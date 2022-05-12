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Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости. Выпуск pg_ivm 1.0

12.05.2022 22:58

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 14.3, 13.7, 12.11, 11.16 и 10.22. Ветка 10.x приближается к окончанию срока поддержки (обновления будут формироваться до ноября 2022 года). Выпуск обновлений для ветки 11.x продлится до ноября 2023 года, 12.x - до ноября 2024 года, 13.x - до ноября 2025 года, 14.x - до ноября 2026 года.

В новых версиях предложено более 50 исправлений и устранена уязвимость CVE-2022-1552, связанная с возможностью обхода изоляции выполнения привилегированных операций Autovacuum, REINDEX, CREATE INDEX, REFRESH MATERIALIZED VIEW, CLUSTER и pg_amcheck. Атакующий, имеющий полномочия создания не временных объектов в любой схеме хранения, может добиться выполнения произвольных SQL-функций с правами суперпользователя во время выполнения привилегированным пользователем вышеотмеченных операций, затрагивающих объект атакующего. В том числе эксплуатация уязвимости может произойти при автоматической чистке базы при выполнении обработчика autovacuum.

При невозможности выполнить обновление в качестве обходного пути блокирования проблемы можно отключить autovacuum и не выполнять привилегированным пользователем операции REINDEX, CREATE INDEX, REFRESH MATERIALIZED VIEW и CLUSTER, а также не запускать утилиту pg_amcheck и не восстанавливать содержимое из резервной копии, созданной утилитой pg_dump. Выполнение VACUUM признано безопасным, как и применение любых операции команд, если обрабатываемые объекты принадлежат пользователям, заслуживающим доверия.

Из других изменений в новых выпусках можно отметить обновление кода JIT для работы с LLVM 14, разрешение использования шаблонов database.schema.table в утилитах psql, pg_dump и pg_amcheck, исправление проблем, приводящих к повреждению индексов GiST над столбцами ltree, неверному округлению значений в формате epoch, извлечённых из данных с типом interval, неверной работы планировщика при использовании асинхронных удалённых запросов, неверной сортировке строк таблицы при использовании выражения CLUSTER над индексами с ключами на базе выражений, потере данных при аварийном завершения сразу после построения отсортированного индекса GiST, взаимной блокировке при удалении секционированного индекса, состоянию гонки между операцией DROP TABLESPACE и фиксацией состояния (checkpoint).

Дополнительно можно отметить выпуск расширения pg_ivm 1.0 с реализацией поддержки IVM (Incremental View Maintenance) для PostgreSQL 14. IVM предлагает альтернативный способ обновления материализованных представлений, более эффективный в случае, если изменения затрагивают небольшую часть представления. IVM позволяет мгновенно обновлять материализованные представления, применяя к ним только инкрементальные изменения, без повторного вычисления представления, производимого при использовании операции "REFRESH MATERIALIZED VIEW".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
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  5. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей. Выпуск балансировщика соединений Odyssey 1.2
  6. OpenNews: Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57180-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    В mssql и oracle такое часто находят?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:18, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чаще https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html#AppendixDB
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Данные надо хранить в банковских ячейках, а не вот это вот всё.
     
     
  • 2.4, ыы (?), 23:49, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Распечатанные на несгораемой бумаге в двух экземплярах.
    И ячейки должны хранится в двух разных банках...

    Процесс обновления и синхронизации правда геморный.. Но то такое...

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:55, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше ста лет только так и делали и всё работало.
     
  • 2.6, kai3341 (ok), 00:25, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Данные надо хранить в банковских ячейках, а не вот это вот всё.

    И передавать голубиной почтой. RFC 1149 делали профессионалы, а не всякие смузихлёбы

     

  • 1.7, menangen (?), 01:09, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Что ещё за LLVM JIT в базе данных, нахрена??
     
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