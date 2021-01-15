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Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL

15.01.2021 11:24

Компания Elasticsearch B.V. анонсировала изменение лицензии на платформу поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также на web-интерфейс Kibana. Начиная с выпуска Elasticsearch 7.11 проект будет переведён с лицензии Apache 2.0 на лицензию SSPL (Server Side Public License), в которой добавлены дополнительные требования по использованию для обеспечения работы облачных сервисов. Для тех, кого не устраивают условия лицензии SSPL, предоставлена коммерческая лицензия Elastic License. Клиентские библиотеки продолжат поставляться под лицензией Apache 2.0.

Лицензия SSPL уже используется проектом MongoDB и предоставляет возможность модификации и распространения кода, но не прошла рецензирование организацией OSI (Open Source Initiative), занимающейся проверкой соответствия лицензий критериям Open Source. Юристы Red Hat отнесли лицензию SSPL к категории несвободных, после чего проект Fedora запретил включение пакетов с продуктами под данной лицензией в свои репозитории.

Одобрение OSI оценивается как маловероятное, так как в лицензии имеются спорные моменты, касающиеся дискриминации отдельных категорий пользователей (провайдеров облачных сервисов). Кроме того, авторы SSPL не стали доводить проверку до конца и отозвали ранее отправленный запрос на рецензирование данной лицензии в OSI. Лицензия SSPL сформулирована так, что на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии, так как иначе придётся перелицензировать под SSPL код всех компонентов, вовлечённых в работу облачного сервиса, в том числе и сторонних.

Напомним, что лицензия SSPL основана на тексте AGPLv3, в котором внесены изменения в раздел 13. Изменения сводятся к добавлению требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. По мнению Мэтью Гаррета (Matthew Garrett), одного из директоров Фонда Свободного ПО, данное требование нарушает совместимость с GPL и другими копилефт лицензиями, которые запрещают перелицензирование чужого кода.

В качестве причины изменения лицензии отмечается желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО. Разработчиков не устраивает то, что облачные провайдеры занимаются перепродажей Elasticsearch в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

Изменение лицензии не отразится на пользователях Elasticsearch, применяющих платформу в качестве бэкенда, но повлияет на провайдеров облачных сервисов, которые продают готовую функциональность Elasticsearch в форме облачного сервиса. Облачным сервисам придётся приобрести коммерческую лицензию, полностью открыть код своей инфраструктуры, остаться на старой версии Elasticsearch, время поддержки которой ограничено, или совместно продолжить развитие ответвления от Elasticsearch под лицензией Apache. Форк Elasticsearch может быть создан как обособленное продолжение разработки проекта Open Distro for Elasticsearch, развиваемого компанией Amazon.

Продолжение использования Elasticsearch под новой лицензией на предприятиях, развивающих online-сервисы, оценивается некоторыми аналитиками как дополнительный риск для бизнеса, так как условия по открытию связанных наработок практически невыполнимы. Например, из-за размытости формулировок, перелицензирование под SSPL может потребоваться для всего программного стека, включая операционную систему. В пресс-релизе Elasticsearch упомянута необходимость открытия "service management layer", но в самой лицензии SSPL такого уточнения нет, а используется понятие "Service Source Code", охватывающее все сопутствующие компоненты, включая ПО для управления, интерфейсы пользователя, программные интерфейсы, ПО для автоматизации, системы, применяемые для мониторинга, резервного копирования и хостинга, а также любые другие программы, необходимые для запуска экземпляра сервиса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.elastic.co/blog/li...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал Open Distro for Elasticsearch 1.0.0
  3. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  4. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  5. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  6. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54408-elasticsearch
Ключевые слова: elasticsearch, kibana, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гэндальф (?), 12:02, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    скатертью дорога
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конец эпохи
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и правильно, только идиоты показывают аттракцион невиданной щедрости!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 15/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:10, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перекопилефтили копилефтеров
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:11, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

    Так в этом и смысл опен сорса. Не? Хотите заработать бабок - делайте коммерчесский продукт.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unreal License комерческий open-source. И SSPL выходит примерно как комерческий open-source. Только оба несвободные.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:15, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >Хотите заработать бабок - делайте коммерчесский продукт.

    Ну вот они и сделали лол

     
     
  • 3.24, пох. (?), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предварительно дав возможность всем лохам-"паразитирующим" поучаствовать в забегах по граблям полудописанного софта. Угу.

    Но, в целом, да, если эта баба с возу - я с удовольствием посмотрю на сытых волков.

     
  • 2.50, Урри (ok), 14:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте Open Source и Free Software.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:22, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да никому не нужно оно же, есть loki.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:34, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да никому не нужно оно же, есть %LIKE%
     
  • 2.35, Sluggard (ok), 13:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ЛОРе Эластик в качестве поиска.
     
  • 2.43, Аноньимъ (ok), 13:41, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сейчас конкретно о чем говорите?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:24, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть где-то пояснения почему им AGPLv3 недостаточно?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Agpl позволяет предоставлять софт в качестве сервиса, если ты публикуешь исходный код самого лицензируемого софта. Sspl же требует публикации под этой лицензией исходного кода всего софта, который используется в твоем сервисе, начиная от скриптов деплоя и заканчивая прошивками оборудования, что, по факту, запрещает предоставление сервиса на основе лицензируемого кода.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но только не понятно, на кой это открытие, от них независящего кода, нужно Elasticsearch'евцам?
     
     
  • 4.32, someoneNicko (ok), 12:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, чтобы создать ситуацию, которую имеем по факту: формальный незапрет с запретом фактическим.
     
  • 4.51, GG (ok), 14:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что этот кусок говна не заводится без тонны внешних костылей, в отличие от нормальных продуктов.
     
  • 2.22, Shxcsks (?), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не путаю, AGPLv3 не требует открытия исходников сторонних сервисов, которые могу обеспечивать работу Elasticsearch. По этой лицензии открывались бы только правки непосредственно в Elasticsearch.
     

  • 1.11, Turbid (??), 12:24, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть альтернатива на вменяемом языке, а не на Java?
     
     
  • 2.12, funny.falcon (?), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хоть и не Java программист, но не вижу причин считать Java невменяемым языком.

    А вы программируете на Java профессионально?

     
     
  • 3.34, anon6546 (?), 13:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам язык java более-менее нормальный, но сравнительно медленно развивается.
    проблема именно в том, что java-проги поверх jvm работают.
    более-менее большие программы на java тормозят и потребляют сравнительно много ресурсов.
    Например, gradle, Android Studio написаны на java.
     
     
  • 4.39, funny.falcon (?), 13:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть куча программ, написанных на других языках, и тоже тормозящих. Сама по себе JVM - вещь крутая. А говно софт можно писать и на фортране.

    Просто в java мире исторически с одной стороны было принято писать bloated software. С другой стороны, из-за отночительной простоты самой Java, в неё приходили не всегда полноценные программисты. Неполноценный программист пишущий bloated софт => тормоза.

    Но это проблема не языка и не рантайма. Это проблема экосистемы и сложившейся культуры.

    Я слышал и знаю о таких serverside приложениях на Java, что мне с моим C и Go бэкграундом остаётся только тихо завидовать.

    Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках.

     
     
  • 5.46, sdfsdf46 (?), 14:00, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках.

    примерно то же самое можно сказать про C++: на C++ можно писать безопасные и быстрые программы, просто нужна квалификация.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > альтернатива на вменяемом языке

    Пример вменяемого языка в студию

    > а не на Java

    Чем java для таких проектов невменяема?

     
     
  • 3.23, Мурзантырь (?), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Основная проблема проектов на Java это Java.
     
  • 3.25, Аноним (29), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Пример вменяемого языка в студию

    Да любые языки, которые не основаны на JRE, LLVM, MS CLI.

     
     
  • 4.40, funny.falcon (?), 13:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно? Любой? Ruby? Perl? TCL?
     
  • 4.42, Erley (ok), 13:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А LLVM тут каким боком?
     
  • 4.44, Карл (?), 13:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу видно эксперда. LLVM с остальными двумя имеет чуть больше общего, чем ничего.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C# что ли?
     
  • 2.26, пох. (?), 12:43, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямых альтернатив нет, но в большинстве случаев - заменяется на clickhouse с "потерями, не превышающими допустимые при атаке укрепленных объектов".

    Только его русские делали, смотри не вляпайся.

     
  • 2.30, blzz (?), 12:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугли lucene на своем языке.
    или именно куча апишек для индексации и поиска, или агрегации?
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sphinx
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:28, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдохнет же.
     
     
  • 2.27, пох. (?), 12:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сдохнет? Полно примеров на стековерфлоу, откуда еще десять поколений копипастить будут.

    Сдохнет as-a-service, и будет торчать в интернет без пароля, настроенный грамотными и, главное, быстрохвостыми девляпсами вместо сервис-провайдера - это да.

    Сервис-провайдер тоже не расстроится особо - не купят это, купят больше просто инстансов, да еще и непременно налетят на экспоненциальные оплаты за превышение потребления.

     

  • 1.16, Аноним (-), 12:30, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии,

    Браво ! Наконец-то разум победил !

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:31, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перелицензирование распространяется только на новые версии, старыми пользуйтесь сколько хотите. А там и бэкпорты багфиксов некоторое время будут идти.
     
     
  • 2.28, пох. (?), 12:47, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перелицензирование распространяется только на новые версии, старыми пользуйтесь сколько
    > хотите.

    Ты совсем дурак? На stack пример был с самой распоследней версией! Немедленно обеспечь нам такую же!

     
     
  • 3.31, blzz (?), 12:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "у того облачного провайдера который мы выбрали"
     
  • 2.33, blzz (?), 12:59, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и новыми "пользуйтесь сколько хотите", тут проблемы возникают у тех, кто хочет продавать(предоставлять) ElasticSearch as a Service
     

  • 1.18, Anonim (??), 12:33, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Напомним, что лицензия SSPL основана на тексте AGPLv3, в котором внесены изменения в раздел 13. Изменения сводятся к добавлению требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. По мнению Мэтью Гаррета (Matthew Garrett), одного из директоров Фонда Свободного ПО, данное требование нарушает совместимость с GPL и другими копилефт лицензиями, которые запрещают перелицензирование чужого кода.

    Кто-то тут водит за нос и передергивает.
    GPL запрещает связывать код к несвободным ПО и изменить GPL лицензию на non-GPL нельзя, но это никоим образом не влияет на перелицензирование самого несвободного ПО.
    А если SSPL обязывает весь взаимодействующий код выпускать под аналогичной лицензией (фактически, это требование, аналогичное требованию  по линкованию с кодом под GPL лицензией), то это их право.
    И если кто-то захочет слинковать SSPL с GPL, то пускай делает прослойку под двойной лицензией.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ключевое слово в процитированном "чужого". Никто со стороны не вправе изменить лицензию, допустим на ядро linux, с gpl на sspl.
     
     
  • 3.37, Anonim (??), 13:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия накладывает ограничения, а не меняет лицензию чужого кода. Это делают люди, и как они захотят делать, пусть и задумываются, либо бесплатно брать SSPL/покупать платную версию/вкладываться в разработку самим.
     

  • 1.20, КО (?), 12:38, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Форки лицензий делают неспроста.
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:15, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Дополнительные приложения можно установить из Flathub, но ведётся работа по созданию для Fedora официальных Flatpak-пакетов с приложениями из набора KDE Apps.

    Создавался flathub и flatpak как универсальный пакет и платформа для всей экосистемы, а теперь начинается "ведётся работа для fedora", завтра будет вестись для opensuse, послезавтра для manjaro и пошло-поехало. Спрашивается зачем оно нужно, если снова начинают плодится пакеты для каждого дистрибутива отдельно? Нет никакой универсальности, вернее никто её не придерживается.

     
     
  • 2.41, Аноним (13), 13:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. ты промахнулся
    2. у федоры есть свой flatpak репозиторий. Как я понял, именно для него и ведется работа
     

  • 1.45, Аноним (45), 13:44, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они Kiban'улись.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:10, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший пример "write once, стопкран anywhere".
     

  • 1.48, Аноним (49), 14:08, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > авторы SSPL ... отозвали ранее отправленный запрос на рецензирование данной лицензии в OSI.
    > Лицензия SSPL сформулирована так, что на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии, так как иначе придётся перелицензировать под SSPL код всех компонентов, вовлечённых в работу облачного сервиса, в том числе и сторонних.

    Следует ли это понимать как то, что авторы решили переделать лицензию на менее неудобную, и следует ждать SSPLv2?

     

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