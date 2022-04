Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:05, 18/04/2022 [ответить] –1 + / – Есть сравнение с libpqxx?

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:23, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мы думали ты уже сравнил и напишешь результаты.

3.3 , Аноним ( 3 ), 22:51, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я таки слышал, что один достопочтенный аноним уже сравнил, и скоро будут результаты?

4.4 , Аноним ( 4 ), 23:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты неправильно делаешь. Надо объявить сабж фекалиями и назвать УГ тот кто несогласен пусть предъявляет бенчи.

2.8 , Аноним ( 8 ), 02:51, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – libpq на чистом C очень простая, приятная и удобная в работе вещь! Забудь про биндинги к плюсам (за исключением универсальных либ с возможностью поменять драйвер СУБД), там сложнее и хуже. P.S. Я серьезно, постгрес один из немногих случаев, когда сразу сделано нормально и удобно.



1.5 , Аноним ( 4 ), 23:38, 18/04/2022 [ответить] –4 + / – Второй тред этой темы что Постгря УГ. Даже яндекс еда работает на MySQL. Постргря безнадежно отстала в накручивании своих ненужных фич.

2.6 , Аноним ( 6 ), 01:13, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Меня в постгре больше всего убило, что нельзя просто взять psql и соединиться с какой-нибудь удаленной постгрей. Версия должна совпадать, иначе она отказывается работать. Версия обязательно не совпадет. На локалхосте у вас одна, на проде или стейдже - другая. В конце концов получается, что нужно звонить по ссш на хост и там локально коннектиться к постгре с помощью psql который с ней заведомо совместим. MySQL между версиями 5.7 и 5.6 серьезно отличается, однако клиент работает между ними без проблем. Куча эндемичных для постгри способов написать запрос, которые надо помнить. Постгре авторитарно замыкает программиста на себя, тогда как мускля покупает его своей простотой и понятностью, которую даже не осознаешь, пока не столкнешься с постгредебилизмом!

3.7 , Заноним ( ? ), 02:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты какую-то дичь нагнал, psql обычно подключается даже старый клиент к новым серверам, просто warning'и накидывает. А вот pg_dump/pg_restore да, защищают от глупых действий.

3.9 , aaaaa ( ? ), 02:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – болеешь?



1.10 , Аноним ( 10 ), 03:14, 19/04/2022 [ответить] + / – Когда-то писал свой драйвер Postges для C++. Подключение было неблокирующее по бинарному протоколу с динамической генерацией конвертации из бинарных данных Postgres в переменные C++ и обратно. С помощью шаблонов во время компиляции определялся тип переменной C++, а во время рантайма запрашивались типы полей в базе. Так становилось понятно, какие типы куда конвертировать. Далее генерировались функции преобразования из, например, PG:bigint в C++:int32 для ответов и обратно для запросов. Для этого изначально компилировался объектник с разными преобразованиями и из него в mmaped память копировались тела нужных функций в нужном порядке с релокациями (в результате для преобразования нужно было обратиться к одной большой функции конвертации через указатель - остальное линейный код, т.е. для select bigint, real, varchar в int, float, string генерировалась фукнция преобразования трех переменных из байтового массива, пришедшего от Postgres). Делается через mmap(), запись туда кода, mprotect(m, size, PROT_READ | PROT_EXEC) и вызов кода по указателю (в общем, все, как в Java/UPX). Забурился на том, что для генерации работы с std::string пришлось разбираться, что делать с исключениями (а там не просто скопировать сишную функцию с релокацией, там еще нужно обеспечить раскрутку стека, если, например, создание строки бросит исключение). P.S. Конвейерная передача запросов (pipeline) имеет жесткое и неприятное ограничение - в случае ошибки в одном запросе все последующие отменяются и это нужно отслеживать.