Вторая бета-версия Android 15

Компания Google опубликовала вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet, а также для некоторых смартфонов и планшетов от компаний Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo и Xiaomi. Изменения в Android 15 Beta2 по сравнению со первой бета-версией: Расширены возможности для одновременной работы с несколькими приложениями на устройствах с большими экранами. Реализована поддержка добавления на экран панели задач для быстрого переключения между приложениями и закрепления ярлыков наиболее часто используемых программ.

Добавлена возможность определения отдельной приватной секции с приложениями, появляющейся только после дополнительной аутентификации пользователя. Фактически приложения в данной секции хранятся в отдельном профиле, приостанавливаемом, когда доступ к приложениям не разблокирован (т.е. приложения из данного профиля активны только при разблокировке профиля). При просмотре списка приложений, содержимое приватной секции показывается в отдельном блоке. Связанные с приватными приложениями уведомления и настройки при блокировке скрываются, а созданные и загруженные с использованием данных приложений файлы отделены от файлов основного профиля (доступ к приватному контенту из приложений в основном профиле осуществляется через интерфейсы обмена файлами и доступа к изображениям).

Предоставлена поддержка отображения персонализированных миниатюр. Приложения могут предоставлять виджетам релевантные для пользователя представления миниатюр, вместо выставленных по умолчанию заглушек.

По умолчанию на уровне системы задействована визуализация при навигации при помощи экранных жестов, при помощи анимации предупреждающая пользователя о предстоящем действии, например, при сдвиге влево показывающая, что приложение будет свёрнуто и показан домашний экран.

На базе прослойки ANGLE подготовлена реализация OpenGL ES, работающая поверх графического API Vulkan, который отмечен как приоритетный программный интерфейс для взаимодействия с GPU. Задействование прослойки ANGLE для OpenGL-приложений позволяет улучшить совместимость , а в некоторых ситуациях и повысить производительность. Для включения ANGLE в секцию настроек "Developer options/Experimental" добавлена опция "Enable ANGLE". В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.

Обеспечено использование библиотеки dav1d для программного декодирования видео в формате AV1 на устройствах без поддержки аппаратного ускорения. Библиотека развивается участниками проектов VideoLAN и FFmpeg, и нацелена на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме. В проведённых тестах dav1d в три раза обгоняет по производительности ранее используемый программный декодировщик. Библиотека пока доступна в виде опции, но в одном из следующих обновлений будет предложена по умолчанию.

В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44 для преобразования координат с использованием матрицы 4x4 при манипуляции 2D-поверхностями в 3D-пространстве. Также добавлена функция clipShader для наложения клипа с указанным шейдером.

Проведена оптимизация работы механизма фоновых сервисов, позволяющего приложениям находиться в активном состоянии, когда с ними не взаимодействует пользователь. Фоновые сервисы, выполняющие синхронизацию данных (dataSync) или обработку мультимедийного контента (mediaProcessing), теперь принудительно останавливаются после работы в течение 6 часов.

Добавлена поддержка устройств, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ. Для задействования 16-килобайтных страниц достаточно просто пересобрать приложения, напрямую или косвенно использующие библиотеки NDK (Native Development Kit). Задействование страниц размером 16 КБ вместо 4 КБ позволяет повысить производительность программ, интенсивно работающих с памятью. Например, при использовании 16-килобайтных страниц время запуска подобных программ в среднем снизилось на 3.16% (для некоторых на 30%), а энегропотребление снизилось на 4.56%. Повторный запуск программы для работы с камерой ускорился на 4.48%, а общее время загрузки системы сократилось на 0.8 сек. (1.5%).

При предоставлении частичного доступа к контенту в интерфейсе выбора фотографий реализована возможность пометки только фото и видео, которые уже выбирали в недавнем прошлом, что позволяет упростить работу с часто запрашиваемыми фото и видео.

В конфигураторе (Settings → System → Languages & Input → System languages → Choose how you’re addressed) предоставлена возможность выставления предпочитаемого обращения к пользователю (мужчина, женщина, нейтральное обращение), используемая для адаптации грамматики в выдаваемых системой обращениях. Настройка пока доступна только для французского языка.

Добавлены дополнительные элементы API для обеспечения плавного перехода в режим "картинка в картинке" программ с элементами интерфейса, отображаемыми поверх основного интерфейса пользователя.

Предоставлена возможность выбора виброэффекта для предупреждения о поступлении нового уведомления.

В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлено поле для контроля за температурой кожи и реализована структура для определения плана тренировок.

Обеспечена корректная обрезка текста, написанного с использованием шрифтов, воспроизводящих рукописный текст.



