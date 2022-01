Релиз Firefox 96

2.33 , Аноним ( 33 ), 19:15, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не наконец-то. Это автоматическая перекраска, которая всегда будет кривой.

А ты либо ждешь ui настройки layout.css.prefers-color-scheme.content-override https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1736218 (

Add some sort of UI to select content dark theme preference)

Либо хочешь отдельно управлять цветом вебсайтов и in-content интерфейсов лисы (about:preferences, about:addons, about:config, about:support), что вряд ли будет сделано, т.к. эти страницы считаются контентом (и стайлятся через userContent.css, а не userChrome.css).