Предварительный выпуск Android 15

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|1.3, Анонист (?), 14:58, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Судя по описанию, добавлены очередные порции неотключаемых зондов больше рекламы и больше ограничений. Уж не говоря, что андроид устройства поголовно все одноразовые с поддержкой 1 год, а потом извольте купить новое устройство. Боже, храни айфоны 🙏
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|2.5, Аноним (5), 15:09, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>с поддержкой 1 год
У Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24 - 7 лет поддержки.
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|3.16, Аноним (16), 15:40, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Моему сяоми 6 лет, только недавно свежую линейку поставил. Пиксели не панацея.
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|5.31, Аноним (16), 16:16, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А ваш вариант для сектантов-параноиков, вынужденных переплачивать за GrapheneOS. Больше смысла в пикселях нет. В стоке такие же "зонды", как и везде.
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|4.70, Аноним (-), 19:15, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты сравниваешь линейку от васянов (которая к сожалению не под все девайсы) + гемор с разблокировкой последних хяоми, с официальной поддержкой от производителя?
Ну ладно я себе линейку поставил, но на это способны, думаю, человек 10 из ста.
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|5.79, Аноним (16), 19:41, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Производитель сток поддерживает, а нафиг мне сток, если мне линейка нужна, например. А линейка на пикселях точно такая же как и везде.
> Ну ладно я себе линейку поставил, но на это способны, думаю, человек 10 из ста.
Те, кто покупает пиксели по этой причине - необучаемые дебилы, выходит дело? Ну а как иначе, если они не могут повторить за другими по инструкции. Так они ещё и гордятся этим, мол, умнее нищуков с хлаоми и т.п.
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|3.36, pelmaniac (?), 16:27, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>У Google Pixel 8 - 7 лет поддержки.
зато па-раш-ное железо, которое столько не проживёт. у меня пиксель 6 через 1 год и 1 месяц стала западать кнопка включения. на 4pda спросил - сходу несколько человек подтвердило проблему, причём у кого-то ещё и год гарантии не прошёл.... это позорище.
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|4.38, Аноним (38), 16:33, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так если гарантия есть - заменяйте, в чем проблема? Зачем страдать то. У меня пиксель 8 про, оч качественная сборка.
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|5.72, pelmaniac (?), 19:20, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так если гарантия есть
Конечно нету, 1 год и ПНХ. Вот тебе и "поддержка 7 лет".
>У меня пиксель 8 про, оч качественная сборка.
сборка и у 6го качественная, но кнопка дохнет за год
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|6.74, Аноним (74), 19:31, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а кто вообще даёт гарантию 7 лет? Даже у авто гарантия меньше. Вы же первый взвоете, увидев цену на мобилу с 7летней гарантией и пойдете покупать хлаоми.
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|4.83, Аноним (16), 19:47, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там лотерея с железом. Велик риск нарваться, если брать у перекупов. Но все равно многие покупают, будто то бы у сяоми и ванпласов железо хуже.
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|4.75, Аноним (38), 19:35, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня сяоми лет 5 жил пока экран не разбил. Постоянно обновлялся.
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|5.76, Аноним (-), 19:38, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня сяоми лет 5 жил пока экран не разбил. Постоянно обновлялся.
У тебя обновлялись приложения, а не сама операционка.
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|2.6, Аноним (6), 15:09, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как там с банковским софтом на "благословенных" девайсах?
Как там на старых неподдерживаемых версиях ОС иОС можно пользоваться такими девайсами?
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|2.15, Аноним (16), 15:38, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем домохозяйкам, которые не могут кастом поставить, какие то там обновления?
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|3.58, Аноним (57), 18:31, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кастом поставить
Я не домохозяйка, но я даже в мыслях не представляю, что бы меня могло заставить заниматься таким пердолингом. Благо, я прилично зарабатываю и могу каждые 2-3 года обновлять свой iphone.
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|4.63, Аноним (16), 18:53, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то для айтишника не должно быть проблемой кастом поставить, раз уж индусы-школьники это умеют. А вот для домохозяек - это пердолинг.
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|3.21, Аноним (16), 15:47, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все, в итоге, обычно упирается в железо, а не софт. Не важно, андроид или айфон.
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|3.34, Random (??), 16:24, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телефон - отдельно, денежные дела - отдельно.
Телефону априори доверия нет.
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|4.39, Аноним (38), 16:36, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это имеет смысл, если у тебя миллионы на счету. Но миллионы никто не хранит на пластике, они на вкладах должны крутиться. А чтобы йогурт в перекрестке купить я не собираюсь картами обкладываться, телефон отлично для этого подходит.
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|5.42, Аноним (16), 17:01, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это имеет смысл, если шапочка из фольги, но тогда логично и пластику не доверять, а только наличкой расплачиваться, как Столлман.
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|6.60, Аноним (57), 18:36, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> логично и пластику не доверять
Тут проблема не в доверии. Просто барин может рубильник дёрнуть, и всё - ты без денег. Наличку же у тебя нужно ещё найти и отобрать физически.
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|7.77, Аноним (38), 19:39, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наличку у тебя даже отбирать не надо, ее отберёт инфляция через год ;) Ну или государство. У бабушки через год после смерти нашли огромное богатство - пачки купюр... из СССР.
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|6.78, Аноним (38), 19:41, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасение есть только в диверсификации и хеджировании. Способ хранения не может помочь тебе управлять рисками.
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|2.33, Аноним (38), 16:23, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни разу не имел мобилы с поддержкой год. Это какие-то убермаргинальные недоделки с али, видимо. Самые средние хлаоми у меня обновлялись даже спустя лет 5. Пиксели вообще вечные.
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|3.59, Аноним (57), 18:34, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это какие-то убермаргинальные недоделки с али, видимо.
Флагманы от самсунга имеют поддержку 1 версию андроид и потом благополучно превращаются в кирпич, потому что выходит новая модель и ты обязан идти обновляться. Но в отличии от божественного айфона, ты даже за 25% от первоначальной стоимости не скинешь свой андроид флагман, а я айфон через 2 года могу скинуть на б\у за 75-80% от первоначальной стоимость, чуть добавить, и обновиться на свежую модель.
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|4.66, Аноним (66), 19:02, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>за 75-80% от первоначальной стоимость, чуть добавить,
Ты так говоришь, как будто что-то хорошее. Надо быть клоуном чтобы переплачивать за ЬУ технику только из-за бренда
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|4.73, Аноним (16), 19:23, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть ты вынужден обновляться/скидывать каждые 2 года? Вместо того, чтобы купить и 5-7 лет использовать. И это типа не пердолинг, а вот кастом поставить - пердолинг...
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|1.4, Аноним (4), 15:00, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Анальные зонды теперь такие, что придраться вы теперь не сможете.
Вместо прямого доступа к камере со снятием RAW вам подогнали кучу отвлекающего мусора.
Добавили кривой вариант управления производительностью, который ничем не поможет переразогнанным камням вместо управления напряжением.
Ну и кучу мусора типа игры на миди инструментах - берешь с собой пианино и играй себе на здоровье на телефоне.
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|2.24, Аноним (24), 16:01, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямой доступ к RAW уже давно есть. Стандартная GCam умеет его сохранять, не говоря уже о специализированных программах.
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|2.43, Аноним (43), 17:09, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вы не сможете...
> вам подогнали...
А как у вас дела обстоят?
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|1.7, Аноним (66), 15:10, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В сервисах для показа рекламы в мобильных приложениях (Android AD Services) задействованы последние наработки проекта Privacy Sandbox, нацеленного на создание техник персонализации показа рекламы без нарушения конфиденциальности пользователя (определение общей категории интересов пользователя без индивидуальной идентификации).
Сам факт существования таких сервисов бесит.
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|1.8, Аноним (66), 15:11, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Например, добавлены поля для отслеживания среднего числа пройденных шагов и потребления трансжиров.
Как андроид узнает сколько транс-жиров я ел?
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|2.26, Аноним (26), 16:05, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты оплатишь покупку в кафе по Google Pay, он по номеру чека подтянет содержимое заказа, а по нему из базы будет выбран состав.
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|1.9, Аноним (66), 15:12, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне одному кажется, что версии Андроид выходят слишком часто?
А главное я не понимаю чем они принципиально отличаются.
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|2.29, Аноним (16), 16:06, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что полезных фич с каждой новой версией все меньше - факт. Но разработчики приложений постепенно убирают поддержку старых версий Android, а значит, без обновлений никак.
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|3.84, Аноним (-), 19:56, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То, что полезных фич с каждой новой версией все меньше - факт.
Просто банальное урезание возможностей в угоду защиты "от дурака". И поверьте, гайки будут закручивать и далее, ибо чем более массовый рынок, тем больше там неопытных домохозяек, которые в технике не бум-бум.
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|1.11, Kuromi (ok), 15:32, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чейстно говоря где-то с Андроида 10 стало вообще неинтересно читать что там еще намонстрячили. Всегда одно и тоже - еще больше ограничений для пользователей, еще меньше доступа к внутренностям, очень скоро вероятно полностью закроют доступ к ФС, запретят файл менеджеры и будет каждое приложение вариться в собственном соку.
Так и так Андроид это нынче железка для приложения вызова такси, доступа в банкинг, просмотра кино (со стриминга ес-но) и тому подобного. Пользователю как бы и делать нечего внутри. А некоторые еще как замену десктопа продвигали, ха-ха.
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|3.23, Kuromi (ok), 15:56, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> До 1% пердоликов никому дела нет. Хаха
Да, рыночек порешал. Впрочем как тут верно говорят смартфоны стали одноразовым commodity. купил, через годик сменил, пофиг. Они все одинаковые (а когда нет - так еще хуже, потому что разница в лишь в том какого УГ наворотил производитель в прошивке).
Зато уж по 12 гигов оперативки, святые угодники.
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|6.37, pelmaniac (?), 16:29, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше иметь 24, чем 2 или 4.
заведи семью и трать деньги на неё. даже объяснять не хочу почему даже 6 ГБ на телефоне это уже бред
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|7.40, Аноним (38), 16:40, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый сам решает, что для него бред. Я сам беру по максималке, ибо кто мне запретит то? Желание такое у меня. А на семью деньги и так есть, и дети пристроены. Солить что ли эти деньги?
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|7.48, Аноним (16), 17:57, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну поюзай современный жирный софт на 2-4 гигах, сразу завопишь о том, какие все разработчики-уроды, и не считаются с владельцами бомжефонов.
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|8.49, Аноним (45), 17:59, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, мы приближаемся к истине 24 ГБ надо, чтобы просто не стало хуже, чем раньш... текст свёрнут, показать
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|9.51, Аноним (16), 18:02, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что поделать, не все ж вам, луддитам, пердолить говно десятилетней давности, ино... текст свёрнут, показать
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|1.28, Аноним (28), 16:06, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В сервисах для показа рекламы в мобильных приложениях (Android AD Services)
Вся суть андроида. А чтобы в единообразный показ рекламы никто не вклинился через XPosed — аттестовать целостность системы через TEE-based SafetyNet.
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|2.35, Аноним (38), 16:27, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многообразная реклама - плохо, куча мусора. Единообразная - плохо, зонд. Вам не угодить. Хочешь вообще без рекламы - покупай платные версии программ.
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|1.44, анон (?), 17:27, 17/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Android с каждым годом все хуже и хуже, но монополия, а начиналось не плохо
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|2.47, Аноним (45), 17:38, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> монополия
Apple с капитализацией в три триллиона долларов смотрит на вас с непониманием.
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|3.67, Аноним (66), 19:06, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуополия от латинского два и греческого продаю 8212 ситуация, при которой... большой текст свёрнут, показать
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|3.81, Аноним (38), 19:43, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они монополией называют популярность продукта, который им очень не нравится)) В словарик заглянуть же сложно.
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