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Предварительный выпуск Android 16

20.11.2024 10:57

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 16. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Предварительный выпуск сформирован на три месяца раньше, чем при подготовке прошлых версий в связи с переходом на новый график разработки, в соответствии с которым каждый год будет формироваться не один значительный релиз Android, а два выпуска - первый во втором квартале (а не в третьем как раньше), а второй - в четвёртом квартале. Летний релиз будет включать значительные новшества, изменения поведения в SDK и новые API. Зимний релиз будет содержать улучшения, новые API и изменения, не влияющие на работу приложений.

Среди изменений в Android 16 Developer Preview 1:

  • Предложен встраиваемый интерфейс для предоставления приложениям доступа к выбранным пользователем фотографиям и видео, хранящимся как на текущем устройстве, так и в облачном хранилище. Ключевое отличие нового интерфейса в том, что приложение получает доступ не ко всей мультимедийной библиотеке, а только к отдельным файлам, которые выбрал пользователь.
  • В Health Connect, отдельное хранилище для данных с фитнес-браслетов и прочих устройств, имеющих отношение к здоровью пользователя, добавлен API, позволяющий приложениям читать и сохранять медицинские записи в формате FHIR с подтверждением согласия выполнения действия у пользователя.
  • Добавлена поддержка технологий, развиваемых в рамках инициативы Privacy Sandbox, для организации показа рекламы в мобильных приложениях, защищая при этом конфиденциальность пользователей.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android
  3. OpenNews: Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 15
  5. OpenNews: Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков
  6. OpenNews: В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62263-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, Аноним (-), 11:28, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А можете просто небольшим обновлением google сервисов вводить мелкий шлак, а "крупняк" релизить раз в 3-4 года как с виндой ltsc?

    Бесполезный разгон циферок с минимумом различий между версиями.

    Ладно у яблока это фэст какой то и чёт "вау" для своей публики вываливают. А тут - что?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:45, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ладно у яблока

    Топ-10 продаж:
    https://www.counterpointresearch.com/_File/ckeditor/202411444116_editor_image.

     
  • 2.20, Аноним (-), 12:20, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а "крупняк" релизить раз в 3-4 года как с виндой ltsc?

    .. и счастливые пользователи будуть ждать эти 3-4 года?
    Думаю вполне нормально выпускать +/- крупные фичи раз в год.
    Года вполне хватает для средней фичи, а совсем крупную можно и через версию зарелизить.

     

  • 1.13, daydve (?), 11:36, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для организации показа рекламы в мобильных приложениях, защищая при этом конфиденциальность пользователей

    чтобы вам всё сложнее было блокировать рекламу
    следующий этап - спички в глаза

     
  • 1.17, Аноним (-), 12:18, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приложение получает доступ не ко всей мультимедийной библиотеке, а только к отдельным файлам, которые выбрал пользователь.

    О, наконец-то полезные нововведения.
    Чтобы приложения не шарились по всей галере.
    Раньше это решалось костылем: "не давать разрешения на доступ вообще, заходить в галерею и делать share для отдельных файлов".

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:37, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять сперли у Apple ?
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:52, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять сперли у Apple ?

    возможно, если честно мне пофиг)
    мне главное чтобы мой софт становился удобнее

    и не сперли, а подсмотлели у основного конкурентся)

     
  • 3.32, Аноним (32), 13:05, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти сперли у здравого смысла?
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:17, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже перейдут на ежемесячный цикл релизов? Зачем каждый месяц выпускать какие-то обновления безопасности, лучше выпускать сразу новый Pixel и Android.
     
  • 1.37, vitalif (ok), 13:27, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минорщина какая-то. Эти 3 фичи это весь андроид 16?
     
  • 1.49, Ося Бендер (?), 14:40, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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