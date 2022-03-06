Доступен Chromium для ОС Fuchsia

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|2.3, Аноним (3), 10:34, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Только в твоём больном воображении. Фуксия сейчас это единственная нормальная ОС на которой стал работать единственный нормальный браузер.
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|3.4, Аноним (4), 10:39, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Только в твоём больном воображении
> Фуксия сейчас это единственная нормальная ОС
и у кого оно больное ещё?
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|4.6, Аноним (3), 10:51, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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У тебя. Я даже для тебя, очкарик, расшифрую.
> Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических
> библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств
> (devmg, Device Manager).
Для особо одаренные объясню по простому. Драйвера пишутся один раз и потом работает ВСЕГДА. Хотя блобные хоть удаленные хоть серобуромалиновый в крапинку.
А не как в вашем линпупсе где дрова нужны только для жесткого диска и сетевой карты, остальных устройства от лукавого и дрова им не нужны на новых версиях ядра.
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|5.8, tty0 (?), 10:58, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Давайте уточним. Драйвера вне ядра, тормозят как го**о и работают всегда и везде, но пахнут.
Обложился блобами и радуешься рекламе везде.
Так себе перспектива. Но да, реклама будет тормозить тоже )
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|6.9, Аноним (3), 11:19, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Таков путь. Уменьшение нанометров и рост гигагерцев и терабайтов пока никто не отменял. И это хорошо.
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|6.26, Всем Анонимам Аноним (?), 14:05, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Вы на самом деле почитаете документацию, то там через ядро это даже и не проходит как у fuse. Поэтому накладок меньше, возможно они в результате будут меньше. чем погрешность измерений.
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|5.13, Аноним (13), 11:50, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Драйвера пишутся один раз и потом работает ВСЕГДА.
Желаемое, действительное
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|6.25, Аноним (25), 14:01, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Код пишется один раз и потом работает ВСЕГДА" - Где это я уже слышал? А, вспомнил! От апологета Java iZEN'а.
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|7.36, Аноним (36), 15:24, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше чем сейчас в Линуксе НИКОГДА никакой совместимости драйверов.
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|1.2, Корец (?), 10:25, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у нас вообще есть устройства на фуксии? Кто пользуется: расскажите, как она в целом?
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|1.7, Аноним (7), 10:54, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этой фуксией сергей брин хочет избавится от следов "вируса-gpl" в виде ядра Линукс
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|3.17, Аноним (16), 12:20, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А сам ты думать не умеешь? Тебе должен всё большой брат говорить?
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|4.20, Аноним (13), 12:52, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сам ты думать не умеешь?
Аноним должен (вы)думать за Сергея, что он может сказать?
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|4.24, Аноним (25), 13:52, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты не думал, что я могу думать иначе, чем ты? Моё мнение может не совпадать с твоим или быть диаметрально противоположным?
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|5.31, Аноним (36), 14:22, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя нет мнения ты просто прол. Что тебе скажут то ты и подумаешь. А до этого ты всегда будешь во всем сомневаться и не принимать никакого решения, лол.
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|6.44, Аноним (44), 17:32, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомневаться во всем это критическое мышление. Не сомневаются только боты.
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|2.33, Аноним (33), 14:38, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно ж не мешает бизнесу гугла. Скорее от джавы избавляться нужно.
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|1.10, corvuscor (ok), 11:20, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Напомним, что ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android.
Ну да. Android, который разрабатывался как урезанный вариант Linux-дистрибутива, для нормальной работы ВНЕЗАПНО стал требовать каких нибудь ядер Cortex-A76, да побольше.
Кто виноват? Это просто ядро плохое, немасштабируемое.
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|2.12, Dzen Python (ok), 11:49, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ядро, а ява-машина, которую и так уже заоптимизировали в корягу, но все равно - это одно из самых слабых по времени и ресурсам мест ведроида
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|2.21, Аноним (13), 12:58, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для нормальной работы ВНЕЗАПНО стал требовать
современный IT
> Кто виноват?
Конечно же это ядро ОС, а не реклама с ИИ и телемтрией
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|2.32, Аноним (36), 14:24, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рут права должны быть только у гугла. Чтобы он удаленно заходил на устройства и правил только то что нужно. А то эти все рутаны, хоть андроидные, хоть те кто сидять под админами на венде это рассадники троянов.
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|3.34, Аноним (13), 14:43, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рут права должны быть только у гугла
> рассадники троянов
Согласен, троянский конь может быть только данайским
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|1.19, Аноним (18), 12:50, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс,
Меня не пускает.
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|1.23, Аноним (23), 13:30, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, я лучше на сторонней сборке ондройда посижу без гаппсов и без хромого. Лучше Firefox с UblockOrigin пока что нет на мобильнике.
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|1.37, Аноним (37), 15:24, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек
> Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс
> полноценная версия web-браузера Chromium для операционной системы Fuchsia
То есть фуксия уже готова для десктопа?
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