Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков

Доступно июньское обновление проекта Bliss OS, продолжающего развитие Android-x86, порта платформы Android для архитектуры x86 (в проект Bliss OS перешло большинство разработчиков Android-x86). Bliss OS предоставляет готовые сборки с пользовательским окружением на базе Android, оптимизированные для использования на ПК, планшетах и ноутбуках. Bliss OS также может использоваться для замены Chrome OS на Chromebook. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Проектом поддерживается несколько веток: стабильные ветки Bliss OS 14 и Bliss OS 15 на базе Android 11 и 12, бета-ветка Bliss OS 16 на базе Android 13 и ветка Bliss OS Zenith на базе Android 13 с самыми свежими изменениями от проекта Bliss OS и последней версией ядра Linux. Сборки подготовлены в вариантах с сервисами Google (GApps) и открытыми альтернативами (F-Droid, Aurora и microG). Системное окружение оформлено в виде монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно с доставкой обновлений в режиме OTA (over-the-air) - используется два системных раздела, один из которых является активным, а на второй, пассивный, копируется обновление. Имеется возможность установки модулей Magisk без записи данных в системный раздел. Компоненты из платформы Android сопровождаются разработчиками Bliss OS в рамках смежного проекта Android Generic, предоставляющего набор скриптов и патчей для быстрой сборки прототипов прошивок на основе кода из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Предоставляется прослойка-транслятор Native-Bridge для запуска на x86-системах Android-приложений, собранных для архитектур ARM/ARM64. В состав входит пакет KernelSU, при помощи которого пользователь может получить права root в системе и делегировать их выбранным программам. Bliss OS полностью поддерживает системы на базе процессоров Intel и AMD со встроенными GPU, а также большинство конфигураций с видеокартами AMD (поддержка GPU NVIDIA оставляет желать лучшего). Графический стек базируется на штатных драйверах из ядра Linux и проекта Mesa. Пользовательское окружение приближено к традиционным средам рабочего стола - предоставляется панель приложений Blissified, меню приложений "Bliss" и многооконный интерфейс. Помимо работы в режиме рабочего стола, оптимизированного для управления при помощи клавиатуры и мыши, в Bliss OS также поддерживается переключение в режим планшета, рассчитанного на управление с сенсорного экрана (например, данный режим можно использовать на планшетах или ноутбуках-трансформерах с сенсорным экраном). Среди изменений в новых сборках BlissOS 14.10.2, 15.9.1 и 16.9.6: Обновлены версии Mesa 24.0.8, Libva 2.21.0 и LLVM 17.0.6 (необходим для сборки драйвера radeonsi).

Перенесены изменения из основных веток проектов minigbm (Mini Graphics Buffer Manager, осуществляет управление буферами при отрисовке) и drm_hwcomposer (обеспечивает работу графической подсистемы платформы Android поверх штатного графического стека ядра Linux).

Из Android и LineageOS перенесены свежие исправления, связанные с безопасностью.

Полностью переделан процесс инициализации звуковых устройств. Набор прошивок sof-firmware (Sound Open Firmware) обновлён до версии 202403. Решены многие проблемы со звуком.

Добавлена опция FORCE_TSCAL=1 для использования приложения калибровки сенсорных экранов TSCalibration во время загрузки.

В стабильных ветках ядро Linux обновлено до версии 6.1.84, а в ветке Bliss OS Zenith до версии 6.9.3 с патчами от проектов Android-x86, xanmod и Nobara Linux.



