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Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia

25.02.2022 09:59

После более года разработки опубликован новый выпуск операционной системы dahliaOS 220222, комбинирующей технологии из GNU/Linux и ОС Fuchsia. Наработки проекта написаны на языке Dart и распространяются под лицензией Apache 2.0. Сборки dahliaOS формируются в двух вариантах - для систем с UEFI (675 МБ) и старых систем/виртуальных машин (437 МБ). Базовый дистрибутив dahliaOS собирается на базе ядра Linux и типового системного окружения GNU. Параллельно развиваются сборки на базе микроядра Zircon и окружения из ОС Fuchsia, которые доступны для Raspberry Pi 4, msm8917 и некоторых других устройств.

Проект развивает собственную пользовательскую оболочку Pangolin, написанную на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Оболочка поддерживает как классический многооконный режим, так и мозаичную компоновку окон. В качестве основы задействованы наработки проекта Capybara и собственная система управления окнами, написанная с нуля. Оболочка может запускаться в системах с ядром Linux и микроядром Zircon, развиваемым проектом Fuchsia. Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия, которая работает в браузерах на основе Chromium.

Для dahliaOS также разрабатывается набор приложений, большинство из которых написаны на Dart и Flutter. Среди развиваемых программ: файловый менеджер, конфигуратор, текстовый редактор, эмулятор терминала, приложение для управления виртуальными машинами и контейнерами, мультимедийный проигрыватель, каталог приложений, калькулятор, web-браузер и программа для обмена сообщениями

Для запуска сторонних программ в окружении Pangolin предлагается встроенная поддержка изолированных контейнеров, в которых можно запустить любое не связанное с dahliaOS приложение. Для систем с UEFI поставляется приложение system-recovery, позволяющее в случае проблем с системой автоматически загрузить свежий образ dahliaOS и загрузиться с его использованием.

Основные изменения в новом выпуске:

  • Полностью переработаны оформление и функциональность рабочего стола Pangolin.
  • Добавлен интерфейс для быстрого поиска приложений.
  • Улучшен интерфейс навигации по доступным программам, который выделен в отдельное приложение Launcher. Реализована возможность разделения приложений на категории.
  • Добавлен компактный вариант интерфейса запуска программ, оформленный в виде меню и вызываемый при клике на верхнем правом углу окна Launcher.
  • Улучшено меню быстрого изменения настроек, в котором проведена реструктуризации доступных опций и выводимой информации.
  • Улучшена панель задач. Приложения теперь могут закрепляться. Добавлена отдельная кнопка для сворачивания всех окон.
  • Задействован новый оконный менеджер Utopia, написанный с использованием Flutter.
  • Значительно обновлён интерфейс и расширена функциональность файлового менеджера, конфигуратора, эмулятора терминала и калькулятора.
  • Осуществлён переход на новый web runtime, на базе которого предоставлен рабочий web-браузер и возможность выполнения web-приложений. Для установки Web-приложений предложен новый менеджер web-приложений.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17-rc5.
  • Обеспечена поддержка различных решений виртуализации, включая возможность запуска Linux в QEMU и Fuchsia под управлением FImage.
  • Осуществлён переход на файловую систему Btrfs.
  • Улучшен сетевой стек. Для настройки подключения к сети задействован network-manager.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dahliaOS/re...)
  2. OpenNews: Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia
  3. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  4. OpenNews: Google портирует Chrome для ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  6. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56757-dahliaos
Ключевые слова: dahliaos, pangolin, fuchsia
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Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 10:46, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ...
    Какая цель у этого проекта?
    В какой версии пингвина хотят бесшовно заменить на циркон?
     
     
  • 2.22, eRIC (ok), 12:32, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какая цель у этого проекта?

    Расширить использование языка программирования Dart и framework Flutter

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 12:49, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Несколько опечаток в "заставить всех плясать под дудку гугл". Ganglia OS - ось для тех у кого межушный ганглий.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:49, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем столько сил потратили?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:56, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ты серьёзно? Чтобы бесшовно перевести Андроид на Фуксию. И это правильно серверное ядро на мобилках это моветон.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:07, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в роутерах линукс можно?
     
     
  • 4.7, Аноним (6), 11:09, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домашних, у которых памяти 16мб или меньше
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 12:55, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, при >16 Мбайт он хуже работать будет.
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:20, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это такой же сервер, лол.
     
     
  • 5.46, Аноним (43), 14:24, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Роутер
     
  • 3.11, Аноним (6), 11:13, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в телевизорах? Модемах?
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 13:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща погоди, хипсторы только портанут дрова с игого на хруст. Все полтора драйвера. А потом подумают как сделать так чтобы это работало на том оборудовании.
     
     
  • 5.45, Аноним (43), 14:24, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полтора драйвера это как раз для сервера надо. А для мобилок, телеков и других встроенок переферии надо целую гору. А ядро постоянно ломает ABI дров в виде модулей или вкомпиливает дрова прямо в ядро. Так что обнову на него уже никогда не поставить.  

    Или вы считаете что Фуксию возникла на пустом месте от нечего делать?

     
     
  • 6.52, Аноним (-), 15:43, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по девелопменту фуксии - она возникла потому что в гугле есть переизбыток вебмакак, которые возомнили себя системными программистами. И стали имитировать системщиков, строя самолеты из бамбука. Нормальный такой карго культ. А гуглу что, не взлетит - в утиль спишут. Они и проекты покрупнее списывали.
     
  • 4.44, Аноним (43), 14:22, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй обнови свой телевизор. Ты никогда дров не найдешь. Ядро для встроенок должно обновляется независимо от драйверов. Мобилок это тоже касается и да на мобилках нет никаких обновлений, поэтому это область жестко покрытая троянами.  
     
  • 4.42, Аноним (43), 14:20, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да драйвера вкомпилированные в самые гланды ядра. Или постоянно меняющийся ABI дров в виде модулей. Это нормально только для сервера у которого  из переферии только в лучшем случае рейд массив.

    Даже в десктопе это провал, посмотрите на страдальцев со старыми нвидиями без встроенной графики они вынуждены сидеть на старых версиях ядер чтобы запускать видео с проприетарными дровами. Опенсорные дрова для нвидии это небзабельное ненужно.  

    Толи дело нормальные ОС где обновление ядра происходит бесшовно и отдельно от драйверов какими бы блобными дрова не были.  Линуксу до такого никогда не дойти потому что он развивается явно не туда.  

     
  • 4.49, Аноним (49), 15:02, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю он на полном сеьръезе. Начитался на лурке статей и пытается умничать. Только он не понимает что такое серверная ось и чем она отличается от пользовательской.
     
  • 4.50, Аноним (49), 15:03, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем серверная ОС отличается от пользовательской?
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 15:43, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например нормальной системой поддержки драйверов.
     
  • 2.9, Sunderland93 (ok), 11:12, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По приколу
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:50, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И зачем столько сил потратили?

    Зачем, зачем... гугол очень хотел бы рулить миром единолично. Желательно даже с MS и эпплом не делиться, но это уж как повезет.

     
  • 2.34, Аноним (-), 13:12, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И зачем столько сил потратили?

    Зачем, зачем... гугол очень хотел бы рулить миром единолично. А не съест - так хоть понадкусывает.

     

  • 1.3, Минона (ok), 10:54, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дохлия, Утопия...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:11, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ты дохлия умный что ли
     
  • 2.54, Хрюнька (?), 16:23, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    душнила ос
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:56, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За Btrfs плюсую.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:08, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лови пол плюса за такое кощунство
     
  • 2.38, Аноним (-), 13:19, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них получился пириг с гавном и сливочным кремом. Какое интересное сочетание! :)
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:12, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dark, flutter, треш какой, зачем так малинку насиловать?
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 13:20, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хайп-хайп-хайп привычно ответило эхо...
     
  • 2.55, Аноним (29), 16:32, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на смартфонах же однозначно будет. Железо-то примерно равное (Малины есть и c 8 Гбайт ОЗУ).
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:15, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >220222

    Это единственная интересная штуковина (номер классный)

     
  • 1.14, flexagoon (ok), 11:20, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нинужна конечно, но выглядит классно, можно поставить поиграться

    Только вот Flutter это конечно классно - но писать на нём WM это какое то странное решение в плане производительности, нет?

     
     
  • 2.19, амоним (?), 12:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно в натив компилируется. чем не вариант?
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 12:53, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, уже сделали Flutter оver Qt в Linux? Обещали.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:21, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше under. Аббревиатура FuQ была бы доходчивее. FoQ тоже в принципе намекает, но не так доходчиво :)
     
  • 2.47, Аноним (43), 14:26, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать Жабу для приложений на мобилках это еще более странное решение. Кроме поедания кактуса и утилизации большого количества существующих Жаба программистизеров никакого смысла в этом не было.  
     

  • 1.15, Xo (?), 11:35, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять "толстый" интерфейс.
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 11:44, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интерфейс должен быть миллипи3дрическим, чтоб по нему надо было целиться
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:53, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А цель у гугла со своей фуксией очень проста, в отличие от линукса со своим gpl здесь пермиссивная лицензия. А это значит что конечные производители шиpпотpебных смартфонов и пр. могут в полной мере ощутить себя apple и наконец абсолютно полностью зaкопиpастить всю модельную линейку своего барaxла.
    И исходники ядерных дров выкладывать не надо.
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 12:59, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и сегодня-то делают юзерспейсные драйвера и исходники не выкладывают.
     

  • 1.18, An (??), 11:56, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои то нескучные )  
     
  • 1.20, Riflesso Lunare (?), 12:23, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Визуально выглядит отлично, целостный и современный дизайн, чего так не хватает Linux
     
  • 1.21, Аноним (29), 12:27, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "dahliaOS" - эта ОС точно живучая с таким названием?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:56, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я спросонья прочитал как ДанилаОс - ничё так.
     

  • 1.23, Аноним (29), 12:32, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия

    Ух ты, даже в Falkon работает. Пионерско-алые обои... :)

     
  • 1.24, ryoken (ok), 12:45, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Для установки Web-приложений предложен новый менеджер web-приложений.

    Копетанство :).

     
  • 1.27, Аноним (27), 12:53, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный и оригинальный проект, на удивление хорошо отполированный и вылизанный. Эти два пункта, по крайней мере, заслуживают уважения.
     
  • 1.32, Агл (?), 13:02, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а выглядит (на скринах) неплохо
     
  • 1.35, Аноним (35), 13:14, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > system-recovery, позволяющее в случае проблем с системой автоматически загрузить свежий образ dahliaOS и загрузиться с его использованием.

    Интересная интерпретация "recovery"

     
  • 1.41, Аноним (41), 13:22, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Панголины, капибары... Зоопарк какой-то...
     
  • 1.48, onanim (?), 14:33, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Осуществлён переход на файловую систему Btrfs.

    ахах, земля пухом.

     
     
  • 2.53, Аноним (51), 15:43, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо хоть не ext2
     

  • 1.56, deusbase (ok), 16:58, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит стильно.
     

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