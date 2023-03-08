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Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust

08.03.2023 09:48

В списке рассылки разработчиков ядра Linux предложена предварительная реализация драйвера drm-asahi для GPU Apple AGX серий G13 и G14, используемых в чипах Apple M1 и M2. Драйвер написан на языке Rust и дополнительно включает набор универсальных обвязок над подсистемой DRM (Direct Rendering Manager), которые можно использовать для разработки других графических драйверов на языке Rust. Опубликованный набор патчей пока предложен только для обсуждения разработчиками ядра (RFC), но может быть принят в основной состав после завершения рецензирования и устранения выявленных недочётов.

C декабря драйвер входит в состав состав пакета с ядром для дистрибутива Asahi Linux и протестирован пользователями данного проекта. Драйвер может быть использован в дистрибутивах Linux для организации работы графического окружения на устройствах Apple с SoC M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra и M2. При разработка драйвера предпринята попытка не только повышения безопасности за счёт минимизации ошибок при работе с памятью в коде, выполняемом на стороне CPU, но и обеспечена частичная защита от проблем, возникающих при взаимодействии с прошивкой. В частности, драйвер предоставляет определённые обвязки для небезопасных структур разделяемой памяти со сложными цепочками указателей, применяемых в прошивке для взаимодействия с драйвером.

Предложенный драйвер используется в сочетании с Mesa-драйвером asahi, обеспечивающем поддержку OpenGL в пространстве пользователя и успешно проходящий тесты совместимости с OpenGL ES 2 и почти готовый для поддержки OpenGL ES 3.0. При этом работающий на уровне ядра драйвер изначально развивается с учётом будущей поддержки API Vulkan, а программный интерфейс для взаимодействия с пространством пользователя спроектирован с оглядкой на UAPI, предоставляемый новым драйвером Intel Xe.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/ml/linux-kerne...)
  2. OpenNews: Переработка драйвера VGEM на языке Rust
  3. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  4. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
  5. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
  6. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58762-apple
Ключевые слова: apple, agx, gpu, rust, driver, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Carnival of Rust

    by Poets of the fall

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.15, A (?), 11:50, 08/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Имя Огрызки в сочетании с опенсорсом осталось незамеченным. Увы. Незачёт.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > предварительная реализация драйвера drm-asahi для GPU Apple AGX серий G13 и G14, используемых в чипах Apple M1 и M2

    Какое-то ненужно на ненужном в ненужном.

     
     
  • 3.28, A.Stahl (ok), 13:58, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну кто-то же потратил своё время на эту нетривиальную задачу, значит кому-то таки нужно.

    Подсказываю тебе конспирологическую версию: Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени чтобы у драйвера не было пользователей и, соотвественно, не всплыли баги и уязвимости.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:09, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно как Торвальдс ставит линукс на свой Макбук?
     
     
  • 5.43, A.Stahl (ok), 14:16, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С помощью USB флешки.


     
  • 5.46, Аноним (46), 14:19, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успех любого успешного разработчика - не пользоваться тем что делаешь.
     
  • 4.47, Аноним (47), 14:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени

    писали увлечённые люди - изначально драйвер Apple GPU написан на питоне и работал целиком в юзерспейс

     
     
  • 5.66, Аноним (66), 15:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени
    > писали увлечённые люди - изначально драйвер Apple GPU написан на питоне и
    > работал целиком в юзерспейс

    Т.е. и тут не смогли написать что-то свое, новое - лишь переписать готовое!


     

  • 1.3, Аноним (3), 10:12, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >>В частности, драйвер предоставляет определённые обвязки для небезопасных структур разделяемой памяти со сложными цепочками указателей, применяемых в прошивке для взаимодействия с драйвером.

    Есть какое-то доказательство безопасности этих обвязок или слова "безопасные" достаточно ?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Вера лучшее доказательство. Можно придумывать любые факты и в них верить. Это не трудно. Это вообще базовый инстинкт.  
     
  • 2.7, annonn (?), 10:29, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хочешь получить верифицированный код? да еще и бесплатно?
    извини, дед мороз в отпуске

    это же опенсорс, все на энтузиазме или за деньги корпораций - так что "жри, что дали" и не жалуйся
    ну или оплачивай труд высококвалифицированных специалистов

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты хочешь получить верифицированный код

    А вот если вместо протекающего, ненадежного, неверефицируемого Rust использовать безопасный, надежный, верифицируемый SPARK, то мат верификация кода на предмет отсутствие ошибок в рантайме и корректной работы с памятью, будет автоматическая.


    > это же опенсорс, все на энтузиазме или за деньги корпораций - так что "жри, что дали" и не жалуйся ну или оплачивай труд высококвалифицированных специалистов

    Раньше так небыло. Но пришли "програмисты" с раст и привнесли с ним свой стандарт, - "жри, что дали".

     
     
  • 4.33, Аноньимъ (ok), 14:06, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спарк разве свободный? Там вроде не просто проприетарщина но еще и патенты всякие?
     
  • 2.8, Анонн (?), 10:29, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрите лучше оригинальное письмо в рассылке.
    Хз откуда автор новости взял это именно в такой формулировке.
     
     
  • 3.14, Маняним (?), 11:28, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >While developing the driver, I tried to make use of Rust's safety and

    lifetime features to provide not just CPU-side safety, but also
    partial firmware-ABI safety. Thanks to this, it has turned out to be
    a very stable driver even though GPU firmware crashes are fatal (no
    restart capability, need to reboot!) and the FW/driver interface is a
    huge mess of unsafe shared memory structures with complex pointer
    chains. There are over 70 ABI types and 3000+ lines of firmware ABI type
    definitions that vary between firmware builds and GPU cores...

    Зачем доёбываться до людей, которые пишут на расте, а не рекламипуют его? Последних надо убивать Ж-))

     
     
  • 4.24, Аноним (37), 13:32, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что они портят Линукс своими "продуктами" такими как rust, Wayland, systemd, pulseaudio, gnome 3, kde, gtk, qt, и тому подобными.
    Вместо того чтобы делать как надо
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:04, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как надо делать великий икспëрд конечно же не скажет.
     
     
  • 6.63, Аноним (63), 15:03, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    великие икспëрды ждут когда ChatGPT нажмёт на красную кнопку с надписью - "Сделать всем хорошо".
     
  • 2.9, Аноним (37), 10:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно, любой эксперт этот подтвердит
     
  • 2.26, freecoder (ok), 13:36, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гарантии даёт компилятор в safe-части, и программист в unsafe-части. При этом возле unsafe-блоков программист по-хорошему должен написать, почему безопасно делать то, что он делает внутри (так принято делать в Rust).
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А если бы написали не на Rust, то никто бы к луже не пристраивался сейчас...
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:23, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.11, Онан сын Иуды (?), 10:54, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Б-г с ним с Растом, лишь бы код в ядро несли и потом поддерживали, как завещал дедушка Столлман.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Увы, уже неоднократно проходили: пока хайп на раст - будут поддерживать, потом хайп пройдёт (точнее выйдет новый хайповый язык) и поддержка прекратится потому что "не нашли мейнтейнера".
     
     
  • 3.16, A (?), 11:55, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержка не будет эффективной т.к. гоняться за решениями искуственных загадок, глотая чужую пыль - занятие не самое интересное, своеобразный уклад мысли, для анализа продуктов чужой жизни.

    Столман как раз про то, чтоб так не делать - не заниматься реверс инженерингом тайны, а сразу изобретать и заниматься творчеством.

    Др. дело, если цель посмотреть, а что там в М-один и два придумали. Показать. И потом делать другое своё.

     
  • 3.17, Аноним (17), 12:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что ты, правда? А ну-ка пример, когда был хайп на язык, его включили в ядро, а потом хайп прошёл.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:34, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ASM
     
     
  • 5.30, Аноним (37), 14:05, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что простите?
     
  • 5.31, Аноним (29), 14:05, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ASM?
     
     
  • 6.44, Аноним (37), 14:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что мой коллега, эксперт, имел в виду что был хайп ASM и его включили ядро. Хайп прошел и его выключили.
    Разве это так сложно понять?
     
     
  • 7.54, Аноним (29), 14:34, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, вести из Нарнии. Понятно, держитесь там, психонавты.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что ты, порвальдс же сказал, что молодое поколение не знает си, как же хайп пройдёт в таких условиях.
     
     
  • 4.35, Аноним (29), 14:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, не знать С - это уже само по себе дикий позитив. Мир без Це будет чуть лучшим местом.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:14, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир написан по большей части на Це и Це++, фрибээсдэшники не дадут соврать.
     
     
  • 6.53, annonn (?), 14:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вначале мир строился из дерева, навоза и палок (саманный кирпич),
    но перешел на сталь, железобетон и стекло

    изменения неизбежны, как бы неолуддитам не было больно

     
  • 6.55, Аноним (29), 14:35, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это и плохо. К счастью на це и це++ в основном поделки
     
  • 5.70, Урри (ok), 15:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, автор патча не в курсе. Треть предлагаемого кода - на С.
     
     
  • 6.72, Анонимусс (?), 16:05, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А типа у него был выбор?
    Пока нет другого способа связать новый код с имеющимся сишным кодом ядра.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:54, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust приколен, но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go? В случае с Go я могу просто скачать zip, распаковать в любое подходящее место, прописать в переменные окружения GOROOT с GOPATH и все - инсталляция закончена. Удаление из системы, соответственно, тоже простейшее: грохнул переменные, снес каталог. В случае же с Rust придется погеморроиться сильно побольше.
     
     
  • 2.34, anonymous (??), 14:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше с go так же было. дорос ведь.
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:11, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go?
    > винду
    > Go

    Потому что у них много общего, например, телеметрия.

     
     
  • 3.51, Аноним (27), 14:26, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою страшный секрет: в самых распространенных сортах на десктопе не нужного вроде федоры, убунты или опенсюзи телеметрии не меньше. И да - по умолчанию она включена, прикинь?
     
  • 3.56, Аноним (29), 14:36, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В го есть телеметрия? Ссылку!
     
     
  • 4.64, Аноним (63), 15:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    недавно же было: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58639
     
  • 2.68, НяшМяш (ok), 15:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust приколен, но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go?

    По-моему на винду всё что угодно ставить неудобно. Разве что nodejs )

     
  • 2.73, Аноним (27), 16:08, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечаю сам себе: был не прав. Скачал msi, распаковал его куда (в данном случае на сетевой диск) через msiexec, написал простенький cmdшник, который устанавливает правильные CARGO_HOME с RUSTUP_HOME и добавляет Rust\bin в path на той машине, с которой он будет запускаться. Больше ничего не понадобилось, можно пользоваться на любом моем ноуте или на персоналке жены.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:05, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без нормальной поддержки со стороны gccrs не имеет смысла.
     
     
  • 2.39, Аноним (29), 14:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хтоническое чудовище GCC должно умереть на дне Марианской впадины.
     
  • 2.60, Анонимусс (?), 14:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем он нужен, если есть прекрасный clang с эталонным компилятором?
    gccrs всегда будет в роли догоняющих, плюс всегда есть опасность, что они попробую напихать несовместимых огороженных экстеншинов как это было с си.
     

  • 1.36, Анон1212 (ok), 14:09, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем это в ядре? Если сам GPU заточен только с одной ОС работать.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 15:31, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас фанатам ARM с операционной системой где можно все можно будет окучивать M чип окаянный с графикой неподчиненно, а там глядишь и яблочный чип телеметрии заставят уязвимостями как в TPM 2.0 быть паинькой, заткнуться и не выеживаться и вообще можно будет пользоваться. Тысяч за 10 ARM ноутбук вместо смартфона было бы в самый раз, но ябл как всегда зажадился такую роскошь ставить, а то перестанут их яблофоны по 200 тысяч покупать чтобы законнектить их через облако как в хромых нетбуках.
     
  • 2.69, НяшМяш (ok), 15:46, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то заплакал один Линус Торвальдс
     

  • 1.71, Урри (ok), 16:01, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, никто не дал себе труд посмотреть к предлагаемый растокод? Там ансейф на ансейфе и ансейфом погоняет. Особенно доставляют строки вида

    *ptr = unsafe { ptr.sub(1) };
    self.ptr = unsafe { self.ptr.add(1) };
    return Err(unsafe { array::IntoIter::new_unchecked(raw_ary, 0..len) });
    unsafe { &mut (*self.ptr).dev }

    прошу отдельно заценить вот такое:
    // SAFETY: The C contract guarantees that 'buf' is valid if it's less than 'end'.
    let mut w = unsafe { RawFormatter::from_ptrs(buf.cast(), end.cast()) };
    и
    // SAFETY: Valid by the safety contract.
    let iomem = unsafe { IoMem::<SIZE>::try_new(res) };

    Чем это отличается от С, кроме как излишней многословностью и необходимостью тащить с собой огромый тулчейн, я не понимаю.

     

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