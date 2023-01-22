Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia

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|3.8, Аноним (8), 11:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давай я тебе помогу построить логическую цепочку
Дропают разрабов фуксии => анон тревожится что следующая новость может быть про разрабов ведроида
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|3.5, ыы (?), 10:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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источник $ это реклама и продажа данных о юзерах всем заинтересованным. андроид там как бесплатное приложение
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|4.25, Аноним (25), 11:29, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гугель понимает то, что невдомёк анониму. Андроид бесплатный (на самом деле нет), но это платформа, которая позволяет втюхивать рекламу. Не было бы у гугеля андроида, рекламы и $ было бы меньше.
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|5.45, ыы (?), 12:29, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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яндекс не имеет андроида.. живет на той же рекламе... идите, образумьте их...
если пошлют- скажите что я разрешил их образовывать :)
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|6.59, Аноним (25), 12:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> яндекс не имеет андроида.. живет на той же рекламе... идите, образумьте их...
> если пошлют- скажите что я разрешил их образовывать :)
Во-первых, где яндекс и где гугл. Во-вторых, у яндекса вполне есть своя платформа. Называется -- ОПГ "Эрэфия".
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|7.60, ыы (?), 13:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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шапочку из фольги носите? а марка алюминия какая?
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|1.2, Аноним (1), 10:48, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скоро большую часть программистов заменят на chatgpt. Единственная надежда что нейросеть не захочет работать за мою зарплату.
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|2.7, Аноним (7), 11:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>программистов заменят на chatgpt.
Никто в здравом уме такого не будет говорить, если хотя бы разок тыкал палочкой в эту нейросетку. Ничего общего с фантазиями соевых масс и видеоблогеров это не имеет. Потому что на данном этапе это не более чем ассистент, который погуглит за тебя, если тебе лень.
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|3.12, Аноним (12), 11:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ассистент, который [...] за тебя, если тебе лень.
Ну, это характеристика 80% наемных работников вне зависимости от их профессии, так что дело времени...
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|3.14, Аноним (12), 11:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Никто в здравом уме такого не будет говорить, если хотя бы разок тыкал палочкой в эту нейросетку.
Цифровые художники раньше тоже так говорили об арте, который создают нейронки - а теперь баются в панике.
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|4.18, iCat (ok), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Цифровые художники раньше тоже так говорили об арте, который создают нейронки - а теперь баются в панике.
Тащемто ХУДОЖНИКАМ автоматы не конкуренты.
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|5.24, Аноним (12), 11:28, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже навсегда в пролете.
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|6.29, iCat (ok), 11:44, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А
> студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже
> навсегда в пролете.
Ещё разок: я имею в виду ХУДОЖНИКОВ.
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|7.39, Аноним (12), 12:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я имею в виду ХУДОЖНИКОВ
А кто такой ХУДОЖНИК? Тот, что рисует не для дяди за зарплату, а себе для души? Ну, так о них речь не идет. Да и кому какое в целом дело, если выхлоп визуально тот же? Разве что каким-то снобам.
Таким макаром можно говорить что и ПРОГРАММИСТОВ нейронки не заменят.
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|8.48, Аноним (48), 12:43, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Художник это профессионала А профессионал это тот кто зарабатывает на жизнь сво... текст свёрнут, показать
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|7.51, Аноним (48), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что ты повторяешь не имеет никакого значения. Художниками которым платили за их художества перестанут платить а будут платить нейронкам. А художницы выйдут замуж и все у унних будет нормально, а художников мужского пола не очень то и жалко, никто им не виноват что такую профессию выбрали, они бы ещё в музыканты пошли, в переходе играть.
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|8.58, ыы (?), 12:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
примерно так же рассуждали когда появилась фотография смерть художников была ... текст свёрнут, показать
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|6.30, Аноним (30), 11:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ИИ будет работать как раз на художников, потому что генерация генерацией, но кто будет исправлять пальцы и находит куда менее заметные деформации деталей анатомии, как не они?
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|7.35, Аноним (12), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но только для такой работа требуется хорошо если 1% от тех, что гребут на галерах сейчас. Ну и оплачиваться такая работа будет соответствующе.
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|4.36, Аноним (34), 12:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что самое печальное, когда программистов поувольняют, то даже в таксисты не пойти работать, т.к. их тоже заменят автопилота и, написанными нейронками. Страшное будущее нас ждёт, где роботы работают вместо людей. Это не утопия а антиутопия.
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|5.42, Аноним (12), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, а на что они рассчитывали, когда шли ишачить на дядю за фиксированную зарплату? Если хочешь решить свою финансовую проблему, то и деятельностью нужно заниматься соответствующей: бизнес, инвестиции - вот это вот все.
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|6.55, Аноним (48), 12:52, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бизнес надо, это да. Вот только программисты думают что они самые умные, но мне не кажетяся что у них есть способности к бизнессу. Вообще мне кажется, что с очередной волной аввтоматизации производства, будут высвобождаться ненужные массы людей, которых из городов надо отправлять в сельскую местность на прокорм. В городах уже сейчас не нужно столько людей.
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|5.50, псевдонимус (?), 12:45, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Охренеть прям как страшно. В беспилотный гроб на колесах лично я сяду только под угрозой уничтожения.
А столько ойтишнегов и не нужно было никогда. Пузырь лопается.
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|6.57, Аноним (48), 12:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не садись, ты даже в статистическую погрешность не входишь. Беспилотный рельсовый транспорт развивающий 400 км/ч уже реальность, беспилотные колесный транспорт вопрос ближайщего будущего. Регулирование траффика нейронками тоже необходимость.
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|5.61, минона (?), 13:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же не "утопия"? Как раз-таки, утопия. "Утопия 14" Курта Воннегута-мл., если быть точнее.
P.S. Капча 66661 какбэ намекает...
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|3.38, A no Nimu (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Программистов на расте без проблем может заменить ChatGPT.
Потому что на расте нельзя написать плохой код!
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|3.41, Аноним (34), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А я всегда говорил что программисты это пролетарии, это наемные рабочие, да высокооплачиваемые, но как только капиталист найдет способ заменить их машиной, он обязательно сделает это, а программистов выгоняет на мороз. Я не знаю почему программисты думают что они умнее всех. Это инфантилизм.
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|4.44, Аноним (12), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да высокооплачиваемые,
Это так только в странах третьего мира и по сравнению с местным нищим населением. В развитых странах программисты - обычный средний класс, который отличается от других разве что убитым позвоночником и простатой размером с кулак.
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|4.52, псевдонимус (?), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нуониже нитакиекакфсе, эти мля когнитарии! И пох, что порой столбика цифр не могут сложить.
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|3.54, псевдонимус (?), 12:49, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спроста весь тытуб загажен онлайн курсами по кодингу, в основном на пердон.
Рыночек почувствовал и начинает решать)
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|1.6, Аноним (7), 10:59, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>под сокращение попадают около 400 работников, занимавшихся проектом Fuchsia
На рынок попало 400 растаманов. Ждем новых и "прорывных" стартапов в области криптоскама.
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|2.15, Аноним (15), 11:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты хотел сказать Плюсовиков? Ждём таких же бесполезных выбросов мет... ненужного говнокода, сдобренного уязвимостями.
Клоунам неплохо было бы знать что Fuchsia написана на С++.
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|3.20, Анонн (?), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, если по-честному то на расте там тоже много написано, хотя и меньше чем на плюсах
C++ 54.8% Rust 34.2% C 4.3%
Так что какое-то количество может и уволят. Но плюсовиков скорее всего больше.
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|5.33, maximnik0 (?), 11:51, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А может это дырявых сишников увольняют
Не один язык не защищён от дырок.Даже уже древнейшая стабильная 8 версия явы уже за 160 падч перевалил (под офтопик,поддержка от Оракла) ,хотя половина ошибок эта реализация байт машины все равно показательно. Так что когда я слышу что хруст спасет от ошибок -я это слышал когда выходила Ява.
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|3.27, BrainFucker (ok), 11:33, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там вроде речь о каких-то неизвестных закрытых сервисах которые ещё не выкатили?
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|1.16, Аноним (16), 11:15, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Над фуксией, которую используют только в фоторамках, работает 2500 программистов уже много лет? Они точно работают или просто числятся и получают зарплату?
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|1.17, Аноним (17), 11:18, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересны причины такого поступка. Неужели доходы от потребителей из России так сильно влияли на Google, что их снижение вызвало аж волну сокращений? Или там какая-то более хитрая схема экономии, учитывая многочисленнные упоминания ИИ в тексте обращения?
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|2.22, Анонн (?), 11:26, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет конечно, не преувеличивайте значимость рынка РФ.
Просто во время ковида думали что это на годы, что все уйдут в метавселенную и прочий маркенговый булщит.
И нанимали на порядок больше людей чем обычною.
Потом ковидла закончилась и люди свалили назад в реальный мир, по которому так соскучились.
Прогнозы по росту аудиторий пришлось пересмотреть и десятки тысяч новеньких вайтишников оказались ненужными.
Вот их сейчас и увольняют, причем не только гугл, а почти все IT-гиганты.
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|3.40, Аноним (40), 12:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К этому добавляется еще и застой в технологиях. Цифровизация того что имело смысл цифровизировать (авто, телевизоры, прочая бытовая техника) сделана. Другие технологии давно хорошо обкатаны и требуют в основном сопровождения, рынки и сферы поделены. Пока не нарисуется на горизонте какая-то новая область деятельности, которую надо будет осваивать ударными темпами чтобы успеть раньше других конкурентов. Нужны новые идеи - их не видно, чаще замена шило на мыло
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|2.32, Admino (ok), 11:50, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для компаний из США крайне важно завышать прибыль и показывать непрерывный рост аудитории. Как это работает:
Гугл: показывает рост аудитории.
Биржа: вау, гугл показывает рост аудитории! Акции торгуются по 150$ вместо 100$.
Гугл: берёт кредит в банке под залог своих акций и выплачивает зарплату сотрудникам.
И так каждый год. И вот в 2022 году случилась осечка и большая часть компаний роста аудитории не показали, потому что выпала часть.
Гугл: друзья, у меня нет роста аудитории, но мы всё ещё ого-го!
Биржа: ага, щаз! Акции торгуются по 75$ вместо 150$.
Банк: эй, гугл! Подь сюды. Ты мне ещё за прошлый кредит теперь ответишь.
Сотрудники гугл: а нас-то за що!?
Вот так, потеря российского рынка не стала для компаний чем-то критичным, но стала тем триггером, который поменял восходящий тренд на нисходящий. Сейчас компаниям предстоит научиться жить по средствам.
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|1.21, Admino (ok), 11:26, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ноябрь 2022. Twitter увольняет 50% своих сотрудников, Meta* 15%, Netflix 4%. Также сократили штаты Amazon, Microsoft, Google и другие компании поменьше. Вся индустрия обсуждает массовые увольнения в IT, рекрутеры бурлят, индустрия в кризисе. Layoffs.fyi, занимающийся рынком труда, подсчитал, что за 22 год было уволено боле 150 тыс. сотрудников и ещё 26 тыс. были уволены за первые две недели 23 года.
Январь 2023. На опеннете появилась новость о том, что Google увольняет разработчиков фуксии.
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|2.31, АнонПапка (?), 11:48, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+ к этому сам народ бежит из ИТ даже в «никуда».
Это говорит о кризисе, потолок развития достигнут в отрасли. Если будет прорыв, то будут расширяться места, а если нет, то тогда полное застывание рынка, разработки 20-летней давности на полках магазинов будет восприниматься нормой :)))
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|1.28, Аноним (1), 11:40, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>A difficult decision to set us up for the future
>Sundar sent the following email to Google employees earlier today.
>Jan 20, 2023
>Январь 2023. На опеннете появилась новость о том, что Google увольняет разработчиков фуксии.
просто следующая партия разработчиков отправляется на мороз.
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|1.46, Аноним (-), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google уволит 16% разработчиков проприетарной ОС? Не, рабов на галерах не жалко.
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|2.56, псевдонимус (?), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде не линукс разрабатывали. С линукс-рабами пока не плохо, но тучки сгушаются...
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