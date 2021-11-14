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Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей. Выпуск балансировщика соединений Odyssey 1.2

14.11.2021 09:45

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 14.1, 13.5, 12.9, 11.14, 10.19 и 9.6.24. Выпуск 9.6.24 станет последним обновлением для ветки 9.6, поддержка которой прекращена. Обновления для ветки 10 будут формироваться до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 - до ноября 2025 года, 14 - до ноября 2026 года.

В новых версиях предложено более 40 исправлений и устранены две уязвимости (CVE-2021-23214, CVE-2021-23222) в серверном процессе и клиентской библиотеке libpq. Уязвимости позволяют атакующему вклиниться в шифрованный канал связи через проведение MITM-атаки. Атака не требует наличия корректного SSL-сертификата и может быть проведена против систем, требующих аутентификации клиента по сертификату. В контексте сервера атака позволяет осуществить подстановку своего SQL-запроса в момент установки шифрованного соединения клиента с севером PostgreSQL. В контексте libpq уязвимость позволяет атакующему вернуть клиенту фиктивный ответ сервера. В сочетании уязвимости позволяют извлечь информацию о пароле или других конфиденциальных данных клиента, передаваемых на раннем этапе соединения.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Yandex новой версии прокси-сервера Odyssey 1.2, предназначенного для поддержания пула открытых соединений к СУБД PostgreSQL и организации маршрутизации запросов. Odyssey поддерживает запуск нескольких рабочих процессов с многопоточными обработчиками, направление к тому же серверу при повторном соединении клиента, возможность привязки пулов соединений к пользователям и БД. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии Odyssey добавлена защита для блокирования подстановки данных после согласования SSL-сеанса (позволяет блокировать атаки с использованием вышеотмеченных уязвимостей CVE-2021-23214 и CVE-2021-23222). Реализована поддержка PAM и LDAP. Добавлена интеграция системой мониторинга Prometheus. Улучшено вычисление параметров статистики для учёта времени выполнения транзакций и запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  3. OpenNews: Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США
  4. OpenNews: Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL
  5. OpenNews: Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56151-postgresql
Ключевые слова: postgresql, odyssey
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 09:56, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Их документация очень годная, приятно читать
     
     
  • 2.8, Прохожий (??), 12:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вообще-то нет. Ни слова об архитектуре. Многие вещи, довольно критичные для администрирования, приходится по Интернету собирать.
     
     
  • 3.9, ыы (?), 12:11, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо полагать товарищи в интернете которые рассказали вам об искомом- тем не менее как-то смогли получить данные об архитектуре... Обычно они их получают как раз из документации...
     
     
  • 4.11, А где же каменты (?), 12:48, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из исходного кода.
     

  • 1.2, iZEN (ok), 11:30, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше InterBase 2020 в техническом плане?
     
     
  • 2.5, Цезий Родонович (?), 11:51, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем!!!
     
  • 2.7, ыы (?), 12:02, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну во первых  InterBase не поддерживается 1С...
    Во вторых... Впрочем и первого хватит :)
     
     
  • 3.13, ip1982 (ok), 15:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи: - - , , ,
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:35, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Делал летом обновление с 12  на 13... Вернулся на MySQL
     
     
  • 2.6, ыы (?), 12:01, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это надо уметь... Обновить постгрес до мускуля :)
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:30, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чем были проблемы? просто интересуюсь для общего развития
     

  • 1.4, Цезий Родонович (?), 11:50, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Годная документация у оракла особенно эдак версии 8.0.5, ещё не засранной скриншотами, а это так подобие левой руки.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:35, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так из-за чего уязвимость была? Признавайтесь, опять в указателях запутались?
     
  • 1.14, лютый жабби__ (?), 17:10, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут дамп PG дали. pg_restore -C даже таблицу создать не может... создаешь таблицу, кодировка цп1251 (гы-гы в 2021м году-то)... в таблице половина полей обычные, одно JSONB. вычитать поле bigint[] jooq обосрлся... в голом jdbc это поле считать надо несколько команд.... работать с JSON вообще жесть - в psql каша, SQL запросы по работе с jsonb наркоманские....... ну и самый трэш: монга с 3.2 до 5.0 обновляется апдейтом бинарников, сначала слэйвы, потом мастер. без сучка и задоринки....  а слонятину надо стопать и дамп рестор дрчить... ещё в слоне постоянно csv. я вот не понимаю как можно в здравом уме использовать pg в проде...
     
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