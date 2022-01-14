Обновление Firefox 96.0.1. В Firefox Focus включён режим изоляции Cookie

По горячим следам сформирован корректирующий выпуск Firefox 96.0.1, в котором устранена появившаяся в Firefox 96 ошибка в коде для разбора заголовка "Content-Length", проявляющаяся при использовании HTTP/3. Ошибка сводилась к тому, что поиск строки "Content-Length:" производился с учётом регистра символов, из-за чего не учитывалось такие варианты написания, как "content-length:". В новой версии также устранена специфичная для Windows проблема, приводящая к нарушению работы правил работы в обход настроек прокси. Кроме того, не упомянута в примечании к выпуску, но исправлена в обновлении ещё одна проблема в коде HTTP/3, приводящая к бесконечному зацикливанию при попытке открытия сайтов при помощи протокола HTTP/3 и при использовании DoH (DNS over HTTPS).





Дополнительно можно отметить включение в новой версии мобильного браузера Firefox Focus для Android режима полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который подразумевает использование для каждого сайта отдельного изолированного хранилища для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к основному сайту и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов. Для решения проблем на сайтах, возникающих из-за блокировки внешних скриптов, в Firefox Focus также добавлена поддержка механизма SmartBlock, который автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта. Заглушки подготовлены для некоторых популярных скриптов отслеживания пользователей, занесённых в список Disconnect, включая скрипты с виджетами Facebook, Twitter, Yandex, Вконтакте и Google. Напомним, что браузер Firefox Focus ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки дополнений, вкладок и закладок. В Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся). Статистика отправляется на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая также обладает данными об IP-адресе устройства.



