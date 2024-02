Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 21, основанный на кодовой базе Android 14. Отмечается, что ветка LineageOS 21 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 20, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 109 моделей устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive. Помимо публикации LineageOS 21 продолжено и формирование сборок LineageOS 20 и 18.1. Продолжение сопровождения LineageOS 18.1 на базе Android 11 обусловлено тем, что начиная с Android 12 платформа была переведена на использование eBPF для фильтрации пакетов, что привело к прекращению поддержки многих старых устройств из-за недоступности для этих устройств ядра Linux с поддержкой eBPF (4.9+). Для устройств с ядром 4.4 (Qualcomm MSM8998) поддержка eBPF была бэкпортирована, но на устройства с SoC Qualcomm MSM8996, завязанные на версию ядра 3.18, портирование затруднено. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. По сравнению с LineageOS 20, кроме изменений, специфичных для Android 14, предложены следующие улучшения: Осуществлён переход на ветку android-14 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) по состоянию на февраль 2024 года. Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 120.0.6099.144.

В состав включено новое приложение Glimpse с интерфейсом для управления галереей фотографий, которое по умолчанию задействовано вместо приложения Gallery2 из состава AOSP. Glimpse включает все необходимые для управления фотографиями возможности и снабжён простым интерфейсом в стиле Material You.

Изменено оформление калькулятора, которое переработано в соответствии с концепцией Material You и унифицировано с остальными приложениями.

В web-браузере Jelly переработан и стилизован с использованием концепции оформления "Material You" интерфейс пользователя. Добавлена поддержка поисковой системы и поискового провайдера Brave. Прекращена поддержка обращения к шифрованному движку Google на базе HSTS (HTTP Strict Transport Security). При выводе рекомендаций от поисковой системы Baidu задействован HTTPS. Добавлена возможность выборочного предоставления доступа к данным о местоположении для отдельных сайтов.

Программы для осуществления звонков, отправки сообщений и работы с адресной книгой переведены на оформление в стиле "Material You". Реализована поддержка тёмных и светлых тем оформления. Программы Dialer, Messaging и Contacts выделены из AOSP и теперь развиваются как расширенные форки, так как Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в AOSP.

Интерфейс приложения для работы с камерой Aperture переведён на использование стиля "Material You". Улучшен диалог для запроса полномочий доступа к местоположению. Обеспечен автоматический поворот интерфейса при изменении ориентации устройства. Улучшен сканер QR-кодов, добавлена поддержка подключения к Wi-Fi по QR-коду. Добавлена поддержка голосовых действий через Google Assistant. Добавлена функция зеркального отражения фотографий и видео. Предоставлена поддержка временной приостановки записи видео. Добавлена возможность привязки действий к кнопкам изменения громкости. Добавлены расширенные настройки обработки видео (подавление шума, повышения резкости и т.п.). Добавлена поддержка записи видео в режиме HDR.

Улучшена поддержка стиля "Material You" в музыкальном проигрывателе Eleven и экранной клавиатуре LatinIME.

Предложена новая загрузочная анимация.

До свежих версий обновлены приложение для резервного копирования SeedVault и календарь-планировщик Etar. В основной состав SeedVault и Etar перенесены улучшения, созданные разработчиками LineageOS.

Модернизирована выползающая сбоку панель управления громкостью.

Значительно ускорена установка обновлений в режиме замены разделов местами (A/B).

В сборках на базе Android TV задействован Launcher без встроенной рекламы. В большинстве приложений Google для Android TV обеспечена возможность выбора использования интерфейса Google с рекламой или LineageOS без рекламы.

Переработаны скрипты для переноса изменений из AOSP, что значительно упростило процесс принятия исправлений с устранением уязвимостей.

В утилиты извлечения данных добавлена поддержка прямого извлечения информации их образов OTA и Factory.

Обеспечена полная поддержка сборки при помощи LLVM с использованием по умолчанию LLVM bin-utils и, опционально, встроенного в LLVM ассемблера.

Обновлён мастер настройки (Setup Wizard), который адаптирован для Android 14.

Значительно улучшена работа с инструментарием developer-kit, применяемым для плат Radxa 0, Banana Pi B5, ODROID C4 и Jetson X1.