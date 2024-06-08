Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia

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|1.1, Аноним (1), 14:08, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разве её не дропнули? Это был эксперимент по внедрению зондов, телеметрии, и абсолютно неотключаемой рекламы.
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|2.3, zeecape (ok), 14:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если это эксперимент о зондах, телеметрии и неотключаемой рекламе, то его не дропнет ни одна корпорация и до последнего будет пытаться впихнуть его хоть куда-то
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|3.5, Аноним (1), 14:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оказалось, что всё равно хакается, несмотря на то, что там все аппликухи вебня на го. Видимо, в итоге, всё же верно оценили стоимость разработки, сопровождения, и будущее проекта. Корпорации умеют считать деньги. Полученные выводы применят где-то ещё.
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|4.18, нах. (?), 15:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Корпорации умеют считать деньги. Полученные
> выводы применят где-то ещё.
наивный...
Конечно применят, еще много подобной х-ни мы увидим, на радость держателям акций альфабет.
Воооон какого CFO наняли.
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|2.6, Аноним (-), 14:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разве её не дропнули? Это был эксперимент по внедрению зондов, телеметрии,
> и абсолютно неотключаемой рекламы.
А как же выкрасить и выбросить?! Надо же чем-то занять еще не уволенные остатки тимы? Что MESA будет делать с этим мусором когда и этих вышибут на мороз с их фоторамками - не проблемы гугла.
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|3.8, нах. (?), 15:08, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!"
И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются.
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|4.11, Аноним (-), 15:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!"
У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают то что корпам уже ценности не представляет, но еще фонит.
> И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров
> не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются.
И увольняются, и еще можно под layoff попасть, там вообще не будут спрашивать хочешь или нет. Часть фоторамочников уже проверили - оказалось, тормозные дрова FAT на игого, которые вот-вот, уже, перепишут на хрусте - не очень ценный актив для бизнеса. Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что. А с плюсом вообще под затею надолго и всерьез косили. Но в какой-то момент все же взяли большую тапку, и...
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|5.14, нах. (?), 15:39, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают
но не гугель жеж! он слишком вялик для этого! Если прям такое что ценное - он его захоранивает у себя, в особо охраняемой пирамиде на -12м этаже. Ну там как пикасы всякие с панорамией типа.
> И увольняются
о времена! Я слышал только о сбежавших - с ценными идейками, половиной команды и хорошим куском акций (которые пока правда все равно нельзя продать, но они дорожают). Но это, как ты понимаешь, миддл-топы, а не какие-то там недоразработчики фикции такое могут.
> и еще можно под layoff попасть
В гугле?! Да ну нафиг?!
> Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что.
вот про тех - ничего не знаю, ни имен, ни судеб. А про гуглезлгаз (который сильно дороже обошелся, ибо там не только на картон и вайтборд потрачено) например знаю из первоисточника. Ни одна жывотная не пострадала кроме того теляти, с которого первоисточнику шкуру содрали на модный спинжак с карманами. Вот вообще.
> взяли большую тапку, и...
И все перевелись в новые прожекты, причем кое-кто - из унылых раз-рабов стал PM'ом!
Деньги-то бесконечные, не то что у нас с тобой.
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|6.22, Аноним (-), 16:50, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там имхо охраняет пару мумий Что воры с дохляком делать будут Там за время вла... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, Fyjy (-), 15:12, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпорации обычно просто так ничего не дропают.
То что не сработало для какого-то одного направления, можно переиспользовать для другого.
Да и новостей про дром скорее не было, вижу только про увольнение части команды, но это было в рамках увольнений 12к людей с кучи проектов.
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|3.15, нах. (?), 15:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Корпорации обычно просто так ничего не дропают.
"кладбище гугля" - загугли.
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|1.2, Аноним (2), 14:38, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жалко что Fuchsia не взлетела, а то миру нужна десктопная микроядерная ОС. А то как говорил Таненбаум линукс - это тупик, который из-за своего монолитного дизайна с каждым днем всё сильнее и сильнее разрастается. Пока в один прекрасный день просто не лопнет.
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|2.7, Аноним (-), 14:57, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жалко что Fuchsia не взлетела, а то миру нужна десктопная микроядерная ОС.
Вам нужна? Вот и вперед! А то на чужом горбу въезжать в рай все любят.
> А то как говорил Таненбаум линукс - это тупик, который из-за своего монолитного
> дизайна с каждым днем всё сильнее и сильнее разрастается. Пока в один
> прекрасный день просто не лопнет.
Для начала это уже 30 лет продолжается. За это время профессор разве что помог подогнать фирме интел бэкдор с полутора драйверами (но ему в силу природы это катит). И написать пришибленое открытое письмо, поняв что натворил и какие "услуги" оказал человечеству.
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|3.9, нах. (?), 15:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать. Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.
И иногда внезапно-вис бы твой сервер о 128 головах, потому что где-то там в глубине пришел oom-killer - но в общем-то и это мелочи.
Циска вон не даст соврать (ей драйверы-то нужнее, поэтому наследие прохфессора кислых щей ей не пригодилось совсем).
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|4.13, Аноним (-), 15:36, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать.
> Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.
Тогда пришлось бы сорц дать - и можно было бы и самому такое же делать :)). А тут, вот, ни профессору ни людям. Благодетель, пля, бесплатно корпе бэкдор накорябал! Осталось еще СМС с текстом не лох отправить. А, погодите, открытое письмо же!
> И иногда внезапно-вис бы твой сервер о 128 головах, потому что где-то там
> в глубине пришел oom-killer - но в общем-то и это мелочи.
Не мой сервер - а их бэкдор на минуточку. И вот что-что а если у интеля повис их бэкдор, то чему мне то расстраиваться? Что они не смогут порулить якобы-моим серваком лишний раз? Это конечно ужасно, не отнять :)
> Циска вон не даст соврать (ей драйверы-то нужнее, поэтому наследие
> прохфессора кислых щей ей не пригодилось совсем).
Не знаю как циска - а ASML прямым текстом недавно признались что могут ремотно отключиьт якобы-ваше оборудование к хренам, если ваша морда им не нравится.
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|5.16, нах. (?), 15:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать.
>> Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.
> Тогда пришлось бы сорц дать - и можно было бы и самому
зачем? Тебе ж прямого доступа к этому софту не дадено, значит он не тебе и доступен.
> такое же делать :)). А тут, вот, ни профессору ни людям.
и тоже нельзя, потому что прошито в матрицу
> Не мой сервер - а их бэкдор на минуточку. И вот что-что
так он того - от регенерации памяти до управления питанием. Если повиснет - дохнет вообще всьо. (то что его якобы отключает - отключает частично, и то недостоверно)
> Не знаю как циска - а ASML прямым текстом недавно признались что
> могут ремотно отключиьт якобы-ваше оборудование к хренам, если ваша морда им
> не нравится.
потому что оно без апдейтов не может работать, и проверяет их по таймеру. Ну а ты чего хотел - дикарям продали...зачеркнуто... в лизинг сдали - бусы, а не технологию их варки.
Никто в общем-то и не обещал.
Не, можешь попробовать сам придумать с нуля. Но что-то мне подсказывает что не получится.
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|6.26, Аноним (-), 17:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Для комплайнса с лицензией Во я кэп то Есть лицензия Ее надо соблюдать А что... большой текст свёрнут, показать
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|3.17, нах. (?), 15:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну лопнет и лопнет, на эти «4%» внимания никто не обратит.
у меня для тебя хреновые новости...
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|5.20, нах. (?), 16:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так не томи, докладывай.
для дол6ое6ов эта услуга платная.
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|5.32, Аноним (32), 18:19, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нах тонко намекает, что это на десктопе - 4%
Что касается серверов и иного оборудования - если всё однажды резко накроется медным тазом, поверь, заметят примерно ВСЕ ))
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|6.37, нах. (?), 19:18, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нах тонко намекает, что это на десктопе - 4%
> Что касается серверов и иного оборудования - если всё однажды резко накроется
> медным тазом, поверь, заметят примерно ВСЕ ))
раньше, гораздо раньше (речь все же о десктопах и их конь-тингенте юзеров). Владельцев впихонов у нас что-то около 10%... и те не у нас. У нас процент сходится за счет депутатов, так и не выбравших, от какого из двух им отказаться чтоб не зашкварно было.
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|4.31, n00by (ok), 18:00, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это он не читал ISO/IEC 9899:2017
This annex specifies C language support for the IEC 60559 floating-point standard. The IEC 60559
floating-point standard is specifically Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems, second
edition (IEC 60559:1989), previously designated IEC 559:1989 and as IEEE Standard for Binary Floating-
Point Arithmetic (ANSI/IEEE 754–1985). IEEE Standard for Radix-Independent Floating-Point Arithmetic
(ANSI/IEEE 854–1987) generalizes the binary standard to remove dependencies on radix and
word length. IEC 60559 generally refers to the floating-point standard, as in IEC 60559 operation,
IEC 60559 format, etc. An implementation that defines __STDC_IEC_559__ shall conform to the
specifications in this annex.362) Where a binding between the C language and IEC 60559 is indicated,
the IEC 60559-specified behavior is adopted by reference, unless stated otherwise. Since negative
and positive infinity are representable in IEC 60559 formats, all real numbers lie within the range of
representable values.
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|2.36, Bottle (?), 18:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Далеко от правды, современный Гугл не умеет развивать свои продукты, только выкупать успешное и хоронить хоть что-то оригинальное.
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