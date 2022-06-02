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Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

02.06.2022 11:32

Опубликован выпуск проекта FerretDB 0.3, позволяющего заменить документо-ориентированную СУБД MongoDB на PostgreSQL без внесения изменений в код приложений. FerretDB реализован как прокси-сервер, транслирующий обращения к MongoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, что позволяет использовать PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Потребность миграции может возникнуть в связи с переходом MongoDB на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Основной целевой аудиторией FerretDB являются пользователи, которые не применяют в своих приложениях расширенные возможности MongoDB, но желают использовать полностью открытый программный стек. На текущем этапе развития FerretDB пока поддерживает лишь часть возможностей MongoDB, наиболее часто применяемых в типовых приложениях. В будущем планируют достигнуть полной совместимости с драйверами для MongoDB и предоставить возможность использовать FerretDB в качестве прозрачной замены MongoDB.

MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

В выпуске FerretDB 0.3 реализована команда findAndModify изменяющая документ, но возвращающая его первоначальную версию. Реализованы операторы обновления полей - $inc и $set. Добавлена поддержка сортировки скалярных типов данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FerretDB/Fe...)
  2. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.1, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL
  4. OpenNews: Проект RethinkDB выкуплен для передачи сообществу
  5. OpenNews: Стабильный релиз СУБД FoundationDB 6.0, развиваемой компанией Apple
  6. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57290-ferretdb
Ключевые слова: ferretdb, mongodb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:37, 02/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Балабол (?), 12:53, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задался вопросом, а нафига собственно? Пока не почитал лицензию mongodb (SSPL).
    Собственно хочу сказать инвестору FerretDB: ах тыж хитрая жопа.джпг
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:43, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возникает вопрос: а как этот инвестор будет отбивать свои инвестиции?
    В такой схеме, если клиенту понадобится платная поддержка, то логичнее будет связаться со спецами по постгресу.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:58, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект можно развивать и на донаты.  
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:46, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С русиш айпи теперь и документацию монги хрен почитаешь
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:20, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, что значит, "теперь"? Ты вчера родился, или правда не в курсе? Я уже много лет вижу самую разнообразную дискриминацию в виде перекрытого доступа к информационным ресурсам. Таблички в духе "доступ с этого айпи запрещён" намекают. Не, ну ты понял, доступ с моего айпи запрещён?

    А что касается монги, так что-то не удивлён.

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:31, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    т.е. вопросы из разряда, а что там с производительностью в этой погремушке тебя мало интересуют. А это просто адаптер, над не семом быстром Го над не самой быстрой базой Постгрей. Напомню что производительность монги на некоторых задачах просто феноменальная.  
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:59, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > производительность монги на некоторых задачах просто феноменальная.  

    обоснуй (если речь не о замерах под фенобарбиталом)

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:49, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе обосновать что на перегоне данных из одного формата в другой теряешь время? Или что Го медленнее C++ так то есть полно бенчей https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/go-gpp.htm

    Но конкретно тебе я бы посоветовал семки грызть в падике сюда больше не заходи.  

     
     
  • 5.13, Rj (?), 16:19, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обосновать в каких задачах скорость mongo феноменальная.
     
  • 5.20, Аноним (20), 18:42, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. В Posgres есть встроенная поддержка jsonb и это не TEXT, а именно jsonb объекты с маппингом типов полей на типы posgres и возможностью добавлять индексы на поля и значения jsonb
    2. Потери производительности и баги скорее всего будут на начальном этапе 100%, т.к. вряд ли Posgres сможет реализовать совсем все фичи спец DB для json
     
  • 2.17, пох. (?), 17:02, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Задался вопросом, а нафига собственно?

    патамуштамогет!

    > Пока не почитал лицензию mongodb

    какая сура корана воспрещает правоверному пользоваться открытой версией?

    И, кстати, самостоятельно ее развивать может оказаться и попроще чем пытаться приляпать совершенно чуждый интерфейс к sql.

     

  • 1.8, T00 (?), 14:24, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это типо BolgenDB, или что то серьёзное?
     
     
  • 2.18, пох. (?), 17:03, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не на расте, так что несерьезное в принципе.

     

  • 1.19, Аноним (19), 17:21, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прокси сервер обёртка над обёрткой над врапером. Это всё улучшает производительность. Мы ведь любим монгу и постргресс за это.
     

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