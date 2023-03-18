The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust

18.03.2023 09:24

Разработчики платформы XCP-ng, развиваемой под крылом проекта Xen, опубликовали план по созданию на языке Rust замены различных компонентов программного стека Xen. Непосредственно гипервизор Xen пока перерабатывать не собираются, работа сосредоточена в основном на переделке отдельных компонентов инструментария.

В настоящее время в платформе используются компоненты на языках C, Python, OCaml и Go, некоторые из которых устарели и создают проблемы с сопровождением. Отмечается, что применение Rust не приведёт к общему увеличению числа задействованных языков, так как на Go реализован только один компонент, который планируется заменить в первую очередь.

Язык Rust выбран как сочетающий высокую производительность результирующего кода с возможностями для безопасной работы с памятью, обходящийся без применения сборщика мусора, пригодный для разработки как низкоуровневых, так и высокоуровневых компонентов, предоставляющий дополнительные возможности для сокращения потенциальных ошибок, такие как проверка заимствования переменных (borrow checker). Rust также более распространён, чем ныне применяемый в XAPI язык OCaml, что упростит привлечение в проект новых разработчиков.

На первом этапе планируется разработать замену для нескольких компонентов, чтобы отработать процессы и подготовить базу для замены других частей программного стека. В частности, в первую очередь на Rust будет переписан инструментарий Linux guest tools, для которого сейчас используется язык Go, и фоновый процесс для сбора метрик, написанный на OCaml.

Необходимость переработки Linux guest tools (xe-guest-utilities) вызвана проблемами с качеством кода и развитием вне проекта Xen Project под контролем Cloud Software Group, что затрудняет формирование пакетов и влияние сообщества на разработку. Новый вариант инструментария (xen-guest-agent) планируют создать полностью с нуля, сделав простым насколько это возможно, и отделив логику агента от библиотек. Фоновый процесс для сбора метрик (rrdd) решено переработать так как он является компактным и обособленным, что упрощает проведение экспериментов по использованию нового языка при разработке.

В следующем году возможно начнётся работа по разработке на Rust компонента xenopsd-ng, который позволит оптимизировать архитектуру программного стека. Основная идея в том, что бы сосредоточить в одном компоненте работу с низкоуровневым API и организовать предоставление через него всех высокоуровневых API остальным компонентам стека.

Текущая архитектура стека Xen:

Предлагаемая архитектура стека Xen на базе xenopsd-ng:



  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2023/0...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.17
  3. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.17
  4. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
  5. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  6. OpenNews: Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58815-xen
Ключевые слова: xen, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, alexandr_0503 (ok), 09:34, 18/03/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот rust пробрался уже во все открытые проекты😡😡
     
     
  • 2, пробрался (?), 09:36, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сопротивление бесполезно - зондеркоманда с огнетушителями уже выехала за тобой
     
     
  • 4, alexandr_0503 (ok), 09:37, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤣🤣🤣


     
  • 3, Анонимусс (?), 09:37, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется. Потому что те, кто хоть что-то делает, видят в нем кучу плюсов и готовы потратить свое время на замену текущего кода.
    А остальные могут лишь строчить гневные комменты про "их" опенсорс))
     

  • 5, Аноним (5), 09:38, 18/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо Си, ты нам хорошо послужил, но теперь пришло новое время - время Rust
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру