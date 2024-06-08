Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia

2.3 , zeecape ( ok ), 14:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если это эксперимент о зондах, телеметрии и неотключаемой рекламе, то его не дропнет ни одна корпорация и до последнего будет пытаться впихнуть его хоть куда-то

3.5 , Аноним ( 1 ), 14:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оказалось, что всё равно хакается, несмотря на то, что там все аппликухи вебня на го. Видимо, в итоге, всё же верно оценили стоимость разработки, сопровождения, и будущее проекта. Корпорации умеют считать деньги. Полученные выводы применят где-то ещё.

4.18 , нах. ( ? ), 15:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Корпорации умеют считать деньги. Полученные

> выводы применят где-то ещё. наивный... Конечно применят, еще много подобной х-ни мы увидим, на радость держателям акций альфабет.

Воооон какого CFO наняли. 5.28 , Аноним ( 28 ), 17:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать в мире мало компаний выпускающих всякую фигню.

2.6 , Аноним ( - ), 14:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Разве её не дропнули? Это был эксперимент по внедрению зондов, телеметрии,

> и абсолютно неотключаемой рекламы. А как же выкрасить и выбросить?! Надо же чем-то занять еще не уволенные остатки тимы? Что MESA будет делать с этим мусором когда и этих вышибут на мороз с их фоторамками - не проблемы гугла.

3.8 , нах. ( ? ), 15:08, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!" И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются. 4.11 , Аноним ( - ), 15:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!" У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают то что корпам уже ценности не представляет, но еще фонит. > И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров

> не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются. И увольняются, и еще можно под layoff попасть, там вообще не будут спрашивать хочешь или нет. Часть фоторамочников уже проверили - оказалось, тормозные дрова FAT на игого, которые вот-вот, уже, перепишут на хрусте - не очень ценный актив для бизнеса. Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что. А с плюсом вообще под затею надолго и всерьез косили. Но в какой-то момент все же взяли большую тапку, и...

5.14 , нах. ( ? ), 15:39, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают но не гугель жеж! он слишком вялик для этого! Если прям такое что ценное - он его захоранивает у себя, в особо охраняемой пирамиде на -12м этаже. Ну там как пикасы всякие с панорамией типа. > И увольняются о времена! Я слышал только о сбежавших - с ценными идейками, половиной команды и хорошим куском акций (которые пока правда все равно нельзя продать, но они дорожают). Но это, как ты понимаешь, миддл-топы, а не какие-то там недоразработчики фикции такое могут. > и еще можно под layoff попасть В гугле?! Да ну нафиг?! > Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что. вот про тех - ничего не знаю, ни имен, ни судеб. А про гуглезлгаз (который сильно дороже обошелся, ибо там не только на картон и вайтборд потрачено) например знаю из первоисточника. Ни одна жывотная не пострадала кроме того теляти, с которого первоисточнику шкуру содрали на модный спинжак с карманами. Вот вообще. > взяли большую тапку, и... И все перевелись в новые прожекты, причем кое-кто - из унылых раз-рабов стал PM'ом! Деньги-то бесконечные, не то что у нас с тобой. 6.22 , Аноним ( - ), 16:50, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там имхо охраняет пару мумий Что воры с дохляком делать будут Там за время вла... 2.10 , Fyjy (-), 15:12, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Корпорации обычно просто так ничего не дропают.

То что не сработало для какого-то одного направления, можно переиспользовать для другого.

Да и новостей про дром скорее не было, вижу только про увольнение части команды, но это было в рамках увольнений 12к людей с кучи проектов.

3.15 , нах. ( ? ), 15:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Корпорации обычно просто так ничего не дропают. "кладбище гугля" - загугли.

