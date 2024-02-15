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Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14

15.02.2024 13:19

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 21, основанный на кодовой базе Android 14. Отмечается, что ветка LineageOS 21 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 20, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 109 моделей устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive.

Помимо публикации LineageOS 21 продолжено и формирование сборок LineageOS 20 и 18.1. Продолжение сопровождения LineageOS 18.1 на базе Android 11 обусловлено тем, что начиная с Android 12 платформа была переведена на использование eBPF для фильтрации пакетов, что привело к прекращению поддержки многих старых устройств из-за недоступности для этих устройств ядра Linux с поддержкой eBPF (4.9+). Для устройств с ядром 4.4 (Qualcomm MSM8998) поддержка eBPF была бэкпортирована, но на устройства с SoC Qualcomm MSM8996, завязанные на версию ядра 3.18, портирование затруднено. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела.

По сравнению с LineageOS 20, кроме изменений, специфичных для Android 14, предложены следующие улучшения:

  • Осуществлён переход на ветку android-14 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) по состоянию на февраль 2024 года. Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 120.0.6099.144.
  • В состав включено новое приложение Glimpse с интерфейсом для управления галереей фотографий, которое по умолчанию задействовано вместо приложения Gallery2 из состава AOSP. Glimpse включает все необходимые для управления фотографиями возможности и снабжён простым интерфейсом в стиле Material You.
  • Изменено оформление калькулятора, которое переработано в соответствии с концепцией Material You и унифицировано с остальными приложениями.
  • В web-браузере Jelly переработан и стилизован с использованием концепции оформления "Material You" интерфейс пользователя. Добавлена поддержка поисковой системы и поискового провайдера Brave. Прекращена поддержка обращения к шифрованному движку Google на базе HSTS (HTTP Strict Transport Security). При выводе рекомендаций от поисковой системы Baidu задействован HTTPS. Добавлена возможность выборочного предоставления доступа к данным о местоположении для отдельных сайтов.
  • Программы для осуществления звонков, отправки сообщений и работы с адресной книгой переведены на оформление в стиле "Material You". Реализована поддержка тёмных и светлых тем оформления. Программы Dialer, Messaging и Contacts выделены из AOSP и теперь развиваются как расширенные форки, так как Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в AOSP.
  • Интерфейс приложения для работы с камерой Aperture переведён на использование стиля "Material You". Улучшен диалог для запроса полномочий доступа к местоположению. Обеспечен автоматический поворот интерфейса при изменении ориентации устройства. Улучшен сканер QR-кодов, добавлена поддержка подключения к Wi-Fi по QR-коду. Добавлена поддержка голосовых действий через Google Assistant. Добавлена функция зеркального отражения фотографий и видео. Предоставлена поддержка временной приостановки записи видео. Добавлена возможность привязки действий к кнопкам изменения громкости. Добавлены расширенные настройки обработки видео (подавление шума, повышения резкости и т.п.). Добавлена поддержка записи видео в режиме HDR.
  • Улучшена поддержка стиля "Material You" в музыкальном проигрывателе Eleven и экранной клавиатуре LatinIME.
  • Предложена новая загрузочная анимация.
  • До свежих версий обновлены приложение для резервного копирования SeedVault и календарь-планировщик Etar. В основной состав SeedVault и Etar перенесены улучшения, созданные разработчиками LineageOS.
  • Модернизирована выползающая сбоку панель управления громкостью.
  • Значительно ускорена установка обновлений в режиме замены разделов местами (A/B).
  • В сборках на базе Android TV задействован Launcher без встроенной рекламы. В большинстве приложений Google для Android TV обеспечена возможность выбора использования интерфейса Google с рекламой или LineageOS без рекламы.
  • Переработаны скрипты для переноса изменений из AOSP, что значительно упростило процесс принятия исправлений с устранением уязвимостей.
  • В утилиты извлечения данных добавлена поддержка прямого извлечения информации их образов OTA и Factory.
  • Обеспечена полная поддержка сборки при помощи LLVM с использованием по умолчанию LLVM bin-utils и, опционально, встроенного в LLVM ассемблера.
  • Обновлён мастер настройки (Setup Wizard), который адаптирован для Android 14.
  • Значительно улучшена работа с инструментарием developer-kit, применяемым для плат Radxa 0, Banana Pi B5, ODROID C4 и Jetson X1.


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 14
  5. OpenNews: Amazon развивает Linux-окружение Vega для использования вместо Android на Fire TV
  6. OpenNews: Обновление защищённой Android-платформы GrapheneOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60609-lineageos
Ключевые слова: lineageos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы поддержку некроустройств, для которых васянопрошивки на XDA распространяются, завезли, а не "нам надо двигаться дальше".
     
     
  • 2.4, Голум (?), 14:00, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы завезли

    Проект так и заглохнуть может. А так у них на сайте прямо и написано, хочешь официальную поддержку своего девайса – становись контрибьютором и следуй указанным стандартам.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:11, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пусть глохнет. Падающего — толкни.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:53, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами разработчики поддержкой конкретных устройств не занимаются, это делают мейнтейнеры.

    Васяну никто не запрещает стать мейнтейнером девайса. Если Васян хочет, чтобы за него трудился кто-то другой  - хотеть не вредно, я тоже много чего хочу и сразу, а получаю ничего и постепенно.

     
     
  • 3.12, Аноним (13), 15:10, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них просто неадекватные критерии поддержки, отрезающие большинство васянопортов. Даже треблированных.
     
     
  • 4.18, а што не так (?), 15:24, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критерии как раз максимально адекватные. Васяноговно не пройдет, кто хочет васянок их полон xda
     
  • 2.10, Антон с макбуком (?), 15:05, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефоны давно стали одноразовыми. В большей степени из-за аккумуляторов, которые через полгода-год уже и половины времени от изначального не держат. Так что сомнительное это занятие воскрешать трупы.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 15:12, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня съёмный аккум, за 12 лет менялся 1 раз.
     

  • 1.2, Аноним (1), 13:33, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AndroidX - лютое говно, постоянно пишущее на флешку ненужную инфу, потерять которую совсем не жалко.
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 13:34, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Glimpse

    так занято уже

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:20, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько не читаю про форки Андроида, до сих пор не понимаю смысла их существования. Какое уникальное торговое предложение (УТП) у них?
    Есть хоть однин форк без гугл сервисов, но с заменой? А может даже есть устройства такие которые можно купить?
    А с другой стороны зачем мне смартфон без гугл сервисов?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:38, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы гугл сервисы никто не заставляет ставить. Вместо них можно поставить какой-нибудь F-Droid. И мне в принципе хватает. Вместо Chrome ставите FFUpdate а через него закидываете Firefox. Вместо GMail ставите K9. Докидываете VLC и LibreOffice View. И вот оно счастье. Можно жить и без гугла.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:59, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а какие сервисы предоставдляет гугль, вот которые нечем заменить?
     
  • 2.11, Антон с макбуком (?), 15:09, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл продлить жизнь тех, которых кинул вендор перестав отправлять обновления. Если айфон десятилетиями получает обновления, то андроид это максимум год-полтора и все - фонарь.
     
  • 2.16, Аноним (13), 15:13, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    microg и есть замена.
     

  • 1.9, Антон с макбуком (?), 15:01, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то ставил на древний телефон 2021 года, так там даже камера с вафлей не завелись. Связь тоже только 3g. В общем-то я даже и не удивлен.
     
     
  • 2.14, Гость (??), 15:11, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Samsung SM-N9005 2013 года, LineageOS 18.1 практически всё работает!
     
  • 2.17, Аноним (13), 15:14, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раб должен зарабатывать столько, чтобы телефон был не древним.
     

  • 1.20, Аноним (20), 15:28, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая прошивка, пользуюсь больше 10 лет, кто не согласен - тот дурачьё и не шарит, ешьте помои от вендора
     

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