Релиз Firefox 96

|
|
|
|2.43, Dzen Python (ok), 19:33, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ой, обычный минорный фиксет. Зато как громко! Аж новая мажорная версия, хотя такой чейнджлог заслуживает yy++ из хх.yy.zz
|
|2.70, Аноним (70), 20:04, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На этот раз они плюнули в тех кто с 2014-го года донатил им крипту.
|
|1.4, Аноним (4), 18:40, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla, в рамках которого в дистрибутиве будут поставляться неизменённые официальные сборки Firefox без применения дополнительных патчей, без замены домашней страницы, поисковых систем и настроек по умолчанию.
> Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму.
Интересная бизнес модель, скорей всего, приживется. Спорная с точки зрения конечных пользователей. Которые могут посчитать что их гуртом перепродали.
|
|
|
|2.7, Kuromi (ok), 18:44, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Так это ничем не отличается от установки ванильной версии ФФ из тарболла, по большей части.
|
|
|
|
|
|4.46, Dzen Python (ok), 19:35, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чтобы мразиле платили поставщики поиска и подсказок (легального логгера), естессно.
Ты забыл про бульон.
|
|3.32, . (?), 19:14, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это отличается тем, что мурзиле не нужно ждать пока ты установишь из тарбола - тебе уже установили все как ей нада добрые разработчики мента.
За этот вот факт деньжата и уплочены. Дешево, очень дешево получилось.
И вместо яхи и маккряка - добро пожаловать в гуглаг и вот еще - амазон. А то им было очень интересно знать, что ты там ищешь.
|
|2.28, Аноним (28), 19:09, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Остаётся простым юзерам платить в Linux Mint скачать всё-таки версию с патчами
|
|2.29, . (?), 19:11, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересная бизнес модель, скорей всего, приживется.
да, много у кого еще остались пользователи, которых можно незадорого продать.
|
|2.72, Аноним (72), 20:11, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не знаю, как остальные линуксоиды, но я первым делом после установки ff меняю почти все настройки под себя и лезу в about:config со своим списком плюшек типа отключения cosmetic animations
|
|1.5, Аноним (2), 18:40, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Дополнительно можно отметить объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla... Вместо поисковых систем Yahoo и DuckDuckGo будет задействован набор Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Ebay. Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму."
Mint начал доить свою ЦА.
|
|
|
|2.49, кек (?), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Насколько я помню, в Минт по дефолту начальной страницей был их сайт, теперь будет ваниль, а майнер там давно, в виде browser.safebrowsing... от главспонсора и куратора Google)
|
|1.10, Kuromi (ok), 18:45, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Применено более жёсткое ограничение передачи Cookie между сайтами, запрещающее обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики."
Теперь понятно почему с месяц-другой тому назад меня в Nightly начало по страшной силе разлогинивать с всевозможных сайтов. Особенно страдает Яндекс и его сервисы.
|
|
|
|2.35, . (?), 19:15, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Зато гугель не страдает.
Пользуйся какими надо сервисами - все равно заставят.
|
|1.11, НяшМяш (ok), 18:45, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной или светлой темы оформления.
Ну наконец-то. Включаешь тёмную тему браузера - все сайты сразу становятся тёмными. Приходилось ковырять about:config чтобы включить белый интерфейс, который так же влияет и на системные страницы.
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 19:15, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не наконец-то. Это автоматическая перекраска, которая всегда будет кривой.
А ты либо ждешь ui настройки layout.css.prefers-color-scheme.content-override https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1736218 (
Add some sort of UI to select content dark theme preference)
Либо хочешь отдельно управлять цветом вебсайтов и in-content интерфейсов лисы (about:preferences, about:addons, about:config, about:support), что вряд ли будет сделано, т.к. эти страницы считаются контентом (и стайлятся через userContent.css, а не userChrome.css).
|
|
|
|2.22, Kuromi (ok), 18:59, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если говорить про window.Gravitysensor то он в ФФ прекрасно выключается в about:config параметром device.sensors.motion.enabled
Единственное about:config сейчас доступен в Beta вроде.
|
|1.16, Аноним (16), 18:51, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>> В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.
А можно было просто дать возможность юзверю сразу подтверждать сохранение в т.ч. по нажатию Enter, без ожидания и вот этого вот извращения?
|
|1.17, th3m3 (ok), 18:51, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Значительно снижена нагрузка на основной поток выполнения.
Ощущается тихой работой вентилятора, а то и совсем почти тишина. Очень круто.
|
|
|
|
|
|3.51, Dzen Python (ok), 19:38, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неуловимый Джо.
Ну или у человека просто минимальный гроблёт (по процу), захлебывающийся при простом открытии десятка страниц
|
|1.24, Аноним (2), 19:00, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Казалось бы, что Firefox стало открытым браузером, которое признаёт всё Linux сообщество, но нет, вместо того чтобы стать ещё лучше и составить конкуренцию браузерам на chromium, они постоянно что-то ограничивают и урезают!
|
|
|
|2.55, Dzen Python (ok), 19:41, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А знаешь почему?
Потому, что именно ТЫ, да, ТЫ, твоя жалка тушка у монитора, это им позволила.
Потому, что именно ТЫ молчал, когда уходили Айка.
Потому, что именно ТЫ обкидываешь гуано создателей форков, типа счастливой ййиф-семьи Шерстяного и Тобина
Потому, что именно ТЫ не голосуешь ногами, терпя все их выходки.
Потому, что именно ТЫ не открыл гит и не лепил гневных тикетов дизигнерам и присосавшимся паразитам.
|
|1.25, Аноним (25), 19:05, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
взад назад :)
>>В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.
то убирают автозагрузку из-за безопасности, то возвращают... определитесь уже мозилы... :)
|
|1.30, Oe (?), 19:12, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В предыдущей версии сломали блокировку перехода дисплея в режим ожидания при воспроизведении видео на иксах, молодцы.
|
|1.31, Аноним (31), 19:13, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересует вот это вот:
>Значительно улучшено подавление шумов и автоматическая регулировка усиления звука, а также немного улучшено эхоподавление.
Интересно, это означает нормальную громкость в видиях, или проблемы? Скоро прилетит, узнаем.
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 19:26, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как я понимаю, здесь речь про запись с микрофона при аудио-видеозвонках
|
|2.50, Oe (?), 19:38, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это когда отправляешь с браузера например голосовое сообщение, то вместо нормального звука получаешь кваканье как в скайпе в 2000-ых (и говнософту реалтека 2000-ых с их встроенными шлакомодулями шумодава и прочей нечисти, хорошо что в линуксе этого нету). Зачем браузеру вообще вмешиваться и обрабатывать звук - непонятно.
|
|
|
|3.56, Аноним (2), 19:41, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как это зачем? Чтобы улучшить передачу ваших конфиденциальных данных третьим лицам за определённую плату.
|
|1.34, Аноним (34), 19:15, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>> В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.
Как вернуть всё взад?
|
|1.38, Аноним (38), 19:26, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
в linux mint и так то не новые пакеты, а еще и такие пляски с фирефоксом. немножко расстроен
|
|
|
|2.48, Аноним (2), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Linux Mint не самый подходящий дистрибутив, серьёзно.
Если у вас ноутбук, то попробуйте Manjaro KDE - там работают абсолютно все ноутбучные фишки, как регулировка яркости экрана, громкости, блютуз...
|
|1.44, Аноним (44), 19:34, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Товарищи!
У Firefox есть особенность: при сохранинии страницы загружать ресурсы с ней связанные из сети повторно, что мешает сохранению при потере сетевого доступа, несмотря на то, что все нужные данные уже находятся в памяти.
Есть ли какие-нибудь настройки позволяющие сохранять страницу используя существующие данные и не загружать их повторно?
|
|
|
|
|
|3.62, кек (?), 19:47, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
PM, это тот православный, который сегфолтиться при отключении левых URL-ов?)
|
|1.57, Аноним (57), 19:42, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной или светлой темы оформления.
Сайт Lenta.ru подвержен?
|
|1.71, Аноним (72), 20:07, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
новость не читал: спорю на поджопник, что опять испортили gui и не сделали ничего полезного
|