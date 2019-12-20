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Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома

20.12.2019 22:39

Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee организовали совместный проект Connected Home over IP, который будет развивать единый открытый стандарт, основанный на протоколе IP и предназначенный для организации взаимодействия устройств для умного дома. Проект будет курировать отдельная рабочая группа, созданная под эгидой альянса Zigbee Alliance и не связанная с разработкой протокола Zigbee 3.0/Pro. Эталонная реализация предложенного в будущем стандарте нового универсального протокола будет развиваться на GitHub как открытый проект, первый выпуск которого ожидается в конце 2020 года.

При разработке стандарта будут учтены технологии, применяемые в ныне выпускаемых продуктах Amazon, Apple, Google и других участников альянса Zigbee. Поддержка общего универсального стандарта, не привязанного к решениям определённого производителя, будет обеспечена в будущих моделях устройств компаний, вовлечённых в проект. О готовности присоединиться к рабочей группе также заявили компании IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (бывший Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian.

Благодаря будущему стандарту разработчики смогут создавать приложения для управления умным домом, работающие на оборудовании различных производителей и совместимые с различными платформами, включая Google Assistant, Amazon Alexa и Apple Siri. Первая спецификация будет охватывать работу поверх Wi-Fi и Bluetooth Low Energy, но возможно будет обеспечена поддержка и других технологий, таких как Thread, Ethernet, сотовые сети и широкополосные каналы связи.

Для использования в рабочей группе компания Google передала два своих открытых проекта - OpenWeave и OpenThread, уже применяемых в продуктах для умных домов и использующих для связи протокол IP. openWeave представляет собой стек протоколов прикладного уровня для организации коммуникации между несколькими устройствами, между устройством и мобильным телефоном или между устройством и облачной инфраструктурой с применением асинхронных каналов связи и возможностью работы поверх сетей Thread, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy и сотовых сетей. OpenThread является открытой реализацией сетевого протокола Thread, поддерживающего построение mesh-сетей из IoT-устройств и использующего 6lowPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks). При создании протокола также будут использованы наработки и протоколы, применяемые в таких системах, как Amazon Alexa Smart Home, Apple HomeKit и модели данных Dotdot от альянса Zigbee.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/g...)
  2. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.13, платформы для IoT-устройств
  3. OpenNews: Linux Foundation представил предварительный выпуск фреймворка IoTivity
  4. OpenNews: Новый проект Linux Foundation по созданию ОС реального времени для интернета вещей
  5. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: zigbee, iot
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  • 1.3, Аноним (3), 23:37, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Amazon? нет, спасибо.
     
  • 1.4, gimrock (ok), 00:17, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Apple, альянс и открытый стандарт? Это что-то новенькое! Неужели начинает доходить потихоньку?
     
     
  • 2.5, feple (?), 00:34, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, у еппл юристы протирают штаны
    подготавливают им почву
     
  • 2.7, хотел спросить (?), 00:41, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага точно.. именно поэтому в мак про в SSD T2 стоит )))
    чтобы неродной не воткнул...
     

  • 1.6, хотел спросить (?), 00:39, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    а можно поинтересоваться какого кера админ трет вполне разумные опасения, что IoT - это очередной анальный зонд?

    мало того что телефон таскаем с собой, а это и GPS трекер, и камера, и микрофон.. так еще и покупаем всё это за свои кровные.

    а теперь они предлагают ставить это дома,
    им мало всего перечисленного, теперь они будут камеру ставить вам в холодильник, якобы чтобы напомнить вам, что нужно купить, а в реальности они тупо хотят знать, что вы жрете.. чтобы продать эту инфу ближайшему супермаркету!

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:42, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ой смотрю в списке компании с наиболее длинными зондами.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:48, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны: "ну наконец-то!". С другой, посмотреть на список компаний...
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:57, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кто там шутил про камеры в туалете? Теперь точно будут.
     

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