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Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch

13.04.2021 10:13

Компания Amazon объявила о создании проекта OpenSearch, в рамках которого создан форк платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также связанного с платформой web-интерфейса Kibana. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. В будущем планируется переименовать службу Amazon Elasticsearch Service в Amazon OpenSearch Service.

OpenSearch ответвлён от кодовой базы Elasticsearch 7.10.2. Официально работа над форком началась ещё 21 января, после чего была проведена чистка ответвлённого кода от компонентов, распространяемых не под лицензией Apache 2.0, и замена элементов бренда Elasticsearch на OpenSearch. В текущем виде код пока находится на стадии альфа-тестирования, а через несколько недель ожидается первый бета-выпуск. Стабилизировать кодовую базу и сделать OpenSearch готовым для применения в рабочих системах планируется к середине 2021 года.

OpenSearch будет развиваться как совместный проект, разрабатываемый при участии сообщества. Отмечается, что куратором проекта в настоящее время выступает компания Amazon, но в дальнейшем совместно с сообществом будет выработана оптимальная стратегия управления, принятия решений и взаимодействия участников, вовлечённых в разработку.

К работе над OpenSearch уже присоединились такие компании, как Red Hat, SAP, Capital One и Logz.io. Примечательно, что компания Logz.io ранее пыталась развивать собственный форк Elasticsearch, но присоединилась к работе над общим проектом. Для участия в разработке OpenSearch не требуется подписание соглашения о передаче имущественных прав (CLA, Contributor License Agreement), а правила использования торговой марки OpenSearch имеют разрешительный характер и позволяют указывать данное имя при продвижении своих продуктов.

Поводом для создания форка стал перевод исходного проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекращение публикации изменений под старой лицензией Apache 2.0. Лицензия SSPL признана организацией OSI (Open Source Initiative) не соответствующей критериям Open Source из-за наличия дискриминирующих требований. В частности, несмотря на то, что лицензия SSPL основана на AGPLv3, в тексте присутствуют дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

В качестве мотива создания форка упоминается намерение сохранить Elasticsearch и Kibana в форме открытых проектов и предоставить полноценное открытое решение, развиваемое при участии сообщества. В рамках проекта OpenSearch также будет продолжено независимое развитие дистрибутива Open Distro for Elasticsearch, который ранее разрабатывался совместно с Expedia Group и Netflix в форме надстройки над Elasticsearch и включал дополнительные возможности, заменяющие платные компоненты Elasticsearch, такие как средства для машинного обучения, поддержка SQL, генерация уведомлений, механизмы диагностики производительности кластера, аутентификация через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализация единой точки входа (SSO), поддержка шифрования трафика, система разграничения доступа на основе ролей (RBAC), ведение детального лога для аудита.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Amazon и Logz.io объявили о создании форков Elasticsearch
  3. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  4. OpenNews: В Elasticsearch 7.1 предоставлены бесплатные компоненты для обеспечения безопасности
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  6. OpenNews: Amazon опубликовал Open Distro for Elasticsearch 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54959-opensearch
Ключевые слова: opensearch, elasticsearch, amazon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, лютый жабби__ (?), 10:50, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    кто юзает авс, тот финансирует террори^W воришек
     
     
  • 2.3, пох. (?), 10:54, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Наоборот, кто не юзает - финансирует воришек и вымогателей-диверсантов.

    Сколько, говоришь, воры из эластика заплатили за lucene?

     
     
  • 3.13, лютый жабби__ (?), 11:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Сколько, говоришь, воры из эластика заплатили за lucene?

    я когда мне нужен примитивный FTS даже без русской морфологии, lucene и юзаю, его не украл никто...

    а вот амазоны профит у эластиков воруют.

     
     
  • 4.17, пох. (?), 11:56, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    То есть тебе юзать - можно, амазон - гад такой, украл-украл.

    Понятен...

    типичный впопеннет

     
     
  • 5.28, лютый жабби__ (?), 12:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То есть тебе юзать - можно

    нутытупой... какой пункт лицензии я нарушил, используя оригинальный эластик бесплатно?

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 12:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то в любой OpenSource лицензии пункт 0 - быть согласным во всём с анонимом с опеннета под ником "пох.", инчае каждое слово клеймится бредом, ложью и вообще это вы все воры, а Amazon - молодец, правильно с опенсорсом поступает - надо на нём харабатывать, потом когда юристы скжут "хорош", сделать свой форк, где энтузиасты продолжать бесплатно поставлять фичи. А ещё Amazon молодец, что ПЕРВЫМ В МИРЕ до такого додумался и не стыдясь реализует.

    Внимательнее надо читать лицензии, батенька!

     
  • 6.33, Аноним (33), 12:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой пункт лицензии нарушил Амазон?
     
     
  • 7.35, Аноним (30), 12:43, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит открыть и почитать - не вариант?
    13
    Кстати, что-то монгу сейчас не ругают за такую же лицензию. А ES злодей - двойные стандарты, как дела?
     
  • 3.18, Аноним (30), 11:57, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько, говоришь, "воры из эластика" заработали на lucene?

    И причина смены лицензии не в юридическом троллинге со стороны Amazon, да? Название Elastic можно же использовать в коммерческих (облачных, соответственно очень недешёвых) продуктах компании, которая ни строчки не законтрибьютила в Lucene или Elastic? Или это теперь не воровство - наживаться на продукте, которому не помогаешь ни делом, на материально? Напомни-ка, кто ещё поступил так же, как Amazon с Elastic?

     
     
  • 4.22, пох. (?), 12:01, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > И причина смены лицензии не в юридическом троллинге со стороны Amazon

    какие интересные слова... жаль только в голове по прежнему бред.

    > Название Elastic можно же использовать в коммерческих (облачных, соответственно очень недешёвых)
    > продуктах компании

    вранье впопеннетчиков, рулон - весовой, без счета.

    использовали не название, а сам elastic. На тех же самых основаниях, на которых эластик использовал lucene. А что амазону за возможность _удобно_ им пользоваться платили, а эластику платить дураков нет - не изменится после смены названия.

    > Или это теперь не воровство - наживаться на продукте, которому не помогаешь ни делом, на
    > материально?

    ты много линуксу-то помог или какому другому вппенсорсию? А зарплату тебе ведь платят не за красивые глаза. Вор, получается. Всю ее должен был перечислить линуксерам. Твоего там ничего нет и не было.

     
     
  • 5.27, Аноним (30), 12:21, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использовали не название, а сам elastic
    > Amazon Elasticsearch Service

    Ага, Вы не только первый раз слышите об этом противостоянии, но даже первый абзац новости не осилили прочитать.

    Значит и слова
    > какие интересные слова... жаль только в голове по прежнему бред.

    это ведение дневника вакцинации? Так это Вам на другом сайте надо залогиниться.

    > На тех же самых основаниях, на которых эластик использовал lucene

    Ага, значит ES зарабатывал заоблачные денбги (или хотя бы олбачные) на продуктах, что использует Lucene. При этом ни один человек из ES не законтрибьютил в Lucene? Пруфы, пожалуйста, а то пока из всего написанного только это звучит как бред.

    > ты много линуксу-то помог или какому другому вппенсорсию? А зарплату тебе ведь платят не за красивые глаза.
    > Вор, получается. Всю ее должен был перечислить линуксерам. Твоего там ничего нет и не было.

    И снова здравствуй, подмена понятий. На линуксе или прочем твоём опенсорсе я ни копейки не заработал, а всё ПО на работе лицензировано - либо куплено официально, либо в лицензии прописано, что я (то есть работадатель, вообще-то) могу конкретно так зарабатывать на конкретно этом открытом продукте с конкретными моими (работадателя) обязанностями. Например, публиковать использующий код при запросе. Да и в принципе, открытые продукты спонсирует Linux Foundation, например (ВНЕЗАПНО!), в который входят крупные корпорации внесением немалых средств. Кстати, Amazon побрезговал спосировать и это. Хотя главные "корпорации зла" - Google, Microsoft и Oracle - почему-то платиновые партнёры, то есть чисто по-человечески они имеют полное право сколько угодно зарабатывать на всём, что спонсирует Linux. А вот Amazon не имеет отношения ни к ES, ни к получению прибыли с него, вот и чисто по-человечески получается, что он ворует, хоть юридически и нашёл как извернуться - не зря же штат юристов кормится.

     
     
  • 6.36, пох. (?), 12:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-моему он в основном мешал другим работать, но всю эту свору pr-менеджеров кто... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Лайка Ваймуле (ok), 10:51, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что лучше: хоститься на Амазоне или пять лет сидеть на зоне?
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 11:01, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    лучше жить полноценной жизнью
     
  • 2.14, hefenud (ok), 11:29, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Русские всегда думают о мужском гомосексуальном контакте и тюрьмах
    Что с вами не так?
     
     
  • 3.19, пох. (?), 11:57, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пол-страны сидит, а если еще не села, то это не их успех, а чья-то недоработка. А остальные охраняют и обслуживают охранников. Чего тут не так-то?

     
     
  • 4.32, Аноним (30), 12:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пол-страны сидит, а если еще не села, то это не их успех, а чья-то недоработка.
    > А остальные охраняют
    > и обслуживают охранников.

    Я подозревал, что "пох." сидевший, но что его всё ещё не выпустили - "чья-то недоработка", ведь надо вовсю уже "охранять"!

     
  • 4.34, бублички (?), 12:42, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты конечно же скромно обслуживаешь охранников, потому и упомянул свою специальность в последнюю очередь. из скромности. сосунок ты сифилитический, давай, истекай гноем - новость того стоит
     
     
  • 5.37, пох. (?), 12:46, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты конечно же скромно обслуживаешь охранников

    Ты-то, надеюсь, нет? Всегда в отказе? Здоровья на пол-срока, легенд на века?

     
  • 3.23, 1111 (??), 12:03, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Русские всегда думают о мужском гомосексуальном контакте и тюрьмах
    >   Что с вами не так?

    кроме тебя тут вроде никто больше об этом не думает.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:57, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот так это и будет. 30 лет прогеры трудились бесплатно, сейчас крупные корпорации форкают все эти проекты и получают фулл-контролль над развитием и принятием патчей, потом они с помощью своих агентов тупо меняют лицензирование и поглощают проект. СПО на наших глазах становится облужкой корпораций.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:18, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >30 лет прогеры трудились бесплатно, сейчас крупные корпорации форкают все эти проекты и получают фулл-контролль над развитием и принятием патчей

    Да ладно!

    >настоящее время выступает компания Amazon, но в дальнейшем совместно с сообществом будет выработана оптимальная стратегия управления, принятия решений и взаимодействия участников, вовлечённых в разработку.

     
     
  • 3.15, Анон Анонов (?), 11:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    также как хромиум, ага. Никто не помешает им вставить зонды
     
     
  • 4.21, Аноним (30), 11:59, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Более того - Ваш пулл-реквест в хромиум фиг кто примет, если вы не из Google/Microsoft. Даже если он стоящий и соответствующий всем требованиям - зато "Open Source", ага.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 12:18, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принимают спокойно, надо только согласиться с Contributor License Agreement, которым передаешь все права гуглу.

    Другое дело, что там все очень неспешно, надо искать ответственного за этот кусок кода разработчка и пинать в личку, тогда дело пойдет.

     
     
  • 6.29, Аноним (30), 12:26, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за подсказку!
     
  • 2.8, пох. (?), 11:19, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.16, Анон Анонов (?), 11:46, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.24, Аноним (30), 12:04, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.9, Username (?), 11:20, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что тут удивляться!? Если нагнулись раком - то рано или поздно вставят!
    Сидят делают форки, где форк форком погоняет...
    Нет что бы забанить 3,14оров и сфокусироваться всем разрабам вокругистинного свободного ПО !
     

  • 1.6, Твоя Совесть (?), 11:12, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да ладно ныть одна компания делала OSS, но передумала потому что прибыльности нет. Другая компания не хочет платить первой и по этому форкает OSS. Ну вторая тоже рано или поздно захочет бабла ну и что. Найдется компания которая не захочет и второй платить и тоже форкнет. А OSS останется.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 11:21, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У второй все в полном порядке с баблом - она умеет извлекать его из бесплатного кода, внезапно.
    А вот первые лоханулись, думая что достаточно просто не принимать патчи, воспроизводящие фичи, имеющиеся в "энтерпрайзной" ветке, и им будет вечное щастье. Не прокатило, вычеркиваем.

    Никакого OSS, впрочем, не останется все равно, потому что ты не умеешь кодить, а те кто умеют - хотят жрать три раза в день, а не в неделю. А ты - зять нехрен взять, и их прокормить не можешь.

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:20, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >в тексте присутствуют дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса

    Бьют вирусников-гпльщиков их же оружием а те вой подняли. ХАХАХАХА, т.е. мяу.

     
  • 1.11, Username (?), 11:21, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что тут удивляться!? Если нагнулись раком - то рано или поздно вставят!
    Сидят делают форки, где форк форком погоняет...
    Нет что бы забанить 3,14оров и сфокусироваться всем разрабам вокругистинного свободного ПО !
     
     
  • 2.25, КО (?), 12:09, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "забанить"
    "свободного"
    Перестаньте баловаться веществами
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:32, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эластиксич. Похоже на марку презервативов.
    https://prezervativ.net/wp-content/uploads/2019/12/12.jpg
     

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