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Google опубликовал обновление операционной системы Fuchsia 14

02.12.2023 19:22

Компания Google опубликовала выпуск операционной системы Fuchsia 14, на базе которого сформированы предварительные обновления прошивок для фоторамок Google Nest Hub и Nest Hub Max. ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android.

Основные изменения в Fuchsia 14:

  • Расширены возможности прослойки Starnix, обеспечивающей запуск немодифицированных Linux-программ через трансляцию системных интерфейсов ядра Linux в обращения к соответствующим подсистемам Fuchsia. В новой версии добавлена поддержка монтирования удалённых ФС, в fxfs добавлены xattrs для символических ссылок, в системный вызов mmap() добавлены точки трассировки, расширена информация в /proc/pid/stat, включена поддержка fuchsia_sync::Mutex, реализована поддержка O_TMPFILE, pidfd_getfd, sys_reboot(), timer_create, timer_delete, times() и ptrace(), в реализации ext4 задействован системный файловый кэш.
  • Улучшен стек Bluetooth. Добавлена поддержка звука в Bluetooth-профиле HSP (HandSet Profile) и сокращены задержки при вещании звука через профиль A2DP.
  • В Matter, реализацию стандарта для подключения устройств в умном доме, добавлена поддержка групп обновления и возможность обработки переходных состояний при управлении подсветкой.
  • В сетевом стеке для всех платформ включена поддержка сокетов FastUDP.
  • Добавлена поддержка многоядерных систем (SMP) на базе архитектуры RISC-V.
  • Добавлен API для взаимодействия с планировщиком задач.
  • Добавлена поддержка DeviceTree.
  • Драйвер для звуковых устройств с интерфейсом USB переведён на использование фреймворка DFv2.

Fuchsia базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2023/11...)
  2. OpenNews: Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia
  3. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
  4. OpenNews: Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max
  5. OpenNews: Доступен Chromium для ОС Fuchsia
  6. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60221-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:44, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и Линукс капец подоспел.
     
     
  • 3, Аноним (3), 19:50, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как бы за время существования андроида уже не одна "перспективная ос" на свалку отправилась XD
     

  • 2, Аноним (1), 19:46, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >> Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек

    Вот это самое правильное решение.

     
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