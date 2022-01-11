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Релиз Firefox 96

11.01.2022 18:12

Состоялся релиз web-браузера Firefox 96. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.5.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 97, релиз которой намечен на 8 февраля.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной или светлой темы оформления. Цветовое оформление меняется силами браузера и не требует поддержки со стороны сайта, что позволяет на сайтах, доступных только в светлых тонах, применить тёмную тему, а на тёмных сайтах - светлую.

    Для изменения цветового представления в настройках (about:preferences) в секции "General/Language and Appearance" предложен новый раздел "Colors", в котором можно включить переопределение цветов в привязке к цветовой схеме операционной системы или назначить цвета вручную.

  • Значительно улучшено подавление шумов и автоматическая регулировка усиления звука, а также немного улучшено эхоподавление.
  • Значительно снижена нагрузка на основной поток выполнения.
  • Применено более жёсткое ограничение передачи Cookie между сайтами, запрещающее обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Для управления передачей Cookie применяется указываемый в заголовке "Cookie Policy" атрибут Same-Site, который по умолчанию теперь выставлен в значение "Same-Site=Lax", ограничивающее отправку Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта, что также предоставляет защиту от атак CSRF (Cross-Site Request Forgery).
  • Решены проблемы со снижением качества видео на некоторых сайтах и со сбросом заголовка SSRC (Synchronization source identifier) при просмотре видео. Также устранена проблема со снижением разрешения при предоставлении совместного доступа к экрану через WebRTC.
  • На платформе macOS переход по ссылкам в Gmail теперь приводит к их открытию в новой вкладке, как на остальных платформах. Из-за наличия нерешённых проблем в macOS запрещено открепление видео в полноэкранном режиме.


  • Для упрощения настройки стилей тёмной темы оформления добавлено новое CSS-свойство color-scheme, позволяющий определить в каких цветовых схемах может быть корректно показан элемент. Среди поддерживаемых схем "light", "dark", "day mode" и "night mode".
  • Добавлена CSS-функция hwb(), которую можно указывать вместо значений цвета для определения цветов в соответствии с цветовой моделью HWB (hue, whiteness, blackness). Опционально в функции может быть указано значение прозрачности.
  • Для CSS-свойства counter-reset реализована функция "reversed()", позволяющая использовать инвертированные CSS-счётчики для нумерации элементов в порядке убывания (например, можно выводить номера элементов в списках <ol> в порядке убывания).
  • На платформе Android обеспечена поддержка метода navigator.canShare(), позволяющего проверить возможность использования метода navigator.share(), который предоставляет средства для обмена информацией в социальных сетях, например, позволяет сгенерировать унифицированную кнопку для публикации в социальных сетях, которыми пользуется посетитель, или организовать отправку данных другим приложениям.
  • Включён по умолчанию API Web Locks, позволяющий координировать работу web-приложения в нескольких вкладках или обращение к ресурсам из web worker-ов. API предоставляет средства для получения блокировок в асинхронном режиме и освобождения блокировок после завершения необходимой работы с совместно используемым ресурсом. Пока один процесс удерживает блокировку, другие процессы ожидают её освобождения без остановки выполнения.
  • В конструкторе IntersectionObserver() при передаче пустой строки обеспечено выставление по умолчанию свойства rootMargin вместо генерации исключения.
  • Реализована возможность экспорта элементов canvas в формате WebP при вызове методов HTMLCanvasElement.toDataURL(), HTMLCanvasElement.toBlob() и OffscreenCanvas.toBlob.
  • В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 96 устранено 30 уязвимостей, из которых 19 помечены как опасные. 14 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Из опасных проблем также отмечаются обход изоляции Iframe через XSLT, состояние гонки при воспроизведении звуковых файлов, переполнение буфера при использовании CSS-фильтра blendGaussianBlur, обращение к памяти после её освобождения при обработке определённых сетевых запросов, подмена содержимого окна бразуера через манипуляции в полноэкранном режиме, блокирование выхода из полноэкранного режима.

Дополнительно можно отметить объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla, в рамках которого в дистрибутиве будут поставляться неизменённые официальные сборки Firefox без применения дополнительных патчей от Debian и Ubuntu, без замены домашней страницы на linuxmint.com/start, без замены поисковых систем и без изменения настроек по умолчанию. Вместо поисковых систем Yahoo и DuckDuckGo будет задействован набор Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Ebay. Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму. Новые пакеты с Firefox будут предложены для веток Linux Mint 19.x, 20.x и 21.x. Сегодня или завтра пользователям будет предложен пакет Firefox 96, оформленный в соответствии с заключённым соглашением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 95
  3. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2
  4. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56490-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:37, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Так, что в этот разу убрали\вырезали\ограничили?
     
     
  • 2.9, slava_kpss (ok), 18:44, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Крайнюю плоть
     
     
  • 3.36, VINRARUS (ok), 19:24, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можеш взять больничный.
     
  • 2.43, Dzen Python (ok), 19:33, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ой, обычный минорный фиксет. Зато как громко! Аж новая мажорная версия, хотя такой чейнджлог заслуживает yy++ из хх.yy.zz
     
  • 2.66, Аноним (-), 19:50, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавили поддержку сайтов с крутилками
     
  • 2.70, Аноним (70), 20:04, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот раз они плюнули в тех кто с 2014-го года донатил им крипту.
     

  • 1.3, Аноним (2), 18:38, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Второй)
     
     
  • 2.37, VINRARUS (ok), 19:25, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.1
     
     
  • 3.45, Dzen Python (ok), 19:34, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.1 SR5 U7 fx54
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:40, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla, в рамках которого в дистрибутиве будут поставляться неизменённые официальные сборки Firefox без применения дополнительных патчей, без замены домашней страницы, поисковых систем и настроек по умолчанию.
    > Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму.

    Интересная бизнес модель, скорей всего, приживется. Спорная с точки зрения конечных пользователей. Которые могут посчитать что их гуртом перепродали.

     
     
  • 2.7, Kuromi (ok), 18:44, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так это ничем не отличается от установки ванильной версии ФФ из тарболла, по большей части.
     
     
  • 3.14, Имя (?), 18:49, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно, а платить за это зачем?
     
     
  • 4.46, Dzen Python (ok), 19:35, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы мразиле платили поставщики поиска и подсказок (легального логгера), естессно.
    Ты забыл про бульон.
     
  • 3.32, . (?), 19:14, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это отличается тем, что мурзиле не нужно ждать пока ты установишь из тарбола - тебе уже установили все как ей нада добрые разработчики мента.

    За этот вот факт деньжата и уплочены. Дешево, очень дешево получилось.

    И вместо яхи и маккряка - добро пожаловать в гуглаг и вот еще - амазон. А то им было очень интересно знать, что ты там ищешь.

     
  • 2.21, грамотей (?), 18:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "скорей всего" недобизнес модель уйдёт в небытие.
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:09, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остаётся простым юзерам платить в Linux Mint скачать всё-таки версию с патчами
     
  • 2.29, . (?), 19:11, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересная бизнес модель, скорей всего, приживется.

    да, много у кого еще остались пользователи, которых можно незадорого продать.

     
  • 2.72, Аноним (72), 20:11, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, как остальные линуксоиды, но я первым делом после установки ff меняю почти все настройки под себя и лезу в about:config со своим списком плюшек типа отключения cosmetic animations
     
     
  • 3.73, Аноним (72), 20:11, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (2), 18:40, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Дополнительно можно отметить объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla... Вместо поисковых систем Yahoo и DuckDuckGo будет задействован набор Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Ebay. Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму."
    Mint начал доить свою ЦА.
     
     
  • 2.18, Старшина (?), 18:54, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    казалось бы, при чём здесь google?
     

  • 1.6, Аноним (2), 18:41, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ждём когда появится скрытый майнер на Linux Mint
     
     
  • 2.40, VINRARUS (ok), 19:26, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В system:D?
     
  • 2.49, кек (?), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я помню, в Минт по дефолту начальной страницей был их сайт, теперь будет ваниль, а майнер там давно, в виде browser.safebrowsing... от главспонсора и куратора Google)
     

  • 1.8, Аноним (2), 18:44, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть нормальный форк Firefox?
     
     
  • 2.12, Васян (?), 18:45, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librewolf самый живой, но со своими проблемами
     
  • 2.27, КО (?), 19:08, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K-Meleon, извращайся
     
  • 2.47, Dzen Python (ok), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фуррилуна
     

  • 1.10, Kuromi (ok), 18:45, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Применено более жёсткое ограничение передачи Cookie между сайтами, запрещающее обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики."

    Теперь понятно почему с месяц-другой тому назад меня в Nightly начало по страшной силе разлогинивать с всевозможных сайтов. Особенно страдает Яндекс и его сервисы.

     
     
  • 2.35, . (?), 19:15, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато гугель не страдает.
    Пользуйся какими надо сервисами - все равно заставят.

     

  • 1.11, НяшМяш (ok), 18:45, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной или светлой темы оформления.

    Ну наконец-то. Включаешь тёмную тему браузера - все сайты сразу становятся тёмными. Приходилось ковырять about:config чтобы включить белый интерфейс, который так же влияет и на системные страницы.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 19:15, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не наконец-то. Это автоматическая перекраска, которая всегда будет кривой.
    А ты либо ждешь ui настройки layout.css.prefers-color-scheme.content-override https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1736218 (
    Add some sort of UI to select content dark theme preference)
    Либо хочешь отдельно управлять цветом вебсайтов и in-content интерфейсов лисы (about:preferences, about:addons, about:config, about:support), что вряд ли будет сделано, т.к. эти страницы считаются контентом (и стайлятся через userContent.css, а не userChrome.css).
     

  • 1.13, Аноним (2), 18:47, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда они установят нормальные настройки для пользователей, которые не сливает данные пользователей?
    https://habr.com/ru/company/globalsign/blog/597583/
     
     
  • 2.22, Kuromi (ok), 18:59, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если говорить про window.Gravitysensor то он в ФФ прекрасно выключается в about:config параметром device.sensors.motion.enabled
    Единственное about:config сейчас доступен в Beta вроде.
     
     
  • 3.42, Аноним (2), 19:32, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько вот таких настроек нужно включить, что бы нормально работать? (вопрос теоретический)
    https://spy-soft.net/firefox-privacy/
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:51, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.

    А можно было просто дать возможность юзверю сразу подтверждать сохранение в т.ч. по нажатию Enter, без ожидания и вот этого вот извращения?

     
  • 1.17, th3m3 (ok), 18:51, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Значительно снижена нагрузка на основной поток выполнения.

    Ощущается тихой работой вентилятора, а то и совсем почти тишина. Очень круто.

     
     
  • 2.20, Старшина (?), 18:56, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а на вентиляторе то что?
     
     
  • 3.51, Dzen Python (ok), 19:38, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуловимый Джо.
    Ну или у человека просто минимальный гроблёт (по процу), захлебывающийся при простом открытии десятка страниц
     

  • 1.19, Левис Рабиновальдс (?), 18:55, 11/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.23, грамотей (?), 18:59, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.26, Левис Рабиновальдс (?), 19:08, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.52, кек (?), 19:38, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.61, Левис Рабиновальдс (?), 19:45, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.67, кек (?), 19:50, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, Левис Рабиновальдс (?), 19:40, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.59, кек (?), 19:44, 11/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.24, Аноним (2), 19:00, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Казалось бы, что Firefox стало открытым браузером, которое признаёт всё Linux сообщество, но нет, вместо того чтобы стать ещё лучше и составить конкуренцию браузерам на chromium, они постоянно что-то ограничивают и урезают!
     
     
  • 2.55, Dzen Python (ok), 19:41, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А знаешь почему?
    Потому, что именно ТЫ, да, ТЫ, твоя жалка тушка у монитора, это им позволила.
    Потому, что именно ТЫ молчал, когда уходили Айка.
    Потому, что именно ТЫ обкидываешь гуано создателей форков, типа счастливой ййиф-семьи Шерстяного и Тобина
    Потому, что именно ТЫ не голосуешь ногами, терпя все их выходки.
    Потому, что именно ТЫ не открыл гит и не лепил гневных тикетов дизигнерам и присосавшимся паразитам.
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:05, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    взад назад :)
    >>В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.

    то убирают автозагрузку из-за безопасности, то возвращают... определитесь уже мозилы... :)

     
  • 1.30, Oe (?), 19:12, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В предыдущей версии сломали блокировку перехода дисплея в режим ожидания при воспроизведении видео на иксах, молодцы.
     
  • 1.31, Аноним (31), 19:13, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересует вот это вот:
    >Значительно улучшено подавление шумов и автоматическая регулировка усиления звука, а также немного улучшено эхоподавление.

    Интересно, это означает нормальную громкость в видиях, или проблемы? Скоро прилетит, узнаем.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:26, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понимаю, здесь речь про запись с микрофона при аудио-видеозвонках
     
  • 2.50, Oe (?), 19:38, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это когда отправляешь с браузера например голосовое сообщение, то вместо нормального звука получаешь кваканье как в скайпе в 2000-ых (и говнософту реалтека 2000-ых с их встроенными шлакомодулями шумодава и прочей нечисти, хорошо что в линуксе этого нету). Зачем браузеру вообще вмешиваться и обрабатывать звук - непонятно.
     
     
  • 3.56, Аноним (2), 19:41, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это зачем? Чтобы улучшить передачу ваших конфиденциальных данных третьим лицам за определённую плату.
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:15, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В бета-версии Firefox 97 отмечается модернизация процесса загрузки файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружать автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки.

    Как вернуть всё взад?

     
  • 1.38, Аноним (38), 19:26, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в linux mint и так то не новые пакеты, а еще и такие пляски с фирефоксом. немножко расстроен
     
     
  • 2.41, VINRARUS (ok), 19:31, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй нормальный дистрибутив, а не 3есортный.
     
  • 2.48, Аноним (2), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Mint не самый подходящий дистрибутив, серьёзно.
    Если у вас ноутбук, то попробуйте Manjaro KDE - там работают абсолютно все ноутбучные фишки, как регулировка яркости экрана, громкости, блютуз...
     

  • 1.44, Аноним (44), 19:34, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи!
    У Firefox есть особенность: при сохранинии страницы загружать ресурсы с ней связанные из сети повторно, что мешает сохранению при потере сетевого доступа, несмотря на то, что все нужные данные уже находятся в памяти.
    Есть ли какие-нибудь настройки позволяющие сохранять страницу используя существующие данные и не загружать их повторно?
     
     
  • 2.54, кек (?), 19:41, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь ищите, но посоветовал бы другой браузер, без вранья и лицемерия

    https://habr.com/ru/post/459880/

     
  • 2.58, Dzen Python (ok), 19:43, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, для православного pm есть такой аддон как greedy cache
    https://github.com/JustOff/greedy-cache
    Который на 100% ответствует реквесту
     
     
  • 3.62, кек (?), 19:47, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PM, это тот православный, который сегфолтиться при отключении левых URL-ов?)
     

  • 1.57, Аноним (57), 19:42, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной или светлой темы оформления.

    Сайт Lenta.ru подвержен?

     
     
  • 2.63, VINRARUS (ok), 19:48, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коричневый шрифт на розовом фоне надоел?
     
  • 2.65, кек (?), 19:48, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сайт Lenta.ru подвержен?

    Тебя уже не спасти.

     

  • 1.60, Аноним (60), 19:45, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что это такое страшненькое на первом скриншоте?
     
     
  • 2.64, Skullnet (ok), 19:48, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы про уродливые заголовки или про вырвиглазный синий фон?
     

  • 1.68, Аноним (68), 19:53, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стили табов сломали.
     
     
  • 2.69, Аноним (68), 20:02, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://superuser.com/questions/1653533/how-to-switch-back-to-firefox-old-styl помогло. Старый костыль перестал работать.
     

  • 1.71, Аноним (72), 20:07, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    новость не читал: спорю на поджопник, что опять испортили gui и не сделали ничего полезного
     

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