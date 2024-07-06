The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Google развивает MicroFuchsia, урезанный вариант ОС Fuchsia для виртуальных машин в Android

06.07.2024 12:32

Компания Google развивает окружение MicroFuchsia, включающее урезанную версию операционной системы Fuchsia, оптимизированную для выполнения в виртуальных машинах в платформе Android. В состав кодовой базы Android уже начался приём изменений для обеспечения работы MicroFuchsia. Для запуска виртуальных машин с MicroFuchsia будет использован добавленный в Android 13 фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm.

До этого Google использовал AVF для выполнения окружения "Microdroid", применяемого для изоляции сторонних системных компонентов в Android, а также экспериментировал с запуском гостевых систем с Chromium OS. Причины подготовки MicroFuchsia для Android пока не сообщаются, но предполагается, что компания Google развивает более эффективное и минималистичное окружение для изолированного запуска сервисов в Android, которое потребляет меньше ресурсов, чем окружение Microdroid на базе системных компонентов Android и ядра Linux.

Fuchsia базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidauthority.c...)
  2. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  3. OpenNews: Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android
  4. OpenNews: Google опубликовал обновление операционной системы Fuchsia 14
  5. OpenNews: Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций
  6. OpenNews: Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61500-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:45, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему они не через докер или подобные контейнеры не изолируют? Неужто не досточно надежно?
     
     
  • 2.2, dullish (ok), 12:53, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно, хотят под какой-то хитрой лицензией выпустить.
     
  • 2.3, Avririon (ok), 12:59, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вменяемые, наверно.
     
     
  • 3.7, Анлним (?), 13:11, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гугл-то? Смешно.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно очевидно, что в последние годы Гугол пытается уйти от использования Linux в Android, но у них покп это не получается. Вангую, что из-за сопротивления производителей железа, драйверы переписывать никто не хочет, а учить новое ядро тем более. И моя версия в том, что теперь они хотят оставить Linux со всеми дровами в качестве гипервизора, а юзерленд потихоньку переносить в виртуалку.
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:05, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнеры технология для скyфов.
     
  • 2.32, Вася (??), 16:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что контейнеры это namespaces на ядре линукс, а тут ядро другое?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:04, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скорее бы выкинули линукс из андроида.
     
     
  • 2.6, Nvidiz (?), 13:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А , android возмистит не до полученные выгоды в linux особенно дела связанные с разрешениями ?
    А , не задавался ли ты вопросом что это вообще и не чистый linux , а химера-перфомансе , а назвать можно хоть как ? Но даже если так то android все равно потянет свои ручки своровать скорость
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:42, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поток сознания какой-то. Что сказать-то хотел?
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 15:12, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 15:19, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.8, Аноним (8), 13:11, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Microsucksia
     
     
  • 2.20, Аноним (21), 15:18, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MicroSkufia
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:17, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основанном на наработках проекта LK

    У Гугла всё на основе LK, и фуксия, и для трастлетов TEE.

     
  • 1.13, Ногоед (?), 14:20, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > операционной системы Fuchsia, оптимизированную для выполнение в виртуальных машинах в платформе Android

    Будущее которое мы заслужили.

     
  • 1.15, Rev (ok), 14:40, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хрен с ней, с Фуксией, когда systemd добавят? :))
     
     
  • 2.18, Аноним (21), 15:16, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда продадутся с потрохами бизнес машинам.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:38, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда, в андройд? Нафейхоа?
     

  • 1.19, Аноним (21), 15:17, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выкидывать ядро единственно верный путь. Линусу осталось не так много. Что будет с ядрышко после него все знают.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:47, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, nume (ok), 16:27, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мде, злопыхатели и ненависники не дремлют
     

  • 1.22, Аноним (23), 15:36, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не успели сделать одно так из этого делают обрезок урезка
    К успеху идут)
     
  • 1.25, Nick (??), 15:53, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да выпустите уже наконец-то Android на PC Гугл
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 16:06, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (23), 16:27, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же Android-X86
     

  • 1.28, nc (ok), 16:07, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Андроиде есть виртуальные машины? Не знал.
    А вообще полезно бы было запускать виртуальный Андроид в реальном.
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 16:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полезно было бы отобрать доступ в интернет у таких как ты и разрешить его только по паспортам и ежегодной сертификации разделённой на уровни доступа.

    > А вообще полезно бы было запускать виртуальный Андроид в реальном.

    Авось подобного бpeда на профильных форумах будет меньше.

     

  • 1.33, Аноним (33), 16:44, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру