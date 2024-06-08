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Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia

08.06.2024 13:46

Сотрудники Google предложили для включения в состав Mesa код с реализацией начальной поддержки сборки в операционной системе Fuchsia. Изменения пока затрагивают только вспомогательные библиотеки Mesa (src/util). Например, поддержка Fuchsia добавлена в функции работы со временем, динамической загрузки библитек, определения операционной системы и работы с потоками.

Компоненты Mesa используются в Fuchsia в развиваемом в Google форке lavapipe (lvp), программного растеризатора для API Vulkan, а также в генераторе кода gfxstream (Graphics Streaming Kit), применяемом для перенаправления вызовов к графическим API при виртуализации API Vulkan. Компания Google намерена постепенно передать в основной состав Mesa накопившиеся изменения для упрощения сопровождения ответвления, а со временем добиться включения в Mesa исходного кода Vulkan-драйвера gfxstream, который может применяться для доступа к API Vulkan из гостевых систем на базе Linux, Android и Fuchsia.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций
  3. OpenNews: Google опубликовал обновление операционной системы Fuchsia 14
  4. OpenNews: Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia
  6. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61338-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, mesa
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:08, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разве её не дропнули? Это был эксперимент по внедрению зондов, телеметрии, и абсолютно неотключаемой рекламы.
     
     
  • 2.3, zeecape (ok), 14:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если это эксперимент о зондах, телеметрии и неотключаемой рекламе, то его не дропнет ни одна корпорация и до последнего будет пытаться впихнуть его хоть куда-то
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 14:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказалось, что всё равно хакается, несмотря на то, что там все аппликухи вебня на го. Видимо, в итоге, всё же верно оценили стоимость разработки, сопровождения, и будущее проекта. Корпорации умеют считать деньги. Полученные выводы применят где-то ещё.
     
     
  • 4.18, нах. (?), 15:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпорации умеют считать деньги. Полученные
    > выводы применят где-то ещё.

    наивный...

    Конечно применят, еще много подобной х-ни мы увидим, на радость держателям акций альфабет.
    Воооон какого CFO наняли.

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 17:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать в мире мало компаний выпускающих всякую фигню.
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разве её не дропнули? Это был эксперимент по внедрению зондов, телеметрии,
    > и абсолютно неотключаемой рекламы.

    А как же выкрасить и выбросить?! Надо же чем-то занять еще не уволенные остатки тимы? Что MESA будет делать с этим мусором когда и этих вышибут на мороз с их фоторамками - не проблемы гугла.

     
     
  • 3.8, нах. (?), 15:08, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!"

    И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются.

     
     
  • 4.11, Аноним (-), 15:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-во, надо ж красиво захоронить. "На те, Боже, что никому не гоже!"

    У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают то что корпам уже ценности не представляет, но еще фонит.

    > И пефоманс ревью в очередной раз пройдено, еще пол-года из отдела кадров
    > не побеспокоят. А там новую команду найдут, из гугля не увольняются.

    И увольняются, и еще можно под layoff попасть, там вообще не будут спрашивать хочешь или нет. Часть фоторамочников уже проверили - оказалось, тормозные дрова FAT на игого, которые вот-вот, уже, перепишут на хрусте - не очень ценный актив для бизнеса. Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что. А с плюсом вообще под затею надолго и всерьез косили. Но в какой-то момент все же взяли большую тапку, и...

     
     
  • 5.14, нах. (?), 15:39, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У опачи под это дело целый могильник есть - куды выгружают

    но не гугель жеж! он слишком вялик для этого! Если прям такое что ценное - он его захоранивает у себя, в особо охраняемой пирамиде на -12м этаже. Ну там как пикасы всякие с панорамией типа.

    > И увольняются

    о времена! Я слышал только о сбежавших - с ценными идейками, половиной команды и хорошим куском акций (которые пока правда все равно нельзя продать, но они дорожают). Но это, как ты понимаешь, миддл-топы, а не какие-то там недоразработчики фикции такое могут.

    > и еще можно под layoff попасть

    В гугле?! Да ну нафиг?!

    > Гугловэйв тоже не сразу угрохали если что.

    вот про тех - ничего не знаю, ни имен, ни судеб. А про гуглезлгаз (который сильно дороже обошелся, ибо там не только на картон и вайтборд потрачено) например знаю из первоисточника. Ни одна жывотная не пострадала кроме того теляти, с которого первоисточнику шкуру содрали на модный спинжак с карманами. Вот вообще.

    >  взяли большую тапку, и...

    И все перевелись в новые прожекты, причем кое-кто - из унылых раз-рабов стал PM'ом!

    Деньги-то бесконечные, не то что у нас с тобой.

     
     
  • 6.22, Аноним (-), 16:50, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там имхо охраняет пару мумий Что воры с дохляком делать будут Там за время вла... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.10, Fyjy (-), 15:12, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации обычно просто так ничего не дропают.
    То что не сработало для какого-то одного направления, можно переиспользовать для другого.
    Да и новостей про дром скорее не было, вижу только про увольнение части команды, но это было в рамках увольнений 12к людей с кучи проектов.
     
     
  • 3.15, нах. (?), 15:40, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Корпорации обычно просто так ничего не дропают.

    "кладбище гугля" - загугли.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:38, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жалко что Fuchsia не взлетела, а то миру нужна десктопная микроядерная ОС. А то как говорил Таненбаум линукс - это тупик, который из-за своего монолитного дизайна с каждым днем всё сильнее и сильнее разрастается. Пока в один прекрасный день просто не лопнет.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:57, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жалко что Fuchsia не взлетела, а то миру нужна десктопная микроядерная ОС.

    Вам нужна? Вот и вперед! А то на чужом горбу въезжать в рай все любят.

    > А то как говорил Таненбаум линукс - это тупик, который из-за своего монолитного
    > дизайна с каждым днем всё сильнее и сильнее разрастается. Пока в один
    > прекрасный день просто не лопнет.

    Для начала это уже 30 лет продолжается. За это время профессор разве что помог подогнать фирме интел бэкдор с полутора драйверами (но ему в силу природы это катит). И написать пришибленое открытое письмо, поняв что натворил и какие "услуги" оказал человечеству.

     
     
  • 3.9, нах. (?), 15:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать. Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.
    И иногда внезапно-вис бы твой сервер о 128 головах, потому что где-то там в глубине пришел oom-killer - но в общем-то и это мелочи.

    Циска вон не даст соврать (ей драйверы-то нужнее, поэтому наследие прохфессора кислых щей ей не пригодилось совсем).

     
     
  • 4.13, Аноним (-), 15:36, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать.
    > Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.

    Тогда пришлось бы сорц дать - и можно было бы и самому такое же делать :)). А тут, вот, ни профессору ни людям. Благодетель, пля, бесплатно корпе бэкдор накорябал! Осталось еще СМС с текстом не лох отправить. А, погодите, открытое письмо же!

    > И иногда внезапно-вис бы твой сервер о 128 головах, потому что где-то там
    > в глубине пришел oom-killer - но в общем-то и это мелочи.

    Не мой сервер - а их бэкдор на минуточку. И вот что-что а если у интеля повис их бэкдор, то чему мне то расстраиваться? Что они не смогут порулить якобы-моим серваком лишний раз? Это конечно ужасно, не отнять :)

    > Циска вон не даст соврать (ей драйверы-то нужнее, поэтому наследие
    > прохфессора кислых щей ей не пригодилось совсем).

    Не знаю как циска - а ASML прямым текстом недавно признались что могут ремотно отключиьт якобы-ваше оборудование к хренам, если ваша морда им не нравится.

     
     
  • 5.16, нах. (?), 15:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> дааа, а не оказал бы - пришлось бы интелу на linoops'е эту хрень писать.
    >> Ну подорожали бы платформы чуток, подумаешь.
    > Тогда пришлось бы сорц дать - и можно было бы и самому

    зачем? Тебе ж прямого доступа к этому софту не дадено, значит он не тебе и доступен.

    > такое же делать :)). А тут, вот, ни профессору ни людям.

    и тоже нельзя, потому что прошито в матрицу

    > Не мой сервер - а их бэкдор на минуточку. И вот что-что

    так он того - от регенерации памяти до управления питанием. Если повиснет - дохнет вообще всьо. (то что его якобы отключает - отключает частично, и то недостоверно)

    > Не знаю как циска - а ASML прямым текстом недавно признались что
    > могут ремотно отключиьт якобы-ваше оборудование к хренам, если ваша морда им
    > не нравится.

    потому что оно без апдейтов не может работать, и проверяет их по таймеру. Ну а ты чего хотел - дикарям продали...зачеркнуто... в лизинг сдали - бусы, а не технологию их варки.
    Никто в общем-то и не обещал.

    Не, можешь попробовать сам придумать с нуля. Но что-то мне подсказывает что не получится.


     
     
  • 6.26, Аноним (-), 17:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для комплайнса с лицензией Во я кэп то Есть лицензия Ее надо соблюдать А что... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:34, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну лопнет и лопнет, на эти «4%» внимания никто не обратит.
     
     
  • 3.17, нах. (?), 15:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну лопнет и лопнет, на эти «4%» внимания никто не обратит.

    у меня для тебя хреновые новости...

     
     
  • 4.19, Аноним (12), 16:02, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так не томи, докладывай.
     
     
  • 5.20, нах. (?), 16:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так не томи, докладывай.

    для дол6ое6ов эта услуга платная.


     
     
  • 6.21, Аноним (12), 16:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда, прямо игра с голубем в шахматы получилась.
     
     
  • 7.23, Аноним (28), 16:54, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.32, Аноним (32), 18:19, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нах тонко намекает, что это на десктопе - 4%
    Что касается серверов и иного оборудования - если всё однажды резко накроется медным тазом, поверь, заметят примерно ВСЕ ))
     
     
  • 6.37, нах. (?), 19:18, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нах тонко намекает, что это на десктопе - 4%
    > Что касается серверов и иного оборудования - если всё однажды резко накроется
    > медным тазом, поверь, заметят примерно ВСЕ ))

    раньше, гораздо раньше (речь все же о десктопах и их конь-тингенте юзеров). Владельцев впихонов у нас что-то около 10%... и те не у нас. У нас процент сходится за счет депутатов, так и не выбравших, от какого из двух им отказаться чтоб не зашкварно было.


     
  • 2.25, Bottle (?), 17:17, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен ещё адекватный язык программирования без заголовочных файлов, неопределённого поведения, арифметики, зависящей от машины и т.п. дряни.
    Это точно не Си. Возможно, какой-то диалект Паскаля. Например, Ада. Вот на этой странице документации пишется, что float и double независимо от платформы следуют стандарту IEEE-754.
    https://docs.adacore.com/gnat_rm-docs/html/gnat_rm/gnat_rm/implementation_defi
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 17:32, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе в рекламе безопасТных язычков сказали?
     
     
  • 4.31, n00by (ok), 18:00, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он не читал ISO/IEC 9899:2017

    This annex specifies C language support for the IEC 60559 floating-point standard. The IEC 60559
    floating-point standard is specifically Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems, second
    edition (IEC 60559:1989), previously designated IEC 559:1989 and as IEEE Standard for Binary Floating-
    Point Arithmetic (ANSI/IEEE 754–1985). IEEE Standard for Radix-Independent Floating-Point Arithmetic
    (ANSI/IEEE 854–1987) generalizes the binary standard to remove dependencies on radix and
    word length. IEC 60559 generally refers to the floating-point standard, as in IEC 60559 operation,
    IEC 60559 format, etc. An implementation that defines __STDC_IEC_559__ shall conform to the
    specifications in this annex.362) Where a binding between the C language and IEC 60559 is indicated,
    the IEC 60559-specified behavior is adopted by reference, unless stated otherwise. Since negative
    and positive infinity are representable in IEC 60559 formats, all real numbers lie within the range of
    representable values.

     
     
  • 5.33, Bottle (?), 18:19, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:59, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oberon-2.
     

  • 1.24, Аноним (28), 16:54, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро фуксия будет на всех телефонах вместо Андрюши.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 17:56, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 18:49, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не скоро.
     
  • 2.36, Bottle (?), 18:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко от правды, современный Гугл не умеет развивать свои продукты, только выкупать успешное и хоронить хоть что-то оригинальное.
     

  • 1.34, Аноним (34), 18:47, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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