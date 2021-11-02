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Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL

02.11.2021 10:50

Доступен первый публичный выпуск проекта MangoDB, предлагающего прослойку с реализацией протокола документо-ориентированной СУБД MongoDB, работающую поверх СУБД PostgreSQL. Проект нацелен на предоставление возможности миграции приложений, использующих СУБД MongoDB, на PostgreSQL и полностью открытый программный стек. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Программа работает в форме прокси, транслирующего обращения к MangoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, используя PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Проект совместим с драйверами для MongoDB, но пока находится на стадии прототипа и не поддерживает расширенные возможности протокола MongoDB, хотя уже пригоден для перевода простых приложений.

Потребность ухода от использования СУБД MongoDB может возникнуть из-за перехода проекта на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Напомним, что MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  5. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  6. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56086-mangodb
Ключевые слова: mangodb, mongodb, postgresql, nosql
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, YetAnotherOnanym (ok), 11:02, 02/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Очередная лопата земли на собственный гроб.
     
     
  • 3, QwertyReg (ok), 11:12, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чей гроб? Обоснование будет хоть какое-то? Корпоративному сектору вообще плевать, открыт там код или закрыт, а 2,5 фанатика, которые, потрясая ягодицами, побегут переносить свой локалхост на Слона, никому не интересны.
     

  • 2, Аноним (2), 11:10, 02/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    вложенные индексы поддерживает?
     
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