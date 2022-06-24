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Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max

24.06.2022 08:34

Компания Google приступила к распространению новой прошивки, основанной на ОС Fuchsia, для умных фоторамок Nest Hub Max, выпускаемых с 2019 года. На первом этапе прошивка на базе Fuchsia начнёт доставляться участникам программы Google Preview Program, и если в ходе пробного внедрения не возникнет непредвиденных проблем, прошивка будет применена и на устройствах остальных пользователей Nest Hub Max.

Фоторамка Nest Hub Max стала вторым потребительским устройством, оснащённым операционной системой Fuchsia. Первым прошивку на базе Fuchsia года назад получила модель Nest Hub, которая отличается меньшим экраном и отсутствием встроенной видеокамеры, которая используется в системе видеонаблюдения и обеспечения безопасности. Несмотря на замену операционной системы в прошивке, пользовательский интерфейс и функциональность полностью сохранены и конечные пользователи не должны заменить различий, так как интерфейс построен на базе фреймворка Flutter и абстрагирован от низкоуровневых компонентов. Ранее в устройствах Nest Hub Max, сочетающих функции рамки для фотографий, мультимедийной системы и интерфейса для управления умным домом, применялась прошивка на базе оболочки Cast и ядра Linux.

ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android. Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2022/06...)
  2. OpenNews: Доступен Chromium для ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
  4. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  5. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
  6. OpenNews: В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57402-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Норм, наконец-то дошло, что жава это днище. 20 лет индустрии коту под хвост. Может быть, ещё дойдёт, что во встраиваемых решениях должны быть только микроядра. Кстати, основная проблема симбиана была плюсы. Ну, может быть, ещё отсутствие совместимости, по-сути.
     
     
  • 2.3, eganru (?), 09:13, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    [i]Может быть, ещё дойдёт, что во встраиваемых решениях должны быть только микроядра.[/i] - чтобы жрало побольше.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:24, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница во встройках? Тем же телефонам куда важнее, чтобы ОС и сервисы типа сети работали всегда, независимо от происходящего в приложухах.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:32, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая разница во встройках? Тем же телефонам куда важнее, чтобы ОС и
    > сервисы типа сети работали всегда, независимо от происходящего в приложухах.

    А знаете дети, почему пока только на фоторамках?!

    Даю подсказку: потому что оно в звонки не умеет.

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:44, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только WASM/LLVM биткод, только хардкор.
     
     
  • 3.13, devl547 (ok), 09:56, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом начнут пихать аппаратные ускорители wasmа внутрь процессора, и где-то икнёт человек, придумавший ARM Jazelle.
     
  • 2.15, AleksK (ok), 10:13, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты предлагаешь каждое приложение пересобирать под миллиард разных процессоров?
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 10:21, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это раньше таких технологий не было. Сегодня не проблема собрать под 2 миллиарда процессоров, как это и происходит. Да и они вообще-то совместимые, дело то не в этом.
     

  • 1.4, пох. (?), 09:20, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ну вот наконец-то гугель нашел куда девать свою Фикцию. Фоторамка! Фоторамка, блжад!

    Та херня, для которой и ms-dos была бы черезмерно мощным и переусложненным решением.

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 09:26, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в досе не было сети. А фоторамка будет фотографировать и отправлять всё в Китай.
     
     
  • 3.8, Анонус (?), 09:45, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Китай будет Гармония отправлять, а Фукция в АНБ.
     
  • 3.9, Аноним (7), 09:45, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В досе есть сеть. http://wiki.freedos.org/wiki/index.php/Networking_FreeDOS_-_History_of_DOS_ne
     
     
  • 4.11, Аноним (2), 09:49, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда интернет-то ещё не придумали. Я в курсе, что на закате много чего прилепили, но вот только в сеть ДОС и пускать.
     
  • 3.10, 67332 (?), 09:47, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам может Америку открою, но в DOS'е сети были, включая TCP/IP. Вы как себе турниры по Doom / Duke Nukem 3D и т.п. без сети то представляете?
    И интернет там тоже был (если найдете сайт под тамошние браузеры, можете и сейчас попробовать).
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 09:53, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какие ещё турниры по дюк нюкему, это каким аутистом надо быть, чтобы в них участвовать? Понятно, что сеть прилепили, да вот ОС не располагает. Я сам писал резидентные программы, иначе было никак, так что не надо вот того.
     
     
  • 5.23, anonymous (??), 10:46, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну я участвовал и всех рвал как тузик грелку. впрочем blood мне нравился больше и по балансу он до сих пор top
     
  • 4.21, anonymous (??), 10:44, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Duke Nukem 3D не TCP/IP, а IPX/SPX
     
  • 3.22, InuYasha (??), 10:45, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Што? Слово "модем" вам о чём-нибудь говорит?? ББСки, фидо, ирц - не? А то, что в Спёр-банке терминалы операторов работали под досом до 2010 года - ничего?
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:12, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > MinFS, MemFS, ThinFS

    хаха, где-же так "нужная" всем ZFS

     
     
  • 2.17, Аноним (2), 10:25, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS решает проблемы крупного капитала, например, большие дисковые хранилища с парити это выгодно и удобно. Только там аппаратные контроллеры решают задачи и без неё. Больше она нигде не может быть востребована, так что непонятно, зачем вы её поминаете вечно.
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 10:41, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аппаратные контроллеры решают задачи и без неё

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  • 1.20, Аноним (20), 10:43, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему

    А почему не systemd?

     

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