Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL

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|1.3, Аноним (3), 12:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и правильно, только идиоты показывают аттракцион невиданной щедрости!
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|1.6, Аноним (6), 12:11, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>а непосредственно разработчики остаются ни с чем.
Так в этом и смысл опен сорса. Не? Хотите заработать бабок - делайте коммерчесский продукт.
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|2.7, Аноним (7), 12:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Unreal License комерческий open-source. И SSPL выходит примерно как комерческий open-source. Только оба несвободные.
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|2.8, Аноним (8), 12:15, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>Хотите заработать бабок - делайте коммерчесский продукт.
Ну вот они и сделали лол
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|3.24, пох. (?), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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предварительно дав возможность всем лохам-"паразитирующим" поучаствовать в забегах по граблям полудописанного софта. Угу.
Но, в целом, да, если эта баба с возу - я с удовольствием посмотрю на сытых волков.
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|2.21, Аноним (21), 12:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Agpl позволяет предоставлять софт в качестве сервиса, если ты публикуешь исходный код самого лицензируемого софта. Sspl же требует публикации под этой лицензией исходного кода всего софта, который используется в твоем сервисе, начиная от скриптов деплоя и заканчивая прошивками оборудования, что, по факту, запрещает предоставление сервиса на основе лицензируемого кода.
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|3.29, Аноним (29), 12:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но только не понятно, на кой это открытие, от них независящего кода, нужно Elasticsearch'евцам?
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|4.32, someoneNicko (ok), 12:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо, чтобы создать ситуацию, которую имеем по факту: формальный незапрет с запретом фактическим.
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|4.51, GG (ok), 14:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что этот кусок говна не заводится без тонны внешних костылей, в отличие от нормальных продуктов.
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|2.22, Shxcsks (?), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не путаю, AGPLv3 не требует открытия исходников сторонних сервисов, которые могу обеспечивать работу Elasticsearch. По этой лицензии открывались бы только правки непосредственно в Elasticsearch.
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|2.12, funny.falcon (?), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хоть и не Java программист, но не вижу причин считать Java невменяемым языком.
А вы программируете на Java профессионально?
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|3.34, anon6546 (?), 13:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сам язык java более-менее нормальный, но сравнительно медленно развивается.
проблема именно в том, что java-проги поверх jvm работают.
более-менее большие программы на java тормозят и потребляют сравнительно много ресурсов.
Например, gradle, Android Studio написаны на java.
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|4.39, funny.falcon (?), 13:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть куча программ, написанных на других языках, и тоже тормозящих. Сама по себе JVM - вещь крутая. А говно софт можно писать и на фортране.
Просто в java мире исторически с одной стороны было принято писать bloated software. С другой стороны, из-за отночительной простоты самой Java, в неё приходили не всегда полноценные программисты. Неполноценный программист пишущий bloated софт => тормоза.
Но это проблема не языка и не рантайма. Это проблема экосистемы и сложившейся культуры.
Я слышал и знаю о таких serverside приложениях на Java, что мне с моим C и Go бэкграундом остаётся только тихо завидовать.
Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках.
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|5.46, sdfsdf46 (?), 14:00, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках.
примерно то же самое можно сказать про C++: на C++ можно писать безопасные и быстрые программы, просто нужна квалификация.
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|2.13, Аноним (13), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> альтернатива на вменяемом языке
Пример вменяемого языка в студию
> а не на Java
Чем java для таких проектов невменяема?
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|3.25, Аноним (29), 12:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Пример вменяемого языка в студию
Да любые языки, которые не основаны на JRE, LLVM, MS CLI.
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|4.44, Карл (?), 13:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сразу видно эксперда. LLVM с остальными двумя имеет чуть больше общего, чем ничего.
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|2.26, пох. (?), 12:43, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямых альтернатив нет, но в большинстве случаев - заменяется на clickhouse с "потерями, не превышающими допустимые при атаке укрепленных объектов".
Только его русские делали, смотри не вляпайся.
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|2.30, blzz (?), 12:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гугли lucene на своем языке.
или именно куча апишек для индексации и поиска, или агрегации?
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|2.27, пох. (?), 12:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему сдохнет? Полно примеров на стековерфлоу, откуда еще десять поколений копипастить будут.
Сдохнет as-a-service, и будет торчать в интернет без пароля, настроенный грамотными и, главное, быстрохвостыми девляпсами вместо сервис-провайдера - это да.
Сервис-провайдер тоже не расстроится особо - не купят это, купят больше просто инстансов, да еще и непременно налетят на экспоненциальные оплаты за превышение потребления.
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|1.16, Аноним (-), 12:30, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии,
Браво ! Наконец-то разум победил !
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|1.17, Аноним (17), 12:31, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перелицензирование распространяется только на новые версии, старыми пользуйтесь сколько хотите. А там и бэкпорты багфиксов некоторое время будут идти.
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|2.28, пох. (?), 12:47, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перелицензирование распространяется только на новые версии, старыми пользуйтесь сколько
> хотите.
Ты совсем дурак? На stack пример был с самой распоследней версией! Немедленно обеспечь нам такую же!
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|2.33, blzz (?), 12:59, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и новыми "пользуйтесь сколько хотите", тут проблемы возникают у тех, кто хочет продавать(предоставлять) ElasticSearch as a Service
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|1.18, Anonim (??), 12:33, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Напомним, что лицензия SSPL основана на тексте AGPLv3, в котором внесены изменения в раздел 13. Изменения сводятся к добавлению требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. По мнению Мэтью Гаррета (Matthew Garrett), одного из директоров Фонда Свободного ПО, данное требование нарушает совместимость с GPL и другими копилефт лицензиями, которые запрещают перелицензирование чужого кода.
Кто-то тут водит за нос и передергивает.
GPL запрещает связывать код к несвободным ПО и изменить GPL лицензию на non-GPL нельзя, но это никоим образом не влияет на перелицензирование самого несвободного ПО.
А если SSPL обязывает весь взаимодействующий код выпускать под аналогичной лицензией (фактически, это требование, аналогичное требованию по линкованию с кодом под GPL лицензией), то это их право.
И если кто-то захочет слинковать SSPL с GPL, то пускай делает прослойку под двойной лицензией.
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|2.36, Аноним (36), 13:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ключевое слово в процитированном "чужого". Никто со стороны не вправе изменить лицензию, допустим на ядро linux, с gpl на sspl.
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|3.37, Anonim (??), 13:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лицензия накладывает ограничения, а не меняет лицензию чужого кода. Это делают люди, и как они захотят делать, пусть и задумываются, либо бесплатно брать SSPL/покупать платную версию/вкладываться в разработку самим.
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|1.38, Аноним (38), 13:15, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Дополнительные приложения можно установить из Flathub, но ведётся работа по созданию для Fedora официальных Flatpak-пакетов с приложениями из набора KDE Apps.
Создавался flathub и flatpak как универсальный пакет и платформа для всей экосистемы, а теперь начинается "ведётся работа для fedora", завтра будет вестись для opensuse, послезавтра для manjaro и пошло-поехало. Спрашивается зачем оно нужно, если снова начинают плодится пакеты для каждого дистрибутива отдельно? Нет никакой универсальности, вернее никто её не придерживается.
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|2.41, Аноним (13), 13:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. ты промахнулся
2. у федоры есть свой flatpak репозиторий. Как я понял, именно для него и ведется работа
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|1.48, Аноним (49), 14:08, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> авторы SSPL ... отозвали ранее отправленный запрос на рецензирование данной лицензии в OSI.
> Лицензия SSPL сформулирована так, что на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии, так как иначе придётся перелицензировать под SSPL код всех компонентов, вовлечённых в работу облачного сервиса, в том числе и сторонних.
Следует ли это понимать как то, что авторы решили переделать лицензию на менее неудобную, и следует ждать SSPLv2?
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