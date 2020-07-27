В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB

|
|
|
|
|
|3.21, iPony129412 (?), 13:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это ж сколько терабайт бэкапов надо?
Да даже ноль.
Главное же написать "пришлите на этот криптокошелёк денежек и всё станет нормально".
А исполнять необязательно же... А так кто-то пришлёт...
|
|3.23, Meow (?), 13:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ноль!
(ну на самом деле пара гигабайт таки нужна - bitcoin wallet требует бережного отношения)
|
|
|
|2.18, Аноним (-), 13:30, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не все удалённые данные связаны с деятельностью впн-анонимов, админов публичных бд беспокоит не утечка, а отсутствие данных
|
|2.22, A.Stahl (ok), 13:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как ты отреагируешь если "хорошие люди" залезут к тебе на балкон и разнесут там всё к чёртовой метери под предлогом "А что такое? Ни замка ни колючей проволоки ни сигнализации ни даже таблички с требованием не влезать". Как?
|
|
|
|3.30, Аноним (-), 13:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если на твоем незащищенном балконе будут хранится стопки копий личных документов жильцов, а злоумышленники всё сожгут, аккуратно потушив и замыв следы?
|
|
|
|4.35, Meow (?), 13:53, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы все же еще и квартиру подпалил напоследок - во-первых, чтоб неповадно было, а во-вторых хрен его знает, что он там хранил.
|
|1.5, имя_ (?), 13:08, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С редисом странно, последний раз когда его устанавливал, то зам были закрыт доступ снаружи, только локально.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 13:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению, недоучкам часто проще разрешить всё везде, чем работать с защищёнными дефолтами. А вообще фаервол должен по умолчанию резать как минимум все входящие подключения.
|
|2.9, Аноним (9), 13:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так нет никаких проблем перевешать редиску на 0.0.0.0. А кому надо - ещё и внешний IP-адрес прикрутят. Всё можно.
|
|2.29, пох. (?), 13:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С редисом странно, последний раз когда его устанавливал, то зам были закрыт доступ снаружи,
> только локально.
bind к localhost это не "закрыт доступ", а "сделана ненужная вредная херня". При этом ничего ни у кого кроме васяна с локалхостом не работает, и его немедленно откроют если редис ставили не для поиграться.
"закрыт доступ снаружи" - это когда как у mysql - вообще хрен ты запустишься и подключишься не настроив или не указав аутентификацию, и при этом доступы добавляются и удаляются одной простой командой, а не через трэш и помои, как это сделано в redis или монге. (И очевидно потому, что и сами горе-разработчики добавляли эти возможности постфактум. Или вон, как в elk, продавали за отдельные деньги.)
|
|1.7, Аноним (9), 13:11, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Странно, а где же обвинения в сторону девопсов, кубернетесов и прочих докеров?
|
|1.11, Аноним (11), 13:16, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
вспомнилась история, когда бот через дыры в прошивках ролтеров патчил уязвимости.
Вообще - медаль надо давать авторам таких штук. "Если гора не идет к Магомету", то нужно учить горе-сисадминов базовой гигиене добровольно-принудительно
|
|
|
|2.14, blzz (?), 13:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тут так нельзя. если поставить пароль - сломается аппликуха которая хочет беспарольный доступ.
и еще есть архитектурное фиаско это эластик в котором включить аутентификацию это отдельный геморойчик.
|
|
|
|
|
|4.31, пох. (?), 13:48, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может быть это означает "Гавно этот ваш эластик"?
да. Но, поскольку современных разработчиков оказалось _невозможно_ обучить культуре unix-style логов - ничего кроме этого г-на и нет.
Впрочем, вон у монги, если не считать некоторых мелочей, в целом все на очень хорошем уровне. Кроме как раз механизмов авторизации. Которая вся из дерьма и клея, причем сорта клея и консистенция дерьма еще и нужны разные для приложений и для самих инстансов, а управлять этим вообще невозможно.
|
|1.12, Аноним (12), 13:17, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вывод все vpn провайдеры можно лгут заявляя да мы не ведем никаких логов о пользователях.
|
|
|
|2.15, Аноним84701 (ok), 13:24, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вывод все vpn провайдеры можно лгут заявляя да мы не ведем никаких логов о пользователях.
«Welcome to the real world, Neo».
>> Hong Kong-based VPN provider UFO VPN
Хотя, кто ССЗ Буратинам виноват, что из всех вариантов "Логирует и сливает все, но только партнерам! / Cливает привязку IP и любимых котиков только по запросу министерства правды! / Cливает только привязку IP, только своим спецслужбам и только по особому распоряжению суда / ..."
они выбрали провайдера "Ну и <многолетнее растение из рода капустных> вы, лохи, нам что-то сделаете, поймав на откровенной лжи и нарушении договора, логировании всего что можно (и сливе всем кто платит)!"?
|
|1.16, noize (ok), 13:25, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Не можешь запонить головой - запоминай жопой" © Лобанов из интернов
|
|
|
|2.27, Брат Анон (?), 13:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не надо. 95% мамкиных сисадминов бекапы не делает. А из тех 5%, что делают -- 95% откаты делать не умеют. А из тех 5%, что умеют откаты делать -- 95% бекапов кривые.
|
|2.33, пох. (?), 13:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А бакапы баз оно умеет до кучи грохать?
бэкапы е6анастика - это, знаешь, особый вид спецолимпиады. У тебя есть бэкап содержимого мусорного ведра?
Впрочем, бэкап по существу используемой монги - тоже такая, сомнительная петрушка, потому что стоить это будет очень дорого, а щастья от него будет крайне немного.
Обычно там и там обеспечивают отказоустойчивость (благо это то что есть из коробки), а потерю - как-нибудь переживают.
Ну или не переживают, если там монги было терабайт на сто. Потому что все равно банкроты.
|