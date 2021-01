Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL

2.12 , funny.falcon ( ? ), 12:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я хоть и не Java программист, но не вижу причин считать Java невменяемым языком. А вы программируете на Java профессионально?

3.34 , anon6546 ( ? ), 13:01, 15/01/2021 сам язык java более-менее нормальный, но сравнительно медленно развивается.

проблема именно в том, что java-проги поверх jvm работают.

более-менее большие программы на java тормозят и потребляют сравнительно много ресурсов.

Например, gradle, Android Studio написаны на java.

4.39 , funny.falcon ( ? ), 13:35, 15/01/2021 Есть куча программ, написанных на других языках, и тоже тормозящих. Сама по себе JVM - вещь крутая. А говно софт можно писать и на фортране. Просто в java мире исторически с одной стороны было принято писать bloated software. С другой стороны, из-за отночительной простоты самой Java, в неё приходили не всегда полноценные программисты. Неполноценный программист пишущий bloated софт => тормоза. Но это проблема не языка и не рантайма. Это проблема экосистемы и сложившейся культуры. Я слышал и знаю о таких serverside приложениях на Java, что мне с моим C и Go бэкграундом остаётся только тихо завидовать. Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках.

5.46 , sdfsdf46 ( ? ), 14:00, 15/01/2021 >>> Т.е. на Java можно писать так, чтобы это было так же эффективно, как и на других "быстрых" языках. Для этого просто нужно иметь такую же квалификацию, которую имеют программисты, пишущие быстрые приложения на "быстрых" языках. примерно то же самое можно сказать про C++: на C++ можно писать безопасные и быстрые программы, просто нужна квалификация.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:27, 15/01/2021 > альтернатива на вменяемом языке Пример вменяемого языка в студию > а не на Java Чем java для таких проектов невменяема?

3.23 , Мурзантырь ( ? ), 12:42, 15/01/2021 Основная проблема проектов на Java это Java.

3.25 , Аноним ( 29 ), 12:42, 15/01/2021 >Пример вменяемого языка в студию Да любые языки, которые не основаны на JRE, LLVM, MS CLI.

4.40 , funny.falcon ( ? ), 13:36, 15/01/2021 Серьезно? Любой? Ruby? Perl? TCL?

4.42 , Erley ( ok ), 13:40, 15/01/2021 А LLVM тут каким боком?

4.44 , Карл ( ? ), 13:42, 15/01/2021 Сразу видно эксперда. LLVM с остальными двумя имеет чуть больше общего, чем ничего.

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:27, 15/01/2021 На C# что ли?

2.26 , пох. ( ? ), 12:43, 15/01/2021 Прямых альтернатив нет, но в большинстве случаев - заменяется на clickhouse с "потерями, не превышающими допустимые при атаке укрепленных объектов". Только его русские делали, смотри не вляпайся. 2.30 , blzz ( ? ), 12:56, 15/01/2021 гугли lucene на своем языке.

или именно куча апишек для индексации и поиска, или агрегации?

2.47 , Аноним ( 47 ), 14:07, 15/01/2021 sphinx