Amazon развивает Linux-окружение Vega для использования вместо Android на Fire TV

По информации, полученной изданием LowPass из инсайдерских источников, компания Amazon разрабатывает окружение Vega на базе ядра Linux, которое планируют использовать на телеприставках Fire TV, умных экранах и прочих потребительских устройствах Amazon вместо ныне используемой прошивки Fire OS на базе платформы Android (актуальный выпуск Fire OS 7 основан на Android 9). Первые устройства на основе новой системы планируют выпустить в продажу в следующем году.

На текущем этапе развития разработка ОС уже почти завершена и основные усилия сфокусированы на подготовке SDK для разработки приложений. Пользовательское окружение в Vega построено на основе web-технологий, а для разработки приложений предлагается использовать JavaScript и фреймворк React Native. Выбор фреймворка обусловлен его универсальностью и поддержкой разработки для разных платформ, включая Android, что упростит создание приложений, которые могут быть адаптированы для работы в старом и новом окружении Fire TV. Это не первый Linux-дистрибутив компании Amazon, которая уже поставляет для своих облачных систем дистрибутив Amazon Linux, построенный на пакетной базе Fedora Linux.



