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Amazon развивает Linux-окружение Vega для использования вместо Android на Fire TV

10.11.2023 12:02

По информации, полученной изданием LowPass из инсайдерских источников, компания Amazon разрабатывает окружение Vega на базе ядра Linux, которое планируют использовать на телеприставках Fire TV, умных экранах и прочих потребительских устройствах Amazon вместо ныне используемой прошивки Fire OS на базе платформы Android (актуальный выпуск Fire OS 7 основан на Android 9). Первые устройства на основе новой системы планируют выпустить в продажу в следующем году.

На текущем этапе развития разработка ОС уже почти завершена и основные усилия сфокусированы на подготовке SDK для разработки приложений. Пользовательское окружение в Vega построено на основе web-технологий, а для разработки приложений предлагается использовать JavaScript и фреймворк React Native. Выбор фреймворка обусловлен его универсальностью и поддержкой разработки для разных платформ, включая Android, что упростит создание приложений, которые могут быть адаптированы для работы в старом и новом окружении Fire TV. Это не первый Linux-дистрибутив компании Amazon, которая уже поставляет для своих облачных систем дистрибутив Amazon Linux, построенный на пакетной базе Fedora Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Andro...)
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  5. OpenNews: Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60086-amazon
Ключевые слова: amazon, linux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:44, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям хорошая новость. Нормальный линукс на порядок производительнее Андроида и совать везде андроид -- это как совать везде питон.
     
     
  • 2.4, неаноним (?), 12:51, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Js сожрёт всю эту производительность
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:52, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправил: Это как совать везде свой питон.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:52, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего хорошего то? фрагментация? несовместимость? вендорлок?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:48, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Fire OS на базе платформы Android

    А это не имеет отновешне к Фаерфокс ОС та что была на смартфоне но не взлетела? Если нет, то странно что названия совпадают.

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 12:51, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. Fire OS и Firefox OS это две разные сущности. На месте Mozilla Foundation я бы подал в суд на Amazon за столь схожие названия.

     
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