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Доступен Chromium для ОС Fuchsia

06.03.2022 10:15

Компания Google опубликовала полноценную версию web-браузера Chromium для операционной системы Fuchsia, который заменил в списке приложений ранее предлагаемый урезанный браузер Simple Browser, рассчитанный на выполнение обособленных web-приложений, а не работу с сайтами. Косвенно предоставление поддержки обычного web-браузера подтверждает намерение Google развивать Fuchsia не только для IoT и потребительских устройств, таких как Nest Hub, но и для десктоп-платформ. Для ознакомления с текущим состоянием развития Fuchsia можно воспользоваться эмулятором, а также тестовыми сборками от проекта dahliaOS.

Интерфейс сборки Chromium для Fuchsia в целом аналогичен сборкам для других настольных систем, за исключением единичных недоработок и ошибок, таких как проблемы с отображением контекстных меню и открытием нескольких окон. При этом, в последнее время активно ведётся работа по устранению подобных проблем, например, на днях была обеспечена поддержка встроенного PDF-просмотрщика и возможность вывода на печать.

Напомним, что ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android. Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2022/03...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
  3. OpenNews: Google портирует Chrome для ОС Fuchsia
  4. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  5. OpenNews: Google представил фреймворк Flutter 2 и язык Dart 2.12
  6. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56811-chrome
Ключевые слова: chrome, fuchsia
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Fuchsia

    Ониж ее вроде забросили напрочь?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:34, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Только в твоём больном воображении. Фуксия сейчас это единственная нормальная ОС на которой стал работать единственный нормальный браузер.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:39, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Только в твоём больном воображении
    > Фуксия сейчас это единственная нормальная ОС

    и у кого оно больное ещё?

     
     
  • 4.6, Аноним (3), 10:51, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    У тебя. Я даже для тебя, очкарик, расшифрую.

    > Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических
    > библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств
    > (devmg, Device Manager).

    Для особо одаренные объясню по простому. Драйвера пишутся один раз и потом работает ВСЕГДА. Хотя блобные хоть удаленные хоть серобуромалиновый в крапинку.

    А не как в вашем линпупсе где дрова нужны только для жесткого диска и сетевой карты, остальных устройства от лукавого и дрова им не нужны на новых версиях ядра.  

     
     
  • 5.8, tty0 (?), 10:58, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давайте уточним. Драйвера вне ядра, тормозят как го**о и работают всегда и везде, но пахнут.
    Обложился блобами и радуешься рекламе везде.
    Так себе перспектива. Но да, реклама будет тормозить тоже )
     
     
  • 6.9, Аноним (3), 11:19, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таков путь. Уменьшение нанометров и рост гигагерцев и терабайтов пока никто не отменял.  И это хорошо.
     
  • 6.26, Всем Анонимам Аноним (?), 14:05, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Вы на самом деле почитаете документацию, то там через ядро это даже и не проходит как у fuse. Поэтому накладок меньше, возможно они в результате будут меньше. чем погрешность измерений.
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:50, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Драйвера пишутся один раз и потом работает ВСЕГДА.

    Желаемое, действительное

     
     
  • 6.16, Аноним (16), 12:19, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Линпупс, хренимпупс.
     
  • 6.25, Аноним (25), 14:01, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Код пишется один раз и потом работает ВСЕГДА" - Где это я уже слышал? А, вспомнил! От апологета Java iZEN'а.
     
     
  • 7.36, Аноним (36), 15:24, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чем сейчас в Линуксе НИКОГДА никакой совместимости драйверов.
     
  • 5.28, Всем Анонимам Аноним (?), 14:07, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему наоборот, драйвер можно загрузить или обновить без перезагрузки системы.
     

  • 1.2, Корец (?), 10:25, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у нас вообще есть устройства на фуксии? Кто пользуется: расскажите, как она в целом?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:46, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    blobfs - звучит :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:54, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этой фуксией сергей брин хочет избавится от следов "вируса-gpl" в виде ядра Линукс
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 11:20, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кстати тоже хорошо. Серый — молодец.
     
  • 2.15, Аноним (25), 12:05, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он это тебе лично сказал?
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:20, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сам ты думать не умеешь? Тебе должен всё большой брат говорить?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:49, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне комфортнее, когда объясняют что думать.
     
  • 4.20, Аноним (13), 12:52, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сам ты думать не умеешь?

    Аноним должен (вы)думать за Сергея, что он может сказать?

     
  • 4.24, Аноним (25), 13:52, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не думал, что я могу думать иначе, чем ты? Моё мнение может не совпадать с твоим или быть диаметрально противоположным?
     
     
  • 5.31, Аноним (36), 14:22, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя нет мнения ты просто прол. Что тебе скажут то ты и подумаешь. А до этого ты всегда будешь во всем сомневаться и не принимать никакого решения, лол.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 16:56, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своё мнение у рождающихся голыми и кричащими?
     
     
  • 7.42, Аноним (42), 17:27, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие проблемы? Завязывай с телеком.
     
  • 6.44, Аноним (44), 17:32, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомневаться во всем это критическое мышление. Не сомневаются только боты.
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:38, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ж не мешает бизнесу гугла. Скорее от джавы избавляться нужно.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:11, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут и флаттер пригодился.
     

  • 1.10, corvuscor (ok), 11:20, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Напомним, что ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android.

    Ну да. Android, который разрабатывался как урезанный вариант Linux-дистрибутива, для нормальной работы ВНЕЗАПНО стал требовать каких нибудь ядер Cortex-A76, да побольше.
    Кто виноват? Это просто ядро плохое, немасштабируемое.

     
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 11:49, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ядро, а ява-машина, которую и так уже заоптимизировали в корягу, но все равно - это одно из самых слабых по времени и ресурсам мест ведроида
     
  • 2.21, Аноним (13), 12:58, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для нормальной работы ВНЕЗАПНО стал требовать

    современный IT

    > Кто виноват?

    Конечно же это ядро ОС, а не реклама с ИИ и телемтрией

     

  • 1.14, Dzen Python (ok), 11:50, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без рута для юзера этот ваш циркон полная шляпа
     
     
  • 2.29, Всем Анонимам Аноним (?), 14:08, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, конечно фсе это фигня. Ох уж эта диванная аналитика
     
  • 2.32, Аноним (36), 14:24, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рут права должны быть только у гугла. Чтобы он удаленно заходил на устройства и правил только то что нужно. А то эти все рутаны, хоть андроидные, хоть те кто сидять под админами на венде это рассадники троянов.
     
     
  • 3.34, Аноним (13), 14:43, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рут права должны быть только у гугла
    > рассадники троянов

    Согласен, троянский конь может быть только данайским

     
     
  • 4.43, Аноним (42), 17:28, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айос яркий пример что это самый правильный путь.
     

  • 1.19, Аноним (18), 12:50, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс,

    Меня не пускает.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:02, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ОТпускает
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:30, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, я лучше на сторонней сборке ондройда посижу без гаппсов и без хромого. Лучше Firefox с UblockOrigin пока что нет на мобильнике.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:06, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Fennec из F-Droid
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:15, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bromite?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:51, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адблок фиговый, а другой поставить гугол не даёт
     
     
  • 4.38, Аноним (36), 15:25, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно и не надо.
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:24, 06/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек
    > Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс
    > полноценная версия web-браузера Chromium для операционной системы Fuchsia

    То есть фуксия уже готова для десктопа?

     
     
  • 2.40, Аноним (39), 16:12, 06/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже собирай из исходников и в путь.
     
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