Первый бета-выпуск Android 16

3.18 , Аноним ( 32 ), 13:10, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – 6 лет ходить с одним телефоном? У тебя сотряс мозга?

4.22 , Аноним ( 23 ), 13:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Если аккумулятор держит, браузер и музыка работает, то нет смысла менять

5.26 , Аноним ( 32 ), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Трусы ты тоже раз в 6 лет меняешь потому что они все на работают?

6.35 , Аноним ( 9 ), 14:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если это трусы от xiomi mija с угольным фильтром, то да. Топ за свои деньги.

7.58 , Аноним ( 32 ), 16:25, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хожу в трусах от Ксяоми.

6.37 , Andrey ( ?? ), 14:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Трусы за 6 лет носки и стирок износятся и прохудятся, а у телефона разве что аккумулятор деградирует и USB порт отвалится.

7.53 , X86 ( ok ), 15:50, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И AMOLED побледнеет

6.39 , Аноним ( 39 ), 14:58, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Каким боком тут трусы? Трусы 1000 за набор стоят, хоть раз в неделю покупай, а вот приличный телефон уже от 250$ И почему тебе так интересны чужие трусы?...

4.27 , Аноним ( 27 ), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – почему нет ? Тут важно не то что 6 лет ты будешь ходить а то что ты можешь с ним 6 лет ходить и он не превратится в тыкву.

Производство чипов уперлось в плато производительности, да прогресс будет, но не в два раза за год. Стало быть, смысла обновлять железо так часто нет.

Для меня вообще дикость когда 2+4 ядра + 8 гиг оперативки + gpu способный отрисовать игру на юнити в 1080p становится мало, и тормозит в меню. Не в телефоне дело а в софте написанном через /dev/ass. Ведь это такая непосильная задача написать интерфейс не жрущий вагон памяти и ресурсов CPU/GPU, прописать ему высокий приоритет и НИКОГДА не выгружать его из памяти.

5.29 , Аноним ( 32 ), 13:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Телефоном можно и как звонилкой пользоваться. Но зачем?

4.33 , NULL ( ?? ), 14:11, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хожу с пикселем 4а, не 6 лет, но все же, абсолютно не вижу причин обновляться, новые аппараты не могут мне предложить что-то существенно лучшее, особенно по компактности, в игры не играю, блокбастеры на камеру не снимаю.. Все работает, и не лагает... год назад заменил акум, купленный на айфиксит, теперь держит бату как новый. Сотряс мозгов у тез кто меняет телефоны после каждой презентацию новой модели

4.34 , Аноним ( 9 ), 14:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ходил как раз около 6 лет с S9. Ходил бы и дольше, но в прошлом году он умер и больше не включался. Взял S24.

А менять китайские ляофоны каждый год - это какая-то форма мазохизма, имхо.

5.42 , Аноним ( 32 ), 15:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У комп у тебя вторая кора дуба.

6.51 , Аноним ( 9 ), 15:47, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не угадал. У меня amd athlon, топ за свои деньги.

7.56 , Аноним ( 32 ), 16:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты хорош.

