp_build_ncpus" и переменную $RPM_BUILD_NCPUS. Для определения числа CPU предложен макрос "%getncpus";
  • В spec-файлах появилась поддержка условных оператора "%elif" (else if), а также вариантов "%elifos" и "%elifarch" для привязки к дистрибутиву и архитектуре;
  • Добавлены новые секции "%patchlist" и "%sourcelist", которые могут использоваться для добавления патчей и исходных текстов простым перечислением имён без указания номеров записей (например, вместо "Patch0: popt-1.16-pkgconfig.patch" в секции %patchlist можно указать "popt-1.16-pkgconfig.patch");
  • В rpmbuild добавлена поддержка динамической сборки зависимостей с их включением в src.rpm. В spec-файле добавлена поддержка секции "%generate_buildrequires", содержимое которой обрабатывается как список зависимостей (BuildRequires), требующий проверки (если зависимость отсутствует будет выведена ошибка).
  • Реализован оператор "^" для проверки версий старше заданной даты, выполняющий действие, противоположное оператору "~". Например, "1.1^20160101" охватит версию 1.1 и патчи, добавленные после 1 января 2016 года;
  • Добавлена опция "--scm" для включения режима "%autosetup SCM";
  • Добавлен встроенный макрос "%{expr:…}" для вычисления произвольных выражений (несколько дней назад также был предложен формат "%[ expr ]" );
  • Обеспечено использование по умолчанию кодировки UTF-8 для строковых данных в заголовках;
  • Добавлены глобальные макросы %build_cflags, %build_cxxflags, %build_fflags и %build_ldflags с флагами для компилятора и компоновщика;
  • Добавлен макрос "%dnl" (Discard to Next Line) для вставки комментариев;
  • В биндингах для Python 3 обеспечен возврат строк в виде экранированных последовательностей UTF-8 вместо байтовых данных;
  • Добавлен фиктивный бэкенд БД для улучшения поддержки систем без rpmdb (например, Debian);
  • Улучшено определение архитекутры ARM и добавлена поддержка armv8;
  • Обеспечена бесшовная поддержка Lua 5.2-5.3, не требующая определений compat в коде.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 2.3
  4. OpenNews: Подмена страниц на сайте репозитория RPM Fusion
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.14.0
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rpm
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  • 1.1, Аноним (1), 12:56, 28/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну что, ребятушки, будет оно в следующем Альте или нет? Вопрос года.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:59, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А будет ли следующий Альт?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 13:01, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, распи^W импортозамещение уже закончилось?
     
     
  • 4.6, ddjfvcs (?), 13:24, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в чём распил? Разве на компанию разработчика дистрибутива выделяются бюджетные средства?
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 13:27, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man импортозамещение
    man госзакупки
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А будет ли следующий год?
     

  • 1.5, ddjfvcs (?), 13:23, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > включая производные проекты

    Но далеко не все из перечисленных являются производными RHEL.

     
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