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Amazon опубликовал открытую криптографическую библиотеку для языка Rust

20.04.2023 09:58

Компания Amazon представила криптографическую библиотеку aws-lc-rs, предназначенную для использования в приложениях на языке Rust и совместимую на уровне API с Rust-библиотекой ring. Код проекта распространяется под лицензиями Apache 2.0 и ISC. Библиотека поддерживает работу на платформах Linux (x86, x86-64, aarch64) и macOS (x86-64).

Реализация криптографических операций в aws-lc-rs базируется на библиотеке AWS-LC (AWS libcrypto), написанной на языке С++ и, в свою очередь, основанной на коде проекта BoringSSL (поддерживаемое компанией Google ответвление от OpenSSL). Дополнительно предложено два низкоуровневых crate-пакета: aws-lc-sys (автоматически сгенерированные низкоуровневые обвязки над AWS-LC) и aws-lc-fips-sys (низкоуровневые обвязки на базе FFI (Foreign Function Interface)), воспроизводящие API AWS-LC.

Библиотека AWS-LC включает формально верифицированные реализации алгоритмов SHA-2, HMAC, AES-GCM, AES-KWP, HKDF, ECDH и ECDSA, отвечающие требованиям к криптографическим системам, которые можно использовать в государственных учреждениях США и Канады. Создание обвязки для языка Rust объясняется потребностью в наличии криптобиблиотек, соответствующих стандартам FIPS, которые можно было бы использовать в проектах на языке Rust. В библиотеке aws-lc-rs компания Amazon решила совместить привычный и распространённый среди Rust-программистов API Ring и верифицированные реализации алгоритмов из библиотеки AWS-LC, соответствующие требованиям FIPS.

Использование в качестве основы библиотеки AWS-LC также позволило задействовать в aws-lc-rs все специфичные оптимизации, развиваемые компанией Amazon. Например, в AWS-LC доступны варианты алгоритмов ChaCha20-Poly1305 и NIST P-256, отдельно оптимизированные для процессоров ARM, а также внесены значительные оптимизации для систем x86, ускоряющие обработку цифровых подписей ECDSA. При тестировании работы протоколов TLS 1.2 и 1.3 библиотека aws-lc-rs заметно опередила по производительности пакет rustls, продемонстрировав как сокращение времени установки соединения, так и увеличение пропускной способности (в тестах ECDSA более, чем в два раза).



  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
  3. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск rPGP 0.10, реализации OpenPGP на языке Rust
  5. OpenNews: Доступен Bottlerocket 1.8, дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59004-rust
Ключевые слова: rust, amazon, crypto, libcrypto
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > При тестировании работы протоколов TLS 1.2 и 1.3 библиотека aws-lc-rs заметно опередила по производительности пакет rustls

    Получается, что С++ быстрее Rust, раз биндинги к С++ либе быстрее кода на самом Rust?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:08, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Ты думаешь «безопасность» берется из воздуха? Нет для этого надо выполнять дополнительные операции на каждом цикле и на даже на каждом такте.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:40, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но как же так? Люди же везде громко говорят про Раст, что там все проверки на безопасность во время компиляции, в рантайме ничего такого

    "Тихо, сам с собою ..."

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 12:55, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Всё он правильно говорит. А как же ваши "zero cost abstractions"?
     
     
  • 6.25, Аноним (10), 13:28, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Всё он правильно говорит.

    "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит" - это понятно, но почему ты о себе в третьем лице?
    >> <сравниваются две разных подкапотных реализации, с кучей асма - выигрывает, неожиданно, реализация от копрорация с кучей человеко-часов ... но онанимным оналитегам все сразу предельно яснео - все дело в "рантайме" и "проверках">
    > А как же ваши "zero cost abstractions"?

    Зачем ты опять метанизируешь лужу?


     
  • 4.36, BeLord (ok), 14:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на заборе много чего написано, а за ним дрова лежат-))))
     
     
  • 5.37, Аноним (3), 15:22, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. раст это обман? Не может такого быть. Ты еретик.
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:15, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Oh, там же типа zero-cost проверки в компайл-тайм. Уже нет что ли?

    Удивительно ... нет, даже поразительно! Как! Как очередной Опеннетный Эксперт за тройку минут сумел проанализировать и сравнить две разных криптолибы и сделать выводы что сами реализации эквивалентны и вся разница в скорости - из-за "рантайма". Гениальность, не иначе!

    Или все проще и никто из Экспердов никуда не глядел, о куче асма и интринсиков в обоих реализациях даже не подозревает, просто прикинули палец к носу "как оно там все должно быть"?

     
     
  • 5.38, Аноним (3), 15:23, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда в чистом растокоде асм код? Ты что тоже еретик?
     
  • 2.8, Бьерн Страуструп (?), 11:23, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это они еще оптимизацию -O2 включили как обычно, маркетинг, такой маркетинг.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:59, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, теперь пусть включат -O3 и PGO прогонят. Разрешаю у раста тоже включить.
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 12:00, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и GCC пусть собирают, а то смешно будет llvm с llvm сравнивать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:33, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://github.com/aws/aws-lc
    >  C++ 68.2%  Assembly 17.0%
    > Получается, что С++ быстрее Rust, раз биндинги к С++ либе быстрее кода на самом Rust?

    Получается, что оналитега у опеннетных Военов Супротив Раста - как обычно получается.

     

  • 1.2, КО (?), 11:07, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >and deploy them into AWS Regions

    Ну что, где крыса зарыта, к какой части кода?

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 11:09, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где крыса заржавела?
     

  • 1.5, Иваня (?), 11:11, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Снова на расте, хотя, может это и к лучшему. Сейчас много всего для крипты и криптографии на расте, а это взаимосвязано.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:13, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    язык для создания обёрток
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:21, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > язык для создания обёрток

    Это побочка, основная цель: добыча метана, сероводорода и альтернативные, дешевые (стоимость регулярной публикации новостей - сущие копейки) источники тепла для всяких ТЭЦ и прочих.


     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:03, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть цель - венераморфирование?
     
     
  • 4.41, 1 (??), 17:33, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение ...
    Гугли "биореактор Луговского"
     

  • 1.20, anonnn (?), 13:06, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Спасибо богатым корпорациям, за то что они развивают оперсорс.

    Чтобы разработчикам не приходилось ходить с протянутой рукой или "write code for food"

     
  • 1.24, Tron is Whistling (?), 13:23, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоффайте с чистой OpenSSL сравнимЪ.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:49, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenSSL - Знатный Продуктъ
     
     
  • 3.39, trolleybus (?), 15:48, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПродугдЪ. Тагъ правельно.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:50, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо сначала по количеству уязвимостей сравнить
     
     
  • 3.30, Tron is Whistling (?), 13:56, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо сначала по количеству уязвимостей сравнить

    Учитывая, что там тупая обёртка, их может быть только больше.

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:56, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Несостоятельный язык биндингов для плюсов
     

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