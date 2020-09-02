Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров

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|1.4, Аноним (4), 16:52, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения
Эта фраза вставляется в 50% нововстей о раст, потому что больше он ничем не примечателен?
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|2.6, Anonimus (??), 17:02, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покажите, пожалуйста, примеры таких статей.
Так же хочется парировать как вы, но с пруфами
Буду очень благодарен
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|2.8, Аноним (8), 17:08, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вам этого недостаточно? Или нужно чтобы описание было каждый раз разное с яркими метафорами, неожиданными поворотами, драматическими паузами и саспенсом?
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|3.11, Anonimus (??), 17:25, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вам этого недостаточно?
"Этого" чего именно?
Если вы о фразе:
> Эта фраза вставляется в 50% нововстей о раст, потому что больше он ничем не примечателен?
Возможно вы меня не правильно поняли.
Я спросил пруф-линки на новости о раст где вставляется подобная фраза.
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|1.5, Michael Shigorin (ok), 17:00, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мы нечто в ту же сторону делали более десяти лет назад для фермы управления кластером "Ломоносов" (Clustrx OS имени Massive Computing). Только на Erlang.
Надо сказать, от LXC при этом не ожидали чудес изоляции, а рассматривали его в первую очередь как средство административного разделения "кирпичиков".
К сожалению, опубликовано это всё так и не было, хоть передавали наработки Т-Платформам под GPL (думаю, виноват тут был не злой умысел, а злой перегруз).
PS: bottle rocket -- это фейерверочная мелкая ракета на дымном порохе; такие другие мы тоже делали, но лет двадцать пять назад %)
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|2.14, 4н0ним (?), 17:46, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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описываете так, что читаешь и как будто мультик с ядерными ракетами плешивого смотришь. "мы да-да делали", "мы первые", "ой, ну этого нигде не увидеть"
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|3.18, Аноним (18), 18:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это зря ты так, Россия всегда далеко впереди остального мира по айти. И русских учОных тоже не зря перекупают. Вот с производством беда, всё растащили окончательно (хотя и всегда было не очень, нет грамотного управления).
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|4.21, Аноним (21), 18:25, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На столько впереди, что без самообразования будешь кодить в турбопаскале
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|4.26, sovietchicken (?), 18:36, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Россия всегда далеко впереди остального мира по айти. И русских учОных тоже не зря перекупают.
это из тех же мифов, что и "самое лучшее образование", "самый духовный народ", "американцы не были на луне" и т.д.
Посмотри нобелевки по точным наукам или какие-нибудь Abel Prize / Fields Medal и уsBaкойzя.
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|5.27, Аноним (18), 18:41, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не мифы. Вон в мире до сих пор все на адсл сидят. Это ли не показатель? А насчёт самый духовный народ… Только трудовые лагеря и массовые расстрелы его перевоспитают, это никакого отношения не имеет.
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|6.28, Аноним (18), 18:43, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Финансовая система опять же, как можно отрицать очевидное превосходство?
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|8.33, Аноним (18), 19:03, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не вижу смысла хейтить свою страну Образование не везде на уровне, конечно, т... текст свёрнут, показать
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|3.22, Плешивый (?), 18:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что же тогда так обделались от мультов то этих, или они сделали вид? Такая типа многоходовочка?
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|2.17, Аноним (17), 18:04, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы нечто в ту же сторону делали более десяти лет назад
> мы тоже делали, но лет двадцать пять назад
> Мы нечто в ту же сторону делали более тридцати лет назад
> мы тоже делали, но лет сорок назад
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|2.23, Igor Zubkov (?), 18:29, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока альт можно использовать только на компах школьников, мужики сделали линукс для хостинга. Что не так? Или не сделано в России, не нужно? Это скорее альт никому за пределами бюджетных денежных потоков не нужен.
А рассказывать что мы сделали, но не выложили. Это что за детский сад? При чем дважды.
Этот продукт заточен что бы контейнеры запускать. Если оно не было так сильно заточено под AWS, можно было даже потестировать. Мне от серверного линукса сейчас надо только что бы оно контейнеры могло поднять и опустить. Остальное можно и выкинуть. Но только так что бы просто работало, а не как сейчас на CentOS 7. Деплой раз через раз проходит. Контейнеры поднялись, а вот друг друга не видят.
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|1.10, Аноним (-), 17:24, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните мне пожалейста почему все комерциалы так тащатся от контейнеров?
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|1.25, GrayRats (ok), 18:34, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Так ведь раст и написан на «дырявой сишке».
учитывая, что Rust построен поверх компилятора LLVM, любая производительность улучшения в нем также помогают ржаветь быстрее
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