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Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров

02.09.2020 16:01

Компания Amazon представила первый значительный выпуск специализированного Linux-дистрибутива Bottlerocket 1.0.0, предназначенного для эффективного и безопасного запуска изолированных контейнеров. Инструментарий и управляющие компоненты дистрибутива написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Разработка проекта ведётся на GitHub и доступна для участия представителей сообщества. Образ для развёртывания системы формируется для архитектур x86_64 и Aarch64. ОС адаптирована для запуска в кластерах Amazon ECS и AWS EKS Kubernetes. Предоставлены инструменты и для создания собственных сборок и редакций, в которых могут использоваться иные инструменты оркестровки, ядра и runtime для контейнеров.

Дистрибутив предоставляет ядро Linux и минимальное системное окружение, включающие только компоненты, необходимые для запуска контейнеров. Среди задействованных в проекте пакетов отмечаются системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS.

Дистрибутив обновляется атомарно и поставляется в форме неделимого системного образа. Под систему выделяется два дисковых раздела, один из которых содержит активную систему, а на второй копируется обновление. После развёртывания обновления активным становится второй раздел, а в первом до поступления следующего обновления сохраняется прошлая версия системы, на которую в случае возникновения проблем можно откатиться. Обновления устанавливаются автоматически без участия администратора.

Ключевым отличием от похожих дистрибутивов, таких как Fedora CoreOS, CentOS/Red Hat Atomic Host является первичная ориентация на обеспечение максимальной безопасности в контексте усиления защиты системы от возможных угроз, усложнения эксплуатации уязвимостей в компонентах ОС и повышения изоляции контейнеров. Контейнеры создаются при помощи штатных механизмов ядра Linux - cgroups, пространств имён и seccomp. Для дополнительной изоляции в дистрибутиве применяется SELinux в режиме "enforcing", а для криптографической верификации целостности корневого раздела задействован модуль dm-verity. В случае выявления попытки модификации данных на уровне блочного устройства система перезагружается.

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а раздел с настройками /etc монтируется в tmpfs и восстанавливает исходное состояние после перезапуска. Прямое изменение файлов в каталоге /etc, таких как /etc/resolv.conf и /etc/containerd/config.toml, не поддерживается - для постоянного сохранения настроек следует использовать API или выносить функциональность в отдельные контейнеры.

Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера. При сборке по умолчанию применяются режимы компиляции "--enable-default-pie" и "--enable-default-ssp" для включения рандомизации адресного пространства исполняемых файлов (PIE) и защиты от переполнения стека через подстановку канареечных меток. Для пакетов, написанных на языке C/C++, дополнительно включаются флаги "-Wall", "-Werror=format-security", "-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2", "-Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS" и "-fstack-clash-protection".

Инструменты для оркестровки контейнеров поставляются в отдельном управляющем контейнере, который включается по умолчанию и управляется через API и AWS SSM Agent. В базовом образе отсутствует командная оболочка, сервер SSH и интерпретируемые языки (например, нет Python или Perl) - средства для администратора и отладочные инструменты вынесены в отдельный служебный контейнер, который по умолчанию отключён.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53648-amazon
Ключевые слова: amazon, bottlerocket, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, аноним12345 (?), 16:32, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раздавать хостинг налево и направо
    Торговля воздухом - это так акткально !
     
  • 1.3, Иваня (?), 16:41, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На расте о_О
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ненужноД
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:52, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения

    Эта фраза вставляется в 50% нововстей о раст, потому что больше он ничем не примечателен?

     
     
  • 2.6, Anonimus (??), 17:02, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покажите, пожалуйста, примеры таких статей.
    Так же хочется парировать как вы, но с пруфами

    Буду очень благодарен

     
  • 2.8, Аноним (8), 17:08, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вам этого недостаточно? Или нужно чтобы описание было каждый раз разное с яркими метафорами, неожиданными поворотами, драматическими паузами и саспенсом?
     
     
  • 3.11, Anonimus (??), 17:25, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А вам этого недостаточно?

    "Этого" чего именно?

    Если вы о фразе:
    > Эта фраза вставляется в 50% нововстей о раст, потому что больше он ничем не примечателен?

    Возможно вы меня не правильно поняли.
    Я спросил пруф-линки на новости о раст где вставляется подобная фраза.

     

  • 1.5, Michael Shigorin (ok), 17:00, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мы нечто в ту же сторону делали более десяти лет назад для фермы управления кластером "Ломоносов" (Clustrx OS имени Massive Computing).  Только на Erlang.

    Надо сказать, от LXC при этом не ожидали чудес изоляции, а рассматривали его в первую очередь как средство административного разделения "кирпичиков".

    К сожалению, опубликовано это всё так и не было, хоть передавали наработки Т-Платформам под GPL (думаю, виноват тут был не злой умысел, а злой перегруз).

    PS: bottle rocket -- это фейерверочная мелкая ракета на дымном порохе; такие другие мы тоже делали, но лет двадцать пять назад %)

     
     
  • 2.14, 4н0ним (?), 17:46, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    описываете так, что читаешь и как будто мультик с ядерными ракетами плешивого смотришь. "мы да-да делали", "мы первые", "ой, ну этого нигде не увидеть"
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это зря ты так, Россия всегда далеко впереди остального мира по айти. И русских учОных тоже не зря перекупают. Вот с производством беда, всё растащили окончательно (хотя и всегда было не очень, нет грамотного управления).
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 18:25, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На столько впереди, что без самообразования будешь кодить в турбопаскале
     
  • 4.26, sovietchicken (?), 18:36, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Россия всегда далеко впереди остального мира по айти. И русских учОных тоже не зря перекупают.

    это из тех же мифов, что и "самое лучшее образование", "самый духовный народ", "американцы не были на луне" и т.д.

    Посмотри нобелевки по точным наукам или какие-нибудь Abel Prize / Fields Medal и уsBaкойzя.

     
     
  • 5.27, Аноним (18), 18:41, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не мифы. Вон в мире до сих пор все на адсл сидят. Это ли не показатель? А насчёт самый духовный народ… Только трудовые лагеря и массовые расстрелы его перевоспитают, это никакого отношения не имеет.
     
     
  • 6.28, Аноним (18), 18:43, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Финансовая система опять же, как можно отрицать очевидное превосходство?
     
     
  • 7.30, ананим.orig (?), 18:57, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пузыри, пузырики… Тут главное одно — стоять подальше когда они лопаются.

    Зыж
    Нобель… Нобель… Это те которые нефтяру сливали https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0% ?
    Жалко Влад Цепешь спою премию не придумал. Тоже бы стал благотворителем.

     
     
  • 8.33, Аноним (18), 19:03, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не вижу смысла хейтить свою страну Образование не везде на уровне, конечно, т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, ананим.orig (?), 19:12, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не хейть Чтобы это не значило Кстати, если бы вы писали на своем родном... текст свёрнут, показать
     
  • 6.29, Аноним (18), 18:46, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати это среднеазиатское влияние. Но не всё потеряно.
     
     
  • 7.31, ананим.orig (?), 19:01, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кого? Влияла то отросла?
    Даже на википедии шикарная статья о Суворове.
     
  • 3.22, Плешивый (?), 18:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же тогда так обделались от мультов то этих, или они сделали вид? Такая типа многоходовочка?
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:04, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы нечто в ту же сторону делали более десяти лет назад
    > мы тоже делали, но лет двадцать пять назад
    > Мы нечто в ту же сторону делали более тридцати лет назад
    > мы тоже делали, но лет сорок назад
     
  • 2.23, Igor Zubkov (?), 18:29, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока альт можно использовать только на компах школьников, мужики сделали линукс для хостинга. Что не так? Или не сделано в России, не нужно? Это скорее альт никому за пределами бюджетных денежных потоков не нужен.

    А рассказывать что мы сделали, но не выложили. Это что за детский сад? При чем дважды.

    Этот продукт заточен что бы контейнеры запускать. Если оно не было так сильно заточено под AWS, можно было даже потестировать. Мне от серверного линукса сейчас надо только что бы оно контейнеры могло поднять и опустить. Остальное можно и выкинуть. Но только так что бы просто работало, а не как сейчас на CentOS 7. Деплой раз через раз проходит. Контейнеры поднялись, а вот друг друга не видят.

     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 17:03, 02/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:22, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 18:31, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Odalist (?), 18:03, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:17, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.36, Odalist (?), 19:14, 02/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.10, Аноним (-), 17:24, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните мне пожалейста почему все комерциалы так тащатся от контейнеров?
     
     
  • 2.12, Anonimus (??), 17:28, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bit.ly/3lHmS6v (lmgtfy.com)
     
     
  • 3.15, Supme (?), 17:48, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно из первых в гугле :)
    https://vuzlit.ru/970004/preimuschestva_nedostatki_konteynerizatsii
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:39, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по названию - без бутылки не разобраться.
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 18:06, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот бутылка, присаживайся
     

  • 1.25, GrayRats (ok), 18:34, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Так ведь раст и написан на «дырявой сишке».

    учитывая, что Rust построен поверх компилятора LLVM, любая производительность улучшения в нем также помогают ржаветь быстрее

     
  • 1.32, omnonom (?), 19:01, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оркестровки

    Чем "оркестрация" не угодила?

     

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