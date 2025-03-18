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Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16

18.03.2025 12:18

Компания Google объявила перед конференцией GDC (Game Developers Conference) о придании графическому API Vulkan статуса официального в платформе Android. Google работает над использованием Vulkan в качестве основного уровня абстракции для GPU (HAL, Hardware Abstraction Layer), рекомендованного для использования и играх и приложениях, работающих с GPU. Поверх Vulkan также будут функционировать внутренние API и компоненты, такие как HWUI, Skia и WebGPU.

В настоящее время ведётся работа по переводу Android на новый унифицированный стек отрисовки, базирующийся на Vulkan. В контексте разработки игр Google считает, что перевод разработки на Vulkan позволит более эффективно использовать возможности и производительность GPU, например в играх можно будет создавать продвинутые визуальные эффекты и задействовать такую функциональность, как трассировка лучей.

Vulkan поддерживается в Android начиная с 2016 года (Android 7.0), но активное продвижение данного графического API началось только недавно, так как ранее лишь небольшой процент устройств был пригоден для работы с Vulkan. Сейчас ситуация изменилась и по данным Google число находящихся в обиходе устройств, поддерживающих Vulkan, достигло 85%.

Поддержка OpenGL ES в будущих выпусках будет обеспечена через прослойку ANGLE, работающую поверх Vulkan. В этом году реализация OpenGL ES на базе ANGLE будет активирована по умолчанию, а следующем году останется единственно поддерживаемой. В выпуске Android 16, запланированном на второй квартал 2025 года, некоторые новые устройства будут переведены на использование ANGLE для игр и приложений, проверенных и помещённых в белый список.

В Android 17 на ANGLE будут переведены все новые устройства и большинство приложений (вместо белого списка будет задействован чёрный список с приложениями, в которых возникли проблемы). Требования по переходу на ANGLE будут действовать только для новых устройств, изначально выпускаемых на базе Android 16 или Android 17 (на устройства, обновившие прошивку до новых веток требования не распространяются).

Для достижения целостной поддержки Vulkan на устройствах компания Google ввела систему профилей Vulkan (VPA - Vulkan Profiles for Android), определяющих минимально необходимые возможности Vulkan, которое устройство должно поддерживать для прохождения сертификации в Google и задействования новых релизов Android. Например, VPA для Android 16 предписывает поддержку базовых возможностей Vulkan 1.3, а VPA для Android 17 будет требовать поддержки Vulkan 1.4. Если устройство не будет соответствовать требованиям профиля, то на нём невозможно будет использовать новые ветки Android.

Дополнительно можно отметить публикацию третьей бета-версии открытой мобильной платформы Android 16. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Среди изменений в Android 16 Beta 3:

  • Для устройств Pixel 9 включена поддержка передачи звука через Bluetooth в широковещательном режиме (Auracast), позволяющем передавать звук от одного источника нескольким получателям или принимать одному получателю звук от нескольких источников (например, полезно для прослушивания на наушниках и слуховых аппаратах внешних аудипотоков, таких как объявления в аэропорте, не прерывая другое вещание).
  • Добавлен режим повышения контраста текста, при котором убирается прозрачность под текстом (светлый текст выводится на чёрном фоне, а тёмный - на белом). Режим может быть полезен для людей, имеющих ослабленное зрение.
  • Началось тестирование режима LNP (Local Network Protection), позволяющего ограничить доступ приложений к внутренним интранет-подсетям (192.168.x.x, 10.x.x.x и т.п.) для блокирования атак на ресурсы в локальной сети. В новом режиме помимо наличия полномочий "INTERNET" приложение должно будет получить отдельное подтверждение доступа у пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://gamedevsummit.withgoog...)
  2. OpenNews: В обновлении Android 15 для устройств Google Pixel добавлен Linux-терминал
  3. OpenNews: Выпуск Winlator 10.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск Android 16
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 15
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62900-android
Ключевые слова: android, vulkan, angle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 13:28, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую нытье "мой некродевайс, который поставлялся с андроид8 не может обновляться! Корпорации заставляют покупать новое железо! Доколе!!!" и прочие эпичные лозунги)
     
     
  • 2.5, mos87 (ok), 13:36, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На десктопе Вулкан есть к примеру на видяхе АМД 12го года.
     
     
  • 3.6, dannyD (?), 13:46, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лучшем случае 1.3
     
     
  • 4.30, mos87 (ok), 14:25, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На тех картах выше незачем.

    Да и в картах 2014 года уже вроде 1.4

     
  • 3.12, Аноним (-), 14:01, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И тем не менее я регулярно вижу комменты "они дропнули видяху 2004 года" или нытье что GTK4 требует OpenGL 3.2 [1]
    Еще попадлось аналогично про вулкан и видяхи, которые не поддерживают 1.3

    Так что для этого форума это скорее норма)

    [1] opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136054.html#127

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:20, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну видишь и видишь, чё сам ноешь?
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вообще про разное.

    Где связь между игровым API (Vulkan), которое требуется для ААА игр с эффектом погружения, и тулкитом для отрисовки рамочек окон, которые не изменились со времён Xerox PARC?

    Если я не хочу на видеокарте из 2005 году играть в игры из 2025 года, это не значит, что она не может справиться с отрисовкой полоски шириной 15 пикселей вокруг окна, на котором выводится статическая картинка (фоторамка).

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 15:14, 18/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.61, Аноним (61), 15:35, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулкит отрисовки рамочек окна ВНЕЗАПНО под капотом дергает низкоуровневые функции.
    И у разработчиков есть выбор - дергать современные стандарты или еще к этому поддерживать древнючее легаси.
    Как ты понимаешь делать дурную работу желающих мало. И на поводу меньшинств неколюбов не пошли. (А срач там был весьма годный)
     
  • 4.64, Anoni (?), 15:43, 18/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, dannyD (?), 13:48, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня шестой-А пиксель, я уже мечтаю чтоб на нем ничего не обновляли.

    Когда этот дурдом закончится?

     
     
  • 3.15, Karl Richter (ok), 14:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда перестанете покупать и пользоваться этой линейкой.
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я уже мечтаю чтоб на нем ничего не обновляли.

    Ну так не обновляйся. Или тебя кто-то держит в заложниках и заставляет нажимать кнопочку update? Ты обнови свое сообщение два раза если что.

    > Когда этот дурдом закончится?

    Для вас прогресс это дурдом?

     
     
  • 4.43, dannyD (?), 14:45, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>заставляет нажимать кнопочку update?

    Сразу видно специалиста теоретка.

    Оно обновляется автоматически принудительно и можно только отложить обновление не надолго, если конечно успеешь.

     
  • 4.51, Вася (??), 15:07, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для вас прогресс это дурдом?

    Прогресс в дури не всем нравится, прогресс в тупости, неэффективности и жручести озу тоже.

     
     
  • 5.60, Аноним (61), 15:31, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прогресс в дури не всем нравится, прогресс в тупости, н

    Я вижу вы делаете отличный прогресс!

    > неэффективности и жручести озу тоже.

    Не надо заливать про эффективность.
    Современные процы про производительности на ватт уделывают древние решения одной левой.

     
  • 2.17, Аноним (17), 14:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, не так что ли? Твой сарказм, в общем то, понятен, но и корпов не стоит выгораживать. Я и сам не верил в торможение старых версий, пока хром не стал выкидывать назойливую плашку "обнови меня". Как обновил, тормоза изчезли.
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я и сам не верил в торможение старых версий, пока хром не
    > стал выкидывать назойливую плашку "обнови меня".
    > Как обновил, тормоза изчезли.

    "Настало время офигительных историй" (с)
    Пруфов конечно не будет?))

     
     
  • 4.39, Karl Richter (ok), 14:39, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, сейчас возьмет и откатится на старую прошивку, чтобы взять замеры производительности.
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 14:54, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, сейчас возьмет и откатится на старую прошивку

    На старую прошивку чего? Хрома?))
    Ты вообще читаешь сообщения перед тем как отвечать?

    > чтобы взять замеры производительности.

    Тем не менее на оверах такое делать пытались с дровами на видяхах.
    И ничего внятного доказать не могли - разбег в пределах погрешности.

     
  • 2.50, _kp (ok), 15:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "некродевайс" на Snapdragon, то будет и Вулкан, только маломощный и медленный, но будет.
    Если существенно быстрее не нужно, или вообще не нужен Вулкан, так не покупайте новое и изделие.

    А если GPU от "Рога и копата", так откуда там полноценому Вулкану там взятся.
    И что бы в новых устройствах пользователям и дальше не подсовывали вонючие GPU, и ввели требования поддержки Вулкана. Лучше поздно, чем никогда. И на том благодарим.

     

  • 1.2, name (??), 13:33, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Придётся turnip ставить на старичка, чтобы пощупать новый ведроид.
     
  • 1.3, mos87 (ok), 13:34, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели что-то вроде как хорошее.
     
     
  • 2.7, vlad1.96 (ok), 13:47, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В теории да. Чем больше его используют, тем больше к нему внимание.

    С vulkan и сейчас много интересного связано. Сейчас это комфортный запуск windows-игр, но а в ближайшее время ещё и vulkan video будет, и даже что-то похожее на CUDA вычисления.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скоро наверно уже и линукс на вулкане запустят, через шейдеры.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:24, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И жизнь с таким Линуксом будет как на вулкане.
     

  • 1.9, Аноним (22), 13:58, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дак если он теперь официальный, может тогда уже пора API на джаве дать?

    А то всё через этот NDK до сих пор.

    Когда апи на джаве будет?

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем? Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность. Разные миры.
    Вот есть апи интерфейса, для приложух(под капотом вулкан) вот его то с медленной джавы м дергайте.
    Или вам охота писать на джаве отдадочные хеловроты доя вулкана?
     
     
  • 3.32, Аноним (22), 14:28, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность

    А какая разница?
    У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно на своей наибольшей скорости.
    На джаву больше ляжет обработка логики или физики.

    > Вот есть апи интерфейса, для приложух

    Какие ещё интерфейсы? Вы видимо про графические движки. Дак у них апи всегда ограниченный по сравнению с тем же вулканом. Мне от вулкана могут понадобится специфичные функции для своих задач.

     
     
  • 4.59, Аноним (59), 15:24, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно

    У современных графических АПИ - Vulkan, DX12, Metal - наоборот мода пошла на то, что бы брать максимальное ручное управление GPU и делать все телодвижения вручную, потому что так производительность под лучшим контролем, можно неплохо всё заоптимизировать.

    DX11 - высокоуровневый API, который сам за тебя всё делает. DX12 - наоборот, кучу всего делать за тебя перестаёт и теперь делать это должен ты сам.

    > На джаву больше ляжет обработка логики или физики.

    Чел, скажи правду - ты троль? Как ты на жаве собрался столкновения считать? SIMD юзать? Какую физику ты там будешь на жаве обсчитывать - один DCD лучик?

     
  • 3.35, J.L. (?), 14:33, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем? Джава это не про производительность, а вулкан как раз про
    > производительность. Разные миры.
    > Вот есть апи интерфейса, для приложух(под капотом вулкан) вот его то с
    > медленной джавы м дергайте.
    > Или вам охота писать на джаве отдадочные хеловроты доя вулкана?

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136318.html#34

     
  • 2.26, Аноним (26), 14:22, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном интересно задействовать из нативного кода, привыкай.
     
     
  • 3.34, J.L. (?), 14:32, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном
    > интересно задействовать из нативного кода, привыкай.

    раскажите питонистам, что им нельзя математические либы на сишечке дёргать

     
     
  • 4.45, Аноним (26), 14:55, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в курсе. Математические либы на фортране (сишные все тормозные) не спасут, если нужен реалтайм 60+ раз за секунду.
     
     
  • 5.63, Аноним (22), 15:42, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все тормозные

    Дак тогда лучше либы на ассемблере писать. А если и этого недостаточно, значит железо слабое.

     
  • 2.27, Аноним (27), 14:23, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Акстись. Во-первых не надо с ним работать напрямую, юзай WebGPU. Во-вторых, шейдеры ты собрался на жаве писать что ли? В-третих, не морочь голову и возьми игровой движок, который сам за тебя уже всё сделает - Bevy (он поверх WebGPU и поддерживает андроид). Под CPU пишешь на расте, под GPU на WGSL который с раста содран.
     
     
  • 3.37, Аноним (22), 14:36, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > шейдеры ты собрался на жаве писать что ли

    Шейдеры на чём надо на том и напишу. Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL или в SPIRV.
    Пока возьму GLSL и shaderc.

    > Bevy

    Вы что, с ума сошли?
    Он же не на джаве.

    Какой нафиг раст?

     
     
  • 4.57, Аноним (59), 15:19, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду. Она же медленная неимоверно от рождения. Одни только указатели на любой чих чего стоят, не говоря уже о сборщике мусора.

    > Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL

    Нда? И как вы преобразуете в GLSL наследование, полиморфизм, исключения? Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис, натянутый на глобус что бы хоть как-то быть похожим на то, что нужно для GLSL.

    Если нравится жава и не нравится C++ (в NDK), так раст - отличный вариант. На нём и писать почти также легко, как на жаве, и жавовских проблем нету.

     
     
  • 5.62, Аноним (22), 15:37, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду

    Ну есть же движки на джаве типа libGDX. И нормально работают.

    > наследование, полиморфизм, исключения

    Дак я же не всё буду преобразовывать.

    И касательно наследования и интерфейсов классов я даже не уверен, что это невозможно. Скорее звучит как вызов )

    > Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис

    Ну да. Но я правда и не совсем на джаве пишу, а на котлине.

     
  • 3.41, Аноним (41), 14:44, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Tensor
     

  • 1.10, Анонимище (?), 13:58, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Vulkan стал официальным графическим API платформы Android"

    А какой официальный графический API был до этого?

     
     
  • 2.13, Аноним (22), 14:04, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дак OpenGL ES же был.
     
     
  • 3.29, Аноним (26), 14:25, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец этот тухляк закончился. Поскорее бы забыли про него в вебе и наконец вулкан в браузерах будет работать, больше никакого нерабочего vaapi не будет.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:59, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но ведь опеннетные эксперты авторитетно заявляли, что Vulkan не взлетел? Как же так?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:09, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде и правда как-то не очень
     
     
  • 3.42, Аноним (26), 14:45, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посчитай коммерческие программы, перешедшие на вулкан, на досуге. Ты имеешь в виду, что майкрософт не топит за вулкан? Вот же удивительно, правда?
     
     
  • 4.49, Аноним (59), 15:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    МС не топит за вулкан потому, что у них свой вулкан есть - DirectX 12, который делает тоже самое, что Вулкан - даёт низкоуровневый доступ к видяхе (в отличии от DX11).
     
  • 3.48, Аноним (59), 15:03, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вы это определяете? "На винде" - означает, что производитель видеокарты должен поддерживать вулкан в драйвере для вашей операционки. А не абстрактная винда. Дальше уже игровые движки либо в вулкан умеют либо нет, это не зависит от ОС. Драйвера умеют, соответственно и делать под вулкан никто не мешает.

    На винде пользователи не любят Вулкан за то, что обычно он якобы ломает Alt-Tab в приложении, потому что форсит exclusive fullscreen. Но на самом деле эта проблема не вулкана а того, как разработчики игровых движков создают окно и инициализируют swapchain.

    Сам Вулкан отлично всё поддерживает.

     
  • 2.19, name (??), 14:09, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них и wayland не взлетел, и pipewire.
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 14:14, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вейланд это смешное поделие, пилящееся васянами, с непонятным и нестабильным развитием.
    Вулкан это прежде всего Стандарт, у вулкана есть Комитет, который его развивает. Так что вот она разница.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:39, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комитет Гос Безопасности?
     
  • 4.54, Аноним (54), 15:13, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васянами которые раньше пилили Xorg, ещё раньше X11R7, до него X11R6. Древние такие Васяны и всем известные
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 15:21, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично Васю, который пилил Xorg, X11R7, X11R6, выгнали в угоду оптимизации, инклюзивности и толерантности, а те, кто сейчас в этой конторе, не способны ни Xorg осилить, ни Wayland до паритета способностей довести.
     

  • 1.14, GhostX (?), 14:04, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща гугл ещё больше костылей напилит.
     
  • 1.25, тоже Аноним (ok), 14:21, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > производительность GPU, например в играх можно будет создавать продвинутые визуальные эффекты и задействовать такую функциональность, как трассировка лучей

    Вот теперь понял, почему это назвали Вулканом. Продвинутая трассировка - на пассивном охлаждении. Лава из смарта вполне может потечь, да...

     
  • 1.31, Neon (??), 14:28, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а вменяемые учебники по Вулкану есть ? По OpenES есть. Или это опять знания для избранных каст
     
     
  • 2.38, Аноним (41), 14:37, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Vulkan#External_links
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:32, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня смарт 22го года а vulkan api 1.1, грустно ппц
     
     
  • 2.46, name (??), 14:56, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой SoC?
     
  • 2.53, _kp (ok), 15:13, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ecли свежий Snapdragon то вероятно, обновится до поддержки Вулкан 1.3.
    А если иные GPU, то нечего и переживать.
     
     
  • 3.56, name (??), 15:17, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У старых снапов есть свободный вулкан драйвер, не забывайте.
     

  • 1.36, Nochi (?), 14:36, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может и Apple в Mac os возьмёт Vulkan, а майкам может тоже, надо было DirectX сделать кроссплатформенным и DirectX 13 уже выпустить
     
     
  • 2.47, name (??), 14:59, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них там свой, metal. Если DirectX сделать кроссплатформенным, смысл в нём пропадёт. Все эти api были сделаны для перетягивания одеяла, вендорлока на своей платформе.
     

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