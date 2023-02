Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go

2.130 , пох. ( ? ), 13:32, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, собирайтесь посмотрите на дypачка эксперта с (запрещенноеслово)нета. 3.133 , Шарпей ( ok ), 13:35, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А по существу? Или у вас все программы по-умолчанию шастают в Интернет?

4.140 , пох. ( ? ), 13:45, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А по существу тебе еще контрольную по алгебре и физру сегодня, не забыл? Потом как закончишь, домашку сделаешь - приходи, дедуля тебе расскажет про особенности разработки на игогошечке и его пакетный менеджер. И вот в этом, собственно, уровень местных экспертов. Ну вот зачем было лезть в тред про то о чем ты явно ничего не знаешь вообще? И да, к сожалению, почти все современные программы либо шастают в инет, либо не работают. heirloom k&r C компилятора это не касается, конечно, но вот с msvc, к примеру, у меня для тебя плохая новость. (А на том авк и греп уже написали, так что можешь не беспокоиться.) 5.143 , Шарпей ( ok ), 13:49, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пакетный менеджер качает пакеты из репозитория по разрешённому адресу. И это не компилятор. А компилятор компилирует локальные исходные файлы в локальные объектные файлы. Не знаю, как там в Гоу, а у нас, в C# пакеты качает nuget, а компилятор сидит под замком и никуда не стучится, как и вся Visual Studio, которой нечего соваться в Интернет.

6.152 , Аноним ( 160 ), 13:58, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты просто позорище. Не пиши сюда больше.

7.157 , Шарпей ( ok ), 14:04, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Хорошо, продолжайте дальше пить смузи. Когда на C++ работал, мы библиотеки на дисках друг другу носили. Никаких пакетных менеджеров и stackoverflow не было, и ничего, как-то жили. А теперь без Интернетов у них инфаркт случается.

8.162 , Аноним ( 160 ), 14:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А так у тебя старческий маразм, ну чтож не задерживаем ... 6.156 , Аноним ( 155 ), 14:03, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С новым годом твой C# с самого начала своего существования отсылает телеметрию в майкрософт https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/telemetry

7.163 , пох. ( ? ), 14:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С новым годом твой C# с самого начала своего существования отсылает телеметрию ну харе уже рушить людям маня-мирки, а?! Им и так нелегко, оппа трещит, модный дев пищит.

7.164 , Шарпей ( ok ), 14:09, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В самом деле? Может быть, поэтому фаервол должен работать по белым спискам. Ну, некоторые ещё и M$-аккаунт себе делают, чтобы в VS заходить, вместо триал-ресета при каждом запуске. Да, кто же им запретит.

2.131 , Аноним ( 76 ), 13:33, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А соседи кричат, они не могут понять,

Когда хочется петь,

Соседи не любят твоих песен,

Они привыкли терпеть,

Они привыкли каждый день входить

В этот темный подъезд,

Если есть запрещающий знак, они знают -

Где-то рядом объезд. ©