Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia

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|1.1, Жироватт (ok), 10:46, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Какая цель у этого проекта?
В какой версии пингвина хотят бесшовно заменить на циркон?
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|2.22, eRIC (ok), 12:32, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какая цель у этого проекта?
Расширить использование языка программирования Dart и framework Flutter
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|3.25, Аноним (-), 12:49, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несколько опечаток в "заставить всех плясать под дудку гугл". Ganglia OS - ось для тех у кого межушный ганглий.
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|2.4, Аноним (4), 10:56, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Ты серьёзно? Чтобы бесшовно перевести Андроид на Фуксию. И это правильно серверное ядро на мобилках это моветон.
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|4.36, Аноним (-), 13:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ща погоди, хипсторы только портанут дрова с игого на хруст. Все полтора драйвера. А потом подумают как сделать так чтобы это работало на том оборудовании.
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|5.45, Аноним (43), 14:24, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полтора драйвера это как раз для сервера надо. А для мобилок, телеков и других встроенок переферии надо целую гору. А ядро постоянно ломает ABI дров в виде модулей или вкомпиливает дрова прямо в ядро. Так что обнову на него уже никогда не поставить.
Или вы считаете что Фуксию возникла на пустом месте от нечего делать?
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|6.52, Аноним (-), 15:43, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Судя по девелопменту фуксии - она возникла потому что в гугле есть переизбыток вебмакак, которые возомнили себя системными программистами. И стали имитировать системщиков, строя самолеты из бамбука. Нормальный такой карго культ. А гуглу что, не взлетит - в утиль спишут. Они и проекты покрупнее списывали.
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|4.44, Аноним (43), 14:22, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй обнови свой телевизор. Ты никогда дров не найдешь. Ядро для встроенок должно обновляется независимо от драйверов. Мобилок это тоже касается и да на мобилках нет никаких обновлений, поэтому это область жестко покрытая троянами.
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|4.42, Аноним (43), 14:20, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О да драйвера вкомпилированные в самые гланды ядра. Или постоянно меняющийся ABI дров в виде модулей. Это нормально только для сервера у которого из переферии только в лучшем случае рейд массив.
Даже в десктопе это провал, посмотрите на страдальцев со старыми нвидиями без встроенной графики они вынуждены сидеть на старых версиях ядер чтобы запускать видео с проприетарными дровами. Опенсорные дрова для нвидии это небзабельное ненужно.
Толи дело нормальные ОС где обновление ядра происходит бесшовно и отдельно от драйверов какими бы блобными дрова не были. Линуксу до такого никогда не дойти потому что он развивается явно не туда.
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|4.49, Аноним (49), 15:02, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю он на полном сеьръезе. Начитался на лурке статей и пытается умничать. Только он не понимает что такое серверная ось и чем она отличается от пользовательской.
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|2.26, Аноним (-), 12:50, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И зачем столько сил потратили?
Зачем, зачем... гугол очень хотел бы рулить миром единолично. Желательно даже с MS и эпплом не делиться, но это уж как повезет.
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|2.34, Аноним (-), 13:12, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И зачем столько сил потратили?
Зачем, зачем... гугол очень хотел бы рулить миром единолично. А не съест - так хоть понадкусывает.
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|2.38, Аноним (-), 13:19, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них получился пириг с гавном и сливочным кремом. Какое интересное сочетание! :)
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|2.55, Аноним (29), 16:32, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну на смартфонах же однозначно будет. Железо-то примерно равное (Малины есть и c 8 Гбайт ОЗУ).
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|1.14, flexagoon (ok), 11:20, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нинужна конечно, но выглядит классно, можно поставить поиграться
Только вот Flutter это конечно классно - но писать на нём WM это какое то странное решение в плане производительности, нет?
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|4.40, Аноним (-), 13:21, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше under. Аббревиатура FuQ была бы доходчивее. FoQ тоже в принципе намекает, но не так доходчиво :)
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|2.47, Аноним (43), 14:26, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовать Жабу для приложений на мобилках это еще более странное решение. Кроме поедания кактуса и утилизации большого количества существующих Жаба программистизеров никакого смысла в этом не было.
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|2.16, Аноним (8), 11:44, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интерфейс должен быть миллипи3дрическим, чтоб по нему надо было целиться
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|1.17, Аноним (17), 11:53, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А цель у гугла со своей фуксией очень проста, в отличие от линукса со своим gpl здесь пермиссивная лицензия. А это значит что конечные производители шиpпотpебных смартфонов и пр. могут в полной мере ощутить себя apple и наконец абсолютно полностью зaкопиpастить всю модельную линейку своего барaxла.
И исходники ядерных дров выкладывать не надо.
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|2.31, Аноним (29), 12:59, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и сегодня-то делают юзерспейсные драйвера и исходники не выкладывают.
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|1.23, Аноним (29), 12:32, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия
Ух ты, даже в Falkon работает. Пионерско-алые обои... :)
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|1.24, ryoken (ok), 12:45, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Для установки Web-приложений предложен новый менеджер web-приложений.
Копетанство :).
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|1.27, Аноним (27), 12:53, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересный и оригинальный проект, на удивление хорошо отполированный и вылизанный. Эти два пункта, по крайней мере, заслуживают уважения.
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|1.35, Аноним (35), 13:14, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> system-recovery, позволяющее в случае проблем с системой автоматически загрузить свежий образ dahliaOS и загрузиться с его использованием.
Интересная интерпретация "recovery"
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