Google переписал на языке Rust прошивку pvmfm, используемую в Android

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|1.2, Аноним (2), 11:47, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Из недостатков также заслуживает внимания потребность в улучшенном синтаксисе для доступа к полям структур и индексам массивов через голые указатели без создания ссылок, а также ограничения в создании безопасных обвязок над unsafe-операциями, которые могут вызвать неопределённое поведение и не могут быть проверены компилятором. Например, подобные обвязки невозможно создать для операций с таблицами страниц памяти, так как маппинг страниц в одной части программы, может повлиять на другие части.
В этом весь раст
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|2.12, Анонимусс (?), 12:01, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> но ситуация должна измениться после стабилизации поддержки макросов
Ну так для этого и нужно на нем писать. Чтобы понять чего не хватает/мешает и добавить/убрать это.
Раст же развивается, а не деградирует, в отличие от))
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|Часть нити удалена модератором
|6.78, Аноним (78), 13:05, 10/10/2023 [ответить]
|–1 +/–
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А сейчас в прод не пускают непонятно что?
почитай какие уязвимости в ю-буте
https://nvd.nist.gov/vuln/search/results?form_type=Basic&results_type=overview
CVE-2022-34835 - 9.8 CRITICAL (integer signedness error and resultant stack-based buffer overflow)
CVE-2022-30767 - 9.8 CRITICAL (unbounded memcpy with a failed length check, leading to a buffer overflow)
CVE-2020-8432 - 9.8 CRITICAL (a double free has been found in the cmd/gpt.c do_rename_gpt_parts() function ... allowing an attacker to execute arbitrary code)
CVE-2019-14204 - 9.8 CRITICAL (stack-based buffer overflow)
Зато все уязвимости по целому стандарту ISO, х#ли!
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|3.18, Аноним (18), 12:05, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сейчас даже println! не могут нормально реализовать в макросах, так и пишет коментарием, что встроено глубоко в компилятор.
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|4.37, morphe (?), 12:25, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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println можно макросами реализовать, format тоже, и вообще все такие макросы, что не должны возвращать значение зависимое от borrowed данных. Смотри все крейты для логгирования в Rust, они же представляют свои альтернативы println.
А вот format_args в текущем виде действительно полагается на магию, поскольку у него скоуп заимствования шире чем возвращаемое значение, условно
let a = format_args!(...);
Должен раскрываться в
let _a = data_for_format(...);
let a = args(&data);
Однако если ты делаешь свой макрос, то тебе не обязательно пытаться повторить поведение format_args, поскольку если твой макрос будет сам переменную объявлять:
my_format_args!(a, ...);
То он сможет семартику полностью повторить, пускай и с чуть другим синтаксисом.
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|3.32, Аноним (32), 12:19, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не думой, пиши!11
А потом некоторые удивляются, почему это в каждом релизе раста ломают обратную совместимость, добавляя и убирая то одно, то другое.
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|4.36, Анонимусс (?), 12:23, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так пишите на 2021 edition. Там вообще ничего не меняется.
Вас кто-то заставляет использовать последние версии?
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|3.45, Аноним (45), 12:35, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Комментаторам выше - Если zip выйдет только в С++23, то зачем на этом языке писались все эти программы столько десятилетий? Ведь zip используется в каждой программе от мала до велика.
Каждый день могу мимоходом находить по программе на раст, которую можно смело использовать уже сейчас. Сегодня нашел https://github.com/orhun/systeroid пользуйтесь на здоровье, и продолжайте плевать в тех кто для вас пишет бесплатно.
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|4.123, Аноним (123), 14:29, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истероид и систероид? А зачем? Какой такой безопасности мне дало наличие несопровождаемой лапши в плохо оттестированной левой тулзе пытающейся мимикрировать под софт который миллионы людей десятки лет наяривают? Чтобы страдать на локалхосте в никому ненужные параметры с сомнительной документацией? Кто-то бесплатно написал для себя - ну, прикольный пэт, но мы ему ничего не должны, мы его не просили нам эту ахинеечку навязывать. А тебя и тем более.
Ну а про каждый день - тут откровенно кое-кто брехло
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|2.103, Аноним (103), 13:55, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не только в этом
>Из трудностей, возникающих в процессе разработки на языке Rust низкоуровневых компонентов, таких как драйверы, упоминается необходимость работы с голыми указателями в режиме unsafe, так как Rust создан с оглядкой на использование памяти, выделяемой в программе, а в коде, работающем без прослоек поверх железа, приходятся обращаться к разделяемой памяти и MMIO.
> В настоящее время возможности Rust по работе с голыми указателями оставляют желать лучшего, но ситуация должна измениться после стабилизации поддержки макросов offset_of, slice_ptr_get и slice_ptr_len.
Т.е., после этого Rust будет такой же сишкой. И к чему были все эти выкрутасы с чеканием боровов?
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|3.111, Аноним (2), 14:08, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е., после этого Rust будет такой же сишкой. И к чему были все эти выкрутасы с чеканием боровов?
Да не к чему. Растаманы не понимают, чтоб работать с железом надо работать с сырыми указателями без всяких обёрток, чтоб язык позволял обращаться к памяти напрямую и т.д.
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|4.125, фнон (?), 14:34, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сколько либ работают напрямую с железом?
1% или 10% ?
а сколько дырок находится в прикладном софте вида "нажал пробел 32 раза, вышел за границы массива, подарил рут"?
Раст позволяет сконцентрировать все опасные операции в unsafe блоках, а не размазывать равномерным слоем по всему коду.
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|2.124, Аноним (124), 14:30, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это потому, что структуры и массивы приходят от небезопасного (например сявого) кода. Вот, например, если сама ОСь на расте будет, это уберет эту половину этой проблемы.
А во-вторых, это потому, что работа с железом небезопасная сама по себе (и это так в любом ЯП) - ЯП (никакой) никак не может защитить от того, что тебе память отдаст неправильный байтик или винт не прочитает сектор и то ли еррор чтения выкинет, то ли мусора насыпет.
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|1.4, Аноним (4), 11:51, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В расте опять сломали компиляцию жырнолиса? 172 на прошлой неделе собрал норм, а 173 на этой уже не может скомпилировать из-за симд. Какой же никчёмный язык, каждый минорный апдейт отламывается часть кода. Хорошо, что на нём никто не пишет программ.
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|2.21, Bob (??), 12:06, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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на ПК лису после 92 esr сломали.
forum mozilla russia в помощь
--
на дроиде - после 68й.
--
браузер делают под менеджеров и топов mozilla, а не под юзеров. ну их нафиг
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|2.27, Аноним (78), 12:09, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно, у меня все работает.
Может у тебя какие-то пробелмы с конфигом?
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|3.38, Аноним (4), 12:28, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты вчера компилировал www-client/firefox-118.0.1 с dev-lang/rust-1.73.0, точно? Судя по прошлым аналогичным проблемам фф с компилятором, дело не в конфиге.
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|3.39, Иваня (?), 12:29, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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с прямотой рук у него проблема, и их постоянным расположением в одном интересном месте
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|4.40, Аноним (4), 12:31, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как именно ты предлагаешь исправить ошибку сборки пакета unrecognized platform-specific intrinsic function: 'simd_shuffle2' (и ещё несколько похожих) прямыми руками, расположенными в другом неинтересном месте?
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|6.66, Аноним (4), 12:55, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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sys-devel/llvm-17.0.2-r1 и dev-lang/rust-1.73.0, т.е. актуальные на данный момент версии из реп (без nightly).
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|7.74, Аноним (4), 13:03, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правда да, у фф в зависимостях прошлая версия.
www-client/firefox-118.0.1 requires sys-devel/llvm:16
Но раст всегда с более новой собирался.
dev-lang/rust-1.73.0 requires sys-devel/llvm:17[
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|2.44, Аноним (44), 12:33, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Понимаете, хипстеры не могут по-другому. Если они неделю не будут обновлять и ломать совместимость, у них начнут дергаться конечности... А через месяц впадут в истреику, а затем кому.
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|3.54, Аноним (54), 12:41, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Понимаете, хипстеры не могут по-другому. Если они неделю не будут обновлять и
> ломать совместимость, у них начнут дергаться конечности... А через месяц впадут
> в истреику, а затем кому.
В своей массовости IT упёрлось в технологический потолок и ничего не остаётся как имитировать бурную деятельность вечно что-то переписывая, меняя обои и перетаскивая иконки слева направо.
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|4.59, Аноним (59), 12:45, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Технологический потолок в IT пробит появлением GPT. Джуниоры больше не нужны, хипстеры-растоманы тем более, вот они и агонизируют.
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|1.6, Аноним (78), 11:57, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И где все крикуны "на расте ничего не написано!" ?
Подходите! Не стесняйтесь, хочелось бы услышать ваши жалкие оправдания.
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|2.48, Аноним (44), 12:37, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И где все крикуны "на расте ничего не написано!" ?
Уточним: На Rust не написано ничего, кроме:
- части Mozilla Firefox
- переписаной с C/C++ кучи ненужной мелочи, зачастую с глюками и урезанием функционала (типа exa)
- Redox
- hello world
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|3.65, Анонин (?), 12:53, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А еще кусок ядра винды, куски андроида, что-то в хроме, драйвер для М1, много проприетарного софта.
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|4.79, Аноним (123), 13:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тот самый всеми известный в узких кругах проприетарный софт которого никто не видел?
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|5.92, Аноним (78), 13:27, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это наверное очень узкие проприетарные круги, которые видишь только ты)
Андроид вполне open source, им пользуются сотни миллионов людей.
Кстати я забыл еще chromium (https://security.googleblog.com/2023/01/supporting-use-of-rust-in-chromium.htm), сколько там хромбуки занимают в распределении ОС?
Да, Винда закрыта, но пользователей у нее больше, чем у всех остальных вместе взятых - порадуемся за людей, чья система стала безопаснее.
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|6.106, Аноним (103), 14:01, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз Венда закрыта, то никто и не проверит, на чём там на самом деле что написано. Поэтому такое заявление про части в ней несчитово.
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|7.122, Аноним (123), 14:23, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всем же известно, что win3.1 писалась сразу совершенной и на расте, но потом что-то пошло не так
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|4.82, Аноним (123), 13:09, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тор медленный, дырявый и позволяет тебя сдеанонить не потому что язык, да и что-то загибается он в последнее время
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|5.102, фнон (?), 13:54, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ядро линукса тоже дырявое, но за программу все равно считается)
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|1.8, Аноним (59), 11:59, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Переписывание ради переписывания. Если уж на то пошло, весь потенциально опасный код должен исполнятся изолированно.
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|2.11, Аноним (54), 12:00, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Переписывание ради переписывания.
Ты вскрыл всю сущность современного IT бизнеса. Нынче не модно покорять космос и решать жизненно важные задачи с использованием вычислений. Все силы и средства пущены для заработка денег на очередном айфоне и тиктоке.
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|3.26, Аноним (59), 12:09, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да никто и не против переписываний. Проблема в том, что для этого нужен бюджет, который берется из инвестиций, а с этим делом сейчас туго и в ближайшие годы вряд ли станет лучше.
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|4.42, Аноним (78), 12:32, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для покупки рабочих эксплойтов, программ bug bounty и зарплат-времени на фиксы деньги не нужны?
Лучше один раз сделать нормально, чем годами фиксить десятки уязвимостей из-за типичных ошибок дырявых языков.
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|5.52, Аноним (59), 12:40, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Денег на фиксы нужно меньше чем на переписывание всей кодовой базы, так что все это влажные мечты.
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|6.69, Аноним (78), 12:56, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так не нужно переписывать все и сразу.
Сначало то что действительно важно (типа криптолиб), а потом все остальное.
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|2.22, Аноним (22), 12:06, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ведь разработчикам нужно чем-нить заниматься, чтобы была работа, а придумать, что ещё можно добавить в Андроид, уже особо не выходит. Вот и занимаются переписыванием на другой язык потихоньку. А через несколько лет, когда большую часть перепишут, небось и подоспеет новый, ещё более безопасный язык
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|3.30, Аноним (59), 12:15, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то я сомневаюсь что Гугл-Алфабет бухнет туда неограниченный бюджет на переписывание всего, чтобы потом выложить все в открытый доступ для китайцев и порчих хуавеев.
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|1.31, Аноним (32), 12:17, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для розжига, из новых сорцов:
'''
/// The provided address and size must be to a valid address range (typically on the stack, .bss,
/// .data, or provided BCC).
#[no_mangle]
unsafe extern "C" fn DiceClearMemory(_ctx: *mut c_void, size: usize, addr: *mut c_void) {
// SAFETY: We must trust that the slice will be valid arrays/variables on the C code stack.
let region = unsafe { slice::from_raw_parts_mut(addr as *mut u8, size) };
flushed_zeroize(region)
}
'''
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|2.33, Анонин (?), 12:21, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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М... а что собственно не так?
Раст коду призодится взаимодействовать с богомерзкой.
А там никаких гарантий нет, кроме "мамкой клянусь" от их погромистов.
Вот и приходится верить((
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|3.93, YetAnotherOnanym (ok), 13:28, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там никаких гарантий нет, кроме "мамкой клянусь" от их погромистов
Всё, что надо знать о познаниях растофана в программировании на "богомерзкой".
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|3.85, Аноним (123), 13:15, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи лучше сразу к 3000-какому году закончат, а то 0.00001% как-то даже не смешно
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|3.105, 12yoexpert (ok), 13:59, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и никогда не перепишут. пока что нет ни одной софтины на расте, используемой кем-то, кроме самих переписывальщиков
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|3.110, Аноним (103), 14:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чё там в ядре на Расте уже переписано, какой-то единственный dummy-драйвер?
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|1.64, kir (??), 12:53, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Если Гугл активно возьмётся за Rust, глядишь, и стандарт ISO по нему примут. Тогда можно будет его использовать.
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|2.68, Анонин (?), 12:56, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Непонятно только зачем это гуглу. Стандартизация это долго и дорого.
Им нужен альтернативный компилятор? Вроде нет.
У них есть требования от регуляторов на стандартизацию? Тоже нет.
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|2.72, Аноним (78), 13:00, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем стандарт?
Если он будет такам же калом, как стандарт С или С++ - то спасибо не надо.
Вот цитата из драфта плюсов (working draft N3337)
However, if any such execution contains an undefined operation, this International Standard places no requirement on the implementation executing that program with that input (not even with regard to operations preceding the first undefined operation).
То есть "выполнение операций даже(!!!) предшествующих первому появлению UB не гарантируется".
Это не стандарт, а какой-то ужас.
Правильно гугл делает, языки дырявые нужно закапывать.
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|3.80, Аноним (75), 13:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как вы собираетесь сделать язык без UB?
UB, же, по сути, означает "мы не знаем, как правильно".
По мере разработки языка UB в хорошо изученных местах уменьшается.
Если всё UB выкинуть заранее, получится POSIX File Locking. Вроде есть, но лучше бы не было.
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|4.88, Аноним (-), 13:19, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А как вы собираетесь сделать язык без UB?
Раст нашел ответ на этот вопрос. Не принимать стандарты, во! Нет стандарта, нет UB! Всегда можно сделать морду кирпичом и сказать что все работает как и задумано, это вы чего-то там неверно поняли. Круто же, правда?! Проверено MS OOXML, между прочим, правда, мерзкие зануды все равно нашли расхождения между спеками на 6000 страниц и поведением офиса, индусы не очень качественно поведение офиса переписали в бумажки.
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|5.97, Аноним (78), 13:37, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стандарт в котором написано "мы не занем как оно должно работать, любитесь сами" это отличный стандарт!
Почти такой же отличный как и кода написанные на стандартизированных языках)
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|4.101, Аноним (101), 13:54, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы плавно подбираетесь к пониманию почему Раст нравится растоманам - они прониклись идеей что код можно писать без ub с safe коде, которого больше 90 процентов(очень грубо)
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|3.87, Аноним (-), 13:17, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если он будет такам же калом, как стандарт С или С++ - то спасибо не надо.
Намного лучше когда стандартов вообще нет - что левая пятка манагера завтра решит, то и стандарт, а остальные реализации вообще как хотите та к и...сь. Для того чтоли инфильтрацию в совет директоров устраивали чтобы стандартизировать и альтернативные реализации позволять?!
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|4.96, Аноним (78), 13:36, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так сейчас если левая пятка создателя одного из 30 компиляторов решает, что теперь переполнение инта должно дропать стек - и он это просто делает!
И ему за это ничего не будет, это же зафиксированно в стандарте, что ничего не зафиксированно.
Ты считаешь что такое https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compilers#C_compilers
это нормально?
Что стандарт С17 в 2023 поддерживает 5 (пять! всего пять) компиляторв?
(причем 4 из них проприетарные)
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|1.90, YetAnotherOnanym (ok), 13:22, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прошивка pvmfm (Protected Virtual Machine Firmware) получает управление сразу после запуска виртуальной машины
Тьфу, блин, так это псевдопрошивка для виртуалок...
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|2.99, пох. (?), 13:50, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для андроидных виртуалок! То есть какой-то просто совершенно невероятной хрени, непонятно зачем вообще существующей и встречающейся ли в дикой природе в принципе.
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|3.109, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень даже понятно - чтобы тормозить систему, жрать память и высаживать батарею под предлогом заботы о безопасности. Новые смартфоны сами себя не купят.
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|1.100, фнон (?), 13:52, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На столе лежит андроид,
у него дыра в u-boot,
через Сшные UBшки,
его вирусы...
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|2.118, Аноним (103), 14:20, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дворовая хакерня
Через данные входные
БезопасТный Rust ломает.
Это ж безопастно,говоря.
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