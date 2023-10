Google переписал на языке Rust прошивку pvmfm, используемую в Android

А зачем стандарт?

Если он будет такам же калом, как стандарт С или С++ - то спасибо не надо. Вот цитата из драфта плюсов (working draft N3337)

However, if any such execution contains an undefined operation, this International Standard places no requirement on the implementation executing that program with that input (not even with regard to operations preceding the first undefined operation). То есть "выполнение операций даже(!!!) предшествующих первому появлению UB не гарантируется".

Это не стандарт, а какой-то ужас.

Правильно гугл делает, языки дырявые нужно закапывать.