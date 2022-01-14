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Обновление Firefox 96.0.1. В Firefox Focus включён режим изоляции Cookie

14.01.2022 21:08

По горячим следам сформирован корректирующий выпуск Firefox 96.0.1, в котором устранена появившаяся в Firefox 96 ошибка в коде для разбора заголовка "Content-Length", проявляющаяся при использовании HTTP/3. Ошибка сводилась к тому, что поиск строки "Content-Length:" производился с учётом регистра символов, из-за чего не учитывалось такие варианты написания, как "content-length:". В новой версии также устранена специфичная для Windows проблема, приводящая к нарушению работы правил работы в обход настроек прокси.

Кроме того, не упомянута в примечании к выпуску, но исправлена в обновлении ещё одна проблема в коде HTTP/3, приводящая к бесконечному зацикливанию при попытке открытия сайтов при помощи протокола HTTP/3 и при использовании DoH (DNS over HTTPS).


Дополнительно можно отметить включение в новой версии мобильного браузера Firefox Focus для Android режима полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который подразумевает использование для каждого сайта отдельного изолированного хранилища для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к основному сайту и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов.

Для решения проблем на сайтах, возникающих из-за блокировки внешних скриптов, в Firefox Focus также добавлена поддержка механизма SmartBlock, который автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта. Заглушки подготовлены для некоторых популярных скриптов отслеживания пользователей, занесённых в список Disconnect, включая скрипты с виджетами Facebook, Twitter, Yandex, Вконтакте и Google.

Напомним, что браузер Firefox Focus ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки дополнений, вкладок и закладок.

В Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся). Статистика отправляется на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая также обладает данными об IP-адресе устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 96
  3. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox
  5. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
  6. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56509-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:35, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox Focus ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными
    > по умолчанию включена отправка телеметрии
    > после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС)

    Мдэ... Приватность в стиле Mozilla.

     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 21:53, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хипстеры схавают, им это не впервой.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:35, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ошибка сводилась к тому, что поиск строки "Content-Length:" производился с учётом регистра символов

    т.е. из всей этой многотысячной инклюзивной тусовки не нашлось никого, кто бы сделал код ревью перед релизом?

     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 21:36, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.е. из всей этой многотысячной инклюзивной тусовки не нашлось никого, кто бы сделал код ревью перед релизом?

    Ревьюить код это не кровати двигать!

     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 22:04, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое ревью, ты чего, дядя? У них были дела поважнее:
    - Посмотреть фильм, где чувак насилует свинью, типа для "нитаких как фсе"
    - Потравить в твиттерах белую х@емр@зь, не становящуюся перед зэчного вида негрилой на колени и не кающиеся за все грехи
    - Попить смуззи, щедро заправленное шампунем в барбершопе
    - Стайкой из десяти голов налететь на шестилетку с конфедератским флагом на кепке и довести её до слез. Получить педуль от папки шестилетки. Выложить в твиттере и бложике огромный пост про страшных белых фашиствующих х@емр@зей, которые *не понимают*
    - Поискать где-нибудь в микропроге на гитхабе термин slave, устроить шитшторм в комментах и будучи забаненым собрать тусовку чтобы отменить разраба
    У них день расписан по минутам. Им некогда работать.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 21:42, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моцилла мечется между добром и злом )
    Шаред-куки - вообще изначальное зло. Просто злейжее. Злобозлостнейшее. Надо кросс-авторизацию - извольте ваши серверы п2п сношать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:45, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда магилла не мечется, а целенаправленно движется вперёд. А всё добро закончилось где-то в версии 3.6.
     

  • 1.6, Аноним (7), 21:43, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний абзац - вообще рулит. ДЖва года ждал пока добавят этот прекрасный и незаменимый функционал!
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:52, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Налажали и убрали. На всё про всё целых три дня. От этого произошёл большой отток пользователей. Вообщём в mozila есть какой-то лазутчик от google.
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:06, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии
    > Статистика отправляется на серверы сторонней компании Adjust GmbH

    https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/mobile/focus/
    > Firefox Focus is your dedicated privacy browser with automatic tracking protection and ad blocking. With Focus, your pages load faster and your data stays private.

     

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