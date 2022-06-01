Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе

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|1.1, Аноним (1), 09:48, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> а вместо DNS-серверов Google (9.9.9.9) - DNS-серверы текущего провайдера
9.9.9.9 - это ДНСы Quad9, а не Гугла
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|1.3, ыы (?), 10:10, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Беееееееэээээзопасность... коооннфедициальность..... а потом бац такое "единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки".
Ясно. Понятно. А можно ее НЕ регистрировать и чтобы при обновлении она не понадобилась?
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|2.19, КО (?), 11:08, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне интересно номер телефона по этой учетке сливается?
А, погодите-ка...
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|2.20, Bob (??), 11:15, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно. На \е\ сижу. Она - опциональна. Если есть желание - хостим всё своё на NextCloud
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|1.5, Аноним (5), 10:14, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дич какая то.
Кому нужна приватность и безопасность в андройде давно осилил GrapheneOS.
Всё остальное будут левые поделки от индуса.
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|2.7, Аноним (6), 10:17, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А толку что ты поставишь свою ось на телефон с проприетарным 4G модулем? В котором своя ось, которая живет своей жизнью.
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|3.13, Аноним (5), 10:49, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IOMMU.
Yes, the baseband is isolated on all of the officially supported devices. Memory access is partitioned by the IOMMU and limited to internal memory and memory shared by the driver implementations. The baseband on the officially supported devices with a Qualcomm SoC implements Wi-Fi and Bluetooth as internal sandboxed processes rather than having a separate baseband for those like earlier devices.
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|4.21, Аноним (21), 11:16, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> IOMMU
в TrustZone сидит вендорский гипервизор и может делать всё что хочет, а ты - нет
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|5.23, anonymous (??), 11:24, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Большинство реализаций TrustZone не имеют своего сетевого стека. А без него от этого "что угодно" вреда мало.
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|3.40, Аноним (40), 13:00, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой-то толк есть. Если в моделе смартфона модем отдельный и обращается к памяти, микрофону, gps и видео через главный процессор, то его возможности хотя бы ограничены. Правда в большинстве современных смартфонов это не так.
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|3.12, Аноним (5), 10:47, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чем тут производитель железа? Там как раз от гугла ровно 0. При особом желании можно поставить Google Play Services.
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|4.25, AleksK (ok), 11:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последнем гуглофоне они исправили эту недоработку, проц теперь у них свой.
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|2.37, Аноним (37), 12:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мог бы сделать GNU/Liux дистрибутив для телефона, а не сборку андроида.
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|3.64, th3m3 (ok), 14:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В начале новости, тоже об этом подумал. А потом разочарование.
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|2.22, Bob (??), 11:20, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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За 349 евро? Это вот норм телефон?)
Возможно за 150-180$ с ALIEXPRESS - был бы нормальным.
Хотя я предпочту Samsung S9 в норм состоянии, за эти же деньги и сверху сам прошивку накачу.
Всё же устройство будет совсем другого класса, в удобном формфакторе.
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|4.61, Бывалый смузихлёб (?), 14:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На эту AYYA T1 Sailfish/Aurora накатить можно?
На какую-то - вроде да( или она иногда изначально с ней поставляется ). Особо не слежу
Там следующая версия аппарата в процессе - с ней всё сильно получше должно быть
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|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:52, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> и определении точного времени
А разве мобильные устройства получают точное время не от оборудования оператора? У меня ME45 в давние лохматые годы сам правильное время выставлял, когда ещё в наших краях не то что GPRS, а даже WAP'а не было.
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|2.18, Аноним (5), 11:01, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все новые телефоны можно без оператора, по.
NTP/GPS. Планшеты время умеют отлично синхронизировать без симки.
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|2.24, anonymous (??), 11:26, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И первый экран не настраивается. Хоть бы дали возможность туда свои виджеты ставить...
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|3.55, Аноним (29), 13:53, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну же и я о том же, что васяносборка васяносборки с секурностью
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|2.31, DmA (??), 11:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы уместить в 4 дюйма, надо наверно все приложения переделывать и главное перерисовывать. Это дороже самой ОС обойдётся, поэтому "лопата"
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|1.34, keydon (ok), 12:20, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Емнип один из немногих если не единственный очищенный дистрибутив андройда (нет, lineageos к очищенным не относится, только к пытающимся)
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|2.45, Admino (ok), 13:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Емнип один из немногих если не единственный очищенный дистрибутив андройда (нет, lineageos
> к очищенным не относится, только к пытающимся)
Очищенный Lineageos можно взять здесь: https://lineage.microg.org/
Эта штука основана на очищенном Lineageos, никаких дополнительных очисток там нет.
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|2.56, Аноним (29), 13:54, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На основании чего делаешь выводы? Проводилась независимая экспертиза?
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|1.39, НяшМяш (ok), 12:41, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда ору с дизайнов телефонов. Верхняя часть - минимальные рамки, аж дырки под камеру надо сверлить. Нижняя часть - здоровенная БОРОДА. Ну сделайте вы это симметричным, небось ещё и экран уродовать не придётся.
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|1.47, Аноним (47), 13:26, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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BlissLauncher неюзабелен, их онлайн сервисы тоже. Андроид староватый стоит. В общем накатил вместо этого просто ванильную сборку и поставил microG. Обновы там почти ничего толкового не завозят.
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|2.58, Аноним (29), 13:58, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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BlissLauncher открытый? Просто на сколько понимаю, всякие MIUI от Xiaomi и One UI от Samsung, EMUI от Huawei не очень открытые и просто взять их и запилить свою сборку не получится.
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|1.49, nebularia (ok), 13:29, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера
Великолепно, лол
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|1.50, Аноним (-), 13:30, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя нормальный линукс запускать поверх линейджа не запуская полностью сам линейдж?
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|2.59, Аноним (29), 13:59, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно купить PinePhone или Librem 5 или ещё несклько GNU/Linux смартфонов названия которых я не помню.
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|2.68, Бывалый смузихлёб (?), 15:05, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нельзя нормальный линукс запускать поверх линейджа не запуская полностью сам линейдж?
Можно, но не нужно. Поскольку приоритеты и особенности в работе устройств принципиально разные( у мобилы - энергосбережение и экономия вычислительных ресурсов, как итог, процессы в фоне по возможности останавливаются и выкидываются из ОЗУ, а не крутятся в фоне, пожирая и проц и ОЗУ, оч высокий приоритет - тому, окно чего активно в данный момент ), норм будут работать лишь фактически разные оси.
Если тупо накатить подобие десктопной оси на мобилу - ничего хорошего не получится.
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|1.52, Full Master (?), 13:43, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android
Так сразу бы и написали, что васянская сборка AOSP/LineageOS.
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|1.62, Аноним (29), 14:14, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще это очередной Андроид без гугл сервисов на проприетарном ARM чипе с уклоном в секурность но без сертификатов какой-либо проверки.
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|1.63, Аноним (29), 14:17, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud.
Единственно заинтересовавший пункт. Я думал, если делать собственный смартфнон non-android, но GNU/Linux то какую-то замену Гугл сервисам все же нужно. В голову тоже пришел NextCloud как децентрализованный аналог. Интересно на сколько юзабельно в сабже.
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