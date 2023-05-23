Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust

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|2.3, f95 (ok), 23:05, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раньше, это когда еще Сишные дыры аудировали, приходилось в отчётах всё это как-то суммаризировать и расписывать. Сейчас конечно никаких проблем возникнуть не может в принципе, а отчеты мы формируем для обратной совместимости
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|2.4, warlock66613 (ok), 23:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет никакого отчёта. Есть предоставленные гуглом маркировки 389 пакетов, которые можно использовать для себя.
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|3.10, Аноним (10), 03:40, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно список этих 389 пакетов, а то раста и карго в системе нет.
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|2.5, topin89 (ok), 23:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Раст -- это круто. Его пакетный менеджер -- тоже. Его пакеты -- как повезёт, смотреть надо. Мы посмотрели 389 из них, так что вам необязательно. Но предлагаем быть как мы: смотреть другие пакеты и делиться результатами. Наш результат пригоден для 'cargo vet'. Продолжение следует. Присоединяйтесь."
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|1.6, Карлос Сношайтилис (ok), 23:55, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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TLTR: Прогнали аудит по используемым пакетам с зависимостями, расставили тэги. Делайте с этим чо хотите, мы своим PM отчитались.
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|1.7, Аноним (7), 00:57, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто в голос.
Это документ для sox аудита, скорее бюрократическая мишура чтобы успокоить акционеров (ну и какой-никакой порядок для совсем уж беззаботных компаний), чем реальная польза безопасности. Буквально метки "а вот тут для расшифровки 2ух человек достаточно, если два тимлида сговорятся, то могут узнать наш страшный секрет". Потом отдел ИБ (обычно отдельный бюрократический отдел ИБ, созданный чисто для бюрократии) на встрече с внешними аудиторами (бюрократы, которым платят денежку за видимость компетенции) обсуждают что в теории можно улучшить и в итоге делают отчёт что в компании работали не полные неандертальцы и не используют md5 в паролях. Этим отчетом потом хвалится топ менеджмент.
На самом же деле все эти проверки в основном поверхностны и нередко делаются руками проверяемых. Само собой любой мало-мальский разработчик работающий приличное время в компании знает где при разработке оставили костыли и не заменили/умолчали/решили оставить как есть. По различным причинам далеко не все из них доходят до ИБ, а от них далеко не все доходят до аудиторов.
Но видимо растоманы все же совсем дегенераты и не знают этого, они просто увидели слово аудит, слово безопасность, и сразу слепили новость бесполезную чуть более чем для всех. Ну какой язык, такие и разработчики.
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|1.9, Аноним (9), 01:24, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, когда этот самый карго долбанёт, что будут делать эти, которые сейчас "безопасный" код клепают? Сейчас же все проверки и вся "безопасность" по сути в одних руках?
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|1.11, Аноним (11), 04:00, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Компания Google опубликовала результаты выполнения команды cat /dev/random.
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