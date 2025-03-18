Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16

2.20 , Аноним ( 17 ), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А зачем? Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность. Разные миры.

Вот есть апи интерфейса, для приложух(под капотом вулкан) вот его то с медленной джавы м дергайте.

Или вам охота писать на джаве отдадочные хеловроты доя вулкана?

3.32 , Аноним ( 22 ), 14:28, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность А какая разница?

У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно на своей наибольшей скорости.

На джаву больше ляжет обработка логики или физики. > Вот есть апи интерфейса, для приложух Какие ещё интерфейсы? Вы видимо про графические движки. Дак у них апи всегда ограниченный по сравнению с тем же вулканом. Мне от вулкана могут понадобится специфичные функции для своих задач.

4.59 , Аноним ( 59 ), 15:24, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно У современных графических АПИ - Vulkan, DX12, Metal - наоборот мода пошла на то, что бы брать максимальное ручное управление GPU и делать все телодвижения вручную, потому что так производительность под лучшим контролем, можно неплохо всё заоптимизировать. DX11 - высокоуровневый API, который сам за тебя всё делает. DX12 - наоборот, кучу всего делать за тебя перестаёт и теперь делать это должен ты сам. > На джаву больше ляжет обработка логики или физики. Чел, скажи правду - ты троль? Как ты на жаве собрался столкновения считать? SIMD юзать? Какую физику ты там будешь на жаве обсчитывать - один DCD лучик?

3.35 , J.L. ( ? ), 14:33, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем? Джава это не про производительность, а вулкан как раз про

> производительность. Разные миры.

> Вот есть апи интерфейса, для приложух(под капотом вулкан) вот его то с

> медленной джавы м дергайте.

> Или вам охота писать на джаве отдадочные хеловроты доя вулкана? https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136318.html#34

2.26 , Аноним ( 26 ), 14:22, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном интересно задействовать из нативного кода, привыкай.

3.34 , J.L. ( ? ), 14:32, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном

> интересно задействовать из нативного кода, привыкай. раскажите питонистам, что им нельзя математические либы на сишечке дёргать

4.45 , Аноним ( 26 ), 14:55, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они в курсе. Математические либы на фортране (сишные все тормозные) не спасут, если нужен реалтайм 60+ раз за секунду.

5.63 , Аноним ( 22 ), 15:42, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все тормозные Дак тогда лучше либы на ассемблере писать. А если и этого недостаточно, значит железо слабое.

2.27 , Аноним ( 27 ), 14:23, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Акстись. Во-первых не надо с ним работать напрямую, юзай WebGPU. Во-вторых, шейдеры ты собрался на жаве писать что ли? В-третих, не морочь голову и возьми игровой движок, который сам за тебя уже всё сделает - Bevy (он поверх WebGPU и поддерживает андроид). Под CPU пишешь на расте, под GPU на WGSL который с раста содран.

3.37 , Аноним ( 22 ), 14:36, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > шейдеры ты собрался на жаве писать что ли Шейдеры на чём надо на том и напишу. Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL или в SPIRV.

Пока возьму GLSL и shaderc. > Bevy Вы что, с ума сошли?

Он же не на джаве. Какой нафиг раст?

4.57 , Аноним ( 59 ), 15:19, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду. Она же медленная неимоверно от рождения. Одни только указатели на любой чих чего стоят, не говоря уже о сборщике мусора. > Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL Нда? И как вы преобразуете в GLSL наследование, полиморфизм, исключения? Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис, натянутый на глобус что бы хоть как-то быть похожим на то, что нужно для GLSL. Если нравится жава и не нравится C++ (в NDK), так раст - отличный вариант. На нём и писать почти также легко, как на жаве, и жавовских проблем нету.

5.62 , Аноним ( 22 ), 15:37, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду Ну есть же движки на джаве типа libGDX. И нормально работают. > наследование, полиморфизм, исключения Дак я же не всё буду преобразовывать. И касательно наследования и интерфейсов классов я даже не уверен, что это невозможно. Скорее звучит как вызов ) > Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис Ну да. Но я правда и не совсем на джаве пишу, а на котлине.

3.41 , Аноним ( 41 ), 14:44, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Tensor

