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Вторая бета-версия Android 15

17.05.2024 13:25

Компания Google опубликовала вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet, а также для некоторых смартфонов и планшетов от компаний Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo и Xiaomi.

Изменения в Android 15 Beta2 по сравнению со первой бета-версией:

  • Расширены возможности для одновременной работы с несколькими приложениями на устройствах с большими экранами. Реализована поддержка добавления на экран панели задач для быстрого переключения между приложениями и закрепления ярлыков наиболее часто используемых программ.
  • Добавлена возможность определения отдельной приватной секции с приложениями, появляющейся только после дополнительной аутентификации пользователя. Фактически приложения в данной секции хранятся в отдельном профиле, приостанавливаемом, когда доступ к приложениям не разблокирован (т.е. приложения из данного профиля активны только при разблокировке профиля). При просмотре списка приложений, содержимое приватной секции показывается в отдельном блоке. Связанные с приватными приложениями уведомления и настройки при блокировке скрываются, а созданные и загруженные с использованием данных приложений файлы отделены от файлов основного профиля (доступ к приватному контенту из приложений в основном профиле осуществляется через интерфейсы обмена файлами и доступа к изображениям).
  • Предоставлена поддержка отображения персонализированных миниатюр. Приложения могут предоставлять виджетам релевантные для пользователя представления миниатюр, вместо выставленных по умолчанию заглушек.
  • По умолчанию на уровне системы задействована визуализация при навигации при помощи экранных жестов, при помощи анимации предупреждающая пользователя о предстоящем действии, например, при сдвиге влево показывающая, что приложение будет свёрнуто и показан домашний экран.
  • На базе прослойки ANGLE подготовлена реализация OpenGL ES, работающая поверх графического API Vulkan, который отмечен как приоритетный программный интерфейс для взаимодействия с GPU. Задействование прослойки ANGLE для OpenGL-приложений позволяет улучшить совместимость , а в некоторых ситуациях и повысить производительность. Для включения ANGLE в секцию настроек "Developer options/Experimental" добавлена опция "Enable ANGLE". В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.
  • Обеспечено использование библиотеки dav1d для программного декодирования видео в формате AV1 на устройствах без поддержки аппаратного ускорения. Библиотека развивается участниками проектов VideoLAN и FFmpeg, и нацелена на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме. В проведённых тестах dav1d в три раза обгоняет по производительности ранее используемый программный декодировщик. Библиотека пока доступна в виде опции, но в одном из следующих обновлений будет предложена по умолчанию.
  • В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44 для преобразования координат с использованием матрицы 4x4 при манипуляции 2D-поверхностями в 3D-пространстве. Также добавлена функция clipShader для наложения клипа с указанным шейдером.
  • Проведена оптимизация работы механизма фоновых сервисов, позволяющего приложениям находиться в активном состоянии, когда с ними не взаимодействует пользователь. Фоновые сервисы, выполняющие синхронизацию данных (dataSync) или обработку мультимедийного контента (mediaProcessing), теперь принудительно останавливаются после работы в течение 6 часов.
  • Добавлена поддержка устройств, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ. Для задействования 16-килобайтных страниц достаточно просто пересобрать приложения, напрямую или косвенно использующие библиотеки NDK (Native Development Kit). Задействование страниц размером 16 КБ вместо 4 КБ позволяет повысить производительность программ, интенсивно работающих с памятью. Например, при использовании 16-килобайтных страниц время запуска подобных программ в среднем снизилось на 3.16% (для некоторых на 30%), а энегропотребление снизилось на 4.56%. Повторный запуск программы для работы с камерой ускорился на 4.48%, а общее время загрузки системы сократилось на 0.8 сек. (1.5%).
  • При предоставлении частичного доступа к контенту в интерфейсе выбора фотографий реализована возможность пометки только фото и видео, которые уже выбирали в недавнем прошлом, что позволяет упростить работу с часто запрашиваемыми фото и видео.
  • В конфигураторе (Settings → System → Languages & Input → System languages → Choose how you’re addressed) предоставлена возможность выставления предпочитаемого обращения к пользователю (мужчина, женщина, нейтральное обращение), используемая для адаптации грамматики в выдаваемых системой обращениях. Настройка пока доступна только для французского языка.
  • Добавлены дополнительные элементы API для обеспечения плавного перехода в режим "картинка в картинке" программ с элементами интерфейса, отображаемыми поверх основного интерфейса пользователя.
  • Предоставлена возможность выбора виброэффекта для предупреждения о поступлении нового уведомления.
  • В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлено поле для контроля за температурой кожи и реализована структура для определения плана тренировок.
  • Обеспечена корректная обрезка текста, написанного с использованием шрифтов, воспроизводящих рукописный текст.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Первая бета-версия Android 15
  3. OpenNews: Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android
  4. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 15
  5. OpenNews: Предварительный выпуск Android 15
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61196-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:43, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ни одного прямого угла
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    И это единственный нормальный Линукс.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:46, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем.
     
  • 2.6, pic (?), 13:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Везде 90 градусов, чё прикопался? ;)
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ни одной квадратной бутылки
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 17:27, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И ни одной квадратной бутылки

    Джек по фамилии Дениэлс смотрит на тебя неодобрительно!
    Но если ты захватишь колу, то слегка подобреет)

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, десктоп и сесурити... первые две фичи прям радуют. Впервые, кажется, с 10-го андроЕда (в который Desktop Mode завезли)
     
  • 1.5, pic (?), 13:54, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят в iOS получили обновления, а там всплыли удаллёные фотография из облачного хранилища. Девиз Google тот же, не делай зла?
     
     
  • 2.27, Аноним (2), 17:15, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может они фоточки хранят в базе и чтобы не вызывать фрагментацию базы данных они просто ставят флаг удалено, вместо реального удаления. А тут кто-то забыл добавить лишний if.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 18:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 'может', а все системы хранения больших данных только так и устроены. Такой эффект может быть от повреждения хранилища и отката к предыдущему состоянию.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:19, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.

    А если на телефоне GPU, который даже OpenGL 3 толком не поддерживает (напр. нет вообще целочисленных типов, только их эмуляция через флоаты, а все сраные порты игр на Android отказываются работать, ведь им видите-ли якобы нужен полноценный OpenGL чтобы спрайты тайлов по экрану подвигать), не говоря уже о всяких вулканах..?

     
     
  • 2.23, errandrunner (?), 16:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбросить этот мусор и купить буквально любой телефон, произведенный в последние лет 6.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 17:30, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты тут такое не говори! (с)
    Тут вообще-то форум любителей коредвадуо, тринитиде, ядра 2.6, ХОрга и прочего устаревшего хлама.
    Они тебе сейчас расскажуть про том что "а вот раньше быљо огого! а вот сейчас уже не так!!"
     
     
  • 4.34, Аноним (2), 17:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А тебе лишь бы обмазаться свеженьких. И не важно что это ничего не даёт. Тебе в рекламе сказали что ты должен всегда брать кредит на новую версию, а ты пошел и взял. Чтобы никто не подумал что ты не мамонт.
     
     
  • 5.40, Аноним (-), 17:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, а у нас тут кексперд определяющий финансовые возможности и поведение по комментарию!
    Но не то? чтобы я сильно удивился манерам местного б-ла, благо не первый день на форуме.

    И да, мне не обмазываться свеженьким, а использовать максимально рабочим в данный момент.
    А если для этого не нужно ничего делать, а просто обновить ось на телефоне, то почему бы и нет.ї
    Даже новый покупать не придется)

    Но сидеть на старье и рекламировать его как панацею - это просто неолуддизм.

     
     
  • 6.44, Аноним (2), 18:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выкинь то  с чего ты пишешь оно устарело. Купи андроид 15. А то кто-нибудь скажет что ты неолудит. И пальцем будет показывать.
     
     
  • 7.52, Аноним (-), 18:14, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, я пишу с телефона который просто обновится на след андроид.
    Которому уже 6 лет. И думаю он поработает еще минимум 2-3 года.
    Потому что не надо выбирать самый дешевый хлам.
    Но пока это бета, так что можно и подождать.

    > А то кто-нибудь скажет что ты неолудит. И пальцем будет показывать.

    И что? Как будто мне не плевать на его мнение)
    Или ты так боишься что на тебя будут косо смотреть.

     
     
  • 8.58, Аноним (2), 18:28, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 9.62, Аноним (-), 18:56, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.55, Аноним (55), 18:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не играй в игры
     

  • 1.14, Аноним (12), 14:21, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44

    Как же мы без него раньше жили, срочно надо дропнуть "калькуляторы" и затребовать самый распоследний API level!

     
  • 1.15, Аноним (15), 14:21, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем столько версий, постоянно новые. Нельзя один раз сделать нормальную? Какие такие принципиальные новшества они придумывают в каждой новой версии?
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дай угадаю, у тебя на десктопе ядро линукса все еще 2.6 ?

    Тебе написали целую статью, а ты спрашиваешь "Какие такие принципиальные новшества ..."
    Например отптимизации памяти которые снижают время запуска и энергопотребление, разве этого мало?

     
     
  • 3.35, Аноним (2), 17:40, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даю угадаю. Анекдот про тебя

    Стартовала новая акция " Я не л-ох", отправьте SMS с текстом "я не л-ох"на
    номер 2233, чем больше SMS ты отправишь, тем больше ты не л-ох

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:47, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.42, Аноним (-), 17:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, а ты наверное любитель несвежых дырок и уязвимостей?
    Или ты бекпортишь все фиксы в окаменелое?

    А потом таких любителей некрософта ломают и делают ботнеты)

     
     
  • 5.45, Аноним (2), 18:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо хоть не ковид, а ботнет. Чего там ещё вещают чтобы заставить тебя снять последние штаны за ненужную обнову?
     
     
  • 6.50, Аноним (-), 18:09, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, боже! Неужели тебя заставляли снимать штаны?

    Я с таким никогда не сталкивался.
    Возможно в местах где ты живешь такое в норме, но тут мне наверное повезло.

     
     
  • 7.59, Аноним (2), 18:37, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 8.63, Аноним (-), 19:02, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (46), 18:12, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя какие-то проблемы с чтением текстов?
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:22, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Линукс с человеческим лицом
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 16:32, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.60, anonymous (??), 18:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линукс с человеческим лицом

    Сразу видно, что вы ни разу не пытались накатить этот "линукс" на железо и сделать хотя бы предварительную настройку.

     

  • 1.18, Аноним (18), 15:22, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От версии к версии углы всё круглее. Когда до полного круга дойдут?
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:28, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    16 гигабайт памяти уже надо или ещё нет?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:38, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.38, Аноним (38), 17:48, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока и на двух гигах нормально работает.
     
     
  • 3.43, Аноним (2), 17:59, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это уже окно Овертона в действии.
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 18:15, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, pic (?), 19:22, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игровой смартфон?
     

  • 1.20, Аноним (19), 15:41, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    termux уже убили?
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 19:11, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Починили
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:41, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    красивенько выглядит, чуть похоже на гном 40х как по мне. но лучше чем тот же 12 андроид
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 17:51, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственно нормальной веткой андроида были 2 и 4. Остальное хлам, который свернул куда-то не туда.
     

  • 1.26, Аноним (26), 17:00, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже, чинить права и буфер обмена они так и не собираются.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 17:32, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чинить права и буфер обмена они так и не собираются.

    А что с ними не так?
    (без подколов, просто интересно)

     

  • 1.36, Аноним (38), 17:46, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дизайн становится все более круглым, все более "гендерно-нейтральным". На лицо отработка повесточки о феминизации мужского населения.

    А скоро ожидать круглый смартфон?

     
     
  • 2.41, Аноним (2), 17:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моторола Аура смотрит на твой комментарий с недоумением.
     
  • 2.48, Аноним (-), 18:07, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если твою маскулинность может поколебать круглость смартфона...
    То наверное у тебя гораздо большие проблемы чем новая бета андроида)

    А вообще, олды должны помнить такие необычные телефоны (смарфонов тогда не было даже в проекте) типа Motorola V70.
    Помню был крутейший Nokia 6630, жаль дорогой) Не совсем круглый, но закругленный 7600 и его братец 7610.
    Или Siemens Xelibri 6, вот это была реальная пудренница)
    О, а еще был Samsung Serene, у которого кнопки были по кругу.

    И это было как минимум оригинальнее чем стандартные обмылки сейчас.

     
     
  • 3.49, Аноним (38), 18:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, ты с украины?
     
     
  • 4.56, Аноним (-), 18:18, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, фнон (-), 19:07, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ого, да у нас тут неуверенная в себе омежка!
    А если ты увидишь смартфон в виде сердечка, то твоя мужественность совсем испарится и ты пойдешь выбиратить себе юбку и колготки?
    Надеюсь после дождя ты не смотришь на небо, а то там такое можно увидеть...
     
     
  • 3.66, Аноним (65), 19:12, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что плохого в том, чтобы носить юбку и колготки?
     
     
  • 4.68, Аноним (38), 19:13, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.67, Аноним (38), 19:12, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.47, Nich1110 (?), 18:06, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже выйдет офф версия андроида на пк?
     
  • 1.57, Аноним (55), 18:20, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там дропнули они OpenMax- то?
     
  • 1.61, Аноним (-), 18:51, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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