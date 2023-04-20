Amazon опубликовал открытую криптографическую библиотеку для языка Rust

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|1.1, Аноним (1), 11:01, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> При тестировании работы протоколов TLS 1.2 и 1.3 библиотека aws-lc-rs заметно опередила по производительности пакет rustls
Получается, что С++ быстрее Rust, раз биндинги к С++ либе быстрее кода на самом Rust?
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|2.3, Аноним (3), 11:08, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Ты думаешь «безопасность» берется из воздуха? Нет для этого надо выполнять дополнительные операции на каждом цикле и на даже на каждом такте.
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|3.6, Аноним (1), 11:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого
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|4.10, Аноним (10), 11:40, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого
"Тихо, сам с собою ..."
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|5.19, Аноним (19), 12:55, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Всё он правильно говорит. А как же ваши "zero cost abstractions"?
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|6.25, Аноним (10), 13:28, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Всё он правильно говорит.
"Сам себя не похвалишь, никто не похвалит" - это понятно, но почему ты о себе в третьем лице?
>> <сравниваются две разных подкапотных реализации, с кучей асма - выигрывает, неожиданно, реализация от копрорация с кучей человеко-часов ... но онанимным оналитегам все сразу предельно яснео - все дело в "рантайме" и "проверках">
> А как же ваши "zero cost abstractions"?
Зачем ты опять метанизируешь лужу?
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|3.22, Аноним (22), 13:15, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли?
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|4.26, Аноним (26), 13:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли?
Удивительно ... нет, даже поразительно! Как! Как очередной Опеннетный Эксперт за тройку минут сумел проанализировать и сравнить две разных криптолибы и сделать выводы что сами реализации эквивалентны и вся разница в скорости - из-за "рантайма". Гениальность, не иначе!
Или все проще и никто из Экспердов никуда не глядел, о куче асма и интринсиков в обоих реализациях даже не подозревает, просто прикинули палец к носу "как оно там все должно быть"?
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|3.12, Аноним (12), 11:59, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, теперь пусть включат -O3 и PGO прогонят. Разрешаю у раста тоже включить.
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|4.13, Аноним (12), 12:00, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и GCC пусть собирают, а то смешно будет llvm с llvm сравнивать.
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|2.9, Аноним (9), 11:33, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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https://github.com/aws/aws-lc
> C++ 68.2% Assembly 17.0%
> Получается, что С++ быстрее Rust, раз биндинги к С++ либе быстрее кода на самом Rust?
Получается, что оналитега у опеннетных Военов Супротив Раста - как обычно получается.
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|1.2, КО (?), 11:07, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>and deploy them into AWS Regions
Ну что, где крыса зарыта, к какой части кода?
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|1.5, Иваня (?), 11:11, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Снова на расте, хотя, может это и к лучшему. Сейчас много всего для крипты и криптографии на расте, а это взаимосвязано.
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|2.31, Аноним (31), 14:21, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> язык для создания обёрток
Это побочка, основная цель: добыча метана, сероводорода и альтернативные, дешевые (стоимость регулярной публикации новостей - сущие копейки) источники тепла для всяких ТЭЦ и прочих.
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|4.41, 1 (??), 17:33, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и выросло поколение ...
Гугли "биореактор Луговского"
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|1.20, anonnn (?), 13:06, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Спасибо богатым корпорациям, за то что они развивают оперсорс.
Чтобы разработчикам не приходилось ходить с протянутой рукой или "write code for food"
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|3.30, Tron is Whistling (?), 13:56, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо сначала по количеству уязвимостей сравнить
Учитывая, что там тупая обёртка, их может быть только больше.
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