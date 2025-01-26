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Первый бета-выпуск Android 16

26.01.2025 10:43

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 16. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. Релиз Android 16 запланирован на второй квартал 2025 года.

Среди изменений в Android 16 Beta 1:

  • Переход на использование адаптивного интерфейса на устройствах с большими экранами, такими как планшеты, настольные системы и смартфоны со складными экранами. На устройствах с экраном шириной более 600 условных пикселей (dp), платформа теперь будет отображать приложения в окнах, допускающих изменение размера. Параметры в файле манифеста приложений (не игр), ограничивающие размер окон и фиксирующие ориентацию экрана, на больших экранах будут игнорироваться. До 2026 года разработчикам предоставляется опция, позволяющая отключить новое поведение.
  • Предложен новый тип уведомлений - мгновенные обновления (Live Update), позволяющий отслеживать изменение состояния, связанного с определённой активностью (например, отображение стадии доставки или движения по маршруту). Для новых обновлений предложен стиль ProgressStyle, позволяющий сформировать блок для отображений прогресса выполнения операции.
  • Добавлена поддержка видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для записи и обработки видео с профессиональным уровнем качества, близким к исходному качеству контента со сжатием без потерь. Для упрощения использования при редактировании видео формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, а также гарантирует отсутствие потерь в качестве при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, HDR10/10+, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Реализация основана на библиотеке OpenAPV и использовании профиля APV 422-10 (YUV 422 и 10-бит на канал), поддерживающего битрейты до 2Gbps.
  • Для приложений, работающих с камерой, предоставлена возможность определения использования режима ночной съёмки.
  • Добавлен низкоуровневый API для вертикальной отрисовки текста. В класс Paint добавлена поддержка флага VERTICAL_TEXT_FLAG, позволяющего обрабатывать параметры вертикального текста на том же уровне, что и горизонтального.
  • Добавлен API RangingManager, позволяющий определить расстояния и угол между текущим и внешним устройствами пользователя, используя различные техники определения расстояния на основе анализа параметров канала и принимаемого сигнала BLE (Bluetooth Low Energy), а также оценки времени отклика по Wi-Fi.
  • С целью оптимизации производительности изменены внутренние структуры Android Runtime (ART), что потребует обновления приложений, использующих подобные структуры.
  • По умолчанию задействована "предсказуемая" (predictive) анимация операций возвращения на домашний экран при применении жеста "назад", а также при переключении между задачами и активностями. Суть предсказуемого возврата в возможности предпросмотра области, в которую состоится переход (например, если возврат состоится на домашний экран, то во время жеста окно приложения уменьшается и показывается домашний экран). Поддержка предсказуемого возврата в новой версии реализована не только для жестов, но и для навигации с использованием кнопок "Назад", "Домой" и "Обзор".


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск Android 16
  3. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 22, основанная на Android 15
  4. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 15
  6. OpenNews: Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62618-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В десктопном режиме есть какие-нибудь улучшения?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:54, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый же пункт. Про принудительную адаптацию. И это хорошо.  
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 15:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так а про десктоп есть что? Я просто до сих пор вижу часть приложений, которые не умеют в большие экраны (или полностью отказываются работать, потому что баги не смогли зафиксить или даже не тестировали и тогда, например, карусель выбора картинки оказывается посреди экрана над картинкой) и примерно все приложения которые вообще не готовы ни к навигации мышкой, ни тем более к клавиатуре.
    Разделить экран на два приложения и как-то их повозюкать по экрану - это ещё далеко не десктоп
     
     
  • 4.59, Аноним (32), 16:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все сразу. Но арм десктопам все равно надо будет на какой-то ОС работать.  
     

  • 1.2, Nochi (?), 12:14, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Android на ПК, был бы интересен.
    Как и Windows 11 Mobile, с поддержкой Android приложений.
    Ну и Linux Mobile тоже
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 12:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Android на ПК, был бы интересен.

    Чем? Что-то никаких идей...

     
     
  • 3.24, КО (?), 13:34, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впариванием своей рекламы
     
  • 3.49, Олег (??), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телефон подрубаем к док станции и получаем рабочее место?
     
     
  • 4.57, Аноним (32), 16:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем док? Любой тел или через mhl проводим или через миракаст подключаешь. Блюпупс мышь и клава и все док не нужен.
     
  • 4.60, usrbin (?), 16:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все тот же андроид на все том же андроиде а не на ПК. Просто с доп.монитором.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Android на ПК, был бы интересен.

    Это уже есть, называется Chrome OS / Chrome OS Flex

     
  • 2.45, Аноним (44), 15:35, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтное поведение для Esc починят, тогда и приходите
     
  • 2.61, _kp (ok), 16:55, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Андроид.. интересен.. как и Windows 11 Mobile, с поддержкой Android

    Если в качестве десктопа использовать, не кривите душой, для этого интересн планшет, хотя бы  Windows на intel n100, или мобильном AMD, если много денег, то MS Surface, и можно без поддержки Андроид, и с нормальным загрузчиком.

    Вот, например на планшете Surface pro7, и Windows, и Linux, и Macos работают, и мультизагрузка и виртуальные машины. Вот, что надо копировать, возможности, а не кнопочки срисовывать.

     

  • 1.3, ijuij (?), 12:15, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не могли бы вы порекомендовать, какой Android телефон лучше купить в России?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:26, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тот, который больше нравится
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 12:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без сарказма: Как странно видеть адекватный ответ на этом сайте.
     
  • 3.54, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Желательно в сторону реалми глянуть. В отличие от многих других, они до последнего не отключали встроенный функционал записи звонков у орфициально продаваемых аппаратов( через тот же ДНС ). Мелочь, а приятно.
    Особенно, когда тебе звонят с кучей данных( такая-то дата, адрес и кабинет ), а записывать это влом или возможности нет ибо гении звонят ранним утром - очень удобна такая функция, почти как голосовые заметки, которые потом всегда можно прослушать и мб услышать что-то ещё, на что ранее не обратил внимания
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:27, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тот который можно сразу перепрошить,  удалив весь гуголщит
     
     
  • 3.52, X86 (ok), 15:48, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Huawei HarmonyOS это из коробки
     
  • 2.6, поле Name (?), 12:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pixel + GrapheneOS
     
  • 2.7, Аномалии (?), 12:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Бери Xiaomi. Цена-качество. Есть один момент с рекламой, но это все отключаемо
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:56, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Есть один момент

    https://opennet.ru/58613-realme

     
     
  • 4.17, Аноним (32), 13:09, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех данные утекали. Не утекал не мужик.      
     
  • 4.36, Аномалии (?), 14:50, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был удивлён, когда они не нагадили в свой планшет рекламой. Редми пад
     
     
  • 4.28, Аноним (32), 13:50, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно китайскую  или международную версию купил.
     
     
  • 5.38, Аноним (23), 14:56, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Международную. У матери на редми ноут 228 реклама вылазит везде, у деда на работе на mi(который не редми, почти флагман) постоянно лезет реклама в уведомлениях, системных приложениях
     
     
  • 6.40, Аномалии (?), 15:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так всего лишь нужно выделить немного времени и отключить можно все рекламу. На все про все уходить минут 10-15
     
     
  • 7.43, Аноним (23), 15:25, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.47, Аноним (44), 15:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, которые делают всё более наглый вендорлок как в плане телефонов, так и в плане всего другого железа? Например их камеры для умнодома не светят в локалку ни одним портом и без облака превращаются в тыкву, а интеграции глючат как проклятые
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:39, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Galaxy серии A или S. Или Pixel. Остальное недостойно внимания.
     
     
  • 3.21, ijuij (?), 13:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Определился! 🎉 Выбираю Samsung Galaxy S Series. Большое спасибо всем за помощь! 🙏📱

     
     
  • 4.31, Аноним (32), 13:52, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осуждаю.
     
  • 3.48, Аноним (44), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся ждать 26-ю версию, там со времён десятки ничего полезного не выходило, только выкашивают всё и портят своими ИИчками
     
  • 2.15, Аноним (32), 13:08, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ксяоми топ за свои деньги. Только они что-то мутят с блокировкой загрузчика с 2025 года. И это забавно что ксяоми начинали с того что делали левую прошивку для других андроид телефонов.  
     
  • 2.16, Аноним (12), 13:09, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Варианта два: Пиксель или Самсунг.
    Самая долгая поддержка аппаратов, у Самсунгов даже у простых моделей шестилетняя поддержка.
     
     
  • 3.18, Аноним (32), 13:10, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    6 лет ходить с одним телефоном? У тебя сотряс мозга?
     
     
  • 4.22, Аноним (23), 13:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если аккумулятор держит, браузер и музыка работает, то нет смысла менять
     
     
  • 5.26, Аноним (32), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Трусы ты тоже раз в 6 лет меняешь потому что они все на работают?
     
     
  • 6.35, Аноним (9), 14:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если это трусы от xiomi mija с угольным фильтром, то да. Топ за свои деньги.
     
     
  • 7.58, Аноним (32), 16:25, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хожу в трусах от Ксяоми.
     
  • 6.37, Andrey (??), 14:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трусы за 6 лет носки и стирок износятся и прохудятся, а у телефона разве что аккумулятор деградирует и USB порт отвалится.
     
     
  • 7.53, X86 (ok), 15:50, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И AMOLED побледнеет
     
  • 6.39, Аноним (39), 14:58, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким боком тут трусы? Трусы 1000 за набор стоят, хоть раз в неделю покупай, а вот приличный телефон уже от 250$

    И почему тебе так интересны чужие трусы?...

     
  • 4.27, Аноним (27), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    почему нет ? Тут важно не то что 6 лет ты будешь ходить а то что ты можешь с ним 6 лет ходить и он не превратится в тыкву.
    Производство чипов уперлось в плато производительности, да прогресс будет, но не в два раза за год. Стало быть, смысла обновлять железо так часто нет.
    Для меня вообще дикость когда 2+4 ядра + 8 гиг оперативки + gpu способный отрисовать игру на юнити в 1080p становится мало, и тормозит в меню. Не в телефоне дело а в софте написанном через /dev/ass. Ведь это такая непосильная задача написать интерфейс не жрущий вагон памяти и ресурсов CPU/GPU, прописать ему высокий приоритет и НИКОГДА не выгружать его из памяти.  
     
     
  • 5.29, Аноним (32), 13:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефоном можно и как звонилкой пользоваться. Но зачем?
     
  • 4.33, NULL (??), 14:11, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хожу с пикселем 4а, не 6 лет, но все же, абсолютно не вижу причин обновляться, новые аппараты не могут мне предложить что-то существенно лучшее, особенно по компактности, в игры не играю, блокбастеры на камеру не снимаю.. Все работает, и не лагает... год назад заменил акум, купленный на айфиксит, теперь держит бату как новый. Сотряс мозгов у тез кто меняет телефоны после каждой презентацию новой модели
     
  • 4.34, Аноним (9), 14:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходил как раз около 6 лет с S9. Ходил бы и дольше, но в прошлом году он умер и больше не включался. Взял S24.
    А менять китайские ляофоны каждый год - это какая-то форма мазохизма, имхо.
     
     
  • 5.42, Аноним (32), 15:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У комп у тебя вторая кора дуба.
     
     
  • 6.51, Аноним (9), 15:47, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал. У меня amd athlon, топ за свои деньги.
     
     
  • 7.56, Аноним (32), 16:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты хорош.
     

  • 1.14, Аноним (32), 13:06, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это тот самый Линукс который смог на изи обскакать швинду.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:13, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (27), 13:39, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    настроек фаервола по прежнему нет, менеджера автозагрузки нет, ддиспетчера задач нет... про переустановку, и полностью отделенные драйвера от системы (да как в винде, да это для линукса вполне рельно) вообще молчу.
    Операционная система мечты.
     
     
  • 2.30, Аноним (32), 13:52, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.50, Аноним (32), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид 16 — это просто космос! Настройки фаервола? Зачем? Удобство и скорость — вот что важно! Переустановка? Зачем! Это же идеальная ОС!
     

  • 1.46, Аноним (32), 15:35, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Василий Иваныч решил, что пора ему освоить новые технологии Приходит в магазин ... большой текст свёрнут, показать
     

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