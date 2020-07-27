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В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB

27.07.2020 12:28

Продолжает набирать обороты атака "Meow", в ходе которой неизвестные злоумышленники уничтожают данные в публично доступных незащищённых установках Elasticsearch и MongoDB. Единичные случаи очистки (в сумме около 3% от всех жертв) также зафиксированы для незащищённых БД на основе Apache Cassandra, CouchDB, Redis, Hadoop и Apache ZooKeeper. Атака производится через бота, перебирающего типовые сетевые порты СУБД. Изучение атаки на подставной honeypot-сервер показало, что подключение бота осуществляется через ProtonVPN. Если 22 июля было зафиксировано около 1000 удалённых БД, то 23 июля число поражённых систем возросло примерно до 2500, а вчера превысило отметку 3800, но снизилось сегодня до 3750.

Причиной возникновения проблем является является открытие публичного доступа к БД без надлежащей настройки аутентификации. По ошибке или беспечности обработчик запросов прикрепляется не к внутреннему адресу 127.0.0.1 (localhost), а ко всем сетевым интерфейсам, включая внешний. В MongoDB подобному поведению способствует пример настроек, предлагаемых по умолчанию, а в Elasticsearch до выпуска 6.8 в бесплатной версии вообще не поддерживалась средства разграничения доступа.

Показательна история с VPN-провайдером UFO, у которого выявили публично доступную базу Elasticsearch, размером 894ГБ. Провайдер позиционировал себя как заботящийся о приватности пользователей и не ведущий логи. Вопреки заявлению, во всплывшей базе присутствовали логи, включающие сведения об IP-адресах, привязке сеансов ко времени, метках о местоположении пользователя, информации об операционной системе и устройстве пользователя, списках доменов для подстановки рекламы в незащищённый HTTP-трафик. Более того, в БД присутствовали пароли доступа в открытом виде и сессионные ключи, позволяющие расшифровать перехваченные сеансы.

Провайдер UFO был информирован о проблеме 1 июля, но две недели сообщение оставалось без ответа и 14 июля был направлен другой запрос хостинг-провайдеру, после чего 15 июля БД была защищена. 20 июля данная БД снова всплыла в публичном доступе на другом IP. Через считанные часы почти все данные в БД были удалены. Разбор данного удаления показал, что оно связано с массово проводимой атакой, получившей имя Meow по названию индексов, оставляемых в БД после удаления. Поиск через сервис Shodan показал, что жертвами удаления также стали ещё несколько сотен серверов. Сейчас число удалённых БД приближается к отметке в 4000.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал Open Distro for Elasticsearch 1.0.0
  3. OpenNews: В Elasticsearch 7.1 предоставлены бесплатные компоненты для обеспечения безопасности
  4. OpenNews: Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода
  5. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  6. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53438-elasticsearch
Ключевые слова: elasticsearch, mongodb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iPony129412 (?), 13:06, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А денег не требует что ли?
    Ну там: "у нас есть бэкап, пришлите вот криптовалют"
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:32, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж сколько терабайт бэкапов надо?
     
     
  • 3.21, iPony129412 (?), 13:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ж сколько терабайт бэкапов надо?

    Да даже ноль.
    Главное же написать "пришлите на этот криптокошелёк денежек и всё станет нормально".
    А исполнять необязательно же... А так кто-то пришлёт...

     
  • 3.23, Meow (?), 13:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноль!

    (ну на самом деле пара гигабайт таки нужна - bitcoin wallet требует бережного отношения)

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:06, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Не злоумышленники, а хорошие люди.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поддерживаю.
    Лучше пусть так, чем утекают непонятно куда
     
  • 2.18, Аноним (-), 13:30, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все удалённые данные связаны с деятельностью впн-анонимов, админов публичных бд беспокоит не утечка, а отсутствие данных
     
  • 2.22, A.Stahl (ok), 13:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты отреагируешь если "хорошие люди" залезут к тебе на балкон и разнесут там всё к чёртовой метери под предлогом "А что такое? Ни замка ни колючей проволоки ни сигнализации ни даже таблички с требованием не влезать". Как?
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 13:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если на твоем незащищенном балконе будут хранится стопки копий личных документов жильцов, а злоумышленники всё сожгут, аккуратно потушив и замыв следы?
     
     
  • 4.34, A.Stahl (ok), 13:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без разницы.


     
  • 4.35, Meow (?), 13:53, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы все же еще и квартиру подпалил напоследок - во-первых, чтоб неповадно было, а во-вторых хрен его знает, что он там хранил.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:08, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И это прекрасно!
     
  • 1.5, имя_ (?), 13:08, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С редисом странно, последний раз когда его устанавливал, то зам были закрыт доступ снаружи, только локально.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, недоучкам часто проще разрешить всё везде, чем работать с защищёнными дефолтами. А вообще фаервол должен по умолчанию резать как минимум все входящие подключения.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так нет никаких проблем перевешать редиску на 0.0.0.0. А кому надо - ещё и внешний IP-адрес прикрутят. Всё можно.
     
  • 2.29, пох. (?), 13:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С редисом странно, последний раз когда его устанавливал, то зам были закрыт доступ снаружи,
    > только локально.

    bind к localhost это не "закрыт доступ", а "сделана ненужная вредная херня". При этом ничего ни у кого кроме васяна с локалхостом не работает, и его немедленно откроют если редис ставили не для поиграться.

    "закрыт доступ снаружи" - это когда как у mysql - вообще хрен ты запустишься и подключишься не настроив или не указав аутентификацию, и при этом доступы добавляются и удаляются одной простой командой, а не через трэш и помои, как это сделано в redis или монге. (И очевидно потому, что и сами горе-разработчики добавляли эти возможности постфактум. Или вон, как в elk, продавали за отдельные деньги.)

     

  • 1.6, InuYasha (??), 13:10, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро будет "Nyaa" :3
     
     
  • 2.25, A.Stahl (ok), 13:40, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Trashheap has spoken!
     

  • 1.7, Аноним (9), 13:11, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, а где же обвинения в сторону девопсов, кубернетесов и прочих докеров?
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 13:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нужно констатировать очевидное?
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 13:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, то есть ты смирился.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:16, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вспомнилась история, когда бот через дыры в прошивках ролтеров патчил уязвимости.

    Вообще - медаль надо давать авторам таких штук. "Если гора не идет к Магомету", то нужно учить горе-сисадминов базовой гигиене добровольно-принудительно

     
     
  • 2.14, blzz (?), 13:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут так нельзя. если поставить пароль - сломается аппликуха которая хочет беспарольный доступ.
    и еще есть архитектурное фиаско это эластик в котором включить аутентификацию это отдельный геморойчик.
     
     
  • 3.24, Брат Анон (?), 13:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть это означает "Гавно этот ваш эластик"?
     
     
  • 4.31, пох. (?), 13:48, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может быть это означает "Гавно этот ваш эластик"?

    да. Но, поскольку современных разработчиков оказалось _невозможно_ обучить культуре unix-style логов - ничего кроме этого г-на и нет.

    Впрочем, вон у монги, если не считать некоторых мелочей, в целом все на очень хорошем уровне. Кроме как раз механизмов авторизации. Которая вся из дерьма и клея, причем сорта клея и консистенция дерьма еще и нужны разные для приложений и для самих инстансов, а управлять этим вообще невозможно.

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:17, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вывод все vpn провайдеры можно лгут заявляя да мы не ведем никаких логов о пользователях.
     
     
  • 2.15, Аноним84701 (ok), 13:24, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вывод все vpn провайдеры можно лгут заявляя да мы не ведем никаких логов о пользователях.

    «Welcome to the real world, Neo».
    >> Hong Kong-based VPN provider UFO VPN

    Хотя, кто ССЗ Буратинам виноват, что из всех вариантов "Логирует и сливает все, но только партнерам! / Cливает привязку IP и любимых котиков только по запросу министерства правды!  / Cливает только привязку IP, только своим спецслужбам  и только по особому распоряжению суда / ..."
    они выбрали провайдера "Ну и <многолетнее растение из рода капустных> вы, лохи, нам что-то сделаете, поймав на откровенной лжи и нарушении договора, логировании всего что можно (и сливе всем кто платит)!"?

     
  • 2.17, Аноним (17), 13:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если Элтон Джон гомосексуалист, то все мужики гомосексуалисты
     
     
  • 3.26, Брат Анон (?), 13:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Элтон Джон? Мужик? Дык, где он мужик, если он педераст?!
     

  • 1.16, noize (ok), 13:25, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Не можешь запонить головой - запоминай жопой" © Лобанов из интернов
     
  • 1.20, ryoken (ok), 13:32, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А бакапы баз оно умеет до кучи грохать? :D
     
     
  • 2.27, Брат Анон (?), 13:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо. 95% мамкиных сисадминов бекапы не делает. А из тех 5%, что делают -- 95% откаты делать не умеют. А из тех 5%, что умеют откаты делать -- 95% бекапов кривые.
     
  • 2.33, пох. (?), 13:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А бакапы баз оно умеет до кучи грохать?

    бэкапы е6анастика - это, знаешь, особый вид спецолимпиады. У тебя есть бэкап содержимого мусорного ведра?

    Впрочем, бэкап по существу используемой монги - тоже такая, сомнительная петрушка, потому что стоить это будет очень дорого, а щастья от него будет крайне немного.

    Обычно там и там обеспечивают отказоустойчивость (благо это то что есть из коробки), а потерю - как-нибудь переживают.
    Ну или не переживают, если там монги было терабайт на сто. Потому что все равно банкроты.

     

  • 1.28, Аноним (28), 13:44, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахахахаха... Т.е. мяу.
     
  • 1.32, Stanislavvv (?), 13:49, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны - 272, с другой - 274. Встретились два одиночества, блин... Многократно...
     
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