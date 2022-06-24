Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max

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|1.2, Аноним (2), 09:04, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Норм, наконец-то дошло, что жава это днище. 20 лет индустрии коту под хвост. Может быть, ещё дойдёт, что во встраиваемых решениях должны быть только микроядра. Кстати, основная проблема симбиана была плюсы. Ну, может быть, ещё отсутствие совместимости, по-сути.
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|2.3, eganru (?), 09:13, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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[i]Может быть, ещё дойдёт, что во встраиваемых решениях должны быть только микроядра.[/i] - чтобы жрало побольше.
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|3.5, Аноним (2), 09:24, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая разница во встройках? Тем же телефонам куда важнее, чтобы ОС и сервисы типа сети работали всегда, независимо от происходящего в приложухах.
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|4.18, Аноним (18), 10:32, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая разница во встройках? Тем же телефонам куда важнее, чтобы ОС и
> сервисы типа сети работали всегда, независимо от происходящего в приложухах.
А знаете дети, почему пока только на фоторамках?!
Даю подсказку: потому что оно в звонки не умеет.
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|3.13, devl547 (ok), 09:56, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом начнут пихать аппаратные ускорители wasmа внутрь процессора, и где-то икнёт человек, придумавший ARM Jazelle.
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|2.15, AleksK (ok), 10:13, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты предлагаешь каждое приложение пересобирать под миллиард разных процессоров?
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|3.16, Аноним (2), 10:21, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это раньше таких технологий не было. Сегодня не проблема собрать под 2 миллиарда процессоров, как это и происходит. Да и они вообще-то совместимые, дело то не в этом.
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|1.4, пох. (?), 09:20, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ну вот наконец-то гугель нашел куда девать свою Фикцию. Фоторамка! Фоторамка, блжад!
Та херня, для которой и ms-dos была бы черезмерно мощным и переусложненным решением.
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|2.6, Аноним (2), 09:26, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в досе не было сети. А фоторамка будет фотографировать и отправлять всё в Китай.
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|4.11, Аноним (2), 09:49, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда интернет-то ещё не придумали. Я в курсе, что на закате много чего прилепили, но вот только в сеть ДОС и пускать.
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|3.10, 67332 (?), 09:47, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вам может Америку открою, но в DOS'е сети были, включая TCP/IP. Вы как себе турниры по Doom / Duke Nukem 3D и т.п. без сети то представляете?
И интернет там тоже был (если найдете сайт под тамошние браузеры, можете и сейчас попробовать).
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|4.12, Аноним (2), 09:53, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какие ещё турниры по дюк нюкему, это каким аутистом надо быть, чтобы в них участвовать? Понятно, что сеть прилепили, да вот ОС не располагает. Я сам писал резидентные программы, иначе было никак, так что не надо вот того.
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|5.23, anonymous (??), 10:46, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну я участвовал и всех рвал как тузик грелку. впрочем blood мне нравился больше и по балансу он до сих пор top
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|3.22, InuYasha (??), 10:45, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Што? Слово "модем" вам о чём-нибудь говорит?? ББСки, фидо, ирц - не? А то, что в Спёр-банке терминалы операторов работали под досом до 2010 года - ничего?
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|2.17, Аноним (2), 10:25, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ZFS решает проблемы крупного капитала, например, большие дисковые хранилища с парити это выгодно и удобно. Только там аппаратные контроллеры решают задачи и без неё. Больше она нигде не может быть востребована, так что непонятно, зачем вы её поминаете вечно.
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|1.20, Аноним (20), 10:43, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему
А почему не systemd?
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