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Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL

03.10.2022 20:55

Открыты наработки проекта Postgres WASM, развивающего окружение с СУБД PostgreSQL, работающее внутри браузера. Связанный с проектом код открыт под лицензией MIT. Предлагается инструментарий для сборки работающей в браузере виртуальной машины c урезанным Linux-окружением, сервером PostgreSQL 14.5 и сопутствующими утилитами (psql, pg_dump). Размер итоговой сборки около 30 МБ.

Начинка виртуальной машины формируется при помощи скриптов buildroot и запускается в браузере с использованием эмулятора v86. Для взаимодействия с утилитами PostgreSQL из браузера поставляется web-оболочка. Для обращения к запущенному в браузере серверу PostgreSQL по сети и выполнению сетевых запросов из виртуальной машины используется прокси, пробрасывающий трафик при помощи API Websocket.

Основные возможности Postgres WASM:

  • Сохранение и восстановление состояния СУБД из файла или браузерного хранилища на базе IndexedDB.
  • Быстрый запуск из файла с сохранённым состоянием виртуальной машины или полный запуск с перезагрузкой эмулятора.
  • Возможность выделения виртуальной машине от 128 до 1024МБ памяти.
  • Настройка размера шрифта web-терминала.
  • Поддержка загрузки файлов в виртуальное окружение, в том числе можно загружать дампы БД.
  • Поддержка скачивания файлов из виртуального окружения.
  • Установка входящих и исходящих сетевых соединений, создание туннеля для проброса обращений к сетевому порту 5432.

Среди возможных областей применения Postgres WASM упоминается создание демонстрационных и обучающих систем, организация работы с данными в offline-режиме, анализ данных при нахождении в offline-режиме, тестирование функциональности и конфигураций PostgresSQL, создание локального окружения разработчика, подготовка срезов определённого состояния СУБД для отправки другим разработчикам или в службу поддержки, тестирование логической репликации с внешних СУБД.



  1. Главная ссылка к новости (https://supabase.com/blog/post...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL 14.4 с исправлением повреждения индексов
  3. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL
  5. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57863-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, НяшМяш (ok), 21:49, 03/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал, они постгрю в васм загнали. А тут всего-лишь в эмуляторе запустили.
     
  • 1.4, Минона (ok), 21:56, 03/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, WebPostgreSQL, круто!
     
  • 1.5, Dzen Python (ok), 22:42, 03/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь я шутил, ребят! Шутил!
    Про интерпретатор питона внутри js-виртуалки внутри виртуалки-интерпретатора в байткоде ebpf внутри линукса внутри виртуальной машины , написанной на java внутри java-машины внутри руби-скрипта внутри питонового скрипта, исполняющего интерпретатором питона внутри js-виртуалки внутри виртуалки-интерпретатора в байткоде ebpf...

    А-А-А-А-А!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:12, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у вас мало абстракций
     

  • 1.6, Судья из Калифорнии с опытом программирования (?), 22:58, 03/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дум в думе запустили. Ждём постгрес на хранимых процедурах.
     
     
  • 2.8, Анон2 (?), 23:27, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в хранимых законопроектах:)
     

  • 1.9, darkshvein (ok), 23:54, 03/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НАЧАЛОСЬ
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:04, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы нормальный GUI сделали, а не хрень под именем pgadmin4
     
     
  • 2.11, Kartas (?), 00:25, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dbeaver
     

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