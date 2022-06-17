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Обновление PostgreSQL 14.4 с исправлением повреждения индексов

17.06.2022 07:35

Сформирован корректирующий выпуск СУБД PostgreSQL 14.4, в котором устранена серьёзная проблема, при определённых обстоятельствах приводящая к незаметному повреждению данных в индексах при выполнении команд "CREATE INDEX CONCURRENTLY" и "REINDEX CONCURRENTLY". В созданных при помощи указанных команд индексах могут быть не учтены некоторые записи, что приведёт к пропуску отдельных строк при выполнении SELECT-запросов с привлечением проблемных индексов.

Для определения факта повреждения индексов B-tree можно использовать команду "pg_amcheck --heapallindexed имя_БД". В случае выявления ошибок или применения в прошлых выпусках команд "CREATE INDEX CONCURRENTLY" и "REINDEX CONCURRENTLY" с другими типами индексов (GiST, GIN и т.п.) после обновления до версии 14.4 рекомендуется выполнить переиндексацию утилитой "reindexdb --all" или командой "REINDEX CONCURRENTLY имя_индекса".

Проблеме подвержена только ветка 14.x, в которую были включены оптимизации, исключающие при выполнении операции VACUUM некоторые транзакции, связанные с выполнением "CREATE INDEX CONCURRENTLY" и "REINDEX CONCURRENTLY". В результате применения этих оптимизаций в созданные в режиме "CONCURRENTLY" индексы не попадали некоторые находящиеся в heap-памяти кортежи, которые были обновлены или урезаны во время создания индекса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57367-postgresql
Ключевые слова: postgresql, database
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