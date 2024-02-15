Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14

|
|1.1, Аноним (1), 13:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Лучше бы поддержку некроустройств, для которых васянопрошивки на XDA распространяются, завезли, а не "нам надо двигаться дальше".
|
|
|
|2.4, Голум (?), 14:00, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лучше бы завезли
Проект так и заглохнуть может. А так у них на сайте прямо и написано, хочешь официальную поддержку своего девайса – становись контрибьютором и следуй указанным стандартам.
|
|2.7, Аноним (7), 14:53, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сами разработчики поддержкой конкретных устройств не занимаются, это делают мейнтейнеры.
Васяну никто не запрещает стать мейнтейнером девайса. Если Васян хочет, чтобы за него трудился кто-то другой - хотеть не вредно, я тоже много чего хочу и сразу, а получаю ничего и постепенно.
|
|
|
|3.12, Аноним (13), 15:10, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них просто неадекватные критерии поддержки, отрезающие большинство васянопортов. Даже треблированных.
|
|
|
|4.18, а што не так (?), 15:24, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Критерии как раз максимально адекватные. Васяноговно не пройдет, кто хочет васянок их полон xda
|
|2.10, Антон с макбуком (?), 15:05, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Телефоны давно стали одноразовыми. В большей степени из-за аккумуляторов, которые через полгода-год уже и половины времени от изначального не держат. Так что сомнительное это занятие воскрешать трупы.
|
|1.2, Аноним (1), 13:33, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
AndroidX - лютое говно, постоянно пишущее на флешку ненужную инфу, потерять которую совсем не жалко.
|
|1.5, Аноним (5), 14:20, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Сколько не читаю про форки Андроида, до сих пор не понимаю смысла их существования. Какое уникальное торговое предложение (УТП) у них?
Есть хоть однин форк без гугл сервисов, но с заменой? А может даже есть устройства такие которые можно купить?
А с другой стороны зачем мне смартфон без гугл сервисов?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 14:38, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как бы гугл сервисы никто не заставляет ставить. Вместо них можно поставить какой-нибудь F-Droid. И мне в принципе хватает. Вместо Chrome ставите FFUpdate а через него закидываете Firefox. Вместо GMail ставите K9. Докидываете VLC и LibreOffice View. И вот оно счастье. Можно жить и без гугла.
|
|2.8, Аноним (8), 14:59, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а какие сервисы предоставдляет гугль, вот которые нечем заменить?
|
|2.11, Антон с макбуком (?), 15:09, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смысл продлить жизнь тех, которых кинул вендор перестав отправлять обновления. Если айфон десятилетиями получает обновления, то андроид это максимум год-полтора и все - фонарь.
|
|1.9, Антон с макбуком (?), 15:01, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как-то ставил на древний телефон 2021 года, так там даже камера с вафлей не завелись. Связь тоже только 3g. В общем-то я даже и не удивлен.
|
|
|
|2.14, Гость (??), 15:11, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Samsung SM-N9005 2013 года, LineageOS 18.1 практически всё работает!
|
|1.20, Аноним (20), 15:28, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучшая прошивка, пользуюсь больше 10 лет, кто не согласен - тот дурачьё и не шарит, ешьте помои от вендора
|