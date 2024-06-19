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Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков

19.06.2024 14:02

Доступно июньское обновление проекта Bliss OS, продолжающего развитие Android-x86, порта платформы Android для архитектуры x86 (в проект Bliss OS перешло большинство разработчиков Android-x86). Bliss OS предоставляет готовые сборки с пользовательским окружением на базе Android, оптимизированные для использования на ПК, планшетах и ноутбуках. Bliss OS также может использоваться для замены Chrome OS на Chromebook. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Проектом поддерживается несколько веток: стабильные ветки Bliss OS 14 и Bliss OS 15 на базе Android 11 и 12, бета-ветка Bliss OS 16 на базе Android 13 и ветка Bliss OS Zenith на базе Android 13 с самыми свежими изменениями от проекта Bliss OS и последней версией ядра Linux. Сборки подготовлены в вариантах с сервисами Google (GApps) и открытыми альтернативами (F-Droid, Aurora и microG).

Системное окружение оформлено в виде монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно с доставкой обновлений в режиме OTA (over-the-air) - используется два системных раздела, один из которых является активным, а на второй, пассивный, копируется обновление. Имеется возможность установки модулей Magisk без записи данных в системный раздел.

Компоненты из платформы Android сопровождаются разработчиками Bliss OS в рамках смежного проекта Android Generic, предоставляющего набор скриптов и патчей для быстрой сборки прототипов прошивок на основе кода из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Предоставляется прослойка-транслятор Native-Bridge для запуска на x86-системах Android-приложений, собранных для архитектур ARM/ARM64.

В состав входит пакет KernelSU, при помощи которого пользователь может получить права root в системе и делегировать их выбранным программам. Bliss OS полностью поддерживает системы на базе процессоров Intel и AMD со встроенными GPU, а также большинство конфигураций с видеокартами AMD (поддержка GPU NVIDIA оставляет желать лучшего).

Графический стек базируется на штатных драйверах из ядра Linux и проекта Mesa. Пользовательское окружение приближено к традиционным средам рабочего стола - предоставляется панель приложений Blissified, меню приложений "Bliss" и многооконный интерфейс. Помимо работы в режиме рабочего стола, оптимизированного для управления при помощи клавиатуры и мыши, в Bliss OS также поддерживается переключение в режим планшета, рассчитанного на управление с сенсорного экрана (например, данный режим можно использовать на планшетах или ноутбуках-трансформерах с сенсорным экраном).

Среди изменений в новых сборках BlissOS 14.10.2, 15.9.1 и 16.9.6:

  • Обновлены версии Mesa 24.0.8, Libva 2.21.0 и LLVM 17.0.6 (необходим для сборки драйвера radeonsi).
  • Перенесены изменения из основных веток проектов minigbm (Mini Graphics Buffer Manager, осуществляет управление буферами при отрисовке) и drm_hwcomposer (обеспечивает работу графической подсистемы платформы Android поверх штатного графического стека ядра Linux).
  • Из Android и LineageOS перенесены свежие исправления, связанные с безопасностью.
  • Полностью переделан процесс инициализации звуковых устройств. Набор прошивок sof-firmware (Sound Open Firmware) обновлён до версии 202403. Решены многие проблемы со звуком.
  • Добавлена опция FORCE_TSCAL=1 для использования приложения калибровки сенсорных экранов TSCalibration во время загрузки.
  • В стабильных ветках ядро Linux обновлено до версии 6.1.84, а в ветке Bliss OS Zenith до версии 6.9.3 с патчами от проектов Android-x86, xanmod и Nobara Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.blissos.org/bliss...)
  2. OpenNews: Доступна сборка Android-x86 8.1-r6
  3. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  4. OpenNews: Вторая бета-версия Android 15
  5. OpenNews: В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода
  6. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61393-blissos
Ключевые слова: blissos, android-x86, android
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:34, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Круто! Думал, что Android-x86 стагнирует. А оказалось, что он теперь Bliss OS. Это радует. Очень нужный проект, так как пока только в виртуалке можно запускать уродские приложения с защитой от рута. Waydroid по ощущениям пока сырой.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:44, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На планшете x86 хорошо работает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:43, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Единственные нормальный андроид. Его ещё и какие-то китайцы пилят.
     
  • 1.4, n00by (ok), 14:44, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Если добавить Steam с интегрированным торрент-клиентом, у Linux будет 146% десктопа.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 14:46, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебя слегка ошарашу, но штатный Стим качает файлы игр как раз по технологии торрент.  
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:57, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью не все игpoдeбилы вроде тeбя.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:48, 19/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что одиннадцатка, что сабж, что макось, не отличить.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 14:56, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу видно что win11 и macos в глаза не видел. Ты хоть ютуб открой да посмотри как оно выглядит.
     
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