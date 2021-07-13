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Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch

13.07.2021 09:22

Компания Amazon представила первый релиз проекта OpenSearch, развивающего форк платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch и web-интерфейса Kibana. В рамках проекта OpenSearch также продолжено развитие дистрибутива Open Distro for Elasticsearch, который ранее разрабатывался в Amazon совместно с Expedia Group и Netflix в форме надстройки над Elasticsearch. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Выпуск OpenSearch 1.0 признан готовым для использования в рабочих системах.

OpenSearch развивается как совместный проект, разрабатываемый при участии сообщества, например, к работе уже присоединились такие компании, как Red Hat, SAP, Capital One и Logz.io. Для участия в разработке OpenSearch не требуется подписание соглашения о передаче имущественных прав (CLA, Contributor License Agreement), а правила использования торговой марки OpenSearch имеют разрешительный характер и позволяют указывать данное имя при продвижении своих продуктов.

OpenSearch был ответвлён от кодовой базы Elasticsearch 7.10.2 в январе и очищен от компонентов, распространяемых не под лицензией Apache 2.0. Выпуск включает движок хранения и поиска OpenSearch, web-интерфейс и среду визуализации данных OpenSearch Dashboards, а также набор дополнений, ранее поставлявшихся в продукте Open Distro for Elasticsearch и заменяющих платные компоненты Elasticsearch. Например, в Open Distro for Elasticsearch поставляются дополнения для машинного обучения, поддержки SQL, генерации уведомлений, диагностики производительности кластера, шифрования трафика, разграничения доступа на основе ролей (RBAC), аутентификации через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализации единой точки входа (SSO) и ведения детального лога для аудита.

Из изменений, кроме чистки от проприетарного кода, интеграции с Open Distro for Elasticsearch и замены элементов бренда Elasticsearch на OpenSearch, упоминается:

  • Пакет адаптирован для обеспечения гладкого перехода с Elasticsearch на OpenSearch. Отмечается, что OpenSearch предоставляет максимальную совместимость на уровне API и миграция существующих систем на OpenSearch напоминает обновление до нового выпуска Elasticsearch.
  • Для платформы Linux добавлена поддержка архитектуры ARM64.
  • Предложены компоненты для встраивания OpenSearch и OpenSearch Dashboard в существующие продукты и сервисы.
  • В web-интерфейс добавлена поддержка Data Stream, позволяющих сохранять непрерывно поступающий поток данных в форме временного ряда (срезы значений параметров, привязанные ко времени) в разные индексы, но с возможностью обработки как единого целого (обращение в запросах по общему имени ресурса).
  • Предоставлена возможность настройки используемого по умолчанию числа первичных сегментов (shard) для нового индекса.
  • В дополнение Trace Analytics добавлена поддержка визуализации и фильтрации атрибутов Span.
  • В дополнение Reporting добавлена поддержка генерации отчётов по расписанию и фильтрации отчётов по пользователям (tenant).

Напомним, что поводом для создания форка стал перевод исходного проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекращение публикации изменений под старой лицензией Apache 2.0. Лицензия SSPL признана организацией OSI (Open Source Initiative) не соответствующей критериям Open Source из-за наличия дискриминирующих требований. В частности, несмотря на то, что лицензия SSPL основана на AGPLv3, в тексте присутствуют дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. При создании форка главной целью было намерение сохранить Elasticsearch и Kibana в форме открытых проектов и предоставить полноценное открытое решение, развиваемое при участии сообщества.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch
  3. OpenNews: Amazon и Logz.io объявили о создании форков Elasticsearch
  4. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  5. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  6. OpenNews: Amazon опубликовал Open Distro for Elasticsearch 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55478-opensearch
Ключевые слова: opensearch, elasticsearch, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 09:38, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Свобода — знаешь слово? Вот то, во что верю я.
     
     
  • 2.2, Pahanivo (ok), 09:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нихера не далать - это тоже свобода если что.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:29, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рабство.
     
     
  • 4.18, нах.. (?), 12:31, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видать не знаешь что такое рабство.
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:36, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабство - это когда тебя заставляют что-либо делать и если платят, то только едой и ударами плетей.
     
  • 2.5, Безнос (?), 10:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то говоря в этом случае free as free beer. К твоей шва6одке никакого отношения не имеет - просто те ребята захотели меня развести на бабки. Соглашусь, я потратил немножко бабок (но меньше чем им бы досталось) вместо этого на своих разработчиков - зато теперь этим т-пым и жадным хорькам не только с меня не обломится, но и ни с кого другого.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:26, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть ли не самый богатый человек мира на опеннете. Такая честь для самого богатого человека.
     

  • 1.3, Беня Коломойский (?), 09:59, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И всё это конечно для людей.
     
     
  • 2.6, Безнос (?), 10:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конечно! Что ж мои клиенты - не люди, чтоль?!

     

  • 1.4, Die (?), 10:01, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лайк
     
  • 1.7, лютый жабби___ (?), 10:20, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У этих скотиков есть шанс почистить карму, если они поменяют политику обновлений.... я такого гогна как ES ещё не встречал раньше, вечто что-то ломается и депрекэйтится...
     
  • 1.8, Lex (??), 10:22, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неоднозначно. Вроде бы и хорошо, а вроде бы - платное предоставление определённых «свободных» пакетов как сервисов без отстёгивание мзды разработчикам тех пакетов - скорее, паразитирование, с которого пригорало тем разработчикам и в чем теперь «свободны» пользователи опенсерч
     
  • 1.9, Аноним (10), 10:25, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Злые корпорации хотя стать добрыми и пушистыми кинувшись в open source. Только по любому они задумали какую-то подлость
     
     
  • 2.15, Филимон Проницательный (?), 11:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В смысле задумали ? Команду ElasticSearch печалило то, что Amazon продаёт результат их труда как услугу и ничего им за это не платит. Amazon форкнул и выложил свой openSearch не потому, что он хороший, а чтобы на него по прежнему бесплатно работали. Тут вообще никакой интриги нет.

    А предполагать, что корпорация, у которой по 10 часов в день по 50 часов в неделю люди в клетках приседают, хочет стать доброй и пушистой это вообще наивно

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:32, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Призываю не использовать ничего из этих жадны=х капиталистических корпораций которые только прикидываются белыми и пушистыми кидая подачки свободным разработчикам в виде вот таких проектов которые станут вендор-лок в будущем, я уверен. Так что надо просто собраться народу форкнуть и вести свой GPL библиотеки. Я бы помог конечно, но к кожалению времени и знаний в данной области у меня нет чтобы полноценно програмиировать эту тулзу.
     
  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 10:42, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поводом для создания форка стал перевод исходного проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL

    Итнересно, а эти вот, из Elasticsearch B.V., которые лицензию сменили, они всерьёз думали, что смогут нагнуть Амазон платить им больше, чем Амазон сочтёт нужным?

     
  • 1.13, Аноним (19), 10:48, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое время сделать форк, этого форка.
     
  • 1.14, pashev.me (?), 10:56, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kibana и elasticsearch - каконические примеры оверинжинеринга. Хрен соберёшь, хрен зависимости подтянешь.
     
  • 1.17, Аноним (16), 11:31, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпускайте, Кракена!
     
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