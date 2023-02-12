Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go

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|3.43, Аноним (43), 10:09, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Плакать не будем, просто удалим его нафиг из системы и забудем о его существовании. Да, немного жаль потраченного на изучение времени, но и вреда от новых знаний никогда не бывает.
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|4.64, нейм (?), 11:17, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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откажемся от докера с кубиром, будем по старинке виртуалками
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|5.70, Фыв (?), 11:48, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать, докер единственный инструмент, а не обвязка
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|6.83, пох. (?), 12:05, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать что ты сейчас за пять минут наг0внякаешь на баше и авке замену, причем которая будет работать с готовыми мусорными контейнерами с докерхапа, и при этом удовлетворит еще и твоих местных разработчиков, которым некогда читать документацию, таск сам себя не закроет.
Как закончишь - сразу отправляйся переписывать ту же графану, например. У тебя получится, мы верим. (попробуй для нее, что-ли, впихон?)
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|4.82, Аноним (82), 12:03, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плакать не будем, просто удалим его нафиг из системы и забудем о его существовании. Да, немного жаль потраченного на изучение времени, но и вреда от новых знаний никогда не бывает.
как раз удалил его с месяц назад за ненадобностью
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|1.2, Дмитрий (??), 08:15, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>>> Сбор телеметрии будет включён по умолчанию, но будет предоставлен простой способ для отключения.
Который не будет работать, как отключение обновления в Firefox.
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|2.3, Вован (??), 08:19, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Почему? Код Go полностью открыт, сможете проконтролировать.
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|3.6, Аноним (6), 08:27, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Зачем проверять исходный код гуглозонта если и так все понятно.
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|3.8, Аноним (8), 08:43, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В фурифоксе тоже открыт, но это не мешает очередному обновлению "сбрасывать на значение по умолчанию" или "ой! была багулечка, отмена телеметрии не работала должным образом" ну или мое любимое "99% овощей не пользуются этой опцией (которую фурифокс запрятал пару десятков выпусков назад), поэтому мы ее выпиливаем". Тут к гадалке не ходи - в какой-то момент один из сценариев повторится и с го.
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|4.110, Аноним (-), 12:52, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня само ни разу не включалось, но недавно решил включить, чтобы потом обоснованно лаять на опеннете, что моего мнения не учли при очередном увеличении размера вкладок в два раза
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|3.16, Dennis Ritchie (?), 09:07, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я ж вам пол-века назад показал как "открытый код" компилятора, в сто раз более примитивного чем это ваше смузи-игого, может содержать абсолютно невидимую закладку и ничего вы не сможете, даже если бы вы на самом деле умели кодить, а не выполняли неглядя непонятные последовательности заклинаний со стековерфлова.
Но вы - необучаемые. Жрите ваш гуглозонд, не подпрыгивайте. А я в раю, меня он уже не достанет.
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|4.85, пох. (?), 12:06, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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судя по неистовому минусению местных экспертов - они и правда необучаемые. Вероятно вообще не могут взять в толк, о чем была речь.
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|2.18, пох. (?), 09:13, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну зойчем вы тгавите - который будет работать после того как уже все отправил. Кстати, телеметрия фуфлофокса ровно так и устроена. (и у brave, помнится, тоже)
P.S. обновления фуфлофокса отключаются политиками, но если ты настолько... что еще пользуешься фуфлофоксом - сиди на зонде ровненько, я не буду тебе подсказывать как. А то еще и троянов нахватаешься.
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|3.41, Аноним (41), 10:06, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Посмотрим, как устроены сетевые настройки ff и хрома и подумай, чего в хроме не прописать, увидишь поймёшь зачем нужен ff)))
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|4.139, Bob (??), 13:45, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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FF нужен, чтобы ему камшотил Google, ибо его за монополию gangbang сделают)
--
Громоптицу уже ощипывают всякие радужные дизайнеры, можно на шавень кидать дохлятину)
--
что ещё годного было? seamonkey? 2.49.5, дальше на помойку выкидывать..
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|5.160, Аноним (160), 14:07, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть тогда Гугл сделает в ФФ чтобы было как в Хроме, а то чо Фурифокс выпендривается?
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|2.87, Аноним (82), 12:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Который не будет работать, как отключение обновления в Firefox.
сам понял что спорол? на винде всё отключается, на standalone установке в линукс так же
обновляется она сама по себе у тебя вместе со всеми пакетами в твоем дистре, или в снапе-флате
кто такой наброс ещё плюсует?
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|3.103, YetAnotherOnanym (ok), 12:44, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> всё отключается
Ога, а потом внезапно, без вмешательства пользователя берёт и включается.
У меня был отдельный стандалон 78 файрфокс (последний ЛТС, в котором работал флэш, не спрашивай зачем, надо и всё). Обновление было отключено. Однажды он взял и без какого-либо вмешательства с моей стороны превратился в 102 ЛТС.
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|1.4, Аноним (6), 08:20, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Google только и делает что шпионит.
Нужно удалять гуглозонды и никогда не ставить.
>GOTELEMETRY=off
Какой глупец проверит что эта переменная работает?
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|2.27, leap42 (ok), 09:29, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой глупец проверит что эта переменная работает?
Любой. В том и есть главная фишка Go - любой джун может открыть исходный код компилятора в любом месте и понять 100% того, что увидит (код компилятора 100% на Go, никаких посторонних либ аля llvm не используется).
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|3.45, Аноним (45), 10:16, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> любой джун ... код компилятора в любом месте и понять 100%
Какие, однако, сейчас продвинутые джуны пошли.
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|3.59, Аноним (59), 10:58, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве что в мечтах. Гугл может напихать столько телеметрии закладок и вирусов в свои программы что никто в этом не сможет разобраться, сколько бы смузи перед этим не выпил.
В одном месте увидел, а в остальных не увидел.
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|4.111, ИмяХ (?), 12:55, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том, что ты не увидел закладку в исходном коде - это полностью твоя вина. Это твоя личная тупость, лень и слепота. Лубой нормальный привержениец опенсурса, всегда полностью проверяет исходный код перед сборкой любого софта, который он устанавливает на свой компьютер и вырезает оттуда все закладки.
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|5.145, Bob (??), 13:50, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой трепло)
--
Чё Джавист для дроида проверит в c++ куске кода системной утилиты линукс?
--
Любой нормальный просто юзает "популярный" опенсурс от вменяемый разрабов. Это пациенты Кащенко лезут всё проверять (жизни не хватит все знания накопить).
--
Ну а твоя вина в том, что поел сладкого хлебушка и начинаешь тут "дышать".
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|2.146, Bob (??), 13:53, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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go v no...
"Форки" хромиума есть, а до Лисы как пешком до Луны.
Всё равно: как гугля скажет - так и будет.
Долго там мэинтейнят выпиленные фичи или бэкпорт на старые платформы? Хотя спокойно могут, те же 360explorer китайцы дают свежий хромиум на ХР, например)
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|1.9, Анонимчег (?), 08:52, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Ну наконец-то! А то продукт от гугла без телеметрии вызывал ощущение незаконченности и недоделанности.
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|2.42, Аноним (43), 10:07, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них был шикарный язык, сделанный отцами-основателями юникса, но они его спустили в унитаз одним-единственным недальновидным решением.
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|2.148, Bob (??), 13:54, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эстонский отдел отвечал за телеметрию в GO, скорее всего)
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|1.10, Аноним (10), 08:53, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну не смогли гугели без телеметрии.
Что-то мне подсказывало что без этого никак не обойдётся.
Сначала сделали хорошее,а потом на те!
Любимый сценарий гуглов.
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|2.21, пох. (?), 09:14, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну не смогли гугели без телеметрии.
Как еще по твоему они должны монетизировать "аткрытый шва6одный код" ? Где бабки? Эту свору разработчиков (из нее правда уволили каждого десятого но все равно много жрут) кормить же ж надо! (Кто сказал что инхаус разработка для самого гугля делалась? И чо?! Платить-то им что - гугель из СВОИХ должен?! Неее, давайте мы лучше Шарика на мясо продадим!)
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|3.115, Аноним (-), 12:58, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бабки они разрабатывают на том, что пишут на этом языке, а опенсорс им выгоден, т.к. меньше тратят на дебаг/разработку.
ты ещё отдел разработки go дотационным назови, квадратно-гнездовое мышление так и прёт
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|1.11, Аноним (11), 08:57, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В стиле гугла. Я когда ставил Android-x86, заметил, что в старой версии Хрома была галочка "Слать телеметрию", а если обновить на новую, то галочки уже нету, а просто вылазит окно, где говорится, что телеметрия БУДЕТ слаться без вашего желания.
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|2.25, пох. (?), 09:20, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дада, щас девляпсы на лету переобуются и начнут писать на posix shell, как диды.
Жаль что они его не знают, правда?
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|3.40, Аноним (43), 10:04, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну поэтому одних называют просто девелоперы, а других быдло-девелоперы. Последние идут за морковкой, не смотрят по сторонам и не включают мозг.
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|4.80, пох. (?), 12:01, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А первые попали в те десятьпроцентов которые надысь уволены отовсюду за низкие kpi.
Прости, но девелоперу надо закрыть таск, иначе его уволят.
Решать что разработку на игоге надо закрыть - не то что ему, а и самому главному начальнику никто не позволит.
Морковка, увы, принадлежит большим дядям, которым совершенно наплевать на твои идиосинкразии к зондам.
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|1.14, beck (??), 08:59, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А вот интересно. Есть, допустим, крупный банк, и у него какое-то приложение, написанное на go.
Согласится ли служба безопасности банка иметь эту гугловскую телеметрию или просто обяжет переписать это приложение на другом, не столь зондлявом языке программирования?
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|2.17, пох. (?), 09:10, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А кто ее спрашивать-то будет, особенно в крупнойбанке где пауки ни за что не отвечают и только занимаются дележом ресурсов?
"В нашей компании разработка очень ценного бэкэнда могильного приложению ведется на игого. Кстати, обратите внимание что оно на личном контроле гени[т]ального директора. Ваша задача - пойти и обеспечить безопасТность процесса. Об обеспечении - доложить в течении пятнадцать минут, иначе мы наймем более компетентных сотрудников!"
Ну это еще цветочки - ягодки когда крупная банка под такое нанимает аутсорсеров.
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|4.79, пох. (?), 11:58, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда пожалуйста. Да, я работал в подобных организациях, если что, и текст - компиляция реальных, настолько близкая к оригиналу, что пришлось слегка подредактировать, заменив пару характерных оборотов - бывшие коллеги могли опознать.
А ты продолжай думать что в баааальших банках бааальшие дяди вумные такие и безопастники в особенности.
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|2.32, Аноним (32), 09:49, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чето эта же самая служба безопасности про C# ничго не говорит. Хотя в C# отключения телеметрии на каждый компайл считай что и нет.
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|2.90, Аноним (90), 12:16, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы бы статью хоть почитали Во-первых, телеметрия добавляется в инструментарий, ... большой текст свёрнут, показать
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|1.15, Аноним (15), 09:06, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>>IP-адреса с которые осуществляются обращение к серверам телеметрии не будут сохраняться в логах.
Верим!
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|2.150, Bob (??), 13:56, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу в гугл профиле юзера будет)
p.s.: даже если у тебя "нет" профиля в гугле, то у гугла есть профиль на тебя)
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|2.23, пох. (?), 09:17, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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состоящий из CoC.md и readme с перечислением кто из вас ОНО?
Да, я совершенно в этом уверен.
Но, к сожалению, чтобы скомпилировать игогошный мусор, все равно придется скачать компилятор с гугля.
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|2.22, пох. (?), 09:16, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо что пока только так. Но гугель рекомендует на всякий случай запасать и вазелин тоже.
Говорят у ишаков огромный э... ну в общем это будет очень неприятно.
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|1.26, Sergey (??), 09:28, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А когда добавят сбор телеметрии в компилируемые приложения, для увеличения качества полученных программ ?
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|2.33, Аноним (32), 09:52, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На следующем шаге, хотя ты прав интерпретируемый C# для отправления телеметрии более удобен.
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|1.31, Ананоним (?), 09:43, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не нужно было принимать эвфемизм "телеметрия" изначально. А когда большинство проглатило зонд, уже поздно кричать. Стыда нет у зондоделов, вот и всё.
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|2.37, Аноним (43), 10:02, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выбор всегда есть. Отказывайтесь от использования продуктов с зондами. Да ваша жизнь станет немного тяжелее, может придется сменить работу, поменять привычки итд. Но ведь оно того стоит!
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|3.137, пох. (?), 13:38, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От автора "не нравится страна - уезжай!"
А можно наоборот - вот эти все, захватившие ресурсы, созданные прежней, нормальной цивилизацией - куда-нибудь в Антарктиду, за восьмиметровый забор с автоматическими пулеметами, и камерами, камерами, камерами - как они, видимо, любят?
Как камеры в заднице, например, нет - сразу включать пулемет.
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|1.36, Омномним (?), 10:01, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ахах блд.
Но вообще эта жжж неспроста - либо коммерциализация планируется, либо одно из двух.
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|2.39, Омномним (?), 10:03, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(ну либо планируют свернуть/продать проект и хотят поглядеть, какой будет импакт)
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|1.44, Rock (?), 10:16, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот интересно, почему в западном обществе никто не судится по этому поводу? Раньше для подобной деятельности нужно было подписывать NDA, потом спрашивать разрешения, теперь это включают без ведома пользователя по умолчанию.
Ведь можно же грамотно сфабриковать убытки и отсудить у сборщика миллион-другой. Да и даже если не отсудить, то можно тупо задолбать компанию бесконечными исками и она поймет, что людям это не нравится.
Ничего подобного не происходит. Это значит, что люди не против...
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|2.51, Ананоним (?), 10:30, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что бы судиться нужны деньги. Если у тебя нет денег и ты сам не юрист, то я посмотрел бы как ты процесс этот вести будешь. Всё просто - нет денег, всем плевать на твои права. Сегодня даже государственные чиновники так себя ведут, счета завышают, что бы план выполнить, в надежде на то, что "ошибка" прокатит. Ну а кто сильно возмущается и обрывает телефон, тому исправляют сумму "Ой, это маша неправильно посчтитала", или "Ой, компьютер дурак, неправильно посчитал". И прокатывает.
В огромных масштабах.
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|3.94, Rock (?), 12:28, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что бы судиться нужны деньги. Если у тебя нет денег и ты сам не юрист, то я посмотрел бы как ты процесс этот вести будешь.
Вы крайне невнимательны. Речь шла о людях и компаниях, которые делают на таких судебных тяжбах бизнес. Естественно, те кому это не по зубам, соваться в подобное не станут -- это очевидно.
В качестве примера, что такое бывает, можно привести Евросоюз -- Windows N до сих пор поставляется.
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|4.134, гугель (?), 13:36, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы же вам сделали выключатель. А что он ничего и не выключает - хрендокажити!
(опыт мордокниги никого, конечно, ничему не научил...ой, то есть научил - мы теперь гораздо лучше все прячем!)
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|2.52, Ананоним (?), 10:32, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А особо наглые заявляют прямо, да, мы плевали на твои права, и сделаем так как захотим. Не нравится, иди судись. И не идут же...
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|3.73, Аноним (73), 11:54, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, так называемые «свободные» лицензии прямо заявляют, что автор программы может делать с тобой все, что захочет.
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|2.61, Аноним (61), 11:07, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С кем судиться? С гуголем? А он тебя заставляет пользоваться своим компилятором? Или ты заплатил и тебя при покупке обещали, что никогда не будет телеметрии, а на деле оказалось, что обманули?
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|2.108, Аноним (-), 12:48, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот интересно, почему в западном обществе никто не судится по этому поводу?
у них просто холодно, есть нечего и госдолг, на суды денег не осталось
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|1.46, Аноним (46), 10:18, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Все собранные данные будут публиковаться в открытом доступе для инспектирования и анализа
Ключевая инновация. Такого раньше ни у кого не было.
Однако все эти смазывания зондов вазелином не более чем salami tactics (она же "варка лягушки", она же "лестница") из учебных пособий по манипуляции людьми. Вспомните тот же закон о чёрных списках сайтов, где в начале рассказывалось, что он только от суицида и педофилии, хотя всем адекватным людям было понятно, что теми темами дело не ограничится. Так де и тут: когда всех поставили перед фактом, и все свыклись с мыслью, можно будет начать вносить изменения дальше. Опенсорс, говорите? Вон в соседнем треде про реддит расказано, как реддит был опенсорсным, а потом закрыл исходники. И теперь там fingerprint2js. Опенсорсный, кстати.
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|1.50, Анноним (?), 10:28, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Начало любой сказки от корпораций!
Данный подход крайне убогий и бородатый уже - в смысле древний: нет изобретательности в сторону " ... вот мы можем улучшать свой продукт без телеметрии и др. сборов данных, а другая корпорация так не может"
Гугл, неужели у Вас нет изобретательного подхода к таким случаям?
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|2.72, гугель (?), 11:54, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так мы - изобретательно! Эвона сколько лет ждали, пока у вас на игогошечке будет от дыркера до гитеи, все ж шва6одно и нахаляву, тоись, даром. И йезычок какой удобный, головой-то совсем не надо думать.
А теперь вот - никуда ты, товар, не денешься, подсекаем.
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|1.56, Иваня (?), 10:50, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ужас, УЖАС! Это возмутительно! А я ведь любил Go. Перейду на C++, там такого нет и никогда не будет.
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|2.106, Аноним (-), 12:45, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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^^^когда попытался сарказмировать, но на тебя смотрят как на дурачка
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|2.71, пох. (?), 11:52, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу - хеловрот ей уже собирается, но пока не работает.
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|2.109, Владимир Иванович Даль (?), 12:52, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, только там исключительно компилятор. Также как и в rustgcc. ВНЕЗАПНО оказывается, что для сборки приложений, полагающихся на пакеты (не менее ВНЕЗАПНО - это абсолютно все приложения, написанные на данных языках), нужна система сборки. Их rustgcc и gccgo опять же очень ВНЕЗАПНО используют оригинальные, ибо gcc - это проект по разработке компиляторов, а не систем сборки. А именно в систему сборки и будет вкорячена телеметрия, а сам компилятор трогать не будут.
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|1.60, Аноним (61), 11:03, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скоро и в расте так же будет. Растаманы, что с лицом? Ой, это шутка из будущего, вы её пока ещё не понимаете.
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|2.102, Аноним (-), 12:44, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да и так нормально. сейчас для сборки браузера нужно собрать llvm/clang/rust/чёрта лысого
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|1.62, Аноним (61), 11:11, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любителей смузи, модных языков, ямлов и прочих докеров, написанных на игого, в очередной раз поводили мордой об стол. Растафили, вы следующие в очереди.
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|1.63, Аноним (63), 11:15, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ох раскудахтались-то!
сделают go-freeworld сборку, как дплают яву, хром, вскод и что там ещё...
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|1.66, Аноним (66), 11:22, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опеннет прям разволновался, у местных Анонов прям таки паранойя какая-то, что об их бесценных программах что-то сольют
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|2.76, Аноним (76), 11:56, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты такой терпила что сам данные всем про себя рассказываешь?
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|3.97, Аноним (97), 12:32, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да он бы и рад, но его даже на роль статистических данных отбракуют за ненужностью.
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|3.126, Аноним (66), 13:21, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я на работе на го пишу, так что пусть оно телеметрит, как я там и что делаю. Дома есть вещи и поинтереснее
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|1.77, Аноним (77), 11:57, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если это позволит улучшить качество программ, то я только ЗА! А параноики должны страдать.
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|2.88, Аноним (1), 12:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, это позволит улучшить качество программ! И вообще, вместо человека телеметрия напишет логику программы! Это несомненный плюс!
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|3.124, Аноним (77), 13:15, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеметрия позволит разработчикам языка получать более полную информацию о различных недочётах, чтобы вовремя выявлять узкие места. На мой взгляд это правильный подход. Вы же не жалуетесь, что электронные системы автомобилей и самолётов собирают информацию о своей работе, так почему же тут вы возмущаетесь? Может вам шапочку из фольги примерить? Аннунаков ещё не начали видеть?
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|2.92, Аноним (97), 12:28, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, спустя 14 лет разработки инструментария языка матёрыми разработчиками от google он всё еще плох, что пришлось пропихивать телеметрию включенную по умолчанию и всё это конечно делается во благо разработчиков программ, чтобы у них волосы были пышными и шелковистыми.
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|1.89, Аноним (89), 12:09, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну што? ГО отвалился са по себе. В лидерах остаются С и руст. Где мой попкорн?!
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|1.91, Alexey Torgashin (?), 12:26, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Go наверное хороший язык. Но я не использую - не люблю продукцию от американских миллиардеров. (MS то же самое).
Ну и вот радостные новости про язык - телеметрия. Ура, товарищи? Ура?
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|3.116, Alexey Torgashin (?), 13:01, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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The Rust Foundation is an independent non-profit organization dedicated to stewarding the Rust programming language.
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|3.120, Аноним (77), 13:09, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Высокие технологии и русский язык несовместимы, как и русская культура в целом. Но это и не нужно. Можно и на английском языке создавать нормальные программы и компиляторы, которые не будут лезть без мыла куда не просят.К сожалегию Гугл решил пойти по второму пути... Помянем!
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|1.93, YetAnotherOnanym (ok), 12:28, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> телеметрия не будет добавляться в пользовательские приложения
> информацию о потребностях и особенностях работы разработчиков
> сбор только минимально необходимых обобщённых сведений, чтобы недопустить утечки следов с детальной информацией об активности пользователей
> Решения о собираемых метриках будут приниматься в рамках открытого публичного процесса
> Отправляемые отчёты не будут включать какие-либо формы идентификаторов систем и пользователей
> IP-адреса с которые осуществляются обращение к серверам телеметрии не будут сохраняться в логах
> будет предоставлен простой способ для отключения
Как поют! Как красиво поют!
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|1.113, Аноним (113), 12:55, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сбор сведений будет ограничен только накоплением информации
Яволь мой жэнераль!
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|2.119, Аноним (76), 13:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да массовых арестов в этот раз не будет. Будут только собирать данные на этом ограничатся.
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|3.132, гугель (?), 13:33, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас опечатка в слове расстрелов. (Арестов, конечно, тоже не будет. Тем более массовых. Начнем, как всегда, с индивидуальных задержаний.)
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|1.121, Аноним (121), 13:11, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да сдохнет гугель если не станет пытаться из всего выжать деньги.
Очком назвались - пусть трудятся на благо очконавтов посвятивших себя очку с их языками программирования.
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|1.125, Аноним (77), 13:19, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я считаю, что это отличная идея. Телеметрия - это процесс измерения расстояния между двумя точками по их координатам. Это позволит программистам использовать инструментарий Go для простых задач географического анализа, например, поиска ближайшего маршрута между двумя точками. Я думаю, что это будет очень полезно для программистов, использующих Go.
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|2.127, Аноним (121), 13:25, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да будет известно верующим в очко что измерение расстояния и отлюсылание личных данных, включая код принадлежащий кому-то не является тем о чем ты тут радостно пробулькал защищая очко от правднпого гнева, шуток и уюкомментариев на тему педерастии всея нуююгугла одним из основателей которого был русский и он то не мог не знать как это переводится на русский, впрочем первоисточники названий на латинице часто такие вот необычные для иносранцев.
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|1.128, Шарпей (ok), 13:25, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Делов на копейку. Фаерволом заблокировать, вот и вся недолга. Компилятору нечего делать в Интернете.
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|2.130, пох. (?), 13:32, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот, собирайтесь посмотрите на дypачка эксперта с (запрещенноеслово)нета.
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|3.133, Шарпей (ok), 13:35, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А по существу? Или у вас все программы по-умолчанию шастают в Интернет?
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|4.140, пох. (?), 13:45, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А по существу тебе еще контрольную по алгебре и физру сегодня, не забыл?
Потом как закончишь, домашку сделаешь - приходи, дедуля тебе расскажет про особенности разработки на игогошечке и его пакетный менеджер. И вот в этом, собственно, уровень местных экспертов. Ну вот зачем было лезть в тред про то о чем ты явно ничего не знаешь вообще?
И да, к сожалению, почти все современные программы либо шастают в инет, либо не работают. heirloom k&r C компилятора это не касается, конечно, но вот с msvc, к примеру, у меня для тебя плохая новость.
(А на том авк и греп уже написали, так что можешь не беспокоиться.)
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|5.143, Шарпей (ok), 13:49, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пакетный менеджер качает пакеты из репозитория по разрешённому адресу. И это не компилятор. А компилятор компилирует локальные исходные файлы в локальные объектные файлы. Не знаю, как там в Гоу, а у нас, в C# пакеты качает nuget, а компилятор сидит под замком и никуда не стучится, как и вся Visual Studio, которой нечего соваться в Интернет.
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|7.157, Шарпей (ok), 14:04, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хорошо, продолжайте дальше пить смузи. Когда на C++ работал, мы библиотеки на дисках друг другу носили. Никаких пакетных менеджеров и stackoverflow не было, и ничего, как-то жили. А теперь без Интернетов у них инфаркт случается.
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|7.163, пох. (?), 14:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С новым годом твой C# с самого начала своего существования отсылает телеметрию
ну харе уже рушить людям маня-мирки, а?!
Им и так нелегко, оппа трещит, модный дев пищит.
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|7.164, Шарпей (ok), 14:09, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В самом деле? Может быть, поэтому фаервол должен работать по белым спискам. Ну, некоторые ещё и M$-аккаунт себе делают, чтобы в VS заходить, вместо триал-ресета при каждом запуске. Да, кто же им запретит.
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|2.131, Аноним (76), 13:33, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А соседи кричат, они не могут понять,
Когда хочется петь,
Соседи не любят твоих песен,
Они привыкли терпеть,
Они привыкли каждый день входить
В этот темный подъезд,
Если есть запрещающий знак, они знают -
Где-то рядом объезд. ©
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|1.136, Аноним (77), 13:38, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Накопление данных о работе компьютерных программ представляет большую пользу для предприятий и для тех, кто их создаёт. Данные о работе программ помогают разработчикам оценить эффективность программ, исправлять ошибки и предлагать инновационные решения. Они также помогают предприятиям идентифицировать проблемы в своей работе и находить решения для улучшения работы программ. Телеметрия предоставляет пользователям и предприятиям более профессиональное программирование, позволяя им проанализировать данные, предлагать решения для повышения производительности и инноваций. В конечном счете, телеметрия предоставляет больше возможностей для продуктивности и помогает предприятиям достичь новых высот.
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|2.141, Аноним (141), 13:45, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то булшит от апологета зондов и идеи сливов приватной информации (а то и коммерческой тайны) конкурентам.
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|3.151, Аноним (77), 13:58, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто что-то плохое. Вполне объёктивная оценка, избавленная от воздействия личных фобий и предпочтений.
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|4.161, Аноним (141), 14:08, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объективно всё же всё несколько сложнее и это не очевидно только одноклеточным.
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|3.153, пох. (?), 13:59, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хватит прогонять текст через нейронки и постить на попеннете
чего прогонять, это явно с нуля нагенерено. Отличный же ж текст, подшил в папочку, в понедельник на совещании зачитаю. С выражениями.
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|1.149, Аноним (77), 13:55, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот, опять луддиты повылазили... Кукареку, зонды! Хрюхрюхрю, за мной КГБ следит! Мама, я не хочу, чтобы Путен наблюдал как я в носу ковыряюсь... Психопаты долбаные! Ребята, может пора уже понять, что компьютеры это не ваше? Возвращайтесь на деревянные счёты из бересты, там нет ни телеметрии, ни "гуглозондов"...
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|2.159, пох. (?), 14:05, 12/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ковыряюсь... Психопаты долбаные! Ребята, может пора уже понять, что компьютеры это
> не ваше?
у тебя очепятка: пора понять что компьютеры уже - не ваши. А кого надо. Но платить за них почему-то снова будешь ты.
И скажи, пожалуйста, почему эта фича не _включаема_ любителями вроде тебя, у которых без зонда очко и не закрывается уже, а именно включена принудительно всем и навсегда? Уж не потому ли что гугль, в отличие от любителей посидеть на кукане, примерно догадывается что "луддитами" окажется вся его э... репрезентативная выборка? (а ты ему и правда даже в статистике не нужен, нереферрентный мусор)
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|1.154, Аноним (160), 14:00, 12/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если зонды и телеметрия так нужна для пользователей почему же её не сделали из коробки в 2009 году?
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