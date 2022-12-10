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Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia

10.12.2022 21:52

Компания Google ведёт работу над переводом умных колонок Nest Audio на новую прошивку, основанную на ОС Fuchsia. Прошивки на базе Fuchsia также планируют использовать в новых моделях умных колонок Nest, поступление в продажу которых ожидаются в 2023 году. Nest Audio станет третьим устройством, поставляемым с Fuchsia, - ранее на данную платформу уже были переведены фоторамки Nest Hub и Nest Hub Max. Переход на новую систему будет незаметен для пользователей, так как методы взаимодействия с устройством и функциональность не изменятся.

ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android. Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.



  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2022/12...)
  2. OpenNews: Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max
  3. OpenNews: Доступен Chromium для ОС Fuchsia
  4. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
  5. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  6. OpenNews: В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58298-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 10/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (1), 22:14, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >файловые системы MinFS, MemFS, и Blobfs

    И кому они нужны? Нужны ext4, iso9660 и squashfs. А также NTFS и APFS. Без них фуксия - хлам ненужный, чей удел - термостаты-шпионы.

     
     
  • 2.4, mikhailnov (ok), 22:17, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно под кофеварки ее и делают в первую очередь, пока что.
     
     
  • 3.11, пох. (?), 23:24, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что - "готовятся"!

    Потому что даже кофе не варит.
    Но уже может булькать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:17, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "смузихлеб ОС 2023",  которую мы заслужили. Спасибо "глёглё" за передовые наработки это замечательной "безопасной" ос. Нужно, дайте джва сразу. Без новых зондов наверное, ведь корпорация добра)
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:31, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое Фуша известно, а вот на чем была основана предыдущая прошивка - нет.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:34, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предыдущая - на ведроиде
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:37, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микроядро это конечно хорошо, но ядро не под гпл = можно вообще ничего не открывать и шиппить только блобы. Мечта вендоров.
     
     
  • 2.10, YetAnotherOnanym (ok), 23:23, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ахтунг, посоны! Инсайдер из лицензионного отдела юридической службы одной из мегакорпораций в треде!
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 01:16, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем быть инсайдером чтобы прийти к такому выводу? Вендоры телефонов открывают только сорцы ядра потому что их обязывает гпл (и то не всегда хорошо справляются), с ядром под мит даже этим заниматься не придется
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:05, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Готова ли Фуксия для десктопа?
     
     
  • 2.12, пох. (?), 23:26, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это правильно читается - "фикция". После такого прочтения, ответ на твой вопрос ты знаешь и сам.

    (Для умных колонок - тоже уже почти совсем окончательно но не.)

     

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