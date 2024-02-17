Предварительный выпуск Android 15

3.16 , Аноним ( 16 ), 15:40, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Моему сяоми 6 лет, только недавно свежую линейку поставил. Пиксели не панацея.

4.25 , Аноним ( 5 ), 16:02, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Пиксели не панацея Может и так, но ваш вариант...

https://opennet.ru/58613-realme

5.31 , Аноним ( 16 ), 16:16, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А ваш вариант для сектантов-параноиков, вынужденных переплачивать за GrapheneOS. Больше смысла в пикселях нет. В стоке такие же "зонды", как и везде.

4.70 , Аноним ( - ), 19:15, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты сравниваешь линейку от васянов (которая к сожалению не под все девайсы) + гемор с разблокировкой последних хяоми, с официальной поддержкой от производителя?

Ну ладно я себе линейку поставил, но на это способны, думаю, человек 10 из ста.

5.79 , Аноним ( 16 ), 19:41, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Производитель сток поддерживает, а нафиг мне сток, если мне линейка нужна, например. А линейка на пикселях точно такая же как и везде.

> Ну ладно я себе линейку поставил, но на это способны, думаю, человек 10 из ста. Те, кто покупает пиксели по этой причине - необучаемые дебилы, выходит дело? Ну а как иначе, если они не могут повторить за другими по инструкции. Так они ещё и гордятся этим, мол, умнее нищуков с хлаоми и т.п.

3.36 , pelmaniac ( ? ), 16:27, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У Google Pixel 8 - 7 лет поддержки. зато па-раш-ное железо, которое столько не проживёт. у меня пиксель 6 через 1 год и 1 месяц стала западать кнопка включения. на 4pda спросил - сходу несколько человек подтвердило проблему, причём у кого-то ещё и год гарантии не прошёл.... это позорище.

4.38 , Аноним ( 38 ), 16:33, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так если гарантия есть - заменяйте, в чем проблема? Зачем страдать то. У меня пиксель 8 про, оч качественная сборка.

5.72 , pelmaniac ( ? ), 19:20, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так если гарантия есть Конечно нету, 1 год и ПНХ. Вот тебе и "поддержка 7 лет". >У меня пиксель 8 про, оч качественная сборка. сборка и у 6го качественная, но кнопка дохнет за год

6.74 , Аноним ( 74 ), 19:31, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а кто вообще даёт гарантию 7 лет? Даже у авто гарантия меньше. Вы же первый взвоете, увидев цену на мобилу с 7летней гарантией и пойдете покупать хлаоми.

4.83 , Аноним ( 16 ), 19:47, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там лотерея с железом. Велик риск нарваться, если брать у перекупов. Но все равно многие покупают, будто то бы у сяоми и ванпласов железо хуже.

3.57 , Аноним ( 57 ), 18:30, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 7 лет поддержки. Фига себе манямирок.

4.75 , Аноним ( 38 ), 19:35, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня сяоми лет 5 жил пока экран не разбил. Постоянно обновлялся.

5.76 , Аноним ( - ), 19:38, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня сяоми лет 5 жил пока экран не разбил. Постоянно обновлялся. У тебя обновлялись приложения, а не сама операционка.

6.85 , Аноним ( 38 ), 20:18, 17/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Операционка. Mi 9T Pro.

