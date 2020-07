В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB

2.15 , Аноним84701 ( ok ), 13:24, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вывод все vpn провайдеры можно лгут заявляя да мы не ведем никаких логов о пользователях. «Welcome to the real world, Neo».

>> Hong Kong-based VPN provider UFO VPN Хотя, кто ССЗ Буратинам виноват, что из всех вариантов "Логирует и сливает все, но только партнерам! / Cливает привязку IP и любимых котиков только по запросу министерства правды! / Cливает только привязку IP, только своим спецслужбам и только по особому распоряжению суда / ..."

они выбрали провайдера "Ну и <многолетнее растение из рода капустных> вы, лохи, нам что-то сделаете, поймав на откровенной лжи и нарушении договора, логировании всего что можно (и сливе всем кто платит)!"?

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если Элтон Джон гомосексуалист, то все мужики гомосексуалисты

3.26 , Брат Анон ( ? ), 13:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Элтон Джон? Мужик? Дык, где он мужик, если он педераст?!