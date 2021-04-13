Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch

2.3 , пох. ( ? ), 10:54, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Наоборот, кто не юзает - финансирует воришек и вымогателей-диверсантов. Сколько, говоришь, воры из эластика заплатили за lucene? 3.13 , лютый жабби__ ( ? ), 11:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Сколько, говоришь, воры из эластика заплатили за lucene? я когда мне нужен примитивный FTS даже без русской морфологии, lucene и юзаю, его не украл никто... а вот амазоны профит у эластиков воруют.

4.17 , пох. ( ? ), 11:56, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – То есть тебе юзать - можно, амазон - гад такой, украл-украл. Понятен... типичный впопеннет 5.28 , лютый жабби__ ( ? ), 12:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >То есть тебе юзать - можно нутытупой... какой пункт лицензии я нарушил, используя оригинальный эластик бесплатно?

6.30 , Аноним ( 30 ), 12:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то в любой OpenSource лицензии пункт 0 - быть согласным во всём с анонимом с опеннета под ником "пох.", инчае каждое слово клеймится бредом, ложью и вообще это вы все воры, а Amazon - молодец, правильно с опенсорсом поступает - надо на нём харабатывать, потом когда юристы скжут "хорош", сделать свой форк, где энтузиасты продолжать бесплатно поставлять фичи. А ещё Amazon молодец, что ПЕРВЫМ В МИРЕ до такого додумался и не стыдясь реализует. Внимательнее надо читать лицензии, батенька!

6.33 , Аноним ( 33 ), 12:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой пункт лицензии нарушил Амазон?

7.35 , Аноним ( 30 ), 12:43, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит открыть и почитать - не вариант?

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Кстати, что-то монгу сейчас не ругают за такую же лицензию. А ES злодей - двойные стандарты, как дела?

3.18 , Аноним ( 30 ), 11:57, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сколько, говоришь, "воры из эластика" заработали на lucene? И причина смены лицензии не в юридическом троллинге со стороны Amazon, да? Название Elastic можно же использовать в коммерческих (облачных, соответственно очень недешёвых) продуктах компании, которая ни строчки не законтрибьютила в Lucene или Elastic? Или это теперь не воровство - наживаться на продукте, которому не помогаешь ни делом, на материально? Напомни-ка, кто ещё поступил так же, как Amazon с Elastic?

4.22 , пох. ( ? ), 12:01, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > И причина смены лицензии не в юридическом троллинге со стороны Amazon какие интересные слова... жаль только в голове по прежнему бред. > Название Elastic можно же использовать в коммерческих (облачных, соответственно очень недешёвых)

> продуктах компании вранье впопеннетчиков, рулон - весовой, без счета. использовали не название, а сам elastic. На тех же самых основаниях, на которых эластик использовал lucene. А что амазону за возможность _удобно_ им пользоваться платили, а эластику платить дураков нет - не изменится после смены названия. > Или это теперь не воровство - наживаться на продукте, которому не помогаешь ни делом, на

> материально? ты много линуксу-то помог или какому другому вппенсорсию? А зарплату тебе ведь платят не за красивые глаза. Вор, получается. Всю ее должен был перечислить линуксерам. Твоего там ничего нет и не было.

5.27 , Аноним ( 30 ), 12:21, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > использовали не название, а сам elastic

> Amazon Elasticsearch Service Ага, Вы не только первый раз слышите об этом противостоянии, но даже первый абзац новости не осилили прочитать. Значит и слова

> какие интересные слова... жаль только в голове по прежнему бред. это ведение дневника вакцинации? Так это Вам на другом сайте надо залогиниться. > На тех же самых основаниях, на которых эластик использовал lucene Ага, значит ES зарабатывал заоблачные денбги (или хотя бы олбачные) на продуктах, что использует Lucene. При этом ни один человек из ES не законтрибьютил в Lucene? Пруфы, пожалуйста, а то пока из всего написанного только это звучит как бред. > ты много линуксу-то помог или какому другому вппенсорсию? А зарплату тебе ведь платят не за красивые глаза.

> Вор, получается. Всю ее должен был перечислить линуксерам. Твоего там ничего нет и не было. И снова здравствуй, подмена понятий. На линуксе или прочем твоём опенсорсе я ни копейки не заработал, а всё ПО на работе лицензировано - либо куплено официально, либо в лицензии прописано, что я (то есть работадатель, вообще-то) могу конкретно так зарабатывать на конкретно этом открытом продукте с конкретными моими (работадателя) обязанностями. Например, публиковать использующий код при запросе. Да и в принципе, открытые продукты спонсирует Linux Foundation, например (ВНЕЗАПНО!), в который входят крупные корпорации внесением немалых средств. Кстати, Amazon побрезговал спосировать и это. Хотя главные "корпорации зла" - Google, Microsoft и Oracle - почему-то платиновые партнёры, то есть чисто по-человечески они имеют полное право сколько угодно зарабатывать на всём, что спонсирует Linux. А вот Amazon не имеет отношения ни к ES, ни к получению прибыли с него, вот и чисто по-человечески получается, что он ворует, хоть юридически и нашёл как извернуться - не зря же штат юристов кормится.

6.36 , пох. ( ? ), 12:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать по-моему он в основном мешал другим работать, но всю эту свору pr-менеджеров кто...