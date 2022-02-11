Обновление PostgreSQL. Выпуск reshape, утилиты для миграции на новую схему без остановки работы

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|1.1, Аноним (1), 11:38, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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принцепе не плохая база для данных , мог быть и лучше но и сейчас более не менее
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|2.2, Аноним (2), 12:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вчера вышла MariaDB там в комментах был целый цирк. А тут постгресс обновился даже никаких смешных шуток. Похоже что все просто сидят и пользуются.
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|3.3, Аноним (1), 12:22, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну на май-эскуэл можно сделать гостевую книгу на похапе как на народ.ру. Ну и интернет-магаз на 1С-Битрикс™. Что-то серьезное ему доверить нельзя
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|5.11, Аноним (11), 14:24, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Несмотря на глупые шутки, по сути он прав.
Возможно, у вас есть опыт успешной эксплуатации "сайта с гостевой книгой как народ.ру", но применения РСУБД подобными проектами не ограничиваются.
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|6.15, Онаним (?), 16:57, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И снова видно только уровень очередного калметатора.
Ну я биллинг на MySQL держу. Несколько терабайт данных.
Дальше чего?
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|3.5, Аноним (5), 13:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут не интересно, голимая минорщина. Может по выходу 15-й версии зажгут.
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|2.6, лютый жабби__ (?), 14:00, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>принцепе не плохая база для данных
я бы сказал непонятная... там где данные важные, используют Оракле, там где шлёп-шлёп - мускуль/монго, где данных много - монго/другие носкли.... а слон зачем? сам перестал им пользоваться лет 10 назад.
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|3.8, Онаним (?), 14:13, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что вы такого делаете с мускулем, что у вас важные данные в нём не живут?
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|3.9, Онаним (?), 14:14, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но насчёт того, что у постгри ныне ниши не осталось - согласен.
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|3.10, Аноним (11), 14:18, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я бы сказал непонятная... там где данные важные, используют Оракле, там где шлёп-шлёп - мускуль/монго, где данных много - монго/другие носкли....
О да, монга - просто отличный инструмент для бигдаты... Ой, простите, забыл: [сарказм]
> а слон зачем?
Вытесняет оракл потихоньку (привет из желтого банка). Ну и для шлеп-шлеп тоже вполне годится. И для всего, что посередине между этими двумя крайностями.
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|3.12, Аноним (12), 15:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А к чему тогда Джангу прикручивать как не к постгре. Не к мускулу же как в мейл.ру.
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|3.13, пох. (?), 16:34, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а слон зачем?
"чтоб как орацле, только чтоб денег никому не платить!"
> перестал им пользоваться лет 10 назад
Это тебе пока выпало щастье - до смены начальника. А следующий окажется действительно эффектвным менеджером и сэкономит компании миллионы бабла.
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