Amazon опубликовал открытую криптографическую библиотеку для языка Rust

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:08, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – Ты думаешь «безопасность» берется из воздуха? Нет для этого надо выполнять дополнительные операции на каждом цикле и на даже на каждом такте.

3.6 , Аноним ( 1 ), 11:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого

4.10 , Аноним ( 10 ), 11:40, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого "Тихо, сам с собою ..." 5.19 , Аноним ( 19 ), 12:55, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Всё он правильно говорит. А как же ваши "zero cost abstractions"?

6.25 , Аноним ( 10 ), 13:28, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Всё он правильно говорит. "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит" - это понятно, но почему ты о себе в третьем лице?

>> <сравниваются две разных подкапотных реализации, с кучей асма - выигрывает, неожиданно, реализация от копрорация с кучей человеко-часов ... но онанимным оналитегам все сразу предельно яснео - все дело в "рантайме" и "проверках">

> А как же ваши "zero cost abstractions"? Зачем ты опять метанизируешь лужу?

4.36 , BeLord ( ok ), 14:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на заборе много чего написано, а за ним дрова лежат-))))

5.37 , Аноним ( 3 ), 15:22, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. раст это обман? Не может такого быть. Ты еретик.

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:15, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли?

4.26 , Аноним ( 26 ), 13:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли? Удивительно ... нет, даже поразительно! Как! Как очередной Опеннетный Эксперт за тройку минут сумел проанализировать и сравнить две разных криптолибы и сделать выводы что сами реализации эквивалентны и вся разница в скорости - из-за "рантайма". Гениальность, не иначе! Или все проще и никто из Экспердов никуда не глядел, о куче асма и интринсиков в обоих реализациях даже не подозревает, просто прикинули палец к носу "как оно там все должно быть"?

5.38 , Аноним ( 3 ), 15:23, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда в чистом растокоде асм код? Ты что тоже еретик?

2.8 , Бьерн Страуструп ( ? ), 11:23, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это они еще оптимизацию -O2 включили как обычно, маркетинг, такой маркетинг.

3.12 , Аноним ( 12 ), 11:59, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, теперь пусть включат -O3 и PGO прогонят. Разрешаю у раста тоже включить.

4.13 , Аноним ( 12 ), 12:00, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и GCC пусть собирают, а то смешно будет llvm с llvm сравнивать.

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:33, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – https://github.com/aws/aws-lc

> C++ 68.2% Assembly 17.0%

> Получается, что С++ быстрее Rust, раз биндинги к С++ либе быстрее кода на самом Rust? Получается, что оналитега у опеннетных Военов Супротив Раста - как обычно получается.