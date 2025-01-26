Первый бета-выпуск Android 16

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|3.44, Аноним (44), 15:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так а про десктоп есть что? Я просто до сих пор вижу часть приложений, которые не умеют в большие экраны (или полностью отказываются работать, потому что баги не смогли зафиксить или даже не тестировали и тогда, например, карусель выбора картинки оказывается посреди экрана над картинкой) и примерно все приложения которые вообще не готовы ни к навигации мышкой, ни тем более к клавиатуре.
Разделить экран на два приложения и как-то их повозюкать по экрану - это ещё далеко не десктоп
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|4.59, Аноним (32), 16:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все сразу. Но арм десктопам все равно надо будет на какой-то ОС работать.
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|1.2, Nochi (?), 12:14, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Android на ПК, был бы интересен.
Как и Windows 11 Mobile, с поддержкой Android приложений.
Ну и Linux Mobile тоже
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|2.8, A.Stahl (ok), 12:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Android на ПК, был бы интересен.
Чем? Что-то никаких идей...
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|3.49, Олег (??), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телефон подрубаем к док станции и получаем рабочее место?
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|4.57, Аноним (32), 16:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем док? Любой тел или через mhl проводим или через миракаст подключаешь. Блюпупс мышь и клава и все док не нужен.
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|4.60, usrbin (?), 16:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это все тот же андроид на все том же андроиде а не на ПК. Просто с доп.монитором.
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|2.9, Аноним (9), 12:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Android на ПК, был бы интересен.
Это уже есть, называется Chrome OS / Chrome OS Flex
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|2.61, _kp (ok), 16:55, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Андроид.. интересен.. как и Windows 11 Mobile, с поддержкой Android
Если в качестве десктопа использовать, не кривите душой, для этого интересн планшет, хотя бы Windows на intel n100, или мобильном AMD, если много денег, то MS Surface, и можно без поддержки Андроид, и с нормальным загрузчиком.
Вот, например на планшете Surface pro7, и Windows, и Linux, и Macos работают, и мультизагрузка и виртуальные машины. Вот, что надо копировать, возможности, а не кнопочки срисовывать.
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|1.3, ijuij (?), 12:15, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не могли бы вы порекомендовать, какой Android телефон лучше купить в России?
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|3.10, Аноним (9), 12:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Без сарказма: Как странно видеть адекватный ответ на этом сайте.
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|3.54, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Желательно в сторону реалми глянуть. В отличие от многих других, они до последнего не отключали встроенный функционал записи звонков у орфициально продаваемых аппаратов( через тот же ДНС ). Мелочь, а приятно.
Особенно, когда тебе звонят с кучей данных( такая-то дата, адрес и кабинет ), а записывать это влом или возможности нет ибо гении звонят ранним утром - очень удобна такая функция, почти как голосовые заметки, которые потом всегда можно прослушать и мб услышать что-то ещё, на что ранее не обратил внимания
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|2.7, Аномалии (?), 12:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Бери Xiaomi. Цена-качество. Есть один момент с рекламой, но это все отключаемо
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|3.23, Аноним (23), 13:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был удивлён, когда они не нагадили в свой планшет рекламой. Редми пад
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|5.38, Аноним (23), 14:56, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Международную. У матери на редми ноут 228 реклама вылазит везде, у деда на работе на mi(который не редми, почти флагман) постоянно лезет реклама в уведомлениях, системных приложениях
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|6.40, Аномалии (?), 15:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так всего лишь нужно выделить немного времени и отключить можно все рекламу. На все про все уходить минут 10-15
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|3.47, Аноним (44), 15:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, которые делают всё более наглый вендорлок как в плане телефонов, так и в плане всего другого железа? Например их камеры для умнодома не светят в локалку ни одним портом и без облака превращаются в тыкву, а интеграции глючат как проклятые
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|2.11, Аноним (9), 12:39, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Galaxy серии A или S. Или Pixel. Остальное недостойно внимания.
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|3.21, ijuij (?), 13:28, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Определился! 🎉 Выбираю Samsung Galaxy S Series. Большое спасибо всем за помощь! 🙏📱
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|3.48, Аноним (44), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Придётся ждать 26-ю версию, там со времён десятки ничего полезного не выходило, только выкашивают всё и портят своими ИИчками
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|2.15, Аноним (32), 13:08, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ксяоми топ за свои деньги. Только они что-то мутят с блокировкой загрузчика с 2025 года. И это забавно что ксяоми начинали с того что делали левую прошивку для других андроид телефонов.
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|2.16, Аноним (12), 13:09, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Варианта два: Пиксель или Самсунг.
Самая долгая поддержка аппаратов, у Самсунгов даже у простых моделей шестилетняя поддержка.
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|4.22, Аноним (23), 13:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если аккумулятор держит, браузер и музыка работает, то нет смысла менять
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|5.26, Аноним (32), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Трусы ты тоже раз в 6 лет меняешь потому что они все на работают?
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|6.35, Аноним (9), 14:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если это трусы от xiomi mija с угольным фильтром, то да. Топ за свои деньги.
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|6.37, Andrey (??), 14:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трусы за 6 лет носки и стирок износятся и прохудятся, а у телефона разве что аккумулятор деградирует и USB порт отвалится.
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|6.39, Аноним (39), 14:58, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каким боком тут трусы? Трусы 1000 за набор стоят, хоть раз в неделю покупай, а вот приличный телефон уже от 250$
И почему тебе так интересны чужие трусы?...
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|4.27, Аноним (27), 13:49, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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почему нет ? Тут важно не то что 6 лет ты будешь ходить а то что ты можешь с ним 6 лет ходить и он не превратится в тыкву.
Производство чипов уперлось в плато производительности, да прогресс будет, но не в два раза за год. Стало быть, смысла обновлять железо так часто нет.
Для меня вообще дикость когда 2+4 ядра + 8 гиг оперативки + gpu способный отрисовать игру на юнити в 1080p становится мало, и тормозит в меню. Не в телефоне дело а в софте написанном через /dev/ass. Ведь это такая непосильная задача написать интерфейс не жрущий вагон памяти и ресурсов CPU/GPU, прописать ему высокий приоритет и НИКОГДА не выгружать его из памяти.
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|4.33, NULL (??), 14:11, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хожу с пикселем 4а, не 6 лет, но все же, абсолютно не вижу причин обновляться, новые аппараты не могут мне предложить что-то существенно лучшее, особенно по компактности, в игры не играю, блокбастеры на камеру не снимаю.. Все работает, и не лагает... год назад заменил акум, купленный на айфиксит, теперь держит бату как новый. Сотряс мозгов у тез кто меняет телефоны после каждой презентацию новой модели
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|4.34, Аноним (9), 14:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ходил как раз около 6 лет с S9. Ходил бы и дольше, но в прошлом году он умер и больше не включался. Взял S24.
А менять китайские ляофоны каждый год - это какая-то форма мазохизма, имхо.
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|1.25, Аноним (27), 13:39, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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настроек фаервола по прежнему нет, менеджера автозагрузки нет, ддиспетчера задач нет... про переустановку, и полностью отделенные драйвера от системы (да как в винде, да это для линукса вполне рельно) вообще молчу.
Операционная система мечты.
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|2.50, Аноним (32), 15:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Андроид 16 — это просто космос! Настройки фаервола? Зачем? Удобство и скорость — вот что важно! Переустановка? Зачем! Это же идеальная ОС!
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|1.46, Аноним (32), 15:35, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Василий Иваныч решил, что пора ему освоить новые технологии Приходит в магазин ... большой текст свёрнут, показать
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