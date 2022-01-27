Обновление Firefox 96.0.3 с устранением проблемы с отправкой лишней телеметрии

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|2.13, Аноним (13), 22:58, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В телеметрии файрфокса ничего лишнего нет¹!
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¹ Слово "нет" употреблено в специальном значении; более подробную информацию получите в Bugzilla или в исходном коде продукта.
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|2.14, фуфлофокс (?), 23:03, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно лишней! "случайно отредактирует"? Ага. Харе загаживать нам серверы телеметрии своими экзерсисами - они ни разу не на хрусте, могут так и RCE словить!
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|1.4, Аноним (4), 22:23, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Да ладно вам, лишней телеметрии никогда не бывает, больше зондов, самых разных, главное пользователей об этом не спрашивать)
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|2.6, anonist (?), 22:27, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждем новость про по ошибке пофикшенную уязвимость, заботливо оставленной glowniggas для нашей же безопасности
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|2.11, Агл (?), 22:38, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и закладки такие криворукие, потому что так т.майору привычнее
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|1.16, Grishow Wise (ok), 23:21, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поклевали и довольны :) Указано что лишней, не указано какой именно. Логины, пароли, адреса, номера карт? Потом ещё скажут ой извините в такой то сторонней библиотеке якобы был бэкдор.
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|2.18, Аноним (18), 23:34, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Научись читать дальше заголовка. При редактировании поискового url вместе с кодом поиска отправляется весь url.
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|3.19, Grishow Wise (ok), 23:40, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Научись читать дальше заголовка. При редактировании поискового url вместе с кодом поиска
> отправляется весь url.
Суть выявленной проблемы в том, что в случае, если пользователь случайно отредактирует часть URL c кодом поиска, содержимое данного изменённого поля тоже отправится на сервер телеметрии. Опасность представляют случайные непреднамеренные изменения, например, если пользователь по ошибке добавит к полю "&client=firefox-b-d" из буфера обмена "example@example.com", то в телеметрии будет передано значение "firefox-b-dexample@example.com".
Например так можно отправить из Keepass адрес сайта, логин, пароль, вдруг Ctrl+V нажали неудачно. Научитесь дочитывать до конца и пробовать сопоставлять с реальными вещами.
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|1.21, Аноним (21), 23:53, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да вы что? Лишняя телеметрия? А есть не лишняя? ну растоманы, что с них взять
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|1.22, Аноним (22), 23:56, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> устранена ошибка, при определённых обстоятельствах приводившая к передаче на сервер сбора телеметрии лишних данных
Кто-то лишится премии.. Майор, это залёт!
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|1.23, Аноним (23), 00:01, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Берем фокс из TorProject, выпиливаем плагины Tor и настраиваем профиль из ffprofile[com].
Получаем годный стабильный фокс ESR без телеметрии.
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