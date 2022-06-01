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Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе

01.06.2022 09:28

После пяти лет разработки опубликован релиз мобильной платформы /e/OS 1.0, основанной Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Одновременно представлен подготовленный проектом смартфон Murena One, нацеленный на обеспечение конфиденциальности пользовательских данных. Проектом также предоставляются прошивки для многих популярных моделей смартфонов и предлагаются редакции смартфонов Fairphone 3/4, Teracube 2e и Samsung Galaxy S9 с предустановленной платформой /e/OS. Всего проектом официально поддерживается 269 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется в том числе и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Другой особенностью платформы является существенно переработанный интерфейс пользователя, который включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Среди изменений в новой версии /e/OS:

  • Добавлена поддержка более 30 новых смартфонов, включая ASUS ZenFone 8/Max M1, Google Pixel 5a/XL, Lenovo Z5 Pro GT, Motorola Edge/Moto G/Moto One, Nokia 6.1 Plus, OnePlus 9, Samsung Galaxy S4/SIII, Sony Xperia Z2/XZ2, Xiaomi Mi 6X/A1/10 и Xiaomi Redmi Note 6/8.
  • Добавлен межсетевой экран для ограничения доступа установленных приложений к данным пользователя, блокирования встроенных в приложения трекеров и предоставления фиктивной информации об IP-адресе и местоположении.
  • Предложен менеджер установки приложений App Lounge, предоставляющий единый интерфейс для поиска и загрузки сторонних программ из различных источников (F-droid, Google Play). Поддерживается управление установкой как Android-программ, так и самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Apps).
  • На устройствах, для которых обеспечен стабильный уровень поддержки, реализовано прохождение тестов Google SafetyNet, в рамках которых производится проверка защиты от типовых проблем с безопасностью.
  • Предоставлен виджет для просмотра параметров учётной записи.
  • Предложен новый пользовательский интерфейс в программах для чтения электронной почты, обмена сообщениями и работы с камерой.
  • Реализован новый сервис eDrive с поддержкой синхронизации файлов с устройства на внешний сервер в режиме реального времени.
  • Переработана цветовая схема BlissLauncher и добавлен удаляемый виджет с прогнозом погоды.
  • Из LineageOS 18 (на базе Android 11) перенесены исправления ошибок и проблем с безопасностью. Обновлены программа для работы с картами MagicEarth 7.1.22.13, web-браузер Bromite 100.0.4896.57, почтовый клиент K9Mail 6.000, программа для обмена сообщениями QKSMS 3.9.4, календарь-планировщик Etar 1.0.26 и набор сервисов microG.

Подготовленный проектом смартфон Murena One оснащён 8-ядерным процессором Mediatek Helio P60 2.1GHz, GPU Arm Mail-G72 900MHz, 4ГБ ОЗУ, 128GB Flash, 6.5-дюймовым экраном (1080 x 2242), 25-мегапиксельной передней камерой, 48-, 8- и 5-мегапиксельными задними камерами, 4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, USB-OTG, слотом для microSD-карт, двумя слотами для nanoSIM-карт, аккумулятором 4500 mAh. Заявленная стоимость - 349 евро. Размер 161.8 x 76.9 x 8.9 мм, вес 186 г.



  1. Главная ссылка к новости (https://community.e.foundation...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
  4. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
  5. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  6. OpenNews: Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57284-murena
Ключевые слова: murena, e.foundation, mobile, eelo, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > а вместо DNS-серверов Google (9.9.9.9) - DNS-серверы текущего провайдера

    9.9.9.9 - это ДНСы Quad9, а не Гугла

     
     
  • 2.65, Молоток Форева (?), 14:30, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Крендели и мурены - объединяйтесь! Вместе замутим четкий опенсорчик. ;)
     

  • 1.2, AKR (ok), 10:01, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Феноменальный подход к наименованию продукта.
     
     
  • 2.4, n00by (ok), 10:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    e - это перевёрнутая G
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:55, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и отзеркаленная
     
     
  • 4.26, pv (?), 11:30, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ЫOS?
     

  • 1.3, ыы (?), 10:10, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Беееееееэээээзопасность... коооннфедициальность..... а потом бац такое "единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки".

    Ясно. Понятно. А можно ее НЕ регистрировать и чтобы при обновлении она не понадобилась?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:16, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты смешной.
     
  • 2.19, КО (?), 11:08, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интересно номер телефона по этой учетке сливается?
    А, погодите-ка...
     
  • 2.20, Bob (??), 11:15, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. На \е\ сижу. Она - опциональна. Если есть желание - хостим всё своё на NextCloud
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:14, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дич какая то.
    Кому нужна приватность и безопасность в андройде давно осилил GrapheneOS.
    Всё остальное будут левые поделки от индуса.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:17, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А толку что ты поставишь свою ось на телефон с проприетарным 4G модулем? В котором своя ось, которая живет своей жизнью.  
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 10:49, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IOMMU.

    Yes, the baseband is isolated on all of the officially supported devices. Memory access is partitioned by the IOMMU and limited to internal memory and memory shared by the driver implementations. The baseband on the officially supported devices with a Qualcomm SoC implements Wi-Fi and Bluetooth as internal sandboxed processes rather than having a separate baseband for those like earlier devices.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:16, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > IOMMU

    в TrustZone сидит вендорский гипервизор и может делать всё что хочет, а ты - нет

     
     
  • 5.23, anonymous (??), 11:24, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство реализаций TrustZone не имеют своего сетевого стека. А без него от этого "что угодно" вреда мало.
     
     
  • 6.27, Аноним (21), 11:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большинство реализаций TrustZone не имеют своего сетевого стека

    не надо путать эталонные реализации ARM TF

    https://www.trustedfirmware.org/projects/tf-a/

    с вендорским ПО, собственно тебе его никто и не покажет

     
  • 3.40, Аноним (40), 13:00, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то толк есть. Если в моделе смартфона модем отдельный и обращается к памяти, микрофону, gps и видео через главный процессор, то его возможности хотя бы ограничены. Правда в большинстве современных смартфонов это не так.
     
  • 2.8, Судья из Калифорнии с опытом программирования (?), 10:19, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на гуглофонах
     
  • 2.11, AleksK (ok), 10:39, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает только на гуглофонах. ПГ- приватность гов.. гугла.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 10:47, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут производитель железа? Там как раз от гугла ровно 0. При особом желании можно поставить Google Play Services.
     
     
  • 4.25, AleksK (ok), 11:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последнем гуглофоне они исправили эту недоработку, проц теперь у них свой.
     
  • 2.54, avsprv (ok), 13:51, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    истину глаголешь
     

  • 1.9, Аноним (16), 10:22, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > создателем дистрибутива Mandrake Linux

    аж всплакнул

     
     
  • 2.35, Брат Анон (ok), 12:20, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Моя первая любовь)) Образца 2000/2001 года))
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мог бы сделать GNU/Liux дистрибутив для телефона, а не сборку андроида.
     
     
  • 3.64, th3m3 (ok), 14:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале новости, тоже об этом подумал. А потом разочарование.
     

  • 1.10, Admino (ok), 10:24, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный телефон за нормальные деньги? Неожиданно!
     
     
  • 2.22, Bob (??), 11:20, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    За 349 евро? Это вот норм телефон?)
    Возможно за 150-180$ с ALIEXPRESS - был бы нормальным.
    Хотя я предпочту Samsung S9 в норм состоянии, за эти же деньги и сверху сам прошивку накачу.
    Всё же устройство будет совсем другого класса, в удобном формфакторе.
     
     
  • 3.44, Admino (ok), 13:19, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя я предпочту

    Комнату показать?

     
  • 2.51, Бывалый смузихлёб (?), 13:37, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Helio P60, 4 Гб ОЗУ

    AYYA T1 - 11 тыс руб ( https://www.dns-shop.ru/product/1c7b79ab436bed20/655-smartfon-ayya-t1-64-gb-ce )
    Дорага!! Нистоитсваихденюх!!11

    Murena One - 349 евро = 349*63 = ₽ 22 тыс
    > Нормальный телефон за нормальные деньги

     
     
  • 3.60, Никнейм (?), 14:00, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На эту AYYA T1 Sailfish/Aurora накатить можно?
     
     
  • 4.61, Бывалый смузихлёб (?), 14:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На эту AYYA T1 Sailfish/Aurora накатить можно?

    На какую-то - вроде да( или она иногда изначально с ней поставляется ). Особо не слежу

    Там следующая версия аппарата в процессе - с ней всё сильно получше должно быть

     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:52, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > и определении точного времени

    А разве мобильные устройства получают точное время не от оборудования оператора? У меня ME45 в давние лохматые годы сам правильное время выставлял, когда ещё в наших краях не то что GPRS, а даже WAP'а не было.

     
     
  • 2.18, Аноним (5), 11:01, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все новые телефоны можно без оператора, по.
    NTP/GPS. Планшеты время умеют отлично синхронизировать без симки.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:53, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Юзаю уже какое-то время. Дефолтный лончер конечно полный булшит
     
     
  • 2.24, anonymous (??), 11:26, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И первый экран не настраивается. Хоть бы дали возможность туда свои виджеты ставить...
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:56, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем /b/OS
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:39, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная васяносборка  LineageOS.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и сам LineageOS - васяносборка.
     
     
  • 3.55, Аноним (29), 13:53, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну же и я о том же, что васяносборка васяносборки с секурностью
     
     
  • 4.66, Аноним (-), 14:34, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы оба дегройды...
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:40, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ПЯТЬ дюймов!! Как же достали лопаты..
     
     
  • 2.31, DmA (??), 11:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы уместить в 4 дюйма, надо наверно все приложения переделывать и главное перерисовывать. Это дороже самой ОС обойдётся, поэтому "лопата"
     
     
  • 3.33, Аноним (30), 12:02, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда 4? Ну и припомните, лет так 10 назад.
     

  • 1.34, keydon (ok), 12:20, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Емнип один из немногих если не единственный очищенный дистрибутив андройда (нет, lineageos к очищенным не относится, только к пытающимся)
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:23, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а GrapheneOS не очищенный?
     
  • 2.45, Admino (ok), 13:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Емнип один из немногих если не единственный очищенный дистрибутив андройда (нет, lineageos
    > к очищенным не относится, только к пытающимся)

    Очищенный Lineageos можно взять здесь: https://lineage.microg.org/

    Эта штука основана на очищенном Lineageos, никаких дополнительных очисток там нет.

     
     
  • 3.53, keydon (ok), 13:46, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть
     
  • 2.56, Аноним (29), 13:54, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На основании чего делаешь выводы? Проводилась независимая экспертиза?
     

  • 1.38, Аноним (38), 12:31, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что с пушами? Емнип альтернатив гуглу не так много и они грустненькие
     
  • 1.39, НяшМяш (ok), 12:41, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда ору с дизайнов телефонов. Верхняя часть - минимальные рамки, аж дырки под камеру надо сверлить. Нижняя часть - здоровенная БОРОДА. Ну сделайте вы это симметричным, небось ещё и экран уродовать не придётся.
     
     
  • 2.42, жявамэн (ok), 13:10, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никрасива!!!

    Сделай свой ведроид как красива

     
     
  • 3.57, НяшМяш (ok), 13:55, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделай свой ведроид как красива

    нит

     

  • 1.47, Аноним (47), 13:26, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BlissLauncher неюзабелен, их онлайн сервисы тоже. Андроид староватый стоит. В общем накатил вместо этого просто ванильную сборку и поставил microG. Обновы там почти ничего толкового не завозят.
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 13:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, Xiaomi Redmi Note 8 и так был в поддержке
     
  • 2.58, Аноним (29), 13:58, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BlissLauncher открытый? Просто на сколько понимаю, всякие MIUI от Xiaomi и One UI от Samsung, EMUI от Huawei не очень открытые и просто взять их и запилить свою сборку не получится.
     

  • 1.49, nebularia (ok), 13:29, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера

    Великолепно, лол

     
  • 1.50, Аноним (-), 13:30, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нельзя нормальный линукс запускать поверх линейджа не запуская полностью сам линейдж?
     
     
  • 2.59, Аноним (29), 13:59, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно купить PinePhone или Librem 5 или ещё несклько GNU/Linux смартфонов названия которых я не помню.
     
     
  • 3.67, Аноним (-), 14:36, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот я купил Librem и не жалею - отличный смарт на линуксе.
     
  • 2.68, Бывалый смузихлёб (?), 15:05, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нельзя нормальный линукс запускать поверх линейджа не запуская полностью сам линейдж?

    Можно, но не нужно. Поскольку приоритеты и особенности в работе устройств принципиально разные( у мобилы - энергосбережение и экономия вычислительных ресурсов, как итог, процессы в фоне по возможности останавливаются и выкидываются из ОЗУ, а не крутятся в фоне, пожирая и проц и ОЗУ, оч высокий приоритет - тому, окно чего активно в данный момент ), норм будут работать лишь фактически разные оси.

    Если тупо накатить подобие десктопной оси на мобилу - ничего хорошего не получится.

     

  • 1.52, Full Master (?), 13:43, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android

    Так сразу бы и написали, что васянская сборка AOSP/LineageOS.

     
  • 1.62, Аноним (29), 14:14, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще это очередной Андроид без гугл сервисов на проприетарном ARM чипе с уклоном в секурность но без сертификатов какой-либо проверки.
     
  • 1.63, Аноним (29), 14:17, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud.

    Единственно заинтересовавший пункт. Я думал, если делать собственный смартфнон non-android, но GNU/Linux то какую-то замену Гугл сервисам все же нужно. В голову тоже пришел NextCloud как децентрализованный аналог. Интересно на сколько юзабельно в сабже.

     

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