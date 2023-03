Выпуск rPGP 0.10, реализации OpenPGP на языке Rust

Это выше их сил, вот свежее: =================================================================

==872786==ERROR: LeakSanitizer: detected memory leaks Direct leak of 6400 byte(s) in 10 object(s) allocated from:

#0 0x7eff35762d58 in __interceptor_realloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4d58)

#1 0x7eff334380f0 in FcPatternObjectInsertElt (/lib64/libfontconfig.so.1+0x210f0) Indirect leak of 20544 byte(s) in 642 object(s) allocated from:

#0 0x7eff357629a7 in __interceptor_malloc (/lib64/libasan.so.6+0xb49a7)

#1 0x7eff334242cf in FcConfigValues (/lib64/libfontconfig.so.1+0xd2cf) Indirect leak of 10293 byte(s) in 752 object(s) allocated from:

#0 0x7eff35709ae7 in strdup (/lib64/libasan.so.6+0x5bae7)

#1 0x7eff33437914 in FcValueSave (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20914) Indirect leak of 5856 byte(s) in 183 object(s) allocated from:

#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)

#1 0x7eff3343869c in FcPatternObjectAddWithBinding (/lib64/libfontconfig.so.1+0x2169c) Indirect leak of 3872 byte(s) in 121 object(s) allocated from:

#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)

#1 0x7eff33437bdc in FcValueListDuplicate (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20bdc) Indirect leak of 960 byte(s) in 30 object(s) allocated from:

#0 0x7eff35762b77 in calloc (/lib64/libasan.so.6+0xb4b77)

#1 0x7eff33437a6e in FcValueListPrepend (/lib64/libfontconfig.so.1+0x20a6e) Indirect leak of 240 byte(s) in 5 object(s) allocated from:

#0 0x7eff357629a7 in __interceptor_malloc (/lib64/libasan.so.6+0xb49a7)

#1 0x7eff33431b41 in FcLangSetCreate (/lib64/libfontconfig.so.1+0x1ab41) SUMMARY: AddressSanitizer: 48165 byte(s) leaked in 1743 allocation(s). Вот тут https://www.eevblog.com/forum/programming/fontconfig-2-14-2-memory-leak/ люди тоже столкнулись 13 марта 2023. Проблема не в языке С, а в ЧСВ сишников и их же рукожопии, асан жалуется с лёту на простеёшей сборке.