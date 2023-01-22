Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia

4.18 , iCat ( ok ), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Цифровые художники раньше тоже так говорили об арте, который создают нейронки - а теперь баются в панике. Тащемто ХУДОЖНИКАМ автоматы не конкуренты.

5.24 , Аноним ( 12 ), 11:28, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже навсегда в пролете.

6.29 , iCat ( ok ), 11:44, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А

> студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже

> навсегда в пролете. Ещё разок: я имею в виду ХУДОЖНИКОВ.

7.39 , Аноним ( 12 ), 12:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я имею в виду ХУДОЖНИКОВ А кто такой ХУДОЖНИК? Тот, что рисует не для дяди за зарплату, а себе для души? Ну, так о них речь не идет. Да и кому какое в целом дело, если выхлоп визуально тот же? Разве что каким-то снобам. Таким макаром можно говорить что и ПРОГРАММИСТОВ нейронки не заменят.

8.48 , Аноним ( 48 ), 12:43, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Художник это профессионала А профессионал это тот кто зарабатывает на жизнь сво... 7.51 , Аноним ( 48 ), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То что ты повторяешь не имеет никакого значения. Художниками которым платили за их художества перестанут платить а будут платить нейронкам. А художницы выйдут замуж и все у унних будет нормально, а художников мужского пола не очень то и жалко, никто им не виноват что такую профессию выбрали, они бы ещё в музыканты пошли, в переходе играть.

8.58 , ыы ( ? ), 12:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать примерно так же рассуждали когда появилась фотография смерть художников была ... 6.30 , Аноним ( 30 ), 11:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ИИ будет работать как раз на художников, потому что генерация генерацией, но кто будет исправлять пальцы и находит куда менее заметные деформации деталей анатомии, как не они?

7.34 , Аноним ( 34 ), 12:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Научится рисовать пальцы и другие детали это вопрос времени.

7.35 , Аноним ( 12 ), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, но только для такой работа требуется хорошо если 1% от тех, что гребут на галерах сейчас. Ну и оплачиваться такая работа будет соответствующе.

8.53 , Аноним ( 48 ), 12:48, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мне интерено когда нейронка нарисует первую мангу ... 4.36 , Аноним ( 34 ), 12:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что самое печальное, когда программистов поувольняют, то даже в таксисты не пойти работать, т.к. их тоже заменят автопилота и, написанными нейронками. Страшное будущее нас ждёт, где роботы работают вместо людей. Это не утопия а антиутопия.

5.42 , Аноним ( 12 ), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, а на что они рассчитывали, когда шли ишачить на дядю за фиксированную зарплату? Если хочешь решить свою финансовую проблему, то и деятельностью нужно заниматься соответствующей: бизнес, инвестиции - вот это вот все.

6.55 , Аноним ( 48 ), 12:52, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бизнес надо, это да. Вот только программисты думают что они самые умные, но мне не кажетяся что у них есть способности к бизнессу. Вообще мне кажется, что с очередной волной аввтоматизации производства, будут высвобождаться ненужные массы людей, которых из городов надо отправлять в сельскую местность на прокорм. В городах уже сейчас не нужно столько людей.

5.50 , псевдонимус ( ? ), 12:45, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Охренеть прям как страшно. В беспилотный гроб на колесах лично я сяду только под угрозой уничтожения. А столько ойтишнегов и не нужно было никогда. Пузырь лопается.

6.57 , Аноним ( 48 ), 12:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не садись, ты даже в статистическую погрешность не входишь. Беспилотный рельсовый транспорт развивающий 400 км/ч уже реальность, беспилотные колесный транспорт вопрос ближайщего будущего. Регулирование траффика нейронками тоже необходимость.

5.61 , минона ( ? ), 13:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как же не "утопия"? Как раз-таки, утопия. "Утопия 14" Курта Воннегута-мл., если быть точнее. P.S. Капча 66661 какбэ намекает...

