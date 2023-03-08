Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust

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|Часть нити удалена модератором
|3.15, A (?), 11:50, 08/03/2023 [ответить]
|+/–
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Имя Огрызки в сочетании с опенсорсом осталось незамеченным. Увы. Незачёт.
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|2.21, Аноним (21), 13:01, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> предварительная реализация драйвера drm-asahi для GPU Apple AGX серий G13 и G14, используемых в чипах Apple M1 и M2
Какое-то ненужно на ненужном в ненужном.
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|3.28, A.Stahl (ok), 13:58, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну кто-то же потратил своё время на эту нетривиальную задачу, значит кому-то таки нужно.
Подсказываю тебе конспирологическую версию: Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени чтобы у драйвера не было пользователей и, соотвественно, не всплыли баги и уязвимости.
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|5.46, Аноним (46), 14:19, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успех любого успешного разработчика - не пользоваться тем что делаешь.
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|4.47, Аноним (47), 14:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени
писали увлечённые люди - изначально драйвер Apple GPU написан на питоне и работал целиком в юзерспейс
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|5.66, Аноним (66), 15:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Раст-фанатики специально взялись писать драйвер редкой хрени
> писали увлечённые люди - изначально драйвер Apple GPU написан на питоне и
> работал целиком в юзерспейс
Т.е. и тут не смогли написать что-то свое, новое - лишь переписать готовое!
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|1.3, Аноним (3), 10:12, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>>В частности, драйвер предоставляет определённые обвязки для небезопасных структур разделяемой памяти со сложными цепочками указателей, применяемых в прошивке для взаимодействия с драйвером.
Есть какое-то доказательство безопасности этих обвязок или слова "безопасные" достаточно ?
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|2.5, Аноним (5), 10:21, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Вера лучшее доказательство. Можно придумывать любые факты и в них верить. Это не трудно. Это вообще базовый инстинкт.
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|2.7, annonn (?), 10:29, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты хочешь получить верифицированный код? да еще и бесплатно?
извини, дед мороз в отпуске
это же опенсорс, все на энтузиазме или за деньги корпораций - так что "жри, что дали" и не жалуйся
ну или оплачивай труд высококвалифицированных специалистов
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|3.19, Аноним (19), 12:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты хочешь получить верифицированный код
А вот если вместо протекающего, ненадежного, неверефицируемого Rust использовать безопасный, надежный, верифицируемый SPARK, то мат верификация кода на предмет отсутствие ошибок в рантайме и корректной работы с памятью, будет автоматическая.
> это же опенсорс, все на энтузиазме или за деньги корпораций - так что "жри, что дали" и не жалуйся ну или оплачивай труд высококвалифицированных специалистов
Раньше так небыло. Но пришли "програмисты" с раст и привнесли с ним свой стандарт, - "жри, что дали".
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|4.33, Аноньимъ (ok), 14:06, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спарк разве свободный? Там вроде не просто проприетарщина но еще и патенты всякие?
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|2.8, Анонн (?), 10:29, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Посмотрите лучше оригинальное письмо в рассылке.
Хз откуда автор новости взял это именно в такой формулировке.
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|3.14, Маняним (?), 11:28, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>While developing the driver, I tried to make use of Rust's safety and
lifetime features to provide not just CPU-side safety, but also
partial firmware-ABI safety. Thanks to this, it has turned out to be
a very stable driver even though GPU firmware crashes are fatal (no
restart capability, need to reboot!) and the FW/driver interface is a
huge mess of unsafe shared memory structures with complex pointer
chains. There are over 70 ABI types and 3000+ lines of firmware ABI type
definitions that vary between firmware builds and GPU cores...
Зачем доёбываться до людей, которые пишут на расте, а не рекламипуют его? Последних надо убивать Ж-))
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|4.24, Аноним (37), 13:32, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Потому что они портят Линукс своими "продуктами" такими как rust, Wayland, systemd, pulseaudio, gnome 3, kde, gtk, qt, и тому подобными.
Вместо того чтобы делать как надо
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|6.63, Аноним (63), 15:03, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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великие икспëрды ждут когда ChatGPT нажмёт на красную кнопку с надписью - "Сделать всем хорошо".
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|2.26, freecoder (ok), 13:36, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гарантии даёт компилятор в safe-части, и программист в unsafe-части. При этом возле unsafe-блоков программист по-хорошему должен написать, почему безопасно делать то, что он делает внутри (так принято делать в Rust).
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|1.4, Аноним (4), 10:18, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А если бы написали не на Rust, то никто бы к луже не пристраивался сейчас...
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|2.12, Аноним (12), 11:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Увы, уже неоднократно проходили: пока хайп на раст - будут поддерживать, потом хайп пройдёт (точнее выйдет новый хайповый язык) и поддержка прекратится потому что "не нашли мейнтейнера".
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|3.16, A (?), 11:55, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддержка не будет эффективной т.к. гоняться за решениями искуственных загадок, глотая чужую пыль - занятие не самое интересное, своеобразный уклад мысли, для анализа продуктов чужой жизни.
Столман как раз про то, чтоб так не делать - не заниматься реверс инженерингом тайны, а сразу изобретать и заниматься творчеством.
Др. дело, если цель посмотреть, а что там в М-один и два придумали. Показать. И потом делать другое своё.
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|3.17, Аноним (17), 12:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да что ты, правда? А ну-ка пример, когда был хайп на язык, его включили в ядро, а потом хайп прошёл.
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|6.44, Аноним (37), 14:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно что мой коллега, эксперт, имел в виду что был хайп ASM и его включили ядро. Хайп прошел и его выключили.
Разве это так сложно понять?
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|3.18, Аноним (18), 12:17, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что ты, порвальдс же сказал, что молодое поколение не знает си, как же хайп пройдёт в таких условиях.
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|4.35, Аноним (29), 14:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, не знать С - это уже само по себе дикий позитив. Мир без Це будет чуть лучшим местом.
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|5.41, Аноним (41), 14:14, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мир написан по большей части на Це и Це++, фрибээсдэшники не дадут соврать.
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|6.53, annonn (?), 14:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вначале мир строился из дерева, навоза и палок (саманный кирпич),
но перешел на сталь, железобетон и стекло
изменения неизбежны, как бы неолуддитам не было больно
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|5.70, Урри (ok), 15:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль, автор патча не в курсе. Треть предлагаемого кода - на С.
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|6.72, Анонимусс (?), 16:05, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А типа у него был выбор?
Пока нет другого способа связать новый код с имеющимся сишным кодом ядра.
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|1.27, Аноним (27), 13:54, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Rust приколен, но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go? В случае с Go я могу просто скачать zip, распаковать в любое подходящее место, прописать в переменные окружения GOROOT с GOPATH и все - инсталляция закончена. Удаление из системы, соответственно, тоже простейшее: грохнул переменные, снес каталог. В случае же с Rust придется погеморроиться сильно побольше.
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|2.40, Аноним (40), 14:11, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go?
> винду
> Go
Потому что у них много общего, например, телеметрия.
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|3.51, Аноним (27), 14:26, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою страшный секрет: в самых распространенных сортах на десктопе не нужного вроде федоры, убунты или опенсюзи телеметрии не меньше. И да - по умолчанию она включена, прикинь?
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|2.68, НяшМяш (ok), 15:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust приколен, но почему его так неудобно ставить на винду по сравнению с тем же Go?
По-моему на винду всё что угодно ставить неудобно. Разве что nodejs )
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|2.73, Аноним (27), 16:08, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отвечаю сам себе: был не прав. Скачал msi, распаковал его куда (в данном случае на сетевой диск) через msiexec, написал простенький cmdшник, который устанавливает правильные CARGO_HOME с RUSTUP_HOME и добавляет Rust\bin в path на той машине, с которой он будет запускаться. Больше ничего не понадобилось, можно пользоваться на любом моем ноуте или на персоналке жены.
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|2.39, Аноним (29), 14:10, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хтоническое чудовище GCC должно умереть на дне Марианской впадины.
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|2.60, Анонимусс (?), 14:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем он нужен, если есть прекрасный clang с эталонным компилятором?
gccrs всегда будет в роли догоняющих, плюс всегда есть опасность, что они попробую напихать несовместимых огороженных экстеншинов как это было с си.
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|2.67, Аноним (67), 15:31, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас фанатам ARM с операционной системой где можно все можно будет окучивать M чип окаянный с графикой неподчиненно, а там глядишь и яблочный чип телеметрии заставят уязвимостями как в TPM 2.0 быть паинькой, заткнуться и не выеживаться и вообще можно будет пользоваться. Тысяч за 10 ARM ноутбук вместо смартфона было бы в самый раз, но ябл как всегда зажадился такую роскошь ставить, а то перестанут их яблофоны по 200 тысяч покупать чтобы законнектить их через облако как в хромых нетбуках.
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|1.71, Урри (ok), 16:01, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что, никто не дал себе труд посмотреть к предлагаемый растокод? Там ансейф на ансейфе и ансейфом погоняет. Особенно доставляют строки вида
*ptr = unsafe { ptr.sub(1) };
self.ptr = unsafe { self.ptr.add(1) };
return Err(unsafe { array::IntoIter::new_unchecked(raw_ary, 0..len) });
unsafe { &mut (*self.ptr).dev }
прошу отдельно заценить вот такое:
// SAFETY: The C contract guarantees that 'buf' is valid if it's less than 'end'.
let mut w = unsafe { RawFormatter::from_ptrs(buf.cast(), end.cast()) };
и
// SAFETY: Valid by the safety contract.
let iomem = unsafe { IoMem::<SIZE>::try_new(res) };
Чем это отличается от С, кроме как излишней многословностью и необходимостью тащить с собой огромый тулчейн, я не понимаю.
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