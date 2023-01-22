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Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia

22.01.2023 10:24

Компания Google объявила о массовых сокращениях персонала, в результате которого под увольнение подпадает около 12 тысяч сотрудников, что составляет примерно 6% от всего персонала. Среди прочего, появились сведения, что под сокращение попадают около 400 работников, занимавшихся проектом Fuchsia, что соответствует примерно 16% от общего числа сотрудников, вовлечённых в работу над данной ОС.

Кроме того, сообщается о существенном сокращении команды инкубатора Area 120, развивающего новые продукты и сервисы, а также продвигающего экспериментальные проекты компании (в подразделении Area 120 останется только три основных проекта, а остальные будут свёрнуты). Подробности о том как сокращение затронет другие проекты и подразделения Google пока отсутствуют.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max
  4. OpenNews: Доступен Chromium для ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
  6. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58528-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:45, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь android не закопают
     
     
  • 2.3, Омномним (?), 10:52, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - 16% разработчиков ОС Fuchsia
    - ОС Fuchsia
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давай я тебе помогу построить логическую цепочку

    Дропают разрабов фуксии => анон тревожится что следующая новость может быть про разрабов ведроида

     
     
  • 4.26, Аноним (1), 11:33, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да!
     
  • 2.4, Саня (??), 10:52, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто же его закопает? Он же источник $
     
     
  • 3.5, ыы (?), 10:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    источник $ это реклама и продажа данных о юзерах всем заинтересованным. андроид там как бесплатное приложение
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:29, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гугель понимает то, что невдомёк анониму. Андроид бесплатный (на самом деле нет), но это платформа, которая позволяет втюхивать рекламу. Не было бы у гугеля андроида, рекламы и $ было бы меньше.
     
     
  • 5.45, ыы (?), 12:29, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    яндекс не имеет андроида.. живет на той же рекламе... идите, образумьте их...
    если пошлют- скажите что я разрешил их образовывать :)
     
     
  • 6.59, Аноним (25), 12:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > яндекс не имеет андроида.. живет на той же рекламе... идите, образумьте их...
    > если пошлют- скажите что я разрешил их образовывать :)

    Во-первых, где яндекс и где гугл. Во-вторых, у яндекса вполне есть своя платформа. Называется -- ОПГ "Эрэфия".

     
     
  • 7.60, ыы (?), 13:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шапочку из фольги носите? а марка алюминия какая?
     
  • 2.43, дАнон (?), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да лучше бы ведро закопали. Его время пришло.
     
  • 2.47, псевдонимус (?), 12:40, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я надеялся,  что андроид закопают. Но нет.
     

  • 1.2, Аноним (1), 10:48, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скоро большую часть программистов заменят на chatgpt. Единственная надежда что нейросеть не захочет работать за мою зарплату.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >программистов заменят на chatgpt.

    Никто в здравом уме такого не будет говорить, если хотя бы разок тыкал палочкой в эту нейросетку. Ничего общего с фантазиями соевых масс и видеоблогеров это не имеет. Потому что на данном этапе это не более чем ассистент, который погуглит за тебя, если тебе лень.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > ассистент, который [...] за тебя, если тебе лень.

    Ну, это характеристика 80% наемных работников вне зависимости от их профессии, так что дело времени...

     
  • 3.14, Аноним (12), 11:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Никто в здравом уме такого не будет говорить, если хотя бы разок тыкал палочкой в эту нейросетку.

    Цифровые художники раньше тоже так говорили об арте, который создают нейронки - а теперь баются в панике.

     
     
  • 4.18, iCat (ok), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Цифровые художники раньше тоже так говорили об арте, который создают нейронки - а теперь баются в панике.

    Тащемто ХУДОЖНИКАМ автоматы не конкуренты.

     
     
  • 5.24, Аноним (12), 11:28, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже навсегда в пролете.
     
     
  • 6.29, iCat (ok), 11:44, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем, что работают за зарплату на бизнес - очень даже конкуренты. А
    > студентота, которую в промышленных масштабах клепают художественные ВУЗы, по факту уже
    > навсегда в пролете.

    Ещё разок: я имею в виду ХУДОЖНИКОВ.

     
     
  • 7.39, Аноним (12), 12:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я имею в виду ХУДОЖНИКОВ

    А кто такой ХУДОЖНИК? Тот, что рисует не для дяди за зарплату, а себе для души? Ну, так о них речь не идет. Да и кому какое в целом дело, если выхлоп визуально тот же? Разве что каким-то снобам.

    Таким макаром можно говорить что и ПРОГРАММИСТОВ нейронки не заменят.

     
     
  • 8.48, Аноним (48), 12:43, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Художник это профессионала А профессионал это тот кто зарабатывает на жизнь сво... текст свёрнут, показать
     
  • 7.51, Аноним (48), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То что ты повторяешь не имеет никакого значения. Художниками которым платили за их художества перестанут платить а будут платить нейронкам. А художницы выйдут замуж и все у унних будет нормально, а художников мужского пола не очень то и жалко, никто им не виноват что такую профессию выбрали,  они бы ещё в музыканты пошли, в переходе играть.
     
     
  • 8.58, ыы (?), 12:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    примерно так же рассуждали когда появилась фотография смерть художников была ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.30, Аноним (30), 11:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИИ будет работать как раз на художников, потому что генерация генерацией, но кто будет исправлять пальцы и находит куда менее заметные деформации деталей анатомии, как не они?
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 12:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научится рисовать пальцы и другие детали это вопрос времени.
     
  • 7.35, Аноним (12), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но только для такой работа требуется хорошо если 1% от тех, что гребут на галерах сейчас. Ну и оплачиваться такая работа будет соответствующе.
     
     
  • 8.53, Аноним (48), 12:48, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интерено когда нейронка нарисует первую мангу ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, Аноним (34), 12:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что самое печальное, когда программистов поувольняют, то даже в таксисты не пойти работать, т.к. их тоже заменят автопилота и, написанными нейронками. Страшное будущее нас ждёт, где роботы работают вместо людей. Это не утопия а антиутопия.
     
     
  • 5.42, Аноним (12), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а на что они рассчитывали, когда шли ишачить на дядю за фиксированную зарплату? Если хочешь решить свою финансовую проблему, то и деятельностью нужно заниматься соответствующей: бизнес, инвестиции - вот это вот все.
     
     
  • 6.55, Аноним (48), 12:52, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бизнес надо, это да. Вот только программисты думают что они самые умные, но мне не кажетяся что у них есть способности к бизнессу. Вообще мне кажется, что с очередной волной аввтоматизации производства, будут высвобождаться ненужные массы людей, которых из городов надо отправлять в сельскую местность на прокорм. В городах уже сейчас не нужно столько людей.
     
  • 5.50, псевдонимус (?), 12:45, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охренеть прям как страшно. В беспилотный гроб на колесах лично я сяду только под угрозой уничтожения.

    А столько ойтишнегов и не нужно было никогда. Пузырь лопается.

     
     
  • 6.57, Аноним (48), 12:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не садись, ты даже в статистическую погрешность не входишь. Беспилотный рельсовый транспорт развивающий 400 км/ч уже реальность, беспилотные колесный транспорт вопрос ближайщего будущего. Регулирование траффика нейронками тоже необходимость.
     
  • 5.61, минона (?), 13:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же не "утопия"? Как раз-таки, утопия. "Утопия 14" Курта Воннегута-мл., если быть точнее.

    P.S. Капча 66661 какбэ намекает...

     
  • 3.38, A no Nimu (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программистов на расте без проблем может заменить ChatGPT.
    Потому что на расте нельзя написать плохой код!
     
  • 3.41, Аноним (34), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А я всегда говорил что программисты это пролетарии, это наемные рабочие, да высокооплачиваемые, но как только капиталист найдет способ заменить их машиной, он обязательно сделает это, а программистов выгоняет на мороз. Я не знаю почему программисты думают что они умнее всех. Это инфантилизм.
     
     
  • 4.44, Аноним (12), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да высокооплачиваемые,

    Это так только в странах третьего мира и по сравнению с местным нищим населением. В развитых странах программисты - обычный средний класс, который отличается от других разве что убитым позвоночником и простатой размером с кулак.

     
  • 4.52, псевдонимус (?), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуониже нитакиекакфсе, эти мля когнитарии! И пох,  что порой столбика цифр не могут сложить.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее нужно беспокоиться начинающим индийским кодерам
     
     
  • 3.54, псевдонимус (?), 12:49, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спроста весь тытуб загажен онлайн курсами по кодингу,  в основном на пердон.

    Рыночек почувствовал и начинает решать)

     

  • 1.6, Аноним (7), 10:59, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >под сокращение попадают около 400 работников, занимавшихся проектом Fuchsia

    На рынок попало 400 растаманов. Ждем новых и "прорывных" стартапов в области криптоскама.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    новых инноваций в GTK/GNOME ещё не хватало
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотел сказать Плюсовиков? Ждём таких же бесполезных выбросов мет... ненужного говнокода, сдобренного уязвимостями.

    Клоунам неплохо было бы знать что Fuchsia написана на С++.

     
     
  • 3.20, Анонн (?), 11:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, если по-честному то на расте там тоже много написано, хотя и меньше чем на плюсах
    C++ 54.8%  Rust 34.2%  C 4.3%
    Так что какое-то количество может и уволят. Но плюсовиков скорее всего больше.
     
     
  • 4.23, Герострат (?), 11:26, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А может это дырявых сишников увольняют
     
     
  • 5.33, maximnik0 (?), 11:51, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А может это дырявых сишников увольняют

    Не один язык не защищён от дырок.Даже уже древнейшая стабильная 8 версия явы уже за 160 падч перевалил (под офтопик,поддержка от Оракла) ,хотя половина ошибок эта реализация байт машины все равно показательно. Так что когда я слышу что хруст спасет от ошибок -я это слышал когда выходила Ява.

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:06, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не гугл, а алфавит.
     
  • 1.11, BrainFucker (ok), 11:09, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а остальные будут свёрнуты

    В фонд Apache передали хотя бы.

     
     
  • 2.13, ыы (?), 11:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форкайте...развивайте...
     
     
  • 3.27, BrainFucker (ok), 11:33, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там вроде речь о каких-то неизвестных закрытых сервисах которые ещё не выкатили?
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:15, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Над фуксией, которую используют только в фоторамках, работает 2500 программистов уже много лет? Они точно работают или просто числятся и получают зарплату?
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:18, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересны причины такого поступка. Неужели доходы от потребителей из России так сильно влияли на Google, что их снижение вызвало аж волну сокращений? Или там какая-то более хитрая схема экономии, учитывая многочисленнные упоминания ИИ в тексте обращения?
     
     
  • 2.22, Анонн (?), 11:26, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет конечно, не преувеличивайте значимость рынка РФ.

    Просто во время ковида думали что это на годы, что все уйдут в метавселенную и прочий маркенговый булщит.
    И нанимали на порядок больше людей чем обычною.

    Потом ковидла закончилась и люди свалили назад в реальный мир, по которому так соскучились.
    Прогнозы по росту аудиторий пришлось пересмотреть и десятки тысяч новеньких вайтишников оказались ненужными.
    Вот их сейчас и увольняют, причем не только гугл, а почти все IT-гиганты.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К этому добавляется еще и застой в технологиях. Цифровизация того что имело смысл цифровизировать (авто, телевизоры, прочая бытовая техника) сделана. Другие технологии давно хорошо обкатаны и требуют в основном сопровождения, рынки и сферы поделены. Пока не нарисуется на горизонте какая-то новая область деятельности, которую надо будет осваивать ударными темпами чтобы успеть раньше других конкурентов. Нужны новые идеи - их не видно, чаще замена шило на мыло
     
  • 2.32, Admino (ok), 11:50, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для компаний из США крайне важно завышать прибыль и показывать непрерывный рост аудитории. Как это работает:

    Гугл: показывает рост аудитории.

    Биржа: вау, гугл показывает рост аудитории! Акции торгуются по 150$ вместо 100$.

    Гугл: берёт кредит в банке под залог своих акций и выплачивает зарплату сотрудникам.

    И так каждый год. И вот в 2022 году случилась осечка и большая часть компаний роста аудитории не показали, потому что выпала часть.

    Гугл: друзья, у меня нет роста аудитории, но мы всё ещё ого-го!

    Биржа: ага, щаз! Акции торгуются по 75$ вместо 150$.

    Банк: эй, гугл! Подь сюды. Ты мне ещё за прошлый кредит теперь ответишь.

    Сотрудники гугл: а нас-то за що!?

    Вот так, потеря российского рынка не стала для компаний чем-то критичным, но стала тем триггером, который поменял восходящий тренд на нисходящий. Сейчас компаниям предстоит научиться жить по средствам.

     

  • 1.21, Admino (ok), 11:26, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ноябрь 2022. Twitter увольняет 50% своих сотрудников, Meta* 15%, Netflix 4%. Также сократили штаты Amazon, Microsoft, Google и другие компании поменьше. Вся индустрия обсуждает массовые увольнения в IT, рекрутеры бурлят, индустрия в кризисе. Layoffs.fyi, занимающийся рынком труда, подсчитал, что за 22 год было уволено боле 150 тыс. сотрудников и ещё 26 тыс. были уволены за первые две недели 23 года.

    Январь 2023. На опеннете появилась новость о том, что Google увольняет разработчиков фуксии.

     
     
  • 2.31, АнонПапка (?), 11:48, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + к этому сам народ бежит из ИТ даже в «никуда».

    Это говорит о кризисе, потолок развития достигнут в отрасли. Если будет прорыв, то будут расширяться места, а если нет, то тогда полное застывание рынка, разработки 20-летней давности на полках магазинов будет восприниматься нормой :)))

     

  • 1.28, Аноним (1), 11:40, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >A difficult decision to set us up for the future
    >Sundar sent the following email to Google employees earlier today.
    >Jan 20, 2023
    >Январь 2023. На опеннете появилась новость о том, что Google увольняет разработчиков фуксии.

    просто следующая партия разработчиков отправляется на мороз.

     
  • 1.37, Аноним (37), 12:06, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я кочу уйти в айти...
    Уже пора или еще рано?
     
  • 1.46, Аноним (-), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google уволит 16% разработчиков проприетарной ОС? Не, рабов на галерах не жалко.
     
     
  • 2.56, псевдонимус (?), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде не линукс разрабатывали. С линукс-рабами пока не плохо,  но тучки сгушаются...
     

  • 1.49, mos87 (ok), 12:45, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AI-dev уже тут?)
     
  • 1.62, deeaitch (ok), 13:07, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахахахаха, а я говорил. Но ждунам то не понять. У них это другое.
     
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