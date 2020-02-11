Релиз СУБД PostgreSQL 14

2.5 , QwertyReg ( ok ), 20:08, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если ваш "прот" можно вот так взять и перевести с MySQL на PostgreSQL, то это вызывает подозрение, что ваш "прот" - это сонник.

3.8 , кукурузка ( ? ), 20:40, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ваш "прот" можно вот так взять и перевести с MySQL на PostgreSQL, то это вызывает подозрение, что ваш "прот" - это сонник. А у этот комеент вызывает подозрения что вы не вкурсе как писать переносимые и расширяемые приложения и завязываетесь всегда на специфичные фишки всего вокруг. И это вызывает сильные подозрения что созданное вами пригодно для использования.

4.16 , Аноним ( 16 ), 21:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, тут как спросишь, какую СУБД выбрать в проект, так сразу начинается - "смотря какие задачи". А сейчас вдруг оказывается, что не надо фишки под задачи подбирать, пишите "переносимые".

5.25 , Аноним ( 25 ), 22:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У товарища просто примитивный бэкенд и задачи. Соответственно там и отличий никаких нет. И нагрузка соответствующая. Конечно у всех БД свой SQL несовместимый SQL. Перевести базу данных очень сложно. Надо обмазываться тестами на SQL запросы и их производительностью. Такого, конечно, никто не делает.

6.32 , пох. ( ? ), 23:05, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делают, почему же не делают. Только делают там где понимают, нахрена ж страдать. Ну например мы тут перешли с оракла на... оракл, ага. 19й. Ну пару раз в опу дали... и немного пришлось отсо...ть с производительностью в некоторых узкоспециальных местах. Куды деваться, немодные версии снимают с поддержки. 4.18 , QwertyReg ( ok ), 21:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >завязываетесь всегда на специфичные фишки Соболезную, если у вас не так. Кнопочку "сделать классно" в 2k21 так и не придумали и таки приходится завязываться на фичи конкретной СУБД, чтобы она подходила к задаче. Для сонника-то и FVMas подойдёт.

5.22 , 2021 ( ? ), 22:05, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мамкиным понторезам не лень 2k21 вместо 2021 набирать.

5.23 , 2021 ( ? ), 22:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мамкиным понторезам не лень 2k21 вместо 2021 набирать.

5.26 , Аноним ( 16 ), 22:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Папкиным манторезам не лень 2021 вместо 2021 набирать.

5.27 , Аноним ( 25 ), 22:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну они сейчас достаточно быстрые. На прошлом проекте в базу никто практически ни лез. Там даже кастомных индексов за запросы не было. Производительности хватало. И для многих проектов хватает.

4.28 , kai3341 ( ok ), 22:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > завязываетесь всегда на специфичные фишки всего вокруг Падаван явно мал и глуп У разных реализаций разный синтаксис. То, что в Oracle зовётся decode, в sap hana именуется map. Разный синтаксис преобразования типов, и так далее. Так вот, всё это мелочи, полностью нивелируемые ORM. Дальше чуть поинтереснее. Есть сущность sequence -- простейший счётчик. Так вот, в sqlite секвенсов нет и судя по тому, как автор др*чит на автоинкременты, в ближайшей перспективе не появится. В Машу и Мускуль секвенсы завезли "на днях" -- наконец-то как у взрослых дядей сделали. Дальше ещё прикольнее. Оказывается, что разные реализации по-разному реализуют MVCC. Постгря гадит под ноги, что потом героически вычищает autovacuum. InnoDB, как и Oracle, имеет rollback и redo сегменты, и в обоих применяется кластерный индекс. Эти различия приводят к различным стоимостям операций CRUD. Например, rollback в postgres практически бесплатный, но заставит вас страдать в InnoDB и Oracle. Update в постгресе всегда создаёт новую строку в таблице, и частые обновления заставят вас страдать. Кластерный индекс позволяет найти запись за O(1) (ну почти, там есть нюансы) , что особенно прикольно на большом числе JOIN.

Всё это заставляет реализовывать логику приложения по-разному. Расскажешь, как нивелировать эти различия?

5.31 , kissmyass ( ? ), 22:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вместо счетчика использовать свой генератор айдишек базирующийся на времени (или рандомный типа GUID, если первичный ключ может быть не кластерным, так называемый Heap, привет SQL Server), про многоуровневые JOINы забудь, особенно в нагруженных СУБД или при шардинге (да и не нужны они вообще, разве что для пейджинга с сортировкой на стороне СУБД), кластерный индекс и некластерный имеют всегда O(n), зависит от размера таблицы и балансировки дерева, разница между ними только в том, что кластерный определяет физическое размещение данных на диске, т.е. некластерному надо прочитать индекс, а потом саму запись, данные не находятся вместе с индексом, но один хрен это все O(n) и да абстрагироваться от деталей реализации замечательно помогают вьюхи и хранимые процедуры

6.36 , kai3341 ( ok ), 23:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вместо счетчика ... GUID Очень умная идея. Привет, фрагментация кластерного индекса и всей таблицы, развлекуха с пагинацией и прочие весёлости > про многоуровневые JOINы забудь, особенно в нагруженных СУБД Прикольно. А что взамен? Через N+1 делать? > кластерный индекс и некластерный имеют всегда O(n) Прикольно. O(n) -- это table full access, то есть полное сканирование таблицы, игнорируя индекс > разница между ними только в том, что кластерный определяет физическое размещение данных на диске, т.е. некластерному надо прочитать индекс

> данные не находятся вместе с индексом, но один хрен это все O(n) Подумай ещё раз, это не больно. Ты назвал взаимоисключающие вещи > и да абстрагироваться от деталей реализации замечательно помогают вьюхи и хранимые процедуры Как вьюха или хранимая процедура решает проблему неизбежного создания новой записи при операции UPDATE в постгресе? Как вьюха или хранимая процедура позволяют обойти проблему дорогого ROLLBACK в InnoDB или Oracle?

3.34 , й ( ? ), 23:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нооо мооой прооот!

свитый из багов и снов

всем моим бедам назло

вовсе не так уж плох

2.19 , kissmyass ( ? ), 21:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем?

