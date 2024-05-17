Вторая бета-версия Android 15

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|3.30, Аноним (-), 17:27, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И ни одной квадратной бутылки
Джек по фамилии Дениэлс смотрит на тебя неодобрительно!
Но если ты захватишь колу, то слегка подобреет)
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|1.4, Аноним (4), 13:52, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ого, десктоп и сесурити... первые две фичи прям радуют. Впервые, кажется, с 10-го андроЕда (в который Desktop Mode завезли)
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|1.5, pic (?), 13:54, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят в iOS получили обновления, а там всплыли удаллёные фотография из облачного хранилища. Девиз Google тот же, не делай зла?
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|2.27, Аноним (2), 17:15, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может они фоточки хранят в базе и чтобы не вызывать фрагментацию базы данных они просто ставят флаг удалено, вместо реального удаления. А тут кто-то забыл добавить лишний if.
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|3.46, Аноним (46), 18:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не 'может', а все системы хранения больших данных только так и устроены. Такой эффект может быть от повреждения хранилища и отката к предыдущему состоянию.
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|1.12, Аноним (12), 14:19, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.
А если на телефоне GPU, который даже OpenGL 3 толком не поддерживает (напр. нет вообще целочисленных типов, только их эмуляция через флоаты, а все сраные порты игр на Android отказываются работать, ведь им видите-ли якобы нужен полноценный OpenGL чтобы спрайты тайлов по экрану подвигать), не говоря уже о всяких вулканах..?
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|3.31, Аноним (-), 17:30, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты тут такое не говори! (с)
Тут вообще-то форум любителей коредвадуо, тринитиде, ядра 2.6, ХОрга и прочего устаревшего хлама.
Они тебе сейчас расскажуть про том что "а вот раньше быљо огого! а вот сейчас уже не так!!"
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|4.34, Аноним (2), 17:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А тебе лишь бы обмазаться свеженьких. И не важно что это ничего не даёт. Тебе в рекламе сказали что ты должен всегда брать кредит на новую версию, а ты пошел и взял. Чтобы никто не подумал что ты не мамонт.
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|5.40, Аноним (-), 17:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, а у нас тут кексперд определяющий финансовые возможности и поведение по комментарию!
Но не то? чтобы я сильно удивился манерам местного б-ла, благо не первый день на форуме.
И да, мне не обмазываться свеженьким, а использовать максимально рабочим в данный момент.
А если для этого не нужно ничего делать, а просто обновить ось на телефоне, то почему бы и нет.ї
Даже новый покупать не придется)
Но сидеть на старье и рекламировать его как панацею - это просто неолуддизм.
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|6.44, Аноним (2), 18:01, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выкинь то с чего ты пишешь оно устарело. Купи андроид 15. А то кто-нибудь скажет что ты неолудит. И пальцем будет показывать.
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|7.52, Аноним (-), 18:14, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лол, я пишу с телефона который просто обновится на след андроид.
Которому уже 6 лет. И думаю он поработает еще минимум 2-3 года.
Потому что не надо выбирать самый дешевый хлам.
Но пока это бета, так что можно и подождать.
> А то кто-нибудь скажет что ты неолудит. И пальцем будет показывать.
И что? Как будто мне не плевать на его мнение)
Или ты так боишься что на тебя будут косо смотреть.
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|1.14, Аноним (12), 14:21, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44
Как же мы без него раньше жили, срочно надо дропнуть "калькуляторы" и затребовать самый распоследний API level!
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|1.15, Аноним (15), 14:21, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем столько версий, постоянно новые. Нельзя один раз сделать нормальную? Какие такие принципиальные новшества они придумывают в каждой новой версии?
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|2.28, Аноним (-), 17:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дай угадаю, у тебя на десктопе ядро линукса все еще 2.6 ?
Тебе написали целую статью, а ты спрашиваешь "Какие такие принципиальные новшества ..."
Например отптимизации памяти которые снижают время запуска и энергопотребление, разве этого мало?
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|3.35, Аноним (2), 17:40, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даю угадаю. Анекдот про тебя
Стартовала новая акция " Я не л-ох", отправьте SMS с текстом "я не л-ох"на
номер 2233, чем больше SMS ты отправишь, тем больше ты не л-ох
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|4.42, Аноним (-), 17:58, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, а ты наверное любитель несвежых дырок и уязвимостей?
Или ты бекпортишь все фиксы в окаменелое?
А потом таких любителей некрософта ломают и делают ботнеты)
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|5.45, Аноним (2), 18:03, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо хоть не ковид, а ботнет. Чего там ещё вещают чтобы заставить тебя снять последние штаны за ненужную обнову?
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|6.50, Аноним (-), 18:09, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, боже! Неужели тебя заставляли снимать штаны?
Я с таким никогда не сталкивался.
Возможно в местах где ты живешь такое в норме, но тут мне наверное повезло.
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|2.60, anonymous (??), 18:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линукс с человеческим лицом
Сразу видно, что вы ни разу не пытались накатить этот "линукс" на железо и сделать хотя бы предварительную настройку.
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|1.21, Аноним (21), 15:41, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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красивенько выглядит, чуть похоже на гном 40х как по мне. но лучше чем тот же 12 андроид
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|2.39, Аноним (38), 17:51, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Единственно нормальной веткой андроида были 2 и 4. Остальное хлам, который свернул куда-то не туда.
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|2.32, Аноним (-), 17:32, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чинить права и буфер обмена они так и не собираются.
А что с ними не так?
(без подколов, просто интересно)
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|1.36, Аноним (38), 17:46, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Дизайн становится все более круглым, все более "гендерно-нейтральным". На лицо отработка повесточки о феминизации мужского населения.
А скоро ожидать круглый смартфон?
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|2.48, Аноним (-), 18:07, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если твою маскулинность может поколебать круглость смартфона...
То наверное у тебя гораздо большие проблемы чем новая бета андроида)
А вообще, олды должны помнить такие необычные телефоны (смарфонов тогда не было даже в проекте) типа Motorola V70.
Помню был крутейший Nokia 6630, жаль дорогой) Не совсем круглый, но закругленный 7600 и его братец 7610.
Или Siemens Xelibri 6, вот это была реальная пудренница)
О, а еще был Samsung Serene, у которого кнопки были по кругу.
И это было как минимум оригинальнее чем стандартные обмылки сейчас.
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|2.64, фнон (-), 19:07, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ого, да у нас тут неуверенная в себе омежка!
А если ты увидишь смартфон в виде сердечка, то твоя мужественность совсем испарится и ты пойдешь выбиратить себе юбку и колготки?
Надеюсь после дождя ты не смотришь на небо, а то там такое можно увидеть...
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