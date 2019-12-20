Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома

Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee организовали совместный проект Connected Home over IP, который будет развивать единый открытый стандарт, основанный на протоколе IP и предназначенный для организации взаимодействия устройств для умного дома. Проект будет курировать отдельная рабочая группа, созданная под эгидой альянса Zigbee Alliance и не связанная с разработкой протокола Zigbee 3.0/Pro. Эталонная реализация предложенного в будущем стандарте нового универсального протокола будет развиваться на GitHub как открытый проект, первый выпуск которого ожидается в конце 2020 года.

При разработке стандарта будут учтены технологии, применяемые в ныне выпускаемых продуктах Amazon, Apple, Google и других участников альянса Zigbee. Поддержка общего универсального стандарта, не привязанного к решениям определённого производителя, будет обеспечена в будущих моделях устройств компаний, вовлечённых в проект. О готовности присоединиться к рабочей группе также заявили компании IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (бывший Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian.

Благодаря будущему стандарту разработчики смогут создавать приложения для управления умным домом, работающие на оборудовании различных производителей и совместимые с различными платформами, включая Google Assistant, Amazon Alexa и Apple Siri. Первая спецификация будет охватывать работу поверх Wi-Fi и Bluetooth Low Energy, но возможно будет обеспечена поддержка и других технологий, таких как Thread, Ethernet, сотовые сети и широкополосные каналы связи.

Для использования в рабочей группе компания Google передала два своих открытых проекта - OpenWeave и OpenThread, уже применяемых в продуктах для умных домов и использующих для связи протокол IP. openWeave представляет собой стек протоколов прикладного уровня для организации коммуникации между несколькими устройствами, между устройством и мобильным телефоном или между устройством и облачной инфраструктурой с применением асинхронных каналов связи и возможностью работы поверх сетей Thread, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy и сотовых сетей. OpenThread является открытой реализацией сетевого протокола Thread, поддерживающего построение mesh-сетей из IoT-устройств и использующего 6lowPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks). При создании протокола также будут использованы наработки и протоколы, применяемые в таких системах, как Amazon Alexa Smart Home, Apple HomeKit и модели данных Dotdot от альянса Zigbee.



