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Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL

29.10.2021 09:46

Компания Amazon открыла исходные тексты проекта "Babelfish for PostgreSQL", предлагающего расширения к СУБД PostgreSQL с реализацией специфичных возможностей СУБД Microsoft SQL Server. Ключевой целью проекта является предоставление возможности выполнения приложений, написанных для SQL Server, на серверах под управлением СУБД PostgreSQL. Код проекта открыт под лицензиями Apache 2.0 и PostgreSQL License.

Babelfish поддерживает сетевой протокол, используемый для подключения клиентов к SQL Server, язык T-SQL и специфичные SQL Server расширения языка запросов, что позволяет переводить работающие приложения с Microsoft SQL Server на PostgreSQL без модификации их кода или с минимальными изменениями и без замены драйверов к СУБД. Для приложений Babelfish выглядит как штатный SQL Server. Проект уже используется в сервисе Amazon Aurora.

Заявлено, что проект Babelfish будет развиваться в соответствии с открытой моделью разработки, позволяющей участникам из сообщества вносить изменения и влиять на ход разработки. Для пользователей переход на Babelfish даст возможность избежать ощутимых отчислений за использование SQL Server, обойти ограничения лицензии и не зависеть от изменений политики сопровождения проприетарного продукта (отмена льгот, прекращение поддержки платформ, повышение цен).

Проект включает в себя набор расширений к PostgreSQL, набор патчей к PostgreSQL и инструментарий "compass":

  • Расширения реализуют в PostgreSQL поддержку дополнительного синтаксиса, типов данных и функций, необходимых для миграции с SQL Server. Всего предложено 4 расширения:
    • babelfishpg_tsql - реализация языка T-SQL (Transact-SQL), дополняющего SQL средствами для процедурного программирования, поддержки локальных переменных и расширенными функциями для обработки строк, дат и математических выражений. Реализована большая часть востребованных возможностей T-SQL, включая контрольные точки (savepoint), хранимые процедуры и вложенные транзакции. Тем не менее ощутимая часть синтаксиса и функций остаётся нереализованной (как правило это редко используемые в реальных приложениях возможности, таблица совместимости). Например, пока недоступны конструкции "ADD SIGNATURE", "CREATE AGGREGATE", "CREATE/ALTER/DROP APPLICATION ROLE|ASSEMBLY|ASYMMETRIC KEY", "BEGIN CONVERSATION TIME", "END/MOVE CONVERSATION" и т.п.
    • babelfishpg_tds - реализация протокола TDS (Tabular Data Stream), применяемого в SQL Server для организации сетевого взаимодействия между СУБД и клиентом. Поддерживается версия протокола TDS 7.1 и выше.
    • babelfishpg_common - реализация специфичных для SQL Server типов данных.
    • babelfishpg_money - реализация типа "money", основанная на коде расширения FixedDecimal.
  • Патчи включают изменения движка PostgreSQL, необходимые для реализации дополнительной функциональности в расширениях Babelfish. В настоящее время совместно с разработчиками PostgreSQL ведётся работа по включению подготовленных патчей в основной состав PostgreSQL. Патчи подготовлены для PostgreSQL 13.
  • Утилита compass предназначена для анализа скриптов T-SQL DDL и кода SQL на предмет совместимости с Babelfish. На выходе генерируется отчёт, какая необходимая для запуска приложения функциональность пока не поддерживается в Babelfish.

Официально поддерживаются следующие клиентские библиотеки для подключения к MS SQL Server:

  • OLEDB Provider/MSOLEDBSQL
  • OLEDB Driver/SQLOLEDB
  • Ado.NET Entity framework
  • SQL Server Native Client 11.0
  • ODBC (Open Database Connectivity)
  • JDBC (Java Database Connectivity)


  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/a...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch
  3. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  4. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Компания Microsoft анонсировала SQL Server для Linux
  6. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56061-amazon
Ключевые слова: amazon, postgresql, sqlserver, database
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:56, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно потестить это в связке с 1с, насколько я помню патчи от ethersoft, тоже приводили работу с транзакциями в pg в некое подобие mssql
     
     
  • 2.4, AleksK (ok), 11:04, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас 1С может работать со стандартным Postgres 13
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:15, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вообще-то нет
     
     
  • 4.14, AleksK (ok), 12:30, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще-то нет

    У меня работает на версии standart. Что характерно я ставил специальную версию 1C, на ней сервак сделал пустые базы, но почему-то возникла проблема с загрузкой dt.

     
     
  • 5.18, Pofigist (?), 13:00, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в анекдоте...

    - Доктор, я работать смогу?
    - Ага, на аптеку...
    - Доктор, а ходить я смогу?
    - Ага, но только под себя...

    Так и 1С+pgsql - она запускается. Но по мере увелечения кол-ва пользователей - начинается дикая деградация производительности. Для сети ларьков с шаурмой - это не важно. Для любого не SOHO предприятия - это уже смертельно, увы.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:56, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А M$ в суд не подаст? Орки же на гугл подавали...
     
     
  • 2.5, пох. (?), 11:06, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не думаю - база с возу, и волки сыты.

    Просто заменит половину инстансов в azure шва..6ешплатными. Разумеется, для нее - а для лохов по прежнему платить за ресурсы.

    Ты же понимаешь, что им платили не за счастье использовать их странную древнюю семантику, а совсем-совсем за другие вещи? Ну вот кто это делал - тот и дальше будет.

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:08, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юристы Амазона будут только рады. Работай будут обеспечены на ближайшее время.
     

  • 1.3, пох. (?), 11:03, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну теперь-то заживем!
     
  • 1.6, Аноним (7), 11:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ничего не написано чтобы этот babelfish умел мастер-мастер. Тогда зачем он нужен. Да даже MS SQL без мастер-мастер не нужен.
     
     
  • 2.10, пох. (?), 11:43, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком месте тебе банальный транслятор синтаксического сахарка должен был его уметь? ;-)

    Да и в любом случае это ненаучная фантастика, платой за которую будет безумное тормозилово на тривиальных операциях. Для любых практических задач вполне необходим и достаточен ms'овский always on. И включается в пяток кликов.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:51, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, например в моем буйном воображении. И вообще у нас орацл стоит и не падает.  Даже если бы завезли тут всё равно бы не перешли на постгрю(
     
     
  • 4.13, пох. (?), 12:16, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, например в моем буйном воображении. И вообще у нас орацл
    > стоит и не падает.

    э... ну... йуный падаван, много открытий впереди ждет тебя еще.

    >  Даже если бы завезли тут всё равно бы не перешли на постгрю(

    У нас вот и орацл, бывает, что. И mssql не без приключений (хотя на самом деле - почти без, но там и задачи, конечно, в разы попроще). А постгрез, к счастью, только там, где он почти ничего не может испортить (подпорка под модным жабиксом, который все равно не работает, к примеру).


     
  • 4.17, snels (?), 12:44, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самоуверенность - это хорошо, конечно.
    Главное, чтобы она сохранялась в момент возникновения проблем. А они случаются везде.
    А то видали мы ярых противников постгреса, которые в итоге не могли решить проблемы в своём любимом оракле. И это не единичные случаи.

    Некоторые, к слову, мигрировали на постгрес в итоге.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:14, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. А то поприбивают всё гвоздями всякие...
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:55, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если есть запрещающий знак, они знают — где-то рядом объезд…
     
     
  • 3.15, домен в слонике (?), 12:32, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты орал веселую песню?
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:34, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тихие корпоративные войны
    Опенсорс как оружие капиталиста
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:05, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В дупу себе засуньте свои недорасширения.
     
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