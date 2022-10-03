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В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust

04.10.2022 08:09

Линус Торвальдс принял в состав ветки ядра Linux 6.1 изменения, реализующие возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Патчи приняты после полутора лет тестирования в ветке linux-next и устранения высказанных замечаний. Релиз ядра 6.1 ожидается в декабре. Основным мотивом поддержки Rust является упрощение написания безопасных и качественных драйверов устройств за счёт снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью. Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

В ядро пока принят минимальный урезанный вариант патчей, который сокращён с 40 до 13 тысяч строк кода и обеспечивает только необходимый минимум, достаточный для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust. В дальнейшем планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux. Параллельно развиваются проекты по использованию предложенной инфраструктуры для разработки на языке Rust драйверов накопителей NVMe, сетевого протокола 9p и GPU Apple M1.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Десятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel
  4. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  5. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.64
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57867-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:30, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> cокращён с 40 до 13 тысяч строк кода

    Какова судьба оставшихся 27 тысяч строк кода?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:37, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Судьба оставшихся 27 тысяч строк кода неизвестна...
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:45, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Удалили все переносы и вкоммитили одной строкой
     
  • 2.31, Бывалый смузихлёб (?), 09:51, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там они округлили немного
    На самом деле, в каждом файле из каждых 3 строк кода удалили по 2 строки не глядя, ведь пока предоставляется лишь треть функционала. Как ни странно, боровы проверились и скомипилилось
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 11:29, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Эксперты с опеннет делиться своими фантазиями о том, как происходит программирование.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 12:54, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хватит чмырить школьников... Поддержи лучше обьясни дураку его ошибку... пусть умное поколение вырастет, а то вырастет в тебя и будет троллить потом всех...
     
  • 2.33, Lost Inside (ok), 10:01, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вошли в состав оставшихся 13 тысяч путем удаления переноса строки перед ними.
     
  • 2.54, llolik (ok), 11:22, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я, конечно, понимаю, что труЪ по ссылкам не ходят. Но если зайти и посмотреть ( https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id= ), то вполне очевидно, что приняли пока только рантайм, чего достаточно для написания минимальных драйверов.

    Там ещё в отдельной ветке полируются обвязки ( https://github.com/Rust-for-Linux/linux/tree/rust/rust/kernel ) над структурами ядра. Их пока ещё не включили в mainline, досматриваются и допиливаются.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:31, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже была же эта новость неделю назад. Ну добавили и добавили.

    Выйдет, побудет в ядре полгодика -- посмотрим, как оно.

     
     
  • 2.111, Аноним (111), 14:02, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там была новость другая, что Линукс сказал, что будет. А теперь - что реально помержил изменения
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:42, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В ядро плеснули очередной ложкой дёгтя.
     
     
  • 2.83, Аноним (82), 12:55, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не осилил ржавчину или из тех что сидят подDevuan-ом?
     

  • 1.20, Admino (ok), 09:07, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сначала было 10 комплектов патчей для ядра.
    Потом Линус раскритиковал патчи и отправил на доработку.
    Потом доработали патчи.
    Потом Линус не исключил интеграцию патчей (мой любимое!)
    Потом объявили о том, что эти патчи войдут в ядро linux-next.
    Потом объявили о том, что эти патчи войдут в ядро 6.1.
    Потом написали экспериментальный драйвер nvme.
    Потом провели тесты экспериментальныого драйвера.
    Потом приняли решение о том, что патчи войдут в ядро 6.1.
    Потом написали о том, что выйдет ядро 6.1, в котором будут патчи.
    Потом написали о том, что состоялся релиз ядра 6.1, в котором патчи.

    Итого 20 новостей из одного события, давайте ещё, журналисты.

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 09:10, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Журналисты пишут о том, что интересно читателям. Опеннет очень бурно реагирует на упоминания раста, вот он и получает столько раста, что остальные новости уползают из топа быстрее, чем успеваешь их читать.
     
     
  • 3.27, Варенье (?), 09:12, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждём новость о переписывании опеннета на раст
     
     
  • 4.32, Бывалый смузихлёб (?), 09:54, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у статьи нажимаешь кнопку Исправить, стойкое ощущение что там уже Rust-for-HTML
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:16, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libreddit на Rust написан. Хороший фронтенд для Reddit.
     
  • 2.37, Анонн (?), 10:16, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новостей конечно много.
    Но разве в последний год-два были ли изменения в ядре, породившие столько споров? Назовите хоть парочку.
    Да и вообще - когда последний раз в ядро добавлялась поддержка какого-то языка?))
    Плюс это очень важное изменение - это база для всего следующего развития этого направления
     

  • 1.34, Анонн (?), 10:11, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! Поздравляю всех причастных!
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 10:32, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причастился комментарием
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:12, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основным мотивом поддержки Rust

    Тут не только про память. Линус же говорил, что деды стареют, а раст позволит привлечь (зумеров) молодёжь.

     
     
  • 2.38, annonn (?), 10:17, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне казалось что деды так и не научились не выходить за пределы массива и продолжают обращаться к уже удаленным объектам.
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 10:33, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какие массивы, желторотик. деды используют списки
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 11:27, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расстрельные списки? Как деды дедов?
     
     
  • 5.79, Аноним (79), 12:46, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LKML
     
  • 2.80, Максим (??), 12:50, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никого привлечь не получится, современной молодёжи "скучное" системное программирование нафиг не надо.
     
     
  • 3.103, Аноним (103), 13:45, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, можно привлечь, если сделать системное программирование визуальным.
     

  • 1.36, Шарп (ok), 10:15, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Растохейтеры сгорают дотла. И могли бы привычно поливать говном всех кто связан с растом, но в заголовке коммита предательски стоит строчка "
    author Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org> 2022-10-03 16:39:37 -0700". А на самого Линуса прыгать как-то не с руки. Вот и приходится зубоскалить в бессильной злобе. Продолжаю наблюдения за душевными терзаниями хейтеров. Это прекрасно.
     
     
  • 2.39, annonn (?), 10:29, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не волнуйся, ща они напишут что он продался корпорастам)
     
  • 2.40, Анонн (?), 10:30, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Падажди, сейчас тебе расскажут что его взяли в заложники))
     
  • 2.56, Аноним (58), 11:26, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В прошлой новости эксперты уже обзывали Линуса всякими нехорошими словами.
    Местным оторвавшимся от реальности экспертам 🤡 он не авторитет
     

  • 1.41, rm2 (?), 10:32, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 5-10 когда этот хайп закончится, придётся выдирать обратно, выкидывать на слом весь успевший добавиться растовский код и переписывать всё обратно на Си.
     
     
  • 2.44, annonn (?), 10:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю через 10 лет все старперы которые не могут "в управление памятью" уйдут на пенсию и/или помрут. А в контрибьюторах останутся молодые и активные растописатели.
    Ну и в ядре станет меньше CVEшек.
     
     
  • 3.46, Аноним (42), 10:40, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда старпёры уйдут, ядро закончится
     
     
  • 4.68, Аноним (67), 12:18, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые версии ядра не пропадут.
     
  • 4.93, Аноним (93), 13:07, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старпер - это сокращение от "старый пердун", и поэтому пишется и произносится через "е" без диакритики.
     
     
  • 5.97, Анонн (?), 13:19, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл пытаться выпендриться неправильной инфой? Оба варианта написания верны.

    СТАРПЁР, СТАРПЕ́Р, -а; м. Грубо. Старый человек, старик.
    Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998

     
  • 5.98, Аноним (42), 13:21, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им. старпёр         старпёры
    Р. старпёра старпёров
    Д. старпёру старпёрам
    В. старпёра старпёров
    Тв. старпёром старпёрами
    Пр. старпёре старпёрах
     
  • 5.107, Аноним (103), 13:50, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишущий старыми перьями. Т.е., старым стилем, на проверенных языках.
     
  • 3.72, Аноним (-), 12:31, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в контрибьюторах останутся молодые и активные растописатели

    а пассивных куда девать?

     
     
  • 4.94, Аноним (93), 13:08, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда, где им место.
     
  • 2.45, Аноним (42), 10:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к тому времени ты сделаешь свой язык и мы все перейдём на него
     
  • 2.52, Аноним (58), 11:20, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Через 5 лет придется переписывать весь небезопасный код на rust, а старый си выкидывать на слом.
     
     
  • 3.85, Аноним (82), 12:57, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надесь что к этому времени Rust доведут до такого же уровня просты как Си, а то в текущем его виде в обилием типов это что-то вроде C++ многословное<str> и синтаксический<'a>::уродливое
     
     
  • 4.108, Аноним (103), 13:53, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или выйдет новый модно-молодёжный язычок и он станет хайповым.
     

  • 1.48, Lex20 (ok), 10:57, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасно. Теперь давайте на бейсике драйвер nvidia реализуем.
     
     
  • 2.53, Аноним (58), 11:21, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можешь начинать.
     
     
  • 3.62, Lex20 (ok), 11:46, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, люди просят. Ну всё, держите меня семеро!
     
     
  • 4.74, Аноним (42), 12:39, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтоб завтра было готово. или зассал?
     
     
  • 5.84, Аноним (-), 12:56, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже Торвальдсу на git двухнедельный запой понадобился, а тут целый драйвер и Аноним.

    давай два дня?

     
     
  • 6.89, Аноним (82), 13:00, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так ну начнем-с с заливки экрана

    10 POKE 16384, 255
    20 POKE 16385, 255
    ...

     
     
  • 7.102, Аноним (103), 13:42, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, давай начнём с заливки наливки
     

  • 1.51, Аноним (58), 11:18, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, всем экспертам по огнетушителю.
    Чем больше новостей о rust, тем лучше
     
  • 1.59, Аноним (59), 11:33, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Думаю это гиблое дело пытаться спасать как-то линукс, нужно переносить части ядра в systemd.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 11:42, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И переписать системд на руст.
     
     
  • 3.90, Аноним (82), 13:01, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    копилятор rust думаю нужно сервисом сделать
     

  • 1.61, Аноним (-), 11:45, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Количество unsafe уже подсчитали?
     
     
  • 2.88, annonn (?), 12:59, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зочем? Линус разрешил мердж - значит все ок
     

  • 1.63, Аноним (60), 11:54, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для крестописателей конечно очень обидно. Линус сначала послал их лесом с крестами в ядре (внезапно потому что с кодом менее удобно работать), а теперь добавляет поддержку языка, который они искренне ненавидят и стремятся уничтожить.
    Не срослось с повсеместным внедрением плюсцов. Такими темпами и переучиваться придется.
     
     
  • 2.96, Аноним (42), 13:18, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестам отказали лезть в ядро, а раст разрешают для драйверов. Не заметил разницы?
     

  • 1.64, DEF (?), 12:15, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая новость. C и С++ должны умереть. Абсолютно непригодные и устаревшие языки программирования. В последний раз я на них програмировал году этак в 2005. Сейчас только на Java, SQL и Julia.
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 12:58, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашем комментарии упомянуты пять языков программирования. Где-то начали потихоньку внедрять язык, отличный от вами упомянутых. В чём для вас "хорошесть" новости и почему два языка должны умереть?
    Почему какие-то существующие языки устаревшие или непригодные, если на них пишут? А пишут код на том, на чём заказывают или на том, что нравится.
     
     
  • 3.110, Аноним (110), 13:59, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то и на COBOL ещё пишут.
     
  • 2.101, Аноним (103), 13:40, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А SQL такой молодой?
     
     
  • 3.109, Аноним (111), 13:56, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Ларри такой молодой, и юный Oracle впереди
     

  • 1.99, Аноним (-), 13:21, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Один Rust не педеRust, а на полшишечки драйвер для nvme.
     
  • 1.100, Аноним (103), 13:38, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растление ядра продолжается.
     
     
  • 2.105, Аноним (57), 13:47, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро уже совершеннолетние! Причем довольно старенькое((
     

  • 1.104, Аноним (104), 13:46, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс капут
     
  • 1.106, Аноним (111), 13:50, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я очень рад этому поистине историческому событию Сегодня Rust вошёл в бессмерти... большой текст свёрнут, показать
     

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