The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз СУБД PostgreSQL 14

30.09.2021 19:24

После года разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 14. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2026 года.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка доступа к данным JSON при помощи выражений, напоминающий работу с массивами: 
    
   SELECT ('{ "postgres": { "release": 14 }}'::jsonb)['postgres']['release'];

   SELECT * FROM test WHERE details['attributes']['size'] = '"medium"';

    Аналогичный синтаксис реализован и для данных в формате ключ/значение, обеспечиваемых типом hstore. Подобный синтаксис изначально реализован с использованием универсального фреймворка, который в будущем может быть задействован и для других типов. Пример для типа hstore: 

    
  INSERT INTO mytable VALUES ('a=>b, c=>d');
  SELECT h['a'] FROM mytable;
  UPDATE mytable SET h['c'] = 'new';
  • Семейство типов для определения диапазонов расширено новыми типами "multirange", позволяющими задавать упорядоченные списки неперекрывающихся диапазонов значений. В дополнение к каждому существующему range-типу предложен свой multirange-тип, например, типу "int4range" соответствует "int4multirange", а "daterange" - "datemultirange". Применение новых типов упрощает оформление запросов, манипулирующих со сложными последовательностями диапазонов. 
    
   SELECT '{[3,7), [8,9)}'::int4multirange;
   SELECT nummultirange(numrange(1.0, 14.0), numrange(20.0, 25.0));
  • Внесены оптимизации для повышения производительности высоконагруженных систем, обрабатывающих большое число соединений. В некоторых тестах наблюдается двукратный прирост производительности.
  • Повышена эффективность работы индексов B-tree и решена проблема с разрастанием индексов при частом обновлении таблиц.
  • Добавлена поддержка работающего на стороне клиента (реализован на уровне libpq) режима конвейерной (pipeline) передачи запросов, позволяющего значительно ускорить сценарии работы с БД, связанные с выполнением большого числа мелких операций записи (INSERT/UPDATE/DELETE) за счёт отправки следующего запроса не дожидаясь результата предыдущего. Режим также помогает ускорить работу при соединениях с большими задержками доставки пакетов.
  • Расширены возможности для распределённых конфигураций, включающих несколько серверов PostgreSQL. В реализации логической репликации появилась возможность отправки в потоковом режиме транзакций, находящихся в процессе выполнения, что позволяет значительно повысить производительность репликации крупных транзакций. Кроме того, оптимизировано логическое декодирование данных, поступающих в процессе логической репликации.
  • В механизме подключения внешних таблиц Foreign Data Wrapper (postgres_fdw) добавлена поддержка параллельной обработки запросов, которая пока применима только при подключении к другим серверам PostgreSQL. В postgres_fdw также добавлена поддержка добавления данных во внешние таблицы в пакетном режиме и возможность импорта секционированных таблиц через указание директивы "IMPORT FOREIGN SCHEMA".
  • Внесены оптимизации в реализацию операции VACUUM (сборка мусора и упаковка дискового хранилища). Добавлен аварийный режим очистки ("emergency mode"), пропускающий несущественные операции чистки, если создаются условия ухода на второй круг номеров идентификаторов транзакций (transaction ID wraparound). Снижены накладные расходы при обработке индексов в формате B-Tree. Значительно ускорено выполнение операции "ANALYZE, собирающей статистику о работе БД.
  • Добавлена возможность настройки метода сжатия, применяемого в системе TOAST, отвечающей за хранение больших данных, таких как блоки текста или геометрическая информация. Помимо метода сжатия pglz в TOAST теперь можно использовать алгоритм LZ4.
  • Расширены средства для мониторинга за работой СУБД. Добавлены представления для отслеживания прогресса выполнения команд "COPY" (pg_stat_progress_copy), статистики о слотах репликации (pg_stat_replication_slots) и активности, связанной с WAL-логом транзакций (pg_stat_wal). Добавлена функция compute_query_id, включающая в различных подсистемах, таких как pg_stat_activity и EXPLAIN VERBOSE, отслеживание запросов с присвоением уникального для каждого запроса идентификатора.
  • В планировщик запросов добавлены оптимизации, улучшающие параллельную обработку запросов и позволяющие поднять производительность одновременного выполнения операций последовательного сканирования записей, параллельного запуска запросов в PL/pgSQL при помощи команды "RETURN QUERY" и параллельного выполнения запросов в "REFRESH MATERIALIZED VIEW". Для повышения производительности цикличных вложенных слияний (join) реализована поддержка дополнительного кэширования.
  • Для оптимизации выражений теперь может быть использована расширенная статистика, а для оптимизации оконных функций - инкрементальная сортировка.
  • В хранимых процедурах, позволяющих управлять транзакциями в блоках кода, реализована поддержка определения возвращаемых данных при помощи параметров "OUT".
  • Добавлена функция date_bin для округления значений с типом timestamp в соответствии с заданным интервалом. 
    
   SELECT date_bin('15 minutes', TIMESTAMP '2020-02-11 15:44:17', TIMESTAMP '2001-01-01');
   2020-02-11 15:30:00
  • Добавлены определённые в стандарте SQL выражения SEARCH и CYCLE, упрощающие упорядочивание и выявление циклов в рекурсивных обобщённых табличных выражениях (Common Table Expression, CTE). 
    
   WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data) AS (
       SELECT t.id, t.link, t.data
       FROM tree t
     UNION ALL
       SELECT t.id, t.link, t.data
       FROM tree t, search_tree st
       WHERE t.id = st.link
   ) SEARCH DEPTH FIRST BY id SET ordercol 
   SELECT * FROM search_tree ORDER BY ordercol;
  • В утилите psql улучшено автодополнение команд табуляцией, в команде "\df" добавлена возможность показа аргументов функций, а в команде "\dX" расширена выводимая статистика.
  • Предоставлена возможность назначать пользователям привилегии, допускающие только чтение или только запись. Привилегии могут быть заданы в привязке к отдельным таблицам, представлениям и схемам при помощи предопределённых ролей pg_read_all_data и pg_write_all_data. 
    
   GRANT pg_read_all_data TO user1;
  • В новых установках по умолчанию обеспечено применение парольной аутентификации с использованием метода SCRAM-SHA-256 вместо md5 (параметр "password_encryption" при генерации postgresql.conf теперь устанавливается в значение 'scram-sha-256').


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  3. OpenNews: Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США
  4. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  5. OpenNews: Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL
  6. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55891-postgresql
Ключевые слова: postgresql
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, menangen (?), 19:58, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Пора переводить прод с мускула на постгрю!
     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 20:08, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ваш "прот" можно вот так взять и перевести с MySQL на PostgreSQL, то это вызывает подозрение, что ваш "прот" - это сонник.
     
     
  • 3.8, кукурузка (?), 20:40, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ваш "прот" можно вот так взять и перевести с MySQL на PostgreSQL, то это вызывает подозрение, что ваш "прот" - это сонник.

    А у этот комеент вызывает подозрения что вы не вкурсе как писать переносимые и расширяемые приложения и завязываетесь всегда на специфичные фишки всего вокруг. И это вызывает сильные подозрения что созданное вами пригодно для использования.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 21:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, тут как спросишь, какую СУБД выбрать в проект, так сразу начинается - "смотря какие задачи". А сейчас вдруг оказывается, что не надо фишки под задачи подбирать, пишите "переносимые".
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 22:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У товарища просто примитивный бэкенд и задачи. Соответственно там и отличий никаких нет. И нагрузка соответствующая.

    Конечно у всех БД свой SQL несовместимый SQL. Перевести базу данных очень сложно.

    Надо обмазываться тестами на SQL запросы и их производительностью. Такого, конечно, никто не делает.

     
     
  • 6.32, пох. (?), 23:05, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делают, почему же не делают.  Только делают там где понимают, нахрена ж страдать.

    Ну например мы тут перешли с оракла на... оракл, ага. 19й. Ну пару раз в опу дали... и немного пришлось отсо...ть с производительностью в некоторых узкоспециальных местах. Куды деваться, немодные версии снимают с поддержки.

     
  • 4.18, QwertyReg (ok), 21:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >завязываетесь всегда на специфичные фишки

    Соболезную, если у вас не так. Кнопочку "сделать классно" в 2k21 так и не придумали и таки приходится завязываться на фичи конкретной СУБД, чтобы она подходила к задаче. Для сонника-то и FVMas подойдёт.

     
     
  • 5.22, 2021 (?), 22:05, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамкиным понторезам не лень 2k21 вместо 2021 набирать.
     
  • 5.23, 2021 (?), 22:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамкиным понторезам не лень 2k21 вместо 2021 набирать.
     
  • 5.26, Аноним (16), 22:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Папкиным манторезам не лень 2021 вместо 2021 набирать.
     
  • 5.27, Аноним (25), 22:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они сейчас достаточно быстрые. На прошлом проекте в базу никто практически ни лез. Там даже кастомных индексов за запросы не было. Производительности хватало.

    И для многих проектов хватает.

     
  • 4.28, kai3341 (ok), 22:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > завязываетесь всегда на специфичные фишки всего вокруг

    Падаван явно мал и глуп

    У разных реализаций разный синтаксис. То, что в Oracle зовётся decode, в sap hana именуется map. Разный синтаксис преобразования типов, и так далее. Так вот, всё это мелочи, полностью нивелируемые ORM.

    Дальше чуть поинтереснее. Есть сущность sequence -- простейший счётчик. Так вот, в sqlite секвенсов нет и судя по тому, как автор др*чит на автоинкременты, в ближайшей перспективе не появится. В Машу и Мускуль секвенсы завезли "на днях" -- наконец-то как у взрослых дядей сделали.

    Дальше ещё прикольнее. Оказывается, что разные реализации по-разному реализуют MVCC. Постгря гадит под ноги, что потом героически вычищает autovacuum. InnoDB, как и Oracle, имеет rollback и redo сегменты, и в обоих применяется кластерный индекс. Эти различия приводят к различным стоимостям операций CRUD. Например, rollback в postgres практически бесплатный, но заставит вас страдать в InnoDB и Oracle. Update в постгресе всегда создаёт новую строку в таблице, и частые обновления заставят вас страдать. Кластерный индекс позволяет найти запись за O(1) (ну почти, там есть нюансы) , что особенно прикольно на большом числе JOIN.
    Всё это заставляет реализовывать логику приложения по-разному. Расскажешь, как нивелировать эти различия?

     
     
  • 5.31, kissmyass (?), 22:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вместо счетчика использовать свой генератор айдишек базирующийся на времени (или рандомный типа GUID, если первичный ключ может быть не кластерным, так называемый Heap, привет SQL Server), про многоуровневые JOINы забудь, особенно в нагруженных СУБД или при шардинге (да и не нужны они вообще, разве что для пейджинга с сортировкой на стороне СУБД), кластерный индекс и некластерный имеют всегда O(n), зависит от размера таблицы и балансировки дерева, разница между ними только в том, что кластерный определяет физическое размещение данных на диске, т.е. некластерному надо прочитать индекс, а потом саму запись, данные не находятся вместе с индексом, но один хрен это все O(n)

    и да абстрагироваться от деталей реализации замечательно помогают вьюхи и хранимые процедуры

     
     
  • 6.36, kai3341 (ok), 23:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо счетчика ... GUID

    Очень умная идея. Привет, фрагментация кластерного индекса и всей таблицы, развлекуха с пагинацией и прочие весёлости

    > про многоуровневые JOINы забудь, особенно в нагруженных СУБД

    Прикольно. А что взамен? Через N+1 делать?

    > кластерный индекс и некластерный имеют всегда O(n)

    Прикольно. O(n) -- это table full access, то есть полное сканирование таблицы, игнорируя индекс

    > разница между ними только в том, что кластерный определяет физическое размещение данных на диске, т.е. некластерному надо прочитать индекс
    > данные не находятся вместе с индексом, но один хрен это все O(n)

    Подумай ещё раз, это не больно. Ты назвал взаимоисключающие вещи

    > и да абстрагироваться от деталей реализации замечательно помогают вьюхи и хранимые процедуры

    Как вьюха или хранимая процедура решает проблему неизбежного создания новой записи при операции UPDATE в постгресе? Как вьюха или хранимая процедура позволяют обойти проблему дорогого ROLLBACK в InnoDB или Oracle?

     
  • 3.34, й (?), 23:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нооо мооой прооот!
    свитый из багов и снов
    всем моим бедам назло
    вовсе не так уж плох
     
  • 2.19, kissmyass (?), 21:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем?
     

  • 1.2, InuYasha (??), 20:01, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Слоник - это вещь! Моё уважение проекту.
     
     
  • 2.30, HA (??), 22:42, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А слоник в домене старый пердун. )))
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:02, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь до постгри раст не доберется!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:11, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А было бы неплохо, повышение качества еще никому не вредило
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:24, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывание затянется в бесконечность.
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Посмотрите сколько пунктов в стандарте MISRA. Память лишь один пункт из многих. А понты из закорючек в одну строчку наоборот нежелательно. Для Раста есть подобный стандарт?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 21:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расту стандарт не нужен, там можно как попало написать, если скомпилировалось - значит безопасно. Миллионы растоманов не могут ошибаться.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 21:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато на Расте синтаксис подталкивает к тому чтобы писать говнокод. А говнокод можно переписывать бесконечно. Это же рай для тех кто любит все переписывать бесконечно!
     
  • 4.14, Анонн (?), 21:31, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотрите внимательней на требования MISRA и список тех, кто этой MISR'е следует. Даже ядро линя, а оно существенно более критично чем постгресс, ему не соответствует. А вы про прикладной софт...
     

  • 1.9, кукурузка (?), 20:41, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный проект. Успехов.
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:52, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бредовый синтаксис. У них всегда были с этим проблемы и вот опять.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:21, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже обновился на Убунте. Теперь еще численные типы могут содержать значение Infinity.
     
  • 1.15, Аноним (17), 21:31, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мастер-Мастер подвезли? Нет? Тогда сразу в гарбедж.
     
  • 1.20, Черневский Д. А. (?), 21:55, 30/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.29, One More Аноним (?), 22:36, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Повышена эффективность работы индексов B-tree и решена проблема с разрастанием индексов при частом обновлении таблиц.

    finally

     
  • 1.33, пох. (?), 23:06, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    vacuum full надеюсь наконец-то запретили и объявили окончательно и бесповоротно deprecated?

    А, нет, померещилось...

     
  • 1.35, PetrG (ok), 23:22, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужное. Разрешаю дальнейшую разработку.
    А то тут некоторые повадились ненужное без разрешения кодить...
     
  • 1.37, Аноним (37), 23:29, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё никто не спрашивал про пакеты и undo?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру