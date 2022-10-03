В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust

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|1.3, Аноним (3), 08:30, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> cокращён с 40 до 13 тысяч строк кода
Какова судьба оставшихся 27 тысяч строк кода?
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|2.31, Бывалый смузихлёб (?), 09:51, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там они округлили немного
На самом деле, в каждом файле из каждых 3 строк кода удалили по 2 строки не глядя, ведь пока предоставляется лишь треть функционала. Как ни странно, боровы проверились и скомипилилось
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|3.58, Аноним (58), 11:29, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Эксперты с опеннет делиться своими фантазиями о том, как происходит программирование.
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|4.82, Аноним (82), 12:54, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хватит чмырить школьников... Поддержи лучше обьясни дураку его ошибку... пусть умное поколение вырастет, а то вырастет в тебя и будет троллить потом всех...
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|2.54, llolik (ok), 11:22, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я, конечно, понимаю, что труЪ по ссылкам не ходят. Но если зайти и посмотреть ( https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id= ), то вполне очевидно, что приняли пока только рантайм, чего достаточно для написания минимальных драйверов.
Там ещё в отдельной ветке полируются обвязки ( https://github.com/Rust-for-Linux/linux/tree/rust/rust/kernel ) над структурами ядра. Их пока ещё не включили в mainline, досматриваются и допиливаются.
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|1.4, Аноним (4), 08:31, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже была же эта новость неделю назад. Ну добавили и добавили.
Выйдет, побудет в ядре полгодика -- посмотрим, как оно.
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|2.111, Аноним (111), 14:02, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там была новость другая, что Линукс сказал, что будет. А теперь - что реально помержил изменения
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|1.20, Admino (ok), 09:07, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Сначала было 10 комплектов патчей для ядра.
Потом Линус раскритиковал патчи и отправил на доработку.
Потом доработали патчи.
Потом Линус не исключил интеграцию патчей (мой любимое!)
Потом объявили о том, что эти патчи войдут в ядро linux-next.
Потом объявили о том, что эти патчи войдут в ядро 6.1.
Потом написали экспериментальный драйвер nvme.
Потом провели тесты экспериментальныого драйвера.
Потом приняли решение о том, что патчи войдут в ядро 6.1.
Потом написали о том, что выйдет ядро 6.1, в котором будут патчи.
Потом написали о том, что состоялся релиз ядра 6.1, в котором патчи.
Итого 20 новостей из одного события, давайте ещё, журналисты.
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|2.23, Аноним (-), 09:10, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Журналисты пишут о том, что интересно читателям. Опеннет очень бурно реагирует на упоминания раста, вот он и получает столько раста, что остальные новости уползают из топа быстрее, чем успеваешь их читать.
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|2.37, Анонн (?), 10:16, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новостей конечно много.
Но разве в последний год-два были ли изменения в ядре, породившие столько споров? Назовите хоть парочку.
Да и вообще - когда последний раз в ядро добавлялась поддержка какого-то языка?))
Плюс это очень важное изменение - это база для всего следующего развития этого направления
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|1.35, Аноним (35), 10:12, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Основным мотивом поддержки Rust
Тут не только про память. Линус же говорил, что деды стареют, а раст позволит привлечь (зумеров) молодёжь.
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|2.38, annonn (?), 10:17, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мне казалось что деды так и не научились не выходить за пределы массива и продолжают обращаться к уже удаленным объектам.
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|2.80, Максим (??), 12:50, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никого привлечь не получится, современной молодёжи "скучное" системное программирование нафиг не надо.
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|3.103, Аноним (103), 13:45, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное, можно привлечь, если сделать системное программирование визуальным.
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|1.36, Шарп (ok), 10:15, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Растохейтеры сгорают дотла. И могли бы привычно поливать говном всех кто связан с растом, но в заголовке коммита предательски стоит строчка "
author Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org> 2022-10-03 16:39:37 -0700". А на самого Линуса прыгать как-то не с руки. Вот и приходится зубоскалить в бессильной злобе. Продолжаю наблюдения за душевными терзаниями хейтеров. Это прекрасно.
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|2.56, Аноним (58), 11:26, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В прошлой новости эксперты уже обзывали Линуса всякими нехорошими словами.
Местным оторвавшимся от реальности экспертам 🤡 он не авторитет
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|1.41, rm2 (?), 10:32, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лет через 5-10 когда этот хайп закончится, придётся выдирать обратно, выкидывать на слом весь успевший добавиться растовский код и переписывать всё обратно на Си.
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|2.44, annonn (?), 10:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю через 10 лет все старперы которые не могут "в управление памятью" уйдут на пенсию и/или помрут. А в контрибьюторах останутся молодые и активные растописатели.
Ну и в ядре станет меньше CVEшек.
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|4.93, Аноним (93), 13:07, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старпер - это сокращение от "старый пердун", и поэтому пишется и произносится через "е" без диакритики.
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|5.97, Анонн (?), 13:19, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой смысл пытаться выпендриться неправильной инфой? Оба варианта написания верны.
СТАРПЁР, СТАРПЕ́Р, -а; м. Грубо. Старый человек, старик.
Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998
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|5.98, Аноним (42), 13:21, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им. старпёр старпёры
Р. старпёра старпёров
Д. старпёру старпёрам
В. старпёра старпёров
Тв. старпёром старпёрами
Пр. старпёре старпёрах
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|5.107, Аноним (103), 13:50, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишущий старыми перьями. Т.е., старым стилем, на проверенных языках.
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|3.72, Аноним (-), 12:31, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в контрибьюторах останутся молодые и активные растописатели
а пассивных куда девать?
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|2.45, Аноним (42), 10:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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к тому времени ты сделаешь свой язык и мы все перейдём на него
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|2.52, Аноним (58), 11:20, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Через 5 лет придется переписывать весь небезопасный код на rust, а старый си выкидывать на слом.
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|3.85, Аноним (82), 12:57, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надесь что к этому времени Rust доведут до такого же уровня просты как Си, а то в текущем его виде в обилием типов это что-то вроде C++ многословное<str> и синтаксический<'a>::уродливое
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|5.84, Аноним (-), 12:56, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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даже Торвальдсу на git двухнедельный запой понадобился, а тут целый драйвер и Аноним.
давай два дня?
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|6.89, Аноним (82), 13:00, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так ну начнем-с с заливки экрана
10 POKE 16384, 255
20 POKE 16385, 255
...
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|1.51, Аноним (58), 11:18, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличная новость, всем экспертам по огнетушителю.
Чем больше новостей о rust, тем лучше
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|1.59, Аноним (59), 11:33, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю это гиблое дело пытаться спасать как-то линукс, нужно переносить части ядра в systemd.
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|1.63, Аноним (60), 11:54, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для крестописателей конечно очень обидно. Линус сначала послал их лесом с крестами в ядре (внезапно потому что с кодом менее удобно работать), а теперь добавляет поддержку языка, который они искренне ненавидят и стремятся уничтожить.
Не срослось с повсеместным внедрением плюсцов. Такими темпами и переучиваться придется.
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|2.96, Аноним (42), 13:18, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крестам отказали лезть в ядро, а раст разрешают для драйверов. Не заметил разницы?
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|1.64, DEF (?), 12:15, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хорошая новость. C и С++ должны умереть. Абсолютно непригодные и устаревшие языки программирования. В последний раз я на них програмировал году этак в 2005. Сейчас только на Java, SQL и Julia.
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|2.86, Аноним (86), 12:58, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вашем комментарии упомянуты пять языков программирования. Где-то начали потихоньку внедрять язык, отличный от вами упомянутых. В чём для вас "хорошесть" новости и почему два языка должны умереть?
Почему какие-то существующие языки устаревшие или непригодные, если на них пишут? А пишут код на том, на чём заказывают или на том, что нравится.
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