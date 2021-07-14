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Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 5.0

14.07.2021 09:40

Представлен выпуск документо-ориентированной СУБД MongoDB 5.0, которая занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. Код MongoDB написан на языке C++ и распространяется под лицензией SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

В MongoDB имеются встроенные средства по обеспечению сегментирования (распределение набора данных по серверам на основе определенного ключа), в сочетании с репликацией позволяющие построить горизонтально масштабируемый кластер хранения, в котором отсутствует единая точка отказа (сбой любого узла не сказывается на работе БД), поддерживается автоматическое восстановление после сбоя и перенос нагрузки с вышедшего из строя узла. Расширение кластера или преобразование одного сервера в кластер производится без остановки работы БД простым добавлением новых машин.

Особенности нового выпуска:

  • Добавлены коллекции для данных в форме временного ряда (time series collections), оптимизированные для хранения срезов значений параметров, записываемых через определённые промежутки времени (время и набор соответствующих этому времени значений). Необходимость в хранении подобных данных возникает в системах мониторинга, финансовых платформах, системах опроса состояний датчиков. Работа с данными временного ряда осуществляется как с обычными коллекциями документов, но индексы и метод хранения для них оптимизированы с учётом привязки ко времени, что позволяет значительно сократить потребление места на диске, уменьшить задержки при выполнении запросов и реализовать возможность анализа данных в режиме реального времени.

    MongoDB рассматривает подобные коллекции как доступные на запись нематериализированные представления, созданные на базе внутренних коллекций и при вставке автоматически группирующие данные временного ряда в оптимизированный формат хранения. При этом каждая привязанная ко времени запись при запросе трактуется как отдельный документ. Данные автоматически упорядочиваются и индексируются по времени (нет необходимости в явном создании индексов по времени).

  • Добавлена поддержка оконных операторов (аналитических функций), позволяющих выполнить действия с определённым набором документов в коллекции. В отличие от агрегатных функций, оконные функции не свёртывают сгруппированный набор, а производят агрегирование на основе содержимого "окна", включающего один или более документов из результирующего набора. Для манипуляции с подмножеством документов предложена новая стадия $setWindowFields, при помощи которой можно, например, определить различия между двумя документами в коллекции, рассчитать рейтинг продаж и проанализировать информацию в сложных временных рядах.
  • Добавлена поддержка версионирования API, позволяющая привязать приложение к определённому состоянию API и исключить риски, связанные с возможным нарушением обратной совместимости при переходе на новые выпуски СУБД. Версионирование API отделяет жизненный цикл приложения от жизненного цикла СУБД и позволяет разработчикам вносить изменения в приложение тогда, когда возникла потребность задействовать новые возможности, а не когда выполняется переход на новую версию СУБД.
  • Добавлена поддержка механизма Live Resharding, позволяющего на лету менять используемые для сегментирования ключи (shard key) без остановки СУБД.
  • Расширены возможности шифрования полей на стороне клиента (Client-Side Field Level Encryption). Появилась возможность перенастройки фильтров аудита и ротации сертификатов x509 без остановки работы СУБД. Добавлена поддержка настройки набора шифров для TLS 1.3.
  • Предложена новая оболочка командной строки MongoDB Shell (mongosh), которая развивается как отдельный проект, написана на JavaScript с использованием платформы Node.js и распространяется под лицензией Apache 2.0. MongoDB Shell даёт возможность подключаться к СУБД, менять настройки и отправлять запросы. Поддерживается умное автодополнение ввода методов, команд и выражений MQL, подсветка синтаксиса, контекстная подсказка, разбор сообщений об ошибках и возможность расширения функциональности через дополнения. Старая CLI-оболочка "mongo" объявлена устаревшей и будет удалена в будущем выпуске.
  • Добавлены новые операторы: $count, $dateAdd, $dateDiff, $dateSubtract, $sampleRate и $rand.
  • Обеспечено задействование индексов при использовании операторов $eq, $lt, $lte, $gt и $gte внутри выражения $expr.
  • В командах aggregate, find, findAndModify, update, delete и методах db.collection.aggregate(), db.collection.findAndModify(), db.collection.update() и db.collection.remove() реализована поддержка опции "let" для определения списка переменных, делающих команды более читаемые благодаря отделению переменных от текста запроса.
  • Операции find, count, distinct, aggregate, mapReduce, listCollections и listIndexes теперь не блокируются, если параллельно выполняется операция, выставляющая эксклюзивную блокировку на коллекцию документов.
  • В рамках инициативы по избавлению от неполиткорректных терминов команда isMaster и метод db.isMaster() переименованы в hello и db.hello().
  • Изменена схеме нумерации выпусков и осуществлён переход на предсказуемый график формирования релизов. Раз в год будет формироваться значительный релиз (5.0, 6.0, 7.0), раз в три месяца промежуточные выпуски с новыми возможностями (5.1, 5.2, 5.3) и по мере необходимости корректирующие обновления с исправлением ошибок и уязвимостей (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3). В промежуточных выпусках будет формироваться функциональность для следующего значительного релиза, т.е. в MongoDB 5.1, 5.2 и 5.3 будет сформированы новые возможности для выпуска MongoDB 6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mongodb.com/blog/p...)
  2. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  3. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  4. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  5. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 4.0
  6. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55481-mongodb
Ключевые слова: mongodb, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 09:51, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Предложена новая оболочка командной строки MongoDB Shell (mongosh), которая развивается как отдельный проект, написана на JavaScript с использованием платформы Node.js

    новая, современная, молодежная

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:58, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там нет rust, а значит уже не молодежная
     
     
  • 3.6, OnTheEdge (ok), 10:07, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    анону только дай повод раст приплести
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 11:10, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ну а чё? Хайпово
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:33, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хайпово сейчас клоны Центоси стругать.
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 10:07, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До хрустика стильным-модным был js + <триллард лефтпад-"фреймворков"> + нода
    До ноды модным-молодежным был хачкелль
    ...
    Пока еще молодежно
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:00, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо пугать зумеров нормальными консолями, им в арбузере привычнее: отправил команду в базу - отправил твит. Поставил на проверку - сидишь читаешь про то, как смуззи бороздит юзерфлоу в каморкинге. Ляпота!
     

  • 1.2, КО (?), 09:58, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "но не является открытой"
    Sus aMongos
    Привет.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 10:04, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Юзаешь инстанс - будь добр выложить не тольок измененный код инстанса, но и код окружения, и код обвязки вокруг, чтобы не было скрытой тивоизации - код есть, даже собирается, правда не работает нигде, кроме особого окружения. Поэтому, будь добр, или сделай, чтобы запускалось без шаманств, или отдай обвязку в комплекте.

    Ну таки правильно. Ждем, когда до старичья наконец дойдет месседж и они включат условие в какой-нибудь гпл4.

     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:41, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > отдай обвязку в комплекте

    С фига? Она чужая. Тебя мама не учила, что брать чужое без спроса нехорошо?
    > код есть, даже собирается, правда не работает

    Ну так на то ж и опенсорс! Садись и ковыряй. А требовать всё готовое на блюдечке с голубой каёмочкой ума много не надо.

     
  • 1.9, Lex (??), 10:50, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > isMaster и метод db.isMaster() переименованы в hello и db.hello()

    Прям совсем неожиданный «синоним»
    Ладно бы ведущий/ведомый итд

    Закупаемся попкорном и ждем-с когда подобная «политкорректность» доберётся до звездных войнов и вместо мастеров джедаев, появятся джедаи-«приветы»

     
     
  • 2.11, OnTheEdge (ok), 11:12, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть рыцари-джедаи, борцы со злом. Они ведут по пути Силы неопытных падаванов, кои, стало быть, ведомы ими. Всё же ясно и понятно. И инклюзивно.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:57, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда же будет "Есть учитель и его ученик, не больше, не меньше"?
     

  • 1.12, Аноним (13), 11:31, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Единственная нормальная база данных.
     
     
  • 2.14, хацкер (??), 11:46, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MySQL
     

  • 1.15, mongodb (?), 11:48, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем нужна монга, если есть rethinkdb?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:59, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, если есть.
     
  • 2.18, OnTheEdge (ok), 12:00, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем нужна rethinkdb, если есть монга?
     
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