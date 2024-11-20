Предварительный выпуск Android 16

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 16. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. Предварительный выпуск сформирован на три месяца раньше, чем при подготовке прошлых версий в связи с переходом на новый график разработки, в соответствии с которым каждый год будет формироваться не один значительный релиз Android, а два выпуска - первый во втором квартале (а не в третьем как раньше), а второй - в четвёртом квартале. Летний релиз будет включать значительные новшества, изменения поведения в SDK и новые API. Зимний релиз будет содержать улучшения, новые API и изменения, не влияющие на работу приложений.



Среди изменений в Android 16 Developer Preview 1: Предложен встраиваемый интерфейс для предоставления приложениям доступа к выбранным пользователем фотографиям и видео, хранящимся как на текущем устройстве, так и в облачном хранилище. Ключевое отличие нового интерфейса в том, что приложение получает доступ не ко всей мультимедийной библиотеке, а только к отдельным файлам, которые выбрал пользователь.

В Health Connect, отдельное хранилище для данных с фитнес-браслетов и прочих устройств, имеющих отношение к здоровью пользователя, добавлен API, позволяющий приложениям читать и сохранять медицинские записи в формате FHIR с подтверждением согласия выполнения действия у пользователя.

Добавлена поддержка технологий, развиваемых в рамках инициативы Privacy Sandbox, для организации показа рекламы в мобильных приложениях, защищая при этом конфиденциальность пользователей.



