Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL

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|1.1, Аноним (1), 10:56, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно потестить это в связке с 1с, насколько я помню патчи от ethersoft, тоже приводили работу с транзакциями в pg в некое подобие mssql
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|4.14, AleksK (ok), 12:30, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вообще-то нет
У меня работает на версии standart. Что характерно я ставил специальную версию 1C, на ней сервак сделал пустые базы, но почему-то возникла проблема с загрузкой dt.
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|5.18, Pofigist (?), 13:00, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как в анекдоте...
- Доктор, я работать смогу?
- Ага, на аптеку...
- Доктор, а ходить я смогу?
- Ага, но только под себя...
Так и 1С+pgsql - она запускается. Но по мере увелечения кол-ва пользователей - начинается дикая деградация производительности. Для сети ларьков с шаурмой - это не важно. Для любого не SOHO предприятия - это уже смертельно, увы.
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|2.5, пох. (?), 11:06, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не думаю - база с возу, и волки сыты.
Просто заменит половину инстансов в azure шва..6ешплатными. Разумеется, для нее - а для лохов по прежнему платить за ресурсы.
Ты же понимаешь, что им платили не за счастье использовать их странную древнюю семантику, а совсем-совсем за другие вещи? Ну вот кто это делал - тот и дальше будет.
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|2.7, Аноним (7), 11:08, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юристы Амазона будут только рады. Работай будут обеспечены на ближайшее время.
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|1.6, Аноним (7), 11:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ничего не написано чтобы этот babelfish умел мастер-мастер. Тогда зачем он нужен. Да даже MS SQL без мастер-мастер не нужен.
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|2.10, пох. (?), 11:43, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каком месте тебе банальный транслятор синтаксического сахарка должен был его уметь? ;-)
Да и в любом случае это ненаучная фантастика, платой за которую будет безумное тормозилово на тривиальных операциях. Для любых практических задач вполне необходим и достаточен ms'овский always on. И включается в пяток кликов.
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|3.11, Аноним (11), 11:51, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю, например в моем буйном воображении. И вообще у нас орацл стоит и не падает. Даже если бы завезли тут всё равно бы не перешли на постгрю(
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|4.13, пох. (?), 12:16, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю, например в моем буйном воображении. И вообще у нас орацл
> стоит и не падает.
э... ну... йуный падаван, много открытий впереди ждет тебя еще.
> Даже если бы завезли тут всё равно бы не перешли на постгрю(
У нас вот и орацл, бывает, что. И mssql не без приключений (хотя на самом деле - почти без, но там и задачи, конечно, в разы попроще). А постгрез, к счастью, только там, где он почти ничего не может испортить (подпорка под модным жабиксом, который все равно не работает, к примеру).
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|4.17, snels (?), 12:44, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самоуверенность - это хорошо, конечно.
Главное, чтобы она сохранялась в момент возникновения проблем. А они случаются везде.
А то видали мы ярых противников постгреса, которые в итоге не могли решить проблемы в своём любимом оракле. И это не единичные случаи.
Некоторые, к слову, мигрировали на постгрес в итоге.
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