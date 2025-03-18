Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16

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|1.1, Аноним (-), 13:28, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую нытье "мой некродевайс, который поставлялся с андроид8 не может обновляться! Корпорации заставляют покупать новое железо! Доколе!!!" и прочие эпичные лозунги)
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|2.5, mos87 (ok), 13:36, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На десктопе Вулкан есть к примеру на видяхе АМД 12го года.
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|4.30, mos87 (ok), 14:25, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На тех картах выше незачем.
Да и в картах 2014 года уже вроде 1.4
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|3.12, Аноним (-), 14:01, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И тем не менее я регулярно вижу комменты "они дропнули видяху 2004 года" или нытье что GTK4 требует OpenGL 3.2 [1]
Еще попадлось аналогично про вулкан и видяхи, которые не поддерживают 1.3
Так что для этого форума это скорее норма)
[1] opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136054.html#127
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|4.52, Аноним (52), 15:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вообще про разное.
Где связь между игровым API (Vulkan), которое требуется для ААА игр с эффектом погружения, и тулкитом для отрисовки рамочек окон, которые не изменились со времён Xerox PARC?
Если я не хочу на видеокарте из 2005 году играть в игры из 2025 года, это не значит, что она не может справиться с отрисовкой полоски шириной 15 пикселей вокруг окна, на котором выводится статическая картинка (фоторамка).
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|5.61, Аноним (61), 15:35, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тулкит отрисовки рамочек окна ВНЕЗАПНО под капотом дергает низкоуровневые функции.
И у разработчиков есть выбор - дергать современные стандарты или еще к этому поддерживать древнючее легаси.
Как ты понимаешь делать дурную работу желающих мало. И на поводу меньшинств неколюбов не пошли. (А срач там был весьма годный)
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|2.8, dannyD (?), 13:48, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня шестой-А пиксель, я уже мечтаю чтоб на нем ничего не обновляли.
Когда этот дурдом закончится?
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|3.16, Аноним (16), 14:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я уже мечтаю чтоб на нем ничего не обновляли.
Ну так не обновляйся. Или тебя кто-то держит в заложниках и заставляет нажимать кнопочку update? Ты обнови свое сообщение два раза если что.
> Когда этот дурдом закончится?
Для вас прогресс это дурдом?
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|4.43, dannyD (?), 14:45, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>заставляет нажимать кнопочку update?
Сразу видно специалиста теоретка.
Оно обновляется автоматически принудительно и можно только отложить обновление не надолго, если конечно успеешь.
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|4.51, Вася (??), 15:07, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для вас прогресс это дурдом?
Прогресс в дури не всем нравится, прогресс в тупости, неэффективности и жручести озу тоже.
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|5.60, Аноним (61), 15:31, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прогресс в дури не всем нравится, прогресс в тупости, н
Я вижу вы делаете отличный прогресс!
> неэффективности и жручести озу тоже.
Не надо заливать про эффективность.
Современные процы про производительности на ватт уделывают древние решения одной левой.
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|2.17, Аноним (17), 14:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, не так что ли? Твой сарказм, в общем то, понятен, но и корпов не стоит выгораживать. Я и сам не верил в торможение старых версий, пока хром не стал выкидывать назойливую плашку "обнови меня". Как обновил, тормоза изчезли.
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|3.21, Аноним (16), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я и сам не верил в торможение старых версий, пока хром не
> стал выкидывать назойливую плашку "обнови меня".
> Как обновил, тормоза изчезли.
"Настало время офигительных историй" (с)
Пруфов конечно не будет?))
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|4.39, Karl Richter (ok), 14:39, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, сейчас возьмет и откатится на старую прошивку, чтобы взять замеры производительности.
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|5.44, Аноним (-), 14:54, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, сейчас возьмет и откатится на старую прошивку
На старую прошивку чего? Хрома?))
Ты вообще читаешь сообщения перед тем как отвечать?
> чтобы взять замеры производительности.
Тем не менее на оверах такое делать пытались с дровами на видяхах.
И ничего внятного доказать не могли - разбег в пределах погрешности.
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|2.50, _kp (ok), 15:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если "некродевайс" на Snapdragon, то будет и Вулкан, только маломощный и медленный, но будет.
Если существенно быстрее не нужно, или вообще не нужен Вулкан, так не покупайте новое и изделие.
А если GPU от "Рога и копата", так откуда там полноценому Вулкану там взятся.
И что бы в новых устройствах пользователям и дальше не подсовывали вонючие GPU, и ввели требования поддержки Вулкана. Лучше поздно, чем никогда. И на том благодарим.
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|1.2, name (??), 13:33, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Придётся turnip ставить на старичка, чтобы пощупать новый ведроид.
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|2.7, vlad1.96 (ok), 13:47, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В теории да. Чем больше его используют, тем больше к нему внимание.
С vulkan и сейчас много интересного связано. Сейчас это комфортный запуск windows-игр, но а в ближайшее время ещё и vulkan video будет, и даже что-то похожее на CUDA вычисления.
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|3.22, Аноним (22), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скоро наверно уже и линукс на вулкане запустят, через шейдеры.
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|1.9, Аноним (22), 13:58, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дак если он теперь официальный, может тогда уже пора API на джаве дать?
А то всё через этот NDK до сих пор.
Когда апи на джаве будет?
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|2.20, Аноним (17), 14:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем? Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность. Разные миры.
Вот есть апи интерфейса, для приложух(под капотом вулкан) вот его то с медленной джавы м дергайте.
Или вам охота писать на джаве отдадочные хеловроты доя вулкана?
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|3.32, Аноним (22), 14:28, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Джава это не про производительность, а вулкан как раз про производительность
А какая разница?
У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно на своей наибольшей скорости.
На джаву больше ляжет обработка логики или физики.
> Вот есть апи интерфейса, для приложух
Какие ещё интерфейсы? Вы видимо про графические движки. Дак у них апи всегда ограниченный по сравнению с тем же вулканом. Мне от вулкана могут понадобится специфичные функции для своих задач.
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|4.59, Аноним (59), 15:24, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У современных графических апи мода пошла, чтобы был минимум апишных вызовов, чтобы видеопроцессор мог работать максимальной самостоятельно
У современных графических АПИ - Vulkan, DX12, Metal - наоборот мода пошла на то, что бы брать максимальное ручное управление GPU и делать все телодвижения вручную, потому что так производительность под лучшим контролем, можно неплохо всё заоптимизировать.
DX11 - высокоуровневый API, который сам за тебя всё делает. DX12 - наоборот, кучу всего делать за тебя перестаёт и теперь делать это должен ты сам.
> На джаву больше ляжет обработка логики или физики.
Чел, скажи правду - ты троль? Как ты на жаве собрался столкновения считать? SIMD юзать? Какую физику ты там будешь на жаве обсчитывать - один DCD лучик?
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|2.26, Аноним (26), 14:22, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном интересно задействовать из нативного кода, привыкай.
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|3.34, J.L. (?), 14:32, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жава примерно как питон. И по производительности тоже. Графические апи в основном
> интересно задействовать из нативного кода, привыкай.
раскажите питонистам, что им нельзя математические либы на сишечке дёргать
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|4.45, Аноним (26), 14:55, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они в курсе. Математические либы на фортране (сишные все тормозные) не спасут, если нужен реалтайм 60+ раз за секунду.
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|5.63, Аноним (22), 15:42, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все тормозные
Дак тогда лучше либы на ассемблере писать. А если и этого недостаточно, значит железо слабое.
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|2.27, Аноним (27), 14:23, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Акстись. Во-первых не надо с ним работать напрямую, юзай WebGPU. Во-вторых, шейдеры ты собрался на жаве писать что ли? В-третих, не морочь голову и возьми игровой движок, который сам за тебя уже всё сделает - Bevy (он поверх WebGPU и поддерживает андроид). Под CPU пишешь на расте, под GPU на WGSL который с раста содран.
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|3.37, Аноним (22), 14:36, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> шейдеры ты собрался на жаве писать что ли
Шейдеры на чём надо на том и напишу. Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL или в SPIRV.
Пока возьму GLSL и shaderc.
> Bevy
Вы что, с ума сошли?
Он же не на джаве.
Какой нафиг раст?
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|4.57, Аноним (59), 15:19, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду. Она же медленная неимоверно от рождения. Одни только указатели на любой чих чего стоят, не говоря уже о сборщике мусора.
> Захочу и комплятор сделаю из джавы в GLSL
Нда? И как вы преобразуете в GLSL наследование, полиморфизм, исключения? Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис, натянутый на глобус что бы хоть как-то быть похожим на то, что нужно для GLSL.
Если нравится жава и не нравится C++ (в NDK), так раст - отличный вариант. На нём и писать почти также легко, как на жаве, и жавовских проблем нету.
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|5.62, Аноним (22), 15:37, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не очень понял как вы собрались на жаве делать производительный код на 60 / 120 обновлений в секунду
Ну есть же движки на джаве типа libGDX. И нормально работают.
> наследование, полиморфизм, исключения
Дак я же не всё буду преобразовывать.
И касательно наследования и интерфейсов классов я даже не уверен, что это невозможно. Скорее звучит как вызов )
> Это будет явно не жава, а какой-то синтаксис
Ну да. Но я правда и не совсем на джаве пишу, а на котлине.
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|1.10, Анонимище (?), 13:58, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Vulkan стал официальным графическим API платформы Android"
А какой официальный графический API был до этого?
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|3.29, Аноним (26), 14:25, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наконец этот тухляк закончился. Поскорее бы забыли про него в вебе и наконец вулкан в браузерах будет работать, больше никакого нерабочего vaapi не будет.
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|1.11, Аноним (11), 13:59, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но ведь опеннетные эксперты авторитетно заявляли, что Vulkan не взлетел? Как же так?
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|3.42, Аноним (26), 14:45, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посчитай коммерческие программы, перешедшие на вулкан, на досуге. Ты имеешь в виду, что майкрософт не топит за вулкан? Вот же удивительно, правда?
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|4.49, Аноним (59), 15:05, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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МС не топит за вулкан потому, что у них свой вулкан есть - DirectX 12, который делает тоже самое, что Вулкан - даёт низкоуровневый доступ к видяхе (в отличии от DX11).
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|3.48, Аноним (59), 15:03, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как вы это определяете? "На винде" - означает, что производитель видеокарты должен поддерживать вулкан в драйвере для вашей операционки. А не абстрактная винда. Дальше уже игровые движки либо в вулкан умеют либо нет, это не зависит от ОС. Драйвера умеют, соответственно и делать под вулкан никто не мешает.
На винде пользователи не любят Вулкан за то, что обычно он якобы ломает Alt-Tab в приложении, потому что форсит exclusive fullscreen. Но на самом деле эта проблема не вулкана а того, как разработчики игровых движков создают окно и инициализируют swapchain.
Сам Вулкан отлично всё поддерживает.
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|3.23, Аноним (17), 14:14, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну вейланд это смешное поделие, пилящееся васянами, с непонятным и нестабильным развитием.
Вулкан это прежде всего Стандарт, у вулкана есть Комитет, который его развивает. Так что вот она разница.
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|4.54, Аноним (54), 15:13, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Васянами которые раньше пилили Xorg, ещё раньше X11R7, до него X11R6. Древние такие Васяны и всем известные
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|5.58, Аноним (58), 15:21, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично Васю, который пилил Xorg, X11R7, X11R6, выгнали в угоду оптимизации, инклюзивности и толерантности, а те, кто сейчас в этой конторе, не способны ни Xorg осилить, ни Wayland до паритета способностей довести.
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|1.25, тоже Аноним (ok), 14:21, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> производительность GPU, например в играх можно будет создавать продвинутые визуальные эффекты и задействовать такую функциональность, как трассировка лучей
Вот теперь понял, почему это назвали Вулканом. Продвинутая трассировка - на пассивном охлаждении. Лава из смарта вполне может потечь, да...
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|1.31, Neon (??), 14:28, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а вменяемые учебники по Вулкану есть ? По OpenES есть. Или это опять знания для избранных каст
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|2.53, _kp (ok), 15:13, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ecли свежий Snapdragon то вероятно, обновится до поддержки Вулкан 1.3.
А если иные GPU, то нечего и переживать.
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|3.56, name (??), 15:17, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У старых снапов есть свободный вулкан драйвер, не забывайте.
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|1.36, Nochi (?), 14:36, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может и Apple в Mac os возьмёт Vulkan, а майкам может тоже, надо было DirectX сделать кроссплатформенным и DirectX 13 уже выпустить
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|2.47, name (??), 14:59, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них там свой, metal. Если DirectX сделать кроссплатформенным, смысл в нём пропадёт. Все эти api были сделаны для перетягивания одеяла, вендорлока на своей платформе.
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