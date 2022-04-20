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Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0

20.04.2022 11:31

Консорциум W3C опубликовал черновой вариант новой спецификации, стандартизирующей промежуточного код WebAssembly 2.0 и связанный с ним API, позволяющий создавать высокопроизводительные приложения, переносимые между браузерами и аппаратными платформами. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения приложений, скомпилированных из различных языков программирования. Благодаря задействованию JIT для WebAssembly можно добиться уровня производительности близкого к нативному коду.

Технология WebAssembly может применяться для выполнения в браузере задач, требующих высокой производительности, например, кодирования видео, обработки звука, манипуляции с графикой и 3D, разработки игр, криптографических операций и математических вычислений через организацию выполнения в браузере кода, написанного на компилируемых языках, таких как C/C++.

Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. Последнее время WebAssembly также продвигается в качестве универсальной платформы для безопасного выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах, не ограничиваясь браузерами.

W3C опубликовал три предварительные спецификации WebAssembly 2.0:

  • WebAssembly Core - описывает низкоуровневую виртуальную машину для выполнения промежуточного кода WebAssembly. Связанные с WebAssembly ресурсы поставляются в формате ".wasm", схожем с файлами ".class" в Java и содержащем статические данные и сегменты кода для работы с этими данными.
  • WebAssembly JavaScript Interface - предоставляет API для интеграции с JavaScript. Позволяет получать значения и передавать параметры в функции WebAssembly. Выполнение WebAssembly соответствует модели безопасности JavaScript и всё взаимодействие с основной системой производится по аналогии с выполнением JavaScript-кода.
  • WebAssembly Web API - определяет программный интерфейс на основе механизма Promise для запроса и выполнения ресурсов ".wasm". Формат ресурсов WebAssembly оптимизирован для начала выполнения, не дожидаясь полной загрузки файла, что позволяет повысить отзывчивость web-приложений.

Основные изменения в WebAssembly 2.0, по сравнению с первой версией стандарта:

  • Поддержка векторного типа v128 и связанных с ним векторных инструкций, позволяющих параллельно выполнять действия над несколькими числовыми значениями (SIMD, single instruction multiple data).
  • Возможность импорта и экспорта изменяемых (mutable) глобальных переменных, позволяющих применять глобальное связывание для таких значений, как указатели стека в C++.
  • Новые инструкции для преобразования типа float в int, которые вместо генерации исключения при переполнении результата возвращают минимально или максимально возможное значение (необходимо для SIMD).
  • Инструкции для расширения знака целых чисел (увеличение разрядности числа с сохранением знака и значения).
  • Поддержка возвращения нескольких значений блоками и функциями (в дополнение к передаче в функции нескольких параметров).
  • Реализация JavaScript-функций BigInt64Array и BigUint64Array для преобразования между JavaScript-типом BigInt и представлением 64-разрядных целых чисел в WebAssembly.
  • Поддержка ссылочных типов (funcref и externref) и связанных с ними инструкций (select, ref.null, ref.func и ref.is_null).
  • Инструкции memory.copy, memory.fill, memory.init и data.drop для копирования данных между областями памяти и очистки регионов памяти.
  • Инструкции для прямого доступа и изменения таблиц (table.set, table.get, table.size, table.grow). Возможность создания, импорта и экспорта нескольких таблиц в одном модуле. Функции копирования/заполнения таблиц в пакетном режиме (table.copy, table.init и elem.drop).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: Доступен Wasmer 2.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly
  4. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  5. OpenNews: Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly
  6. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57052-webassembly
Ключевые слова: webassembly
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:43, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Огонь!
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 11:52, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вода
     
     
  • 3.4, DEF (?), 11:53, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их не заменят никогда!
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:28, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *не обсеришься никогда
     
  • 3.7, JackONeill (?), 12:19, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И медные трупы
     

  • 1.3, DEF (?), 11:53, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Когда стандарт SVG 2.0 допилят?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:18, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С поддержкой wasm 2.0?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Нужно, скорее бы нативные проги выбросили все.
     
  • 1.8, Ананас (?), 12:22, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Они странные.
    Им надо не JIT прокачивать, а уже вполне себе такое AOT, благо WASM как язык довольно несложный.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:32, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Короче, на нае...

    WebAssembly высокопроизводительный только если там используется JIT и тяжёлые оптимизации.

     
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