Google развивает MicroFuchsia, урезанный вариант ОС Fuchsia для виртуальных машин в Android

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|1.1, Аноним (1), 12:45, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему они не через докер или подобные контейнеры не изолируют? Неужто не досточно надежно?
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|2.11, Аноним (11), 14:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно очевидно, что в последние годы Гугол пытается уйти от использования Linux в Android, но у них покп это не получается. Вангую, что из-за сопротивления производителей железа, драйверы переписывать никто не хочет, а учить новое ядро тем более. И моя версия в том, что теперь они хотят оставить Linux со всеми дровами в качестве гипервизора, а юзерленд потихоньку переносить в виртуалку.
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|2.32, Вася (??), 16:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что контейнеры это namespaces на ядре линукс, а тут ядро другое?
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|2.6, Nvidiz (?), 13:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А , android возмистит не до полученные выгоды в linux особенно дела связанные с разрешениями ?
А , не задавался ли ты вопросом что это вообще и не чистый linux , а химера-перфомансе , а назвать можно хоть как ? Но даже если так то android все равно потянет свои ручки своровать скорость
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|1.12, Аноним (12), 14:17, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>основанном на наработках проекта LK
У Гугла всё на основе LK, и фуксия, и для трастлетов TEE.
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|1.13, Ногоед (?), 14:20, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> операционной системы Fuchsia, оптимизированную для выполнение в виртуальных машинах в платформе Android
Будущее которое мы заслужили.
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|1.19, Аноним (21), 15:17, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Выкидывать ядро единственно верный путь. Линусу осталось не так много. Что будет с ядрышко после него все знают.
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|1.22, Аноним (23), 15:36, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не успели сделать одно так из этого делают обрезок урезка
К успеху идут)
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|1.28, nc (ok), 16:07, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Андроиде есть виртуальные машины? Не знал.
А вообще полезно бы было запускать виртуальный Андроид в реальном.
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|2.29, Аноним (26), 16:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полезно было бы отобрать доступ в интернет у таких как ты и разрешить его только по паспортам и ежегодной сертификации разделённой на уровни доступа.
> А вообще полезно бы было запускать виртуальный Андроид в реальном.
Авось подобного бpeда на профильных форумах будет меньше.
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