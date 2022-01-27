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Обновление Firefox 96.0.3 с устранением проблемы с отправкой лишней телеметрии

27.01.2022 22:17

Доступен корректирующий выпуск Firefox 96.0.3, а также новый выпуск ветки с длительным сроком поддержки Firefox 91.5.1, в которых устранена ошибка, при определённых обстоятельствах приводившая к передаче на сервер сбора телеметрии лишних данных. Общая доля нежелательных данных среди всех записей о событиях на серверах телеметрии оценивается в 0.0013% для настольной версии Firefox, 0.0005% для Android-версии Firefox и 0.0057% для Firefox Focus.

В обычных условиях браузер передаёт "коды поиска" ("search code"), назначаемые провайдерами поисковых сервисов и позволяющие понять сколько пользователь отправил запросов через партнёрскую поисковую систему. Сами по себе коды поиска не позволяют узнать содержимое поисковых запросов и не включают какую-либо идентифицируемую или уникальную информацию. При обращении к поисковой системе код поиска указывается в URL, а вместе с телеметрией передаются счётчики кодов поиска, позволяющие понять, что при обращении к поисковой системе был отправлен корректный код и поисковая система не была подменена вредоносным ПО.

Суть выявленной проблемы в том, что в случае, если пользователь случайно отредактирует часть URL c кодом поиска, содержимое данного изменённого поля тоже отправится на сервер телеметрии. Опасность представляют случайные непреднамеренные изменения, например, если пользователь по ошибке добавит к полю "&client=firefox-b-d" из буфера обмена "example@example.com", то в телеметрии будет передано значение "firefox-b-dexample@example.com".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 96.0.2
  3. OpenNews: Обновление Firefox 96.0.1. В Firefox Focus включён режим изоляции Cookie
  4. OpenNews: Релиз Firefox 96
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland
  6. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56591-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 22:22, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >лишней

    ...

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:58, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    В телеметрии файрфокса ничего лишнего нет¹!

    ____
    ¹ Слово "нет" употреблено в специальном значении; более подробную информацию получите в Bugzilla или в исходном коде продукта.

     
  • 2.14, фуфлофокс (?), 23:03, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лишней! "случайно отредактирует"? Ага. Харе загаживать нам серверы телеметрии своими экзерсисами - они ни разу не на хрусте, могут так и RCE словить!

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:23, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Да ладно вам, лишней телеметрии никогда не бывает, больше зондов, самых разных, главное пользователей об этом не спрашивать)
     
     
  • 2.6, anonist (?), 22:27, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем новость про по ошибке пофикшенную уязвимость, заботливо оставленной glowniggas для нашей же безопасности
     
  • 2.11, Агл (?), 22:38, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и закладки такие криворукие, потому что так т.майору привычнее
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:51, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, товарищ майор
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:24, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как в Palemoon отключать теперь не надо.
     
  • 1.7, VINRARUS (ok), 22:29, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и подавиться зондом можна одного разу...
     
  • 1.12, kmoskvichev (ok), 22:56, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь абсолютно вся телеметрия - считается не лишней. Баг пофикшен - расходимся.
     
     
  • 2.24, naidlek (?), 00:16, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хух, зря нервничал
     

  • 1.16, Grishow Wise (ok), 23:21, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поклевали и довольны :) Указано что лишней, не указано какой именно. Логины, пароли, адреса, номера карт? Потом ещё скажут ой извините в такой то сторонней библиотеке якобы был бэкдор.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:34, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научись читать дальше заголовка. При редактировании поискового url вместе с кодом поиска отправляется весь url.
     
     
  • 3.19, Grishow Wise (ok), 23:40, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Научись читать дальше заголовка. При редактировании поискового url вместе с кодом поиска
    > отправляется весь url.

    Суть выявленной проблемы в том, что в случае, если пользователь случайно отредактирует часть URL c кодом поиска, содержимое данного изменённого поля тоже отправится на сервер телеметрии. Опасность представляют случайные непреднамеренные изменения, например, если пользователь по ошибке добавит к полю "&client=firefox-b-d" из буфера обмена "example@example.com", то в телеметрии будет передано значение "firefox-b-dexample@example.com".

    Например так можно отправить из Keepass адрес сайта, логин, пароль, вдруг Ctrl+V нажали неудачно. Научитесь дочитывать до конца и пробовать сопоставлять с реальными вещами.

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:53, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да вы что? Лишняя телеметрия? А есть не лишняя? ну растоманы, что с них взять
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:56, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > устранена ошибка, при определённых обстоятельствах приводившая к передаче на сервер сбора телеметрии лишних данных

    Кто-то лишится премии.. Майор, это залёт!

     
  • 1.23, Аноним (23), 00:01, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Берем фокс из TorProject, выпиливаем плагины Tor и настраиваем профиль из ffprofile[com].
    Получаем годный стабильный фокс ESR без телеметрии.
     

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