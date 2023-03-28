Выпуск rPGP 0.10, реализации OpenPGP на языке Rust

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|2.3, Аноним (3), 12:44, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это библиотека
чтобы можно было использовать её функционал в других проектах
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|4.25, Аноним (25), 13:27, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Зачем всё переписывать на Rust?
Чтобы опеннетные комментаторы могли возмущенно пускать ветры в комментах, игнорируя неудобные факты в виде "переписывания" реализаций с Си на Си, с Си на Go, как и "наследие" реализации GPG ...
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|4.28, ИмяХ (?), 13:30, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы снизить количество потенциальных ошибок, связанных с работой с памятью.
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|4.30, Аноним (30), 13:42, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё и не надо, это прежде всего для проектов на расте, которым нужна будет поддержка pgp без внешних библиотдк.
Ведь никто не спрашивает, зачем аналогичные библиотеки, скажем реализованы на golang, D, java, и даже js? Что бы приложения на этих языках могли использовать "нативную" реализацию, не завися от компонентов, установленных в системе. Точно также и здесь.
И не надо здесь про unix-way, т.к. все эти языки и их реализации библиотек крос-компиллируемые, и незачем тащить тот же opengpg здоровенной зависимостью к твоему приложению, если у него скажем цель банально проверить pgp-подпись.
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|4.68, Аноним (68), 16:50, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем всё переписывать на Rust?
чтобы собирать софт могли только те, кто допущен к crates.io
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|1.2, Аноним (2), 12:35, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в cfrg были дискуссия, что надо мол все экзамплы в рфц делать на раст, фанатика послали лесом, сказав, что криптоалгоритмы редко и крайне мало работают с памятью, поэтому бенефиты раста нинужны, С во все поля
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|2.8, Аноним (8), 12:50, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы они были нужны всё бы уже давно было бы написано на расте, но как результат всё написано на Go.
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|3.47, Вирт (?), 14:39, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы они были нужны всё бы уже давно было бы написано на расте, но как результат всё написано на Go.
Сейчас вроде важное пишут на ассемблере,
иначе как гарантировать, что в расшифровка правильным и неправильным
ключом будет занимать приблизительно одинаковое количество времени (https://en.wikipedia.org/wiki/Timing_attack).
А в C/Go/Rust фиг знает в какие инструкции компилятор транслирует твой код.
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|2.32, Аноним (32), 13:46, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Данные, которые эти криптоалгоритмы обрабатывают, хранятся видимо не в памяти...
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|2.15, Серб (ok), 13:15, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может быть, хоть это является основанием существования данного проекта:
> поддерживается компиляция в промежуточный код WebAssembly для выполнения в браузерах и приложениях на базе платформы Node.js
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|5.52, Аноним (20), 15:13, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внутри wasm код не особо то и виден. Из javascript wasm получается на изи.
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|2.33, Аноним (33), 13:47, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Есть же gpg, зачем нужен этот хеловорд?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54489
> В опубликованном на прошлой неделе выпуске криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0, которая используется в GnuPG, выявлена легко эксплуатируемая критическая уязвимость, позволяющая добиться переполнения буфера при попытке расшифровки специально оформленных данных
> Проблема вызвана ошибкой, приводящей к переполнению буфера. Проблема проявляется только в выпуске 1.9.0 и вызвана изменением в новой реализации хэш-функций, внесённым около двух лет назад.
https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=2145
https://dev.gnupg.org/T5279#142665
Т.е., как все настоящие сишники, сделать CI c прогоном пары тестов с asan - считают ниже своего достоинства ...
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|3.43, Маняним (?), 14:27, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это выше их сил, вот свежее:
=================================================================
==872786==ERROR: LeakSanitizer: detected memory leaks
Direct leak of 6400 byte(s) in 10 object(s) allocated from:
#0 0x7eff35762d58 in __interceptor_realloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4d58)
#1 0x7eff334380f0 in FcPatternObjectInsertElt (/lib64/libfontconfig.so.1+0x210f0)
Indirect leak of 20544 byte(s) in 642 object(s) allocated from:
#0 0x7eff357629a7 in __interceptor_malloc (/lib64/libasan.so.6+0xb49a7)
#1 0x7eff334242cf in FcConfigValues (/lib64/libfontconfig.so.1+0xd2cf)
Indirect leak of 10293 byte(s) in 752 object(s) allocated from:
#0 0x7eff35709ae7 in strdup (/lib64/libasan.so.6+0x5bae7)
#1 0x7eff33437914 in FcValueSave (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20914)
Indirect leak of 5856 byte(s) in 183 object(s) allocated from:
#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)
#1 0x7eff3343869c in FcPatternObjectAddWithBinding (/lib64/libfontconfig.so.1+0x2169c)
Indirect leak of 3872 byte(s) in 121 object(s) allocated from:
#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)
#1 0x7eff33437bdc in FcValueListDuplicate (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20bdc)
Indirect leak of 960 byte(s) in 30 object(s) allocated from:
#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)
#1 0x7eff33437a6e in FcValueListPrepend (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20a6e)
Indirect leak of 240 byte(s) in 5 object(s) allocated from:
#0 0x7eff357629a7 in __interceptor_malloc (/lib64/libasan.so.6+0xb49a7)
#1 0x7eff33431b41 in FcLangSetCreate (/lib64/libfontconfig.so.1+0x1ab41)
SUMMARY: AddressSanitizer: 48165 byte(s) leaked in 1743 allocation(s).
Вот тут https://www.eevblog.com/forum/programming/fontconfig-2-14-2-memory-leak/ люди тоже столкнулись 13 марта 2023. Проблема не в языке С, а в ЧСВ сишников и их же рукожопии, асан жалуется с лёту на простеёшей сборке.
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|2.46, Аноним (46), 14:35, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перепишут, не сомневайся. Глюки критической аппаратуры должны быть максимально прекращены.
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|1.13, Аноним (13), 13:08, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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будет смешно если найдут какую-нибудь простую логическую ошибку ,хе-хе
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|2.16, Аноним (20), 13:17, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Будет забавно если ошибку уже допустили, но не нашли. Потому что прочитать что-то в этой мешанине невозможно.
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|3.17, Аноним (17), 13:19, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой же у тебя уровень, если тебе галимая императивщина - сложно? При чтении окамла или форта ты вообще лопнешь как хомячок?
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|4.19, Аноним (20), 13:20, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От количества скобочек и мусорного синтаксиса в расте у любого вменяемого человека поедет крыша.
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|6.69, Срыватель покровов (?), 16:56, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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(((Даже (((Лисп))) читаемый, иначе бы емаксеры не написали столько расширений к своему текстовому редактору, напоминающему ОС. Иначе бы не применяли (((Clojure))) в проде. А вы тут о каком-то Си-подобном Расте, который избавлен от перегруженности плюсов синонимическими конструкциями (14 видов инициализации! Printf & Cout! И куча других мелких приколов) и неясности Сишечки, в которой инт может быть объявлен на восемь байт, а может быть и больше, тут как повезёт. )))
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|5.37, Аноним (17), 13:54, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вменяемые люди на синтаксис никакого внимания не обращают, если тебе в гикбрейнсе твоем не рассказали. Главное - семантика. Синтаксис при сильном желании DSL'ем пилится под задачу.
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|7.41, Аноним (17), 14:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дык люди пишут, есть интерпретатор лиспа на Malbolge, а он на порядки сложнее. Только это просто упражнения для ума по причине отсутствия вменяемой семантики - ну дык эзотерику и делают специально для таких квестов. А ты пока не научишься определять инструмент под задачу - так и будешь ныть как маленькая девочка, что буковки страшные. Ну ничего, зато на заводе всё легко, тебе там больше понравится.
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|8.53, Аноним (20), 15:15, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
У раст точно такая же задача сделать тоже самое на необоснованное сложном языке ... текст свёрнут, показать
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|9.61, Аноним (49), 15:34, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не, ты видимо не понимаешь о чем тебе толкуют У эзотерики сложность в алгоритма... текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (40), 13:56, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Названием не вышел. Похож на немецкое слово, означавшее то, что Третьему Райху не светило, ибо систематически выдавали желаемое за действительное. Как вы яхту назовёте - так она и поплывёт.
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|3.51, Аноним (49), 14:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немецкое слово - sieg. И для западного уха различия в звучании между ними примерно как у нас "стопа" и "штопор".
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|2.67, Аноним (67), 16:29, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что технолуддиты не готовы принять современный Zig и продолжают писать на устаревшем Rust.
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|2.70, Анонн (?), 16:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зиг не предлагает ничего кардинально нового по сравнению с си.
Единственное преимущество - бесшовная интеграция с си, что никак не тянет на то, ради чего вообще стоит заморачиваться.
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